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Первый видео-ответ читателю блога

15.10.2010 23:56 62 4 401 просмотр
www.youtube.com

Здесь на банки.ру в пост "Банки - догоняют! Страшно?" один из посетителей написал комментарий, который не имел отношения к теме обсуждения и не содержал понятного вопроса.
Автор сообщения написал о красоте, о деньгах smile:D и о том, что хотел бы услышать мой голос...
Можно было бы удалить этот комментарий,однако я руководствуюсь принципом "умения видить рациональное зерно" и этот подход помог мне smile:idea:

Так я решила делать видео-ответы ( время от времени). Решила-Сделала! (это еще одно правило,которое мне нравится smile:!: )
Александр,спасибо за комментарий и комплименты, Вы вдохновили меня на новый тип связи smile:)
Смотрите мой видео-ответ по этой ссылке на Youtube http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/0/oaqn1cyDBHE или по гиперссылке выше.

Комментарии 62

Екатерина Суворова  (28_888)
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Обаятельное видео! smile:)
Надия, спасибо, что расширяете границы нашей блогосферы. smile:idea:
Hipster  (Hipster)
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"Надия, у вас закурить не найдется, а то так пить хочется, что даже переночевать негде". smile:D

Красивый ответ во всех смыслах этого слова: как по содержанию, так и с точки зрения красоты и обаятельности человека, этот ответ придумавшего и озвучивавшего smile:)

P.S. Мне верить можно, моя натура бескорыстна, помыслы мои чисты, искренни и от души, я не за кредитом!
P.P.S. но как насчет повышенных ставок по депозитам? smile:idea:
Надия Черкасова  (cherkasova)
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smile:)

а насчет повышенных ставок по депозитам - если прогноз по инфляции до конца года вновь поднимут на 1-2 %, то так дело и до повышени стаков может дойти smile:!:
Hipster  (Hipster)
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Надия, ну что ж, коль дело обстоит таким образом, знайте, что если вдруг по какой-то причине Александр выпадет из когорты поклонников, готовых не кредита ради, но совершенно бескорыстно носить Вас на руках, теперь есть люди, готовые занять его место, все столь же не корысти ради и не повышения ставки депозитов для.

Мне вот тут подумалось уже с банковской точки зрения: если бы звезды расположились самым благоприятным образом и Александр действительно бы добился своей цели, озвученной в первой части сообщения, да, условия получения кредита для него остались бы прежними, ему, конечно, все так же пришлось бы проявить свою целеустремленность и трудолюбие, устроившись на работу, но зато какие широкие горизонты открывались бы для использования опции «Созаемщик» smile:D

Еще раз спасибо за хорошее настроение в это субботнее утро smile:)
joys  (joys)
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А то что уже сейчас инфляция зашкалила за 10% это не повод поднять ставки? И в декабре цены постоянно подскакивают и забывают снижаться в январе. Давайте не будет вестись на лапшу от госстатистов?
aslove2010  (aslove2010)
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Надия здравствуйте! Спасибо! Конкретный вопрос, я задал Вам на другом сайте. На котором Вы ответили мне. Если есть возможность посмотрите. И то, что я принес Вам идею, меня очень радует. Я даже горжусь этим. Спасибо!
tnkfs  (tnkfs)
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Уважаемая Надия, а международную отчётность НБ Траст с заключением аудиторов тоже можно будет когда-нибудь надеяться увидеть, а то на сайте какие то старые данные?
Елена Пушникова  (Алёна))
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Супер!!! smile:D Думаю Александр теперь на седьмом небе от счастья smile:D Вот еще бы денюшек ему подкинули smile:D
aslove2010  (aslove2010)
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Да, но только не на седьмом, а на шестом:) как денежек подкинут, так буду на седьмом.smile:) А что, разве идеи в наше время не продаются.smile:) да и завидовать молча надо!smile:)
Craig  (Craig)
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smile:D эдоровое чувство юмора и жизнерадостное настроение оооочень нужны этой отрасли! Спасибо, Надия, порадовали и повеселили smile:shuffle:
Алексей Борякин  (Brein)
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Отличный, тактичный и профессиональный ответ!!!!
Посмотрел с большим удовольствием.
Надия - Браво!!!!

От себя лично желаю Вашему банку дальнейшего развития, процветания и повышения ставок по вкладам до 12%
smile:shuffle:
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Да, конечно же хотелось бы видеть ответы по всем вопросам.
И даже по тем, которые не актуализированны. smile;)
Igor Novikovi  (Novikovi)
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Надия сделал все правильно: эффектно, корректно, тактично и... с правильным уклоном.

