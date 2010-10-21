ВИДЕО-ПОСТ: Старикам тут не место?

Видео-пост про интернет,новые технологии, »железного» Арнольда Шварнеггера,Твиттер и другое…
Само видео здесь: Youtube
Потребитель продолжает погружение в интернет-среду (данные Ассоциации Коммуникационных Агенств, журнал СEO № 10,2010):
— 9-ть из 10-ти человек среди молодежи от 18 до 24 лет в городах с населением 1 млн.чел пользуются регулярно сетью;
— 60% населения Москве и Санкт-Петербурге пользуются @;
— 32% в России интернет-аудитория.
Станет ли интернет, телевидение, газеты, журналы, книги, музыка, кино единым информационным потоком (возможно, что такой поток получит новое название и не будет называться ИНТЕРНЕТом)? Может быть назовут ЭГРЕГОР* или ВЕБ-ЭГРЕГОР (это для желающих по-философствовать)?
Однако, точно в новом информационном потоке старикам найдется свое место в веб-пространстве!
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*эгрегор - сложное энеpго-инфоpмационное обpазование, pожденное и питаемое мыслями, обpазами, действиями гpуппы людей…(ru.wikipedia.org)
Комментарии 22
Видео-канал в Интернете – это отличный маркетинговый ход. Пусть пока в виде он-деманд подкастов, но тут уже и до потокового интерактивного не далеко…
Что касается стариков, то сам в свои «под пятьдесят», стараюсь быть, как говорят, в мейнстриме. Новейшими гаджетами и софтом, правда, пользоваться учусь с трудом, а вот нью-технологии даже опережающими темпами стараюсь ловить и внедрять при помощи молодых и шустрых. Вот сейчас, например, из своего бумажного журнала делаю цифровой микрожурнал. Или QR-технологию осваиваю по сращиванию наружной и печатной рекламы с интернет-видео-мобильной… Своей молодежи показал, а они про это еще не слышали. Зато в смартфонах у них программки уже оказались и сразу все срослось… Тут недавно еще статистика про блоггеров выходила – самые пишущие и читаемые, оказывается, в возрасте в районе 40. И веб3.0 революцию тоже не молодежь идеологически готовит. Так что «старики» свое в Интернете-Эгрегоре еще не отпесочили…
Жду не дождусь, когда ее освоят в массовом масштабе.
Но насчет веб3.0 вы конечно, как мне кажется торопитесь. Это уже с html5 начнется, имхо.
Сегодня в 3-00РМ по его и в 2 после полуночи (у нас уже завтра) Арнольд проводит live видео-твитто-конференцию. Смотрите на Tweetcast.in Можете даже что-нибудь спросить у него…
смотреть месседжи Траста по интернет, конечно,интересно,
Но "старикам" хотелось бы и управлять своим счетом онлайн. Как там с давно обещанной радостью?
Люблю философствовать (не специальности ради, но в суть поиска вечного).
Самое важное, на мой скромный взгляд, в интернете - это скорость передачи данных. И здесь кроется самая главная проблема "стариков" (ужасное слово, но так как вы его использовали, пусть это будет моей индульгенцией): люди старой формации все равно мыслят иными скоростями. В век, когда валютные интервенции из длительного процесса выпуска денег и абсорбирования их экономической системой государств, превращаются в on-click игры; где разрушение или сохранение той или иной системы происходит со скоростями пинга, очень сложно ориентироваться. То, что время имело стоимость, сегодня стремительно ее теряет, а гонка за гаджетами и инновациями превращает нашу скоротечную биологическую жизнь в вечный бета-тестинг, где потребитель покупает состояние счастья, но распаковав очередной EyePhone понимает, что "завтра будет лучше".
