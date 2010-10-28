ВИДЕО-ПОСТ: Когда от «cовка» не останется и следа?

http://www.facebook.com/trust.ru#!/permalink.php?story_fbid=156781977690437&id=139798912715424
Что мешает россиянам почувствовать себя комфортно в своей стране?
Уверена, что многие задавались вопросом: «Ну почему у них там все по-человечески, а у нас уже в аэропорту на паспортном контроле понимаешь, что вернулся в «совок»?...»
Отсутствие уверенности в завтрашнем дне,
И завтра, можешь оказаться на дне?
В сентябре я приняла участие в конференции (см.видео и мой пост «Место бедности-в музее» http://www.banki.ru/blog/cherkasova/559.php) под эгидой Министерства экономического развития РФ, тема: «Перспективы развития социального бизнеса в России». Инициатором проведения мероприятия выступил лауреат Нобелевской премии мира профессор Мухаммад Юнус и некоммерческое партнерство «НАУМИР». http://www.banki.ru/blog/cherkasova/58.php. Юнус внедрил модель «Социального Бизнеса» более чем в 100 странах мира и ему удалось подключить к этой программе такие ведущие мировые бренды как Danone, Adidas и Volkswagen.
Когда я впервые столкнулась с понятием «социальный бизнес», то моя прямая ассоциация была с «социальной картой москвича», с «социальным работником», то есть с благотворительной программой или чем-то таким похожим на благотворительность. Однако данное понятие включает себя корпоративную социальную ответственность компаний, то есть работа корпораций в нескольких плоскостях, в том числе и в решении вопросов создания общественных благ. Свою модель М.Юнус детально описал в книге «СОЗДАВАЯ МИР БЕЗ БЕДНОСТИ», уделив особое внимание развитию микрофинансирования. Именно эта идея поддержки малых форм предпринимательства привела профессора Юнуса к всемирному признанию и нобелевской премии.
Первая русскоязычная многотиражная книга профессора сейчас издана при поддержке Национального банка «ТРАСТ» и представлена была мной в рамках конференции. Книгу можно заказать здесь
http://www.alpinabook.ru/catalogue
Одним из фундаментальных идей работы НБ «ТРАСТ» является ориентация на финансирование малого бизнеса, как опоры экономического развития государства и основы для формирования успешного среднего класса.
Что делает ТРАСТ в этом направлении, наши реальные шаги:
- Банк профинансировал более 36 МЛРД. РУБЛЕЙ в сектор МСБ и около 37 ТЫСЯЧ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ получили кредиты на развитие собственно малого бизнеса
- Банк ежемесячно финансирует до 2,5 МЛРД. РУБЛЕЙ в сегмент малого и среднего бизнеса
- Банк заключил рамочное соглашение с Фондом Грамин (это проект нобелевского лауреата М.Юнуса)
- Банк стал спонсором издания книги Нобелевского Лауреата «Создавая Мир без бедности»
А как Вы считаете, что необходимо изменить у нас в стране, чтобы возвращаясь из-за границы не испытывать вот этого разочарования в аэропорту и не называть Россию - «совком»?
P.S. Информация для тех, кто дочитал пост до конца : можно получить книгу бесплатно в подарок, если прислать запрос на мой ящик nadya185@mail.ru с указанием адреса доставки. Уже одиннадцать читателей блога получили книгу от банка ТРАСТ. Кстати, поделитесь своими впечатлениями от книги здесь на блоге.
Комментарии 61
К слову, но это связано... Неделю тому назад брал интервью у Майка Лоури, CEO Misys (думаю, что это за компания, банковской аудитории представлять не надо). Ну и как-то разговор повернулся в сторону направлений развития банковской отрасли, и вполне естественно взглянули в сторону развития микрокредитования. Меня удивило, но одновременно добавило интерес к прочтению этой книги: Майк сразу же назвал именно М.Юнуса. По сути это - живой классик, апологет этой системы, и таким он однозначно воспринимается в мире. (Это я к тому, какова значимость этой книги именно для банковского сообщества, и то, что Траст помог опубликовать ее, хотя с даты выпуска оригинального издания прошло уже 13 лет, говорит само за себя. Или у нас банковское сообщество способно читать только газету Ведомости, а более его уже ничего не интересует (кроме сайта banki.ru, конечно)? Хотя, впрочем, это тоже позиция).