Но смущает снижение планки идеалов? С формата "шубы к Новому году", предложенной Леней Голубковым, народ теперь согласен довольствоваться формулой "ношения на руках". Ближайшая инкарнация будет, видимо, "я подарю тебе все, что захочешь, даже iPad".

А я вот думаю, какой бы ответ был уместным (эффектным, корректным, тактичным...), если предложили старый формат - "Увезу тебя я в тундру"? Ведь сегодня эта фраза слышится иначе, чем во времена, когда ее пропел Магомаев. Остались ли еще следы былого оптимизма или сегодня все думают так, как им предлагает думать Википедия: "Название <тундра> происходит из саамского языка и означает «мёртвая земля»"?
sotnik  (sotnik)
#
Понравилось, просьба Александра понятна...
Что "зацепило"...? сам факт ответа через видео блог....
новый шаг в новое направление....
Я думаю суть не в самом ответе Александру, таких просьб было много...
суть в новом формате общения, медийности...это на первый, поверхностный взгляд.
но что-то мне подсказывает что этот шаг ведет за собой другие планы, цели...
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Денис,умный Вы человек и интуиция хорошая smile:!:
Поскольку мы с Вами списались вот уже почти год назад, то все это время я не перестаю удивляться вашей проницательности и главное, креативности (предлагаете много реальных идей для развития бизнеса банка Траст).
Может быть наилучший вариант для вашей карьеры - рассмотреть переезд в Москву и работать в ГО нашего Банка в блоке Малый и Средний Бизнес ?
Я сама - "региональный" человек (переехала в Москву из Нижнего Новгорода 9 лет назад)и не жалею,что совершила этот шаг! Рекомендую подумать о переезде в новом 2011 году smile:)
Nevertheless  (Nevertheless)
#
Надия, добрый день!
Вы затронули вопрос трудоустройства в банк Траст, поэтому появился повод задать вопрос не по теме блога. Каковы критерии отбора начинающих специалистов, желающих работать в секторе МСБ?
Вопрос возник вот по какой причине. Некоторое время назад, находясь в поиске работы, я увидел вакансию Траста на HH (кстати, banki.ru в этом плане почему-то игнорируется) Менеджер по кредитованию МСБ без опыта работы (один из филиалов ЮФО). У меня 2,5 ВО (правда, 0,5 из них – экономическое образование, которое получаю в наст. время), плюс 1,5 года работы в одном из КБ (не МСБ). Вроде бы достаточно, чтобы хотя бы быть приглашенным на собеседование. В разное время 2 или 3 раза отправлял CV. В результате – no reaction at all. Спросил у знакомой HR-специалиста (из др. банка), она ответила: «А у Траста эта вакансия периодически вывешивается уже года три. К тому же они работают по программе ЕБРР, поэтому у них могут быть свои заморочки».

Очень хотелось бы услышать ответ, чтобы знать на будущее, куда развиваться и на что ориентироваться. Заранее спасибо.

P.S. Интересный факт, но проще всего «пробиться» с таким вопросом в блог Председателя Правления. smile:shuffle:
sotnik  (sotnik)
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Спасибо, Надия, за ваш отзыв и предложение, очень приятно.
Да, вы совершенно правы, расти надо и переезд в Москву в 2011 году, будет оптимальным вариантом.
Думаю что по электронной почте, если вы не против, мы сможем обсудить более подробно и контруктивно ваше предложение по работе в ГО НБ Траст в блоке МСБ? smile:)
Дмитрий Лисицын  (ldvldvldv)
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Добрый вечер, Надия. Город Георгиевск мне известен. Живу в Ставрополе, а Георгиевск - часть Ставропольского края. Не могу не отметить, что решение Вы приняли креативно-пацифистское: неся красоту в массы, не отказали, но урезонили корыстные позывы души Вашего почитателя. Начинаю понимать, какие именно черты Вашего характера помогли Вам достичь уровня предправления.
Алексей Малов  (AlekceyM)
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Супер креативно. Если это придумали лично Вы, то не удивляюсь вашей должности и достижениям, если ваши пиарщики (что-то мне подсказывает, что это именно они), то честь им и хвала - отлично делают свою работу. Лучшего использования подобной ситуации и придумать сложно smile:)
Дмитрий Сабирзянов  (nonext)
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Надия! Просто классика! Смотрю, читаю, и уже вижу обоятельную девушку, но все таки в Вашей анкете в графе национальность записано - БАНКИР. Как вам удается совмещать хрупкость как бы беззащитность при наличии стального стержня? Хребты мужикам ломать пробовали?
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