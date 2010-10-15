Первый видео-ответ читателю блога

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Здесь на банки.ру в пост "Банки - догоняют! Страшно?" один из посетителей написал комментарий, который не имел отношения к теме обсуждения и не содержал понятного вопроса.
Автор сообщения написал о красоте, о деньгах и о том, что хотел бы услышать мой голос...
Можно было бы удалить этот комментарий,однако я руководствуюсь принципом "умения видить рациональное зерно" и этот подход помог мне
Так я решила делать видео-ответы ( время от времени). Решила-Сделала! (это еще одно правило,которое мне нравится )
Александр,спасибо за комментарий и комплименты, Вы вдохновили меня на новый тип связи
Смотрите мой видео-ответ по этой ссылке на Youtube http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/0/oaqn1cyDBHE или по гиперссылке выше.
Комментарии 62
Надия, спасибо, что расширяете границы нашей блогосферы.
Красивый ответ во всех смыслах этого слова: как по содержанию, так и с точки зрения красоты и обаятельности человека, этот ответ придумавшего и озвучивавшего
P.S. Мне верить можно, моя натура бескорыстна, помыслы мои чисты, искренни и от души, я не за кредитом!
P.P.S. но как насчет повышенных ставок по депозитам?
а насчет повышенных ставок по депозитам - если прогноз по инфляции до конца года вновь поднимут на 1-2 %, то так дело и до повышени стаков может дойти
Мне вот тут подумалось уже с банковской точки зрения: если бы звезды расположились самым благоприятным образом и Александр действительно бы добился своей цели, озвученной в первой части сообщения, да, условия получения кредита для него остались бы прежними, ему, конечно, все так же пришлось бы проявить свою целеустремленность и трудолюбие, устроившись на работу, но зато какие широкие горизонты открывались бы для использования опции «Созаемщик»
Еще раз спасибо за хорошее настроение в это субботнее утро
Посмотрел с большим удовольствием.
Надия - Браво!!!!
От себя лично желаю Вашему банку дальнейшего развития, процветания и повышения ставок по вкладам до 12%
И даже по тем, которые не актуализированны.
Но смущает снижение планки идеалов? С формата "шубы к Новому году", предложенной Леней Голубковым, народ теперь согласен довольствоваться формулой "ношения на руках". Ближайшая инкарнация будет, видимо, "я подарю тебе все, что захочешь, даже iPad".
А я вот думаю, какой бы ответ был уместным (эффектным, корректным, тактичным...), если предложили старый формат - "Увезу тебя я в тундру"? Ведь сегодня эта фраза слышится иначе, чем во времена, когда ее пропел Магомаев. Остались ли еще следы былого оптимизма или сегодня все думают так, как им предлагает думать Википедия: "Название <тундра> происходит из саамского языка и означает «мёртвая земля»"?
Что "зацепило"...? сам факт ответа через видео блог....
новый шаг в новое направление....
Я думаю суть не в самом ответе Александру, таких просьб было много...
суть в новом формате общения, медийности...это на первый, поверхностный взгляд.
но что-то мне подсказывает что этот шаг ведет за собой другие планы, цели...
Поскольку мы с Вами списались вот уже почти год назад, то все это время я не перестаю удивляться вашей проницательности и главное, креативности (предлагаете много реальных идей для развития бизнеса банка Траст).
Может быть наилучший вариант для вашей карьеры - рассмотреть переезд в Москву и работать в ГО нашего Банка в блоке Малый и Средний Бизнес ?
Я сама - "региональный" человек (переехала в Москву из Нижнего Новгорода 9 лет назад)и не жалею,что совершила этот шаг! Рекомендую подумать о переезде в новом 2011 году
Вы затронули вопрос трудоустройства в банк Траст, поэтому появился повод задать вопрос не по теме блога. Каковы критерии отбора начинающих специалистов, желающих работать в секторе МСБ?
Вопрос возник вот по какой причине. Некоторое время назад, находясь в поиске работы, я увидел вакансию Траста на HH (кстати, banki.ru в этом плане почему-то игнорируется) Менеджер по кредитованию МСБ без опыта работы (один из филиалов ЮФО). У меня 2,5 ВО (правда, 0,5 из них – экономическое образование, которое получаю в наст. время), плюс 1,5 года работы в одном из КБ (не МСБ). Вроде бы достаточно, чтобы хотя бы быть приглашенным на собеседование. В разное время 2 или 3 раза отправлял CV. В результате – no reaction at all. Спросил у знакомой HR-специалиста (из др. банка), она ответила: «А у Траста эта вакансия периодически вывешивается уже года три. К тому же они работают по программе ЕБРР, поэтому у них могут быть свои заморочки».
Очень хотелось бы услышать ответ, чтобы знать на будущее, куда развиваться и на что ориентироваться. Заранее спасибо.
P.S. Интересный факт, но проще всего «пробиться» с таким вопросом в блог Председателя Правления.
Да, вы совершенно правы, расти надо и переезд в Москву в 2011 году, будет оптимальным вариантом.
Думаю что по электронной почте, если вы не против, мы сможем обсудить более подробно и контруктивно ваше предложение по работе в ГО НБ Траст в блоке МСБ?