Удивило, правда, несколько иное: я не услышал в словах Майка намека на социальную составляющую как корневую составляющую этой системы. Можно говорить, что он руководитель технологической компании, которая занимается "конкретным", а не "абстрактным", но тем не менее. Точнее, социальная составляющая присутствует, но она не есть первооснова системы микрокредитования, она - следствие, причем одно из целого, достаточно длинного ряда достоинств, которые несет эта система.
В связи с этим хотелось бы все-таки уточнить: акцент на социальную составляющую - это развитие концепции, к которому а) пришла система микрокредитования со времени начала развития системы М.Юнуса, или б) это - формат, через который банк "Траст" считает оптимальным донесение этой системы до российского потребителя?
Вопрос, как я понимаю, непростой. Российский потребитель банковских услуг довольно сильно отличается (прежде всего по менталитету) от жителей Банглодеш и других стран, где система микрокредитов активно прижилась. И это необходимо учитывать. Это только на первый взгляд кажется, что "социальный" - слово, понятное для всех. "Социальный" для крестьян Бангладеш и "социальный" для офисных работников Швеции - между этими понятиями очень-очень большая дистанция.
Доказательство?
Самый последний пример - реакция на предложения по изменению пенсионного законодательства здесь, в России, и во Франции. Посмотрите фотографии трехдневной давности морского порта Марселя! Там на рейде стоит более полусотни танкеров, за простой которых платит правительство Саркози, который еще как раз незадолго до этого (вот не кстати) поднял объем импорта нефтепродуктов в страну. И после этого пенсионную реформу принимают, хотя протест населения выглядит более чем явный. А реакция на аналогичные заявления в России? Совсем вялая, несравнимая по масштабам... Но закон при этом не принимают, потому что... Пишу это не для того, чтобы меня забанили (модное какое это слово для сайта banki.ru! Надеюсь, что какое-то время эта реплика все-таки повесит на сайте), а для того чтобы показать, что понятие "социального" в России очень своеобразное, точнее оно свое, российское. Вывод: российское развитие банковского продукта несомненно следует опирать на хорошее понимание этих основ.
Что же конкретно понимается под "социальным" здесь?
Что, опять подарки? Вот здорово! Записаться можно?
- Misys, безусловно, компания известная, АБС Misys Equation - это история успеха целого ряда российских банков (презентация данного продукта 8-мь лет назад произвела на меня сильное впечатление)
-понятие "социальный" скорее всего ассоциируются с разными явлениями у разных народов,возможно, что для России это слово требует другого перевода
-здесь, в понимании Траста, я бы трактовала следующим образом: "Сам Успешен- Помоги Другому","Случайно вырубил дерево - Посади ДВА!", " Есть ресурсы на предоставление кредитов - направь эти ресурсы на кредитование малого бизнеса, так как предпринииматель развивает бизнес, тем самым создает дополнительные рабочие места,зарабатывает прибыль и, по сути, создает базу для налогообложения..., а значит производит отчисления в пенсионный фонд и т.п....поддерживая пристарелых..и так далее ..."
