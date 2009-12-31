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31-ое декабря… раннее утро…

31.12.2009 06:25 15 7 176 просмотров
31-ое декабря, раннее утро…атмосфера предстоящей новогодней ночи витает в воздухе, атмосфера праздника и ожидания нового! Впереди - ОНА - волшебная ночь, звон фужеров с шампанским, бой курантов, улыбки и пожелания близких, родных и друзей…

Праздник Нового Года – это праздник контрастов: на улице снег, мороз, темная ночь, а дома сверкают огнями, светится елка, тепло, праздничный стол…

Так и 2009 год стал годом серьезных вызовов и, одновременно, годом реальных достижений! Многое сделано нами в уходящем году и как результат – мы уверенно входим в 2010-ый.

Поздравляю всех посетителей портала банки.ру с Наступающим Новым Годом!

Символично, что Новый Год мы отмечаем зимой, белый снег – это как белый лист, на котором мы записываем наши планы и мечты. Желаю каждому из Вас, своим коллегам и самой себе, в грядущем году написать на белом листе новую интересную главу своей жизни.

А самый бесценный подарок на Новый Год – это умение с оптимизмом относиться к окружающему миру. Желаю Вам оптимизма и процветания в 2010 году!

Видеооткрытка: http://trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=41318.

Итоги 2009 года Национального Банка ТРАСТ в нашей газете для клиентов, электронная версия http://www.trust.ru/about/newspaper/.

Комментарии 15

Екатерина Суворова  (28_888)
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Да, меня тоже всегда накануне Нового года посещает некое волнение, предвкушение чего-то НОВОГО, волшебного!
Надия, спасибо за поздравления и открытку! И Вас с наступающими праздниками, здоровья, счастья, новых творческих побед! smile:)
Craig  (Craig)
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smile:ura: И тебя, Надия, с Новым Годом!!! Успехов, процветания и просьба: сохраняй жизнерадостный подход к жизни, даже в самых ее серьезных проявлениях!
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Надия, с Новым годом! Рад был в уходящем году лично с Вами познакомиться. Надеюсь, что в 2010-м мы наше общение расширим и углубим. smile:)

Счастья и удачи!
Энвер Софинов  (ЭЭС)
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Надия, поздравляю Вас с Новым 2010-м годом! Пусть он принесёт Вам радость, удачу и успех! Здоровья, благополучия, стабильности и как можно больше радостных дней! Будьте счастливы!!!
Валерий Черкасов  (tatupak)
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Написал Вам на "НБ ТРАСТ-НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЯТ" 25,12,2009, Ещё раз Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО, С НОВЫМ ГОДОМ!!! ЗДОРОВЬЯ БЛАГОПОЛУЧИЯ УСПЕХОВ ВО ВСЁМ!!! Кредит получали на И.П.Сантурову В.А.
Анджело  (Анджело)
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Уважаемая Надия,

1. С Новым годом - успехов вам и банку

2. Извините, что в выходные по делу: собрался я полученные бонусы положить во вклад, выбрал для себя 3 потенциальных банка,почитал отзывы, тексты договоров... Что касается Вашего банка - Вы сами пишете в предыдущем послании: "При выборе Банка прежде всего рекомендую предпринимателю обратить внимание на то как банк строит свои отношения с клиентом. С кем придется иметь дело с банком-партнером или банком — «контролером»?"

В договорах на срочные вклады Траста из первых 5 пунктов того, что должен вкладчик 2 о том, что по первому требованию надо нести Вам бумажки по антиотмывочному закону. Ну я понимаю если это индивидуальный предприниматель переводит 601 тыщу, или если физик перечисляет деньги через текущий счет... Но вклады то здесь при чем?Это же операция внутри банка? Тем более в октябре у Вас уже была дискуссия с сообществом насчет требований к бумажкам - но похоже без особого результата.
Вот и сижу - чешу репу - нужен ли мне банк-контролер с привлекательными ставками?

Craig  (Craig)
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Анджело, ну 2-е из 5 в соответствии с российским "антиотмывочным" законодательством не так уж страшно? smile:o Бумажки эти ьанк придумывает или государство? Жаль, что при выборе банка вас в первую очередь смущает отчетность перед госорганами))))
Анджело  (Анджело)
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Дорогой/ая Craig,

Меня не смущает отчетность. Меня смущает:
1. несоответствие деклараций Надии и текстов договоров ее банка ( кстати наврал - 3 из 5, а не 2).

2. у других банков это бывает ( не у всех) но не более одного пункта. Из чего можно сделать вывод либо о перестраховочности банка Траст, либо о том, что в процессе сотрудничества они меня замучают требованиями принести то те, то иные бумажки. А это - время.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Русский Сектор, пишите в горячую линию или/и Народный рейтинг, но:
- предметно, содержательно, с фактами;
- в корректных выражениях.

Горячая линия:
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=721178#tags
Народный рейтинг/Траст:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=68195

Спасибо за понимание.
Дамин Акимов  (damin)
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Уважаемая, Надия! Если Вы получили моё письмо, то очень прошу Вас ответить мне. Я начинающий пользователь и написал Вам письмо начет Фонда Взаимопомощи Промышленных Альпинистов России. Только я не уверен, что все сделал правильно и дошло ли оно до Вас. Поэтому беспокоюсь и прошу Вашего потверждения. С уважением, Дамин Акимов.
Дамин Акимов  (damin)
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Прошу прощения. Писал долго и что-то не так сделал и письмо не ушло и вот пишу снова.
Здравствуйте, уважаемая,Надия! Пишет Вам промышленный альпинист Акимов Дамин Ахмедович - промышленный альпинист из подмосковной Балашихи. В августе 2007 года я упал с четвертого этажа и сломал позвоночник. Мои друзья с Промальпфорума пришли мне на помощь, собрали деньги на операцию и мне поставили в спину очень дорогие титановые импланты. После операции я год лечился и восстанавливался.Потом еще один год с небольшим я работал сторожем и вот недавно я вернулся на высоту.
У промышленных альпинистов есть сайт, где мы активно общаемся. Я решил создать Фонд Взаимопомощи для пострадавших промальпов. И такой Фонд был создан:http://www.promalp.ru/viewtopic.php?f=7&t=18511
Участники этого Фонда люди очень порядочные и дисциплинированные в части соблюдения техники безопасности. Это люди, которые работают на высоте давно и являются настоящими профессионалами. Сейчас нас 24 человека и я начал собирать деньги. На сегодня собрано немного, примерно 40000 рублей. Многих участников не устраивает,что деньги лежат просто так и их потихоньку съедает инфляция. А как сделать, чтобы деньги работали никто толком не знает. Поэтому Фонд забуксовал.
У меня к Вам есть предложение. Суть его в том, что что мы отдаем Вашему Банку наши скромные деньги на неограниченно долгий срок. Вы-профессионалы банковского дела и ,естественно, сможете использовать их лучше. Просто нам надо сохранить деньги от инфляции. Ваш банк показался мне наиболее привлекательным, а Вы- порядочным человеком. Прошу Вас считать этот проект благотворительностью для промышленных альпинистов России.
Я был в очень трудном положении и если бы не помощь коллег, то стал бы инвалидом, прикованным навечно к постели.
Пусть деньги работают. Они потребуются только тогда, когда кто-то из нас не упадет с высоты и не побъется. Когда это случится - ведает лишь один Господь Бог.
Чтобы не было обмана, каждый выходящий из Фонда Взаимопомощи может рассчитывать только на ту сумму, которую он вложил, то есть у такого человека получится вклад до востребования с нулевой прибылью. Если Вы пойдете нам навстречу, то ,уверен, участники Фонда воодушевятся и понесут деньги в Фонд. Только я не совсем ясно представляю, как все это оформить, чтобы у людей не было сомнений. Делаем благое дело. Просто я очень хорошо понял, что такое материальная помощь в трудный час. Поэтому хочу создать с Вашей помощью механизм Фонда Взаимопомощи. Может быть этот проект будет Вам интересен с точки зрения благотворительности и тогда не будет предела нашей благодарности Вам и Вашему Банку. С уважением, Дамин.
Мои телефоны: домашний 8(495)5253347 89629479527 89263607202
Электронный адрес: akimovdamin@rambler.ru
Дамин Акимов  (damin)
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Меня друзья мои часто обвиняют в наивности. Похоже, я действительно наивный человек. Ну да ладно. Я ни на кого не в обиде. Есть четкие правила игры и есть реалии и с ними надо считаться. Никто и никогда не станет создавать тепличных условий для людей. Рынок- это жесткая структура.
В общем, сегодня я открыл счет в Траст Банке и сделал вклад "Траст- Сильный" на 6 месяцев. Хочется надеяться, что мы не ошиблись с выбором банка. Желаю всем удачи и здоровья.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Дамин, добрый вечер, НБ Траст является участником программы "Друзья Милосердия" социальной службы Мелосердие Русской Православной Церкви http://www.trust.ru/about/social/miloserdie/. Это наш вклад в социальные и благотворительные проекты.

На личный Ваш ящик я сбросила дополнительную информацию, надеюсь, что это поддержит Вашу ВЕРУ в хороших людей.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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ПОСТы 2009 года закрыты, буду ждать ваши мнения, комментария в рамках последнего поста 2010 года
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