Интернет ускоряет информационный обмен, а как следствие этого ускоряется и жизнь, мышление и сознание. Развитие интернета, как информационной структуры было изначально опосредованно самой сущностью нашего мозга - как непрерывно квалифицирующейся структуры, нейронного аттрактора. Увы, в этой гонке скоростей, старые принципы обработки информации через уже сформированные (в другом информационном поле) циклы обратной связи неизбежно будут проигрывать новым типам связей, коммуникаций и отношений, как с точки зрения биогенетической эволюции (вроде бы Черчиль сказал: "Родители - это кости, на которых точат зубы их дети") так и с точки зрения развития сознания. Интересно, что интернет практически подошел по скорости передачи информации к скорости ее обработки нейронной сетью мозга, но посмотрите: мозг буквально оргазмирует, купаясь в этом "потоке" и требуя еще больше. Больше скорости, больше данных.
Однако, я думаю, что в этом потоке место найдется всем. Как и в любой другой реке, в интернете есть и заводи, и места с быстрым течением. Интернет захватит всех нас именно поэтому: формируя свой поток информации в нем (будь то жж, или фейсбук, или РССканалы) мы видим свое собственное отражение в нем; это огромная река с множеством индивидуальных "туннелей реальности", где выражено самое важное достоинство интернета - заставить нас быть ближе друг к другу. Понимать друг друга по-новому и в новой среде.
btw, эгрегор странное слово. Мне нравится слово "ризома".
Заранее извиняюсь за возможные опечатки.
модифицирующейся, конечно же.
Кстати, интересная статья Сапрыкина, коллеги по цеху т.с.
Думаю, вам будет интересна.
Думаю, что важно точно знать когда "залезаешь по пояс в реку", что именно там ловишь...иначе затягивает и река превращается в поглощающее болото...
Что можно поймать в этой реке жизни?
Самое главное наверное, поймать самих себя.
Опыт же реки, мы вряд ли узнаем.
АЛЕКСАНДР,пойду поброжу по блогу Вадима Логинова, блог о банковской рекламе...иначе потеряю цель
, Вы правы
Прошу прощения, за то, что отвлек. Совсем упустил детское время.
В этом случае мне обычно хочется сказать: Ребята, а когда вы смотрите телевизор, то почему не волнуетесь из-за того, что не знаете, как он устроен и как работает? Уверен, что большинство телезрителей уже не помнят из курса средней школы ни что такое развертка, ни что такое модуляция, ни просто, как из радиосигнала создается изображение. Да и что такое телеизображение тоже многие не понимают. Но это никого не напрягает.
Так и Интернет. Большинство людей абсолютно не понимают, как он устроен и как работает. Он просто работает, а они его юзают и не заморачиваются над этим. И, уверен, Арни тоже ничего не смыслит, хотя и ловко жмет кнопки на своем GPS-треккере. А спросите его, тебе какой треккер больше нравится - под GPS или Глонасс? И Арни не сможет ответить, потому что русский Глонасс лучше, но его нет, а американский GPS хуже, но зато он есть. Попробуй в этой ситуации доказать свою правоту.
На самом деле проблема старшего поколения решается элементарно. Говорите: "Неделя на раскачку, и через неделю, кто не умеет, до свидания (в смысле, прощай)". Все научатся, уверен, главное не давать поблажки. Как в нормальной школе, чтоб по-честному.
Проблемы старшего поколения не существует. Есть только нежелание от нее избавляться.
Например, данные по опросу 3700 посетителей Web в США, проведенном в 2007 г., в ходе которого ставилась задача выяснить, является ли для них Интернет источником для поиска информации о лекарствах.
Результаты на графике:
Не вижу существенной разницы между 65+ и 18-летними.
Иначе говоря, в любой бюрократии знания дробят по горизонтали и снова собирают по вертикали. Это создает проблемы управления на уровне топ-менеджемента, потому что пока узкие специалисты "греют места", менеджеры-управленцы дробят каналы связи топ-менеджмента со системой, модифицируя знание о ситуации. Топ-менеджер видит уже не систему, как она есть на самом деле, но представление информационных менеджеров о системе.
© Элвин Тоффлер "Метаморфозы власти"
Полдня сегодня искал этот пост. Интернет шалит, еще и в двойном размере. Простите за это, пост предназначался не Вам.
С уважением.
ок, понятно, связи нет