-насчет "менталитета": не помню где я читала об этом, как в этом году на адрес Белого Дома в конвертах более 100 тысяч граждан США отправили чайные пакетики, демонстрируя свое несогласие по вынесению на обсуждение кого-то вопроса в сенат. Цель была - привлечь внимание к тому, что необходимо еще раз проанализировать вопрос (извините, я не помню какой был вопрос, да это и неважно! Главное - форма!) Граждане сказали, что они внимательно следят за процессом и обращают на себя внимание "высших" деятелей... или другой пример к теме "менталитета" - явление флэшмоб
- Misys приезжал, чтобы, как я понимаю, навестить базовых заказчиков и рассказать им о развитии своего основного технологического движка - Mysis BankFusion. Фанфар и труб они не устраивали, но судя по активности у них все хорошо: причем на всех рынках, не только на западном. Они активно развивают альтернативные варианты поддержки банкинга - через мобильные, в облаке, а также новые формы, в том числе микроплатежей и islamic banking. Основа прежняя - Java, т.е. переход будет как модернизация, а не реконструкция имеющейся инфрастуктуры банка.
- Как я понимаю, "социальный" в русской транскрипции - это что-то в духе "бабушки пришли поплакаться в собес, что государство им вроде как задолжало, а не дает. Неплохо бы вспомнить про тех, кто всю жизнь горбатился с вагнеткой в руках в строительстве светлого будущего. А то не совсем таким светлым получается утро в этом обновленном завтра".
В английском этот же термин звучит как social и, как я понимаю, трактуется значительно уже. Это то, что имеет отношение к обществу, причем под обществом можно понимать, что угодно, хоть весь народ, хоть какой-нибудь рыцарский орден.
А по поводу самого ответвления в развитии Траста - исключительно правильное и своевременное движение. Почему? Можно много написать, но не сейчас - пятница, утро...
P.S.
Кстати, хотя бы полистать книжку, о которой упоминала Надия, советую всем. Если вы захочете найти там что-то новое для себя, то вы найдете... Это - своеобразное евангелие от человека, который сумел увидеть в этом мире нечто больше, чем до него сумели увидеть другие. И не только в области банкинга...
Сказать "пролетают над Россией"? Нет, тогда такого слова не знали: Россия ассоциировалось с царской Россией. Можно было иначе "пролетают над СССР", но звучало слишком официально, как просмотр журналов перед показом фильмов в кинотеатрах. Иногда заменяли на "летят над нами". Так и сродилось: совок - над нами (это - ответ на второй вопрос).
Впрочем, на однозначность предложенного суждения не претендую.
Не нашла, к сожалению, на сайте информации о кредитовании на развитие собственного бизнеса.
Есть свой бизнес, но пока неофициальный, очень заинтересованы в его развитии. Куда бежать?
Обратитесь с заявкой на кредит - БЫСТРЫЙ КРЕДИТ БЕЗ ЗАЛОГА! В заявке на кредит на вопрос о сроке наличия бизнеса - укажите реальный срок работы ( по факту). Банк в рамках программы микрокредитования принимает во внимание реальные факты в дополнение к формальным критериям. Если у Вас возникнут вопросы, то пишите на блог,вместе разберемся в ситуации.
Здравствуйте, Надия!
Читая ваш пост, ловлю себя на мысли, что сильно это напоминаем недавнее социалистическое прошлое. Историческое дежа вю. Может быть помните, в те времена любой секретарь, от первичной ячейки до генерального, в свою речь вставляли победные реляции- мы прокатали столько то тонн металла, собрали такой-то урожай, построили столько то тракторов, выполнили пятилетку за полгода. Надия, Вам не кажется, что это очень напоминает совок? Траст сделал это, Траст сделал то. И что значит "финансирует"? Это наше правительство финансирует. Оно тратит деньги на те или иные проекты (об успешности не буду говорить). А Ваша организация не финансирует. Она дает в кредит. Она не тратит деньги. Она зарабатывает деньги. И немалые. Я не считаю деньги в чужом кармане. Я просто считаю, что нужно быть честнее. Вы не на митинге выступаете. Люди, которые хорошо ориентируются в интернете (достаточно хорошо, что бы зайти на этот сайт) вполне грамотны, интеллектуально развиты. Они прекрасно понимают, что скрыто за Вашими словами. И поверьте, Вы только портите себе репутацию такими "реляциями". Все прекрасно понимают, что когда пишут предлог "до", то это может означать только то, что вы когда то раз в своей истории дали кредитов (или безвозмездно отдали на развитие МСБ?)на 2,5 млрд. руб. в месяц. И все. Если бы было по другому, то звучало бы - не менее 2,5 млрд. руб. Да и честнее было бы. Пусть цифра была бы невелика, но зато Вам бы уважали за честность. За правильный, не совковый подход.
Вот когда элита изменит отношения к своему народу, уйдя от совковости в обращении с ним, вот тогда возвращаться на Родину будем без разочарования, без "совковых" мыслей. А пока Вы так к нам относитесь по другому не будет. Те, кто помоложе просто в один момент не захотят возвращаться в этот совок. Так сделала моя дочь. Мне обидно за это. Но я понимаю ее.
Всего доброго!
Вкратце, речь о том, что как-то мало связывает заботу о социуме с программой микрофинансирования по 1% в день(!). Была и ссылка на "Ведомости". На Банки.ру тоже об этом писали. Т.е., мне видится так, Траст вышел на рынок бедняков.
А книжка мне не нужна. Свободных чистых листов для заметок, которым так радовалась Надия, у меня дома полно.
Можно подумать, что пшеница или яблони не опыляются пчёлами.
Вопрос в людях.
Одни создают ажиотаж.
Другие вздувают цены (что себестоимость производства гречки изменилась, или крестьяне/фермеры больше заработали на производстве гречки)
А третьи успокаивают, мол всё контролируем, это временно:)
Блажен кто верует:)
А мира не было, нет и не будет.
Это жизнь.
Можно подумать, что пшеница или яблони не опыляются пчёлами.
Моя логика была основана на том, что пшеница размножается семенами, а яблони черенками. А вот гречихе бедной не повезло. С ценами, в том числе...
"Все больше пчеловодов мира констатируют исчезновение колоний этих насекомых. В США 25% пчёл исчезли за 2006 – 2007 годы. А в некоторых европейских странах дело обстоит ещё серьёзней. Этот феномен, известный под названием Colony Collapse Disorder (CCD) или Синдром Коллапса Колонии серьёзно влияет на природный баланс, ведь пчёлы являются главными опылителями цветов, деревьев и овощей. Из-за этого нарушается и экономический баланс."
....все это можно подвести к тебе о цене ГРЕЧКИ...
на российских каналах эта тема освещалась "по-простому" - полка-цена-себестоимость-виноваты коммерсанты... а есть и другой подход, см. по ссылке EURONEWS http://ru.euronews.net/2010/10/07/a-world-without-bees/
Про блог то чем то ласковым веет каким то теплым .
Улыбаюсь.
Видимо арийская кровь бурлит сквозь реалии.Выбран автор запавшив в сердечко по принциппу крови а не вставки в виде религии. Автор арийка перемешанная сквозь все через века.Но все равно клокощет кровь Клааса и стучит в крови и ее торкает этот индус.
>Информация для тех, кто дочитал пост до конца smile;) : можно получить книгу бесплатно в подарок
а как же традиционный ящик коньяка?
Про книгу я уже написал отдельно, здесь же хочу выразить свои мысли по поводу "совка".
Прочитав ваш пост, мне вспомнилась история случившаяся со мной по возвращении в Россию из Японии. Выгрузившись из самолета всей толпой, вы застряли всей толпой у таможни. И тут, вышла работница таможни и громко сказала "русские, с весом до 250 кг, проходите пожалуйста в соседний проход", где нам организовали достаточно быстрый проход в страну.
Это было очень приятно. Самое странное, что возвращаясь из страны восходящего солнца, я чувствовал дикое облегчение. Наконец-то знакомая речь, наконец-то эти огромные серые пространства (в Японии, видимо из-за малого пространства со мной, начали случаться приступы клаустрофобии; дыхание великого фуджи-сана усугубляло ее по ночам). Встречаясь и общаясь с японцами приезжающими в Россию, я понял, в один момент, почему их так трясет от нашей страны: то, что мы видим как серую обыденность - они видят как огромные, по-настоящему трансцендентальные пространства и это то, что мы - русские не ценим в России, но что ценят и любят они.
Для меня, как для философа в первую очередь, вы описываете проблему взгляда, а не пространства; известный блогер Тема Татьяныч часто выкладывет фото стран где он путешествует. Не то, чтобы фото посредственные, но зачастую он фотографирует в других странах мусорки, подворотни, и другие "укромные" уголки, которые делают автора узнаваемым; как говорят в народе "легко вывезди девушку из аула, но сложно вывести аул из девушки" или перефразируя, сознание часто видит то, что хочет видеть. Хочешь видеть грязь везде - будешь видеть грязь везде.
Хочу заметить, что такое философское видение, нисколько не уменьшает проблему действительной "совковости" инфраструктуры современной России, но это одна из важных сторон медали: да, нам досталось "совковое наследие", но извините меня, СССР распался почти 20 лет назад (если считать с 1991 г.) и при этом мы все еще живем в совке.
Кто строил этот совок, Надия?
Я думаю, что легко найти ответ на этот вопрос. Особенно, если учесть тот факт, что "строители коммунизма" после 91-го года уже "не стоили", а мое и более младшее поколение (мне сейчас почти 30) не могло строить, потому что было слишком молодо.
Итого?
Но пришли 90-е, а за ними 2000-е, когда паровоз наконец остановился (или вы верите, что нас еще ждет в ближайшее время удвоение национального дохода? Верю, ждет. Главное - правильно выбрать точку для сравнения). Вот и сидим, курим...
Кто-то бегает, конечно, на разведку. Некоторые даже не возвращаются, понимая, что тащить паровоз не хочется. Да и зачем? Если удалось найти дежурную дрезину и рвануть самому вперед. Некоторые стараются догнать чужой паровоз, слившись с аборигенами и выучив местный диалект.
Так что совок никуда не девался. Проблема-то в другом: а любим ли мы сами этот совок? Отличие тех, кто "после 91-го", от более ранних состоит в том, что первые почему-то решили, что они едут на другом паровозе. Но вот проблема - паровоз то один, даже если некоторые и пересели в другой вагон, выгоняя других все равно куда. А пока паровоз (в смысле совок) ржавеет, и ему в-общем то безразлично, кто в каком вагоне сидит.
Кажется, предыдущая реплика заканчивалась на вопрос: "Итого?" Хотелось бы все-таки, чтобы в конце было: "А что дальше?"
Исходя из последних решений элиты, тем, кто думает, что едет на другом паровозе предложат посидеть в нем подольше.
В России, кстати, много мест где можно посидеть.
Проблема совка в том, что все пытаются убежать из него, а не в том, что любим мы его или нет. При этом, по глупости это усилие сопоставимо лишь с попыткой убежать от тени. Везде нужно работать, везде придется искать "дежурную" дрезину (яхту?), не вижу причины почему бы не работать и строить здесь НЕсовок.
Конечно, сложно строить нечто иное, новое и намного проще попытаться убежать туда, где кто-то уже построил все, но здесь есть определенное неудобство: ОНИ ТАМ тоже строили так-то не для тебя, а для Себя. Уходящие в разведку всегда это понимают. Ну если не сразу, то через некоторое время.
Конечно, проще сместить прицел на более далекие временные перспективы, однако в суть моего небытия тогда, это не актуально. И в качестве эмпирического опыта, я доверяю С. Кара-Мурзе ("СССР разрушил собственный нефтяной комплекс"); я предпочитаю относиться к истории, как некой незаконченной формации - т.е. да, задел был хорош, но особо хищно ресурсы паровоза употребили все же после 91-го.
