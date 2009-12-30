На что обращать внимание при выборе банка или как найти свой банк? Этот вопрос задают предприниматели и руководители малых предприятий себе, знакомым, партнерам и контрагентам по бизнесу и банковским консультантам. Мои ответы адресованы, в первую очередь, частным предпринимателям и предприятиям малого и среднего бизнеса.
Так сложилось на российском рынке, что представители малого бизнеса вынуждены довольствоваться тем что есть. И вопрос качества и уровня сервиса редко входит в список требований предприятий малого бизнеса к банкам. Хороший пример, это форум здесь на банки.ру, требовательны и активны, особенно вкладчики физические лица и частные клиенты, использующие дистанционные банковские сервисы… Даже жалобы по кредитам, в основном от физических лиц — потребительские кредиты автокредитование и ипотека. А где же предприниматели, которые приносят 20% в ВВП России и обеспечивают рабочими местами 22% населения страны?
При выборе Банка прежде всего рекомендую предпринимателю обратить внимание на то как банк строит свои отношения с клиентом. С кем придется иметь дело с банком-партнером или банком — «контролером»?
Обратите внимание как общаются с вами сотрудники банковского отделения и как выглядят, насколько они клиентоориентированы, или, напротив недовольны вашим приходом (звонком) в банк. Театр начинается с вешалки, а банк — с общения с клиентом.
Во-вторых, получите детальную консультацию, задайте столько вопросов, сколько считаете нужным, попросите дополнительные материалы, где более подробно разъяснены ответы на ваши вопросы. Оцените, насколько персонализирован подход к Вам как к будущему клиенту. Попросите контактный телефон персонального кредитного менеджера, как правило,для юридических лиц и частных предпринимателей банки предлагают такой сервис.
Кроме того, у любой финансовой услуги как у товара в магазине есть цена. Поэтому внимательно изучите стоимость услуг, тарифы банка, процентные ставки и комиссии. Банк, ориентированный на работу с малым бизнесом предлагает специальные программы. В России более 300, ни одни, ни десять, а триста банков кредитуют предпринимателей. Выбор есть, смотрите порталы для предпринимателей http://www.trust.ru/sme/partners/organizations/ .
Если Вы открываете в банке расчетный счет, оформляете карточку, у Вас есть депозит, то выясните у консультанта как получить дополнительные скидки. Действуйте как в магазине, где покупая больше товара и регулярно заглядывая в магазин, мы просим скидки, купоны и т.п. Точно так же и в банке, спросите предлагает ли банк пакетное обслуживание.
И безусловно, Банк обязан быть информационно открытым и финансово устойчивым. Посетите интернет-сайт Банка. Почитайте чем живет Банк, какие последние новости, публикуется ли финансовая отчетность Банка, что пишут в форумах о Банке, например, здесь на банки.ру…
Мы привыкли быть требовательны, когда получаем услуги как частные лица. Будь требовательны и когда Вы строите отношения с банком по бизнес-проектам. Для каждого клиента есть свой банк, и выбор за Вами.
Для Вас в нашем Банке сейчас действует целый ряд программ: кредитные со сроком до 5 лет кредитования, акция 5+, программа «Бизнес-Партнер», Приведи Партнера и многое другое http://www.trust.ru/sme.
25 тысяч 285 предпринимателей и предприятий малого бизнеса построили свою успешную кредитную историю в национальном банке Траст.
Истории успеха наших клиентов мы публикуем на сайте: http://www.trust.ru/sme/story/. Прочитайте эти реальные истории, иногда с фотографиями наших героев, которые живут рядом с Вами. Нет им не повезло, они просто делают чуть больше, чем все остальные и верят в себя и собственные силы.
Видео программы «Средний Класс» на канале НТВ: http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=38565
Комментарии 36
ПО КУЙ если в РС,ХКФ,РЕНИСАНСА И АЛИФА-БАНКЕ мило улыбаются ,но разведут на поборы,штрафы и комиссии по полной.Они не партнёры а напёрсточники,типа"кручу верчу запутать хочу".Причём все предлогают подписать уже готовые договора,новые никогда не пишут.,говоря это просто так -формальность.
А потом в судах все говорят вы же подписали и имеют клиентов по полной.Клиент для любого банка -быдло,масса,овца ,которую только надо стричь с улыбкой и вешать лапшу.
См. истории успеха наших клиентов на сайте http://www.trust.ru/sme/story
Желаю Вам в Новом Году найти свой банк-партнер.
Вот такой вот случай со мной случился в вашем банке
Предложения по кредитным картам работает для всех регионов, Вас совершенно верно проконсультировали по горячей линии. Проблема, как я поняла, оказалась в конкретном городе.
В целом, НБ Траст выдал более 665 тысяч кредитных карт и почти 800 тысяч дебетовых !
Еще одна просьба к Вам, по возможности, пришлите на мой электронный ящик nadya185@mail.ru ваш эл ящик, чтобы мы могли с Вами связаться. Спасибо.
Надия, Вы, конечно, правы, что ведёте разговор на блоге. А знают ли о блоге эти более 25 тысяч субъектов малого бизнеса, которые пользуются услугами НБ "Траст"? И как привлечь внимание к открытому разговору потенциальных клиентов? Их сотни тысяч, и они находятся где-то рядом. Всё это не ново, найти что-то оригинальное очень непросто. Нужны совершенно необычные подходы к делу, какие - не знаю.
Надия, раз Вы начали такую открытую связь с организациями и населением, хочется верить, что у Вас всё получится. Пусть Новый 2010-й год принесёт Вам и банку "Траст" успех!
Может, я ошибаюсь, но в приличном обществе принято отвечать на письма, даже на те, что поступают и по электронной почте! С Новым годом и наступающим Рождеством! Всего Вам доброго!
Вчера 05 января 2010г. посетил отделение НБ "Траст" на Войковской и уехал с осадком на Ваш банк и ваших сотрудников. Я оформлял срочный депозит "мультивалютный вклад". Приехал я в банк в 17.45, предварительно я узнал распорядок работы ф-ла Войковский и мне сообщили, что ф-л Войковский работает с 10.00 до 20.00 Во время оформления у меня возникли вопросы по вкладу. После 18.00 ко мне подошла ваш кассир и спросила буду я вносить деньги или нет, а то ей звонят из центрального офиса и спрашивают выручку и что им пора домой. На что я ответил, что у меня есть вопросы по вкладу, а если они так спешат я могу обратиться в другой банк. В итоге я оформил депозит, но теперь я думаю- если ваш банк так обращается со своими так сказать "кормильцами", то как же ваш банк будет себя вести, когда я приду получать свой вклад. Может вам вкладчики не нужны?
С уважением Сергей К - ваш новый клиент.
Если возможно сообщите свое мнение мой E-mail:serko09@mail.ru
Сегодня в 14.10 Звоню в отделение Павелецкое, чтобы выяснить ну когда же откроется после тре!!!х месяцев ожидания мой счет.
Мне говорят
-Вы юр лицо
-Да
-Позвоните попозже..
-Когда ?
-минут через 40
-Почему так долго?
-Потому что сотрудники обедают.
В сберкассе уже обед отменили, а Ваши все обедают...
А вот по сути, есть закон 115 ФЗ
На вопрос почему так долго решали ...
Отвечают: ну вот так...
По моей организации так же на исходе 3-го месяца требуют подвезти документы которые я уже подвозил, при этом это по чуть чуть. Сначала подвезите это , потом то, потом устав кудато делся-подвезите устав, вот теперь подвезите приказы и мы откроем счет.
В итоге прошу Вас передать сотрудникам Павелецкого отделения чтобы они оставили этот счет себе, особенная благодарность Анастасии. А Вы говорите ... Общение с клиентом....((((
Ну вот и у меня появился повод для положительных эмоций. Я уже писал, что 5 января посещал ф-ал НБ "Траст" на "Войковской" и уехал с неприятным осадком. И как же я был приятно удивлен когда 11 января(в первый же рабочий день после праздников) мне сначала позвонил управляющий ф-ла "Войковский", а затем и из центрального офиса одна из ваших заместителей и извинились за своих нерадивых сотрудников. Меня порадовала оперативность. Теперь мне и за свой вклад не страшно и при первой же возможности я обязательно его пополню. И еще, когда лауреатом одной из номинаций "Компания года 2009" был признан НБ "Траст" мне было очень приятно об этом узнать. Дорогая Надия. Хочу пожелать больших успехов Вашему банку в новом 2010 году. А будет успешным банк и вкладчики его будут довольны. Всего доброго.
Сергей К.
Банк, действительно, серьезные средства инвестирует в повышение качества сервиса, и ваша обратная связь для нас, безусловно, важна.
Есть специальное предложение по бесплатному открытию счета и льготному обслуживанию для предприятий малого и среднего бизнеса.
В жизни бывает всякое, и хорошее и плохое. Кроме успехов в работе и, следовательно, положительных отзывов, бывают и негативы, которые снижают эффективность сделанного. Думаю, следует обращать внимание не на минусы работы, а на то, как быстро они исправлены и созданы условия их неповторения.
Я смог найти возможность сделать партнером нашу компанию вашему банку. Пока срывов нет. Спасибо.
И частное. Я хотел бы вернуться работать в банковскую сферу (у меня большой опыт управления и отличные знания). Как можно проконсультироваться у вас (помнится, 8 лет назад вы предлагали делать смелые шаги, если чего-то сильно хочешь).
С уважением
Отрицательные отзывы - это тоже мнения,которые мотивируют к необходимости новых изменений.
Пришлите Ваше резюме на мой ящик nadya185@mail.ru
Тут уже не раз писали про отделение Павелецкое, могу подтвердить еще раз, такого недрюжелюбного,неприветливого и не очень профессионального персонала я еще нигде не видел, я открыл с женой 2 срочных депозита на большие суммы, и хорошо, что только на 3 месяца, а не больше, пролонгировать естественно не будем, все объяснения сотрудников о подробной информации по вкладам сводились "читать умеете, там все написано".
Идея открыть круглосуточное отделение очень здравая и правильная, но в РФ все всегда упирается в человеческий фактор. На будущее Вам видимо тщательнее надо подбирать сотрудников.
Если у Вас будет возможность, напишите, пжл, ФИО операциониста
( имя указано на бейджике ). Кроме того, все сотрудники - операционисты в зависимости от уровня продаж продуктов и качества сервиса получают бонус, если Вы оставите в офисе жалобу,то это однозначно " ударит" по карману операциониста-хама.
Здесь не общение а стена возводится непробиваемая между банком и клиентом.
Вот ведь по истине - яблоко от яблони не далеко падает.
В Посте 2009 года "IN TRUST WE TRUST" я ответила Вам в апреле.
А еще есть другие цифры от НБ ТРАСТ :
680 ТЫСЯЧ физических лиц получили потребительские кредиты на сумму 45,3 МЛРД. РУБ
1 МИЛЛИОН 425 ТЫСЯЧ БАНКОВСКИХ КАРТ НА РЫНКЕ ОТ НБ ТРАСТ
114 ТЫСЯЧ ВКЛАДЧИКОВ разместили деньги в НБ ТРАСТ в размере 52,7 МЛРД. РУБ
57 ТЫСЯЧ человек получили авокредиты у нас в НБ ТРАСТ на общую сумму 13,8 МЛРД.РУБ
29 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ МАЛОГО БИЗНЕСА получили кредитов на развитие своего бизнеса на сумму 22,5 МЛРД.РУБ
Я видел Ваш ответ, за что большое Вам спасибо
Вам надо было тогда выше выбрать тему не "Театр начинается с вешалки, а банк - с общения с клиентом" а "Театр начинается с вешалки, а банк с цифр:..."
Не в обиду Вам будет сказано.
Но в "Трасте" с клиентом не сильно то общаются, я искрене Вам это говорю и хорошо прячутся за спины коллег когда надо отвечать за свои ошибки.
Так что цифры они конечно хороши но то что клиент видит и слышит общаясь с банком это другое. Вот и Ваши сотрудники тоже цифрами козыряют, а "работать" в классическом понимании этого слова с клиентом не хотят. Сплошные цифры, но люди - не машины им общения хочется
Что же касается субъктивнх вещей, согласна, что у каждого из нас складывается свое мнение и свои ощущения возникают при взаимодействии с тем или иным банком, услугой или сервисом.
Согласна с вами, что идеальная ситуация - это синергия объективность - цифр и субъективность - клиентоориентированного подхода. Банк ежедневно работает над качеством обслуживания клиентов, если у Вас будет конкретная ситуация, то я готова ее с разобрать и решить.
Я, идин из тех 25 тысяч 285 предпринимателей и предприятий малого бизнеса, которые построили свою успешную кредитную историю в национальном банке Траст. Только не понятно для каких целей. Наша организация без проблем закрыла один кредит. Через 2 месяца закрывает без проблем второй. В получении нового кредита нам отказали.
Уважаемая Надия Наримановна! Нам нужны кредиты сейчас,когда мы выходим из кризиса, чтобы развиваться. Если мы спокойно расплачивались в самый трудный период кризиса, почему Ваши сотрудники считают что мы не сможем оплачивать когда выходим из кризиса увеличивая реализацию.
С уважением Юрий Борисович
г. Воронеж
ООО Полиграфический салон "Графика"
Прочитал Ваше интервью в журнале РБК, после чего решил посетить Вашу блог и с интересом его просмотрел.
Типичная ситуация - для клиента всегда и во всем виноват банк, включая и то, в принципе, выдал кредит. Не приучены у нас люди читать подписываемые документы, знакомиться с условиями договоров, тарифов и т.д.
Зачем читать, когда можно спросить. А если я не спросил, то банк виноват, что не разъяснил - типичный подход клиента. Но как говорится, других клиентов у нас нет и не будет. При этом мне всегда хочется спросить клиента - а в своей жизни вы всегда качественно осуществляли свою работу, были обходительны и внимательны к другим людям? Банк это сложнейший организационный механизм, в котором, безусловно, могут возникать и недочеты в работе.
Всегда самым слабым звеном банковского механизма являются, конечно же, люди. Качественных исполнителей катастрофически не хватает. Но это еще полбеды - еще меньше качественных руководителей (не по должности, а по профессионализму), которые умеют руководить исполнителями и процессами.
В полной мере я например ощутил это при построении с нуля ипотечного бизнеса в АльфаБанке. Если люди, которые отвечают за направление бизнеса, изначально ставят себе задачу построение качественной работы с клиентами и партнерами, учат персонал, тесно взаимодействуют, пресекают конфликты сотрудников подчиненных подразделений между собой, умеют рассматривать нестандартные ситуации и разрешать их, то это приносит ощутимый эффект. Благодаря такому подходу и кропотливому труду, по признанию партнеров и клиентов АльфаБанк в 2007-2009 стал одним из ведущих в ипотеке по качеству сервиса и работе с клиентами.
По опыту знаю, что обоснованность претензий, когда действительно виноват банк, составляет не более 5 %. Остальное - это зачастую либо вина непосредственно клиента (не прочитал, не ознакомился, не понял и т.д.), либа речь может идти об обоюдности вины клиента и банка
С уважением,
Пятлин Олег
Насчет того, что клиенты не читают договоры я запостила тему здесь на банки.ру, см.http://www.banki.ru/blog/cherkasova/361.php
Вижу, что политика банка Траст направлена на сотрудничество с малым бизнесом, но далеко не все ваши сотрудники разделяют ваши взгляды. Я уже более трех лет сотрудничаю с банком Траст в г.Невинномысске, Ставропольского края. Имею положительную кредитную историю (в банке Траст и не только). Первый кредит брал ещё как физ.лицо - 500 т.р. - погасил без просрочек. Второй брал уже как предприниматель - 500 тыс. - осталось два платежа, просрочек нет. Бурно развиваемся - за три года открыли восемь магазинов розничной торговли в трех городах юга России (ИП разные- компания одна. В Невинномысске у нас 4 магазина - торговые марки ТВОЕ, Instreet, TimeOut и Zenden. Все бренды федеральные, совокупный оборот только по ним - 45 млн.рублей в год! Считаю что это достойный оборот для предпринимателя в небольшом городе. Я уж не беру магазины в других городах.
Первый кредит мне выдали без проблем. Потом сменились сотрудники - второй кредит согласовывала Бутова Любовь Викторовна. После оформления я для себя решил - никогда не обращаться в банк Траст - такой бюрократии и сложностей на пустом месте я невидел нигде.
Но прошол год, я "подостыл", и банк Траст (Невинномысский доп.офис)сам вышел ко мне с предложением (учитывая мою кредитную историю) - выдать мне на хороших условиях 1.5 млн. Мой отец работает сотрудником по безопасности в этом отделении, поэтому информацию получаю из первых уст!))
Деньги нужны, т.к. в октябре открываем новый магазин с брендом SELA, поэтому я согласился. Но заранее уточнил - возьму кредит, если не будет лишних проволочек....
К моему сожалению, Бутова Любовь все ещё работает в Ставропольском отделении, и именно она инспектировала выдачу мне кредита. Началось все с того, что они ехали к нам больше недели!, мы покорно ждали, предоставили ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ пакет документов, на месте девушкам все нравилось, обещали на следующий день дать решение (скорее всего положительное!).
Но на следующий день чуда не произошло - они потребовали произвети испекцию магазинов моей жены в городе Туапсе (550 км. от Невинномысска!) История повторилась!
Создается впечатление, что мы разговаривали не об 1 млн.рублей, а о как минимум 10-15! Или же это такая схема - родить на пустом месте "проблему", а потом благосклонно "решить" эту проблему за вознагрождение. Вобщем, я категорически отказался от такого кредита на льготных условиях. Тот же ВТБ24 выдаст мне эти деньги в течении 5 дней, и даже не будет выезжать в магазин. Обидно, учитывая что даже мой отец работает в вашем банке, решение принимают не совсем адекватные сотрудники из другого города.
Надеюсь, что Ваши дальнейшие потери от такого подхода ваших сотрудников к решению вопросов будут минимальными!
С уважением, Николай Герасимов, предприниматель