Однако, я не склонен считать, что в 2000 паровоз остановился. Как, метко заметил один из моих товарищей "можно вечно винить Путина в множестве вещей, но за одно его нужно похвалить однозначно: он принял страну с Ельцина диалапом, а оставил с оптикой". Собственно, прекрасный задел, который позволил попытаться перевести паровоз с аналоговых рельс на цифровые и когда мне говорят, что в 2000 все остановилось, мне становится смешно.
Отрицательный рост - тоже рост.
А что дальше, увы решать не мне, а тем кто имеет для такого решения соответствующие административный, финансовый и культурные ресурсы. Но, я с удовольствием принял был участие в этом процессе. Вместе, мы сможем построить новый, постиндустриальный мир в России. А по одиночке - мы сможем только разбежаться.
В этом главная проблема.
Честно говоря, не хотелось бы связывать рассматриваемое понятие с конкретными личностями, просто хотя бы из-за того, что, на мой взгляд, все руководители поступают исходя из своего понимания "Что такое хорошо". Оно у каждого свое, но этот принцип их объединяет.
Мнение С. Кара-Мурзе я слышал, но не разделяю. На мой взгляд, это - попытка упростить проблему до формы, понятной общественности: "Утром деньги - вечером стулья... Можно, но деньги вперед!"
По поводу остановились... то конечно, речь шла об относительном сравнении. Создание новой банковской системы в 1990-х, развитие потребительского кредитования, жилищное строительство, насыщение продуктового рынка пусть импортными, но товарами, развитие потребительского рынка и т.д. Все это бесспорно движение вперед. Но мы же не одиноки во Вселенной!...
Вы задавались вопросом, что такое совок? Совок, как я понимаю, - это такое государственное образование, где жили люди, относившие себя к тем, кто идет если не впереди, то в первых рядах общественного развития. Сегодня, как представляется, эти позиции довольно сильно пошатнулись.
...
Остановился, перечитал и понял, что... забавно получилось. Речь же изначально шла о том, что Траст собирается развиваться, чтобы помогать развитию "социального бизнеса". Может, это и есть тот кочегар, который вдохнет новую жизнь в засидевшихся пассажиров?
ps/ прошу прощения за пропуски и грамматические ошибки. Нужно перестать писать посты "на бегу".
GSM худо бедно "протянули". Зато WiMAX проспали (только Синтерра и Комстар трепыхаются немного; Yota же вообще - Фигаро здесь, Фигаро там...). А вот дележку частот по LTE можно смотреть сейчас вместо вечерней сказки по телевидению: "Этому дала, этому тоже дала, а этому не дам: ты за молоком не ходил, ты козлят не поил..." Про логику прокладки магистралей я вообще молчу как Мальчиш-Кибальчиш, а то проклятые буржуины узнают, совсем туго станет...
2. Что касается "теории относительности", то хотелось бы сравниваться с Китаем и Бразилией. Потому что Германию мы уже давно обошли... по количеству Мерседесов. Это нам не соперник.
3. По поводу того, кто задавался вопросом и каким: моя ошибка, пост не перечитывал, поэтому произошло смешение понятий. Прошу извинения.
4. По поводу возможностей Траста. Я не думаю, что Траст способен потянуть такую глобальную задачу в одиночку. Но выступить иницилизатором, показать успешность (если получится) этой модели и тем самым привлечь внимание прежде всего государственных банков, возможно, мог бы.
Во всяком случае его активность создает мнение в том, что банк развивается. Вот недавно например они объявили о покупке серверов нового поколения IBM Power7. Да и потенциал в стране еще достаточно велик (крепкий паровоз оказался, даже странно как то), и грех им не воспользоваться. Не сделает Траст, сделает кто-нибудь еще (если поторопятся).
5. Что же касается Аристотеля, то даже воспитав Александра Македонского, он не смог вложить в него знания (а были ли они у него?), которые бы воспрепятствовали распаду созданной учеником империи после его смерти. Зато невежественных англосаксов удалось воспитать в IX веке так (как же звали этого короля? Не помню... Карл или Яков номер какой-то...), что и через тысячу лет от них не хотят отсоединяться некоторые из их бывших вассалов. Что-то, видимо, Аристотель упустил в своих философских исканиях.
Вы правы, указаны только магистральные операторы, но в этом и смысл магистралей. Доставкой продукта конечному потребителю в условиях демократического рынка занимаются другие, локальные операторы, потому что оптика не нужна конечному потребителю, в суть избыточности этой технологии. Магистральные операторы обеспечивают необходимую мощность взаимосвязи регионального, международного уровня вообще, в то время как на местах это выражается в оптимальное (или неоптимальное; здесь как вы понимаете все зависит от региона) технологическое развитие рынка телекоммуникационных услуг локальными операторами. Не думаю, что верным будет затрагивать форматность; допустим, я не считаю технологию WiMAX самостоятельной технологией от технологии Wi-Fi и позволю себе заметить, что они обе не могут быть сравнимы с LTE (как допустим нельзя сравнивать DSL и GSM), поэтому мне непонятны предпосылки необходимости WiMAXa магистральщикам (сравните скорости оптики и wimax). Кроме того, будучи немного искушенным в логику прокладки оптических магистралей (а они, насколько я помню, ложились вдоль железных дорог; пресловутый совок и тут сыграл свою роль, ага ), мне все же интересно, что такого можно сказать, что нельзя знать проклятым буржуям???
2. Почему именно с ними? Почему бы в логике предложения не сравнить тогда Россию, допустим, с Африканским континентом? Или с Австралией? Это сравнение взято просто потому, что кто-то когда-то вывел эти экономики в бенчмарк с аббревиатурой БРИК, да?
4. А в одиночку и не получится. Потому, что если модель окажется удачной (т.е. будет стабильно приносить доход) подтянутся и остальные. Это неизбежно, как эволюция. Просто это эволюция не биологических видов, а корпораций (nb. я отрицаю определение корпорации как машины, потому что корпорация - живой организм, способный модифицировать как некоторые свои части, так и общую структуру в целом, машинная сборка не предполагает таких особенностей). А тех кто не втянется, тот же ТРАСТ потом ассимилирует. По дешевке.
Важно в данном случае задать импульс, высшую планку. Уровень вычислительных мощностей ТРАСТа (IBM Power7) потенциально огромен, почему не попробовать?
Главное, не забывать, что можно зафейлить на остальных уровнях; допустим, мощность вычислений IBM может наткнуться на низкую пропускную способность локальных сетей филиалов. Эта неприятная ситуация связана с пресловутым неоптимальным развитием региона, использование на местах устаревших технологий связи (пиратский ХР) и т.д.
Здесь действительно важно быть ПЕРВЫМ во всем. Кто первый - того и сливки.
Совокупный же потенциал для развития социума в целом очевиден. Эволюция банков, в данном случае, заставит эволюционировать и остальные системы, что логично.
5. Вы сравниваете теоретическое понятие "империя" с практической реализацией этого понятия. На практике империи приходят и уходят, но в теории сущность понятия "империя", ее метафизика не меняется. Идея карандаша - бессмертна, но сами карандаши имеют свойство кончаться.
Аристотель упустил наличие диалектической логики, как первичного программного обеспечения neocortex'a. Prima Materia - hujus vocabulum, а следовательно logos - первичен и неуничтожим.
Не смотря на то, что (извините за повтор) карандаши которым оно пишется, склонны заканчиваются, ломаться и вообще ненадежный инструмент по сравнению с internetом.
2. С Австралией нельзя, у них там сумчатые, какие больше нигде не встречаются на земном шаре (кроме зоопарков). С Африкой тоже не получится: они играть в футбол не умеют. Вот и остается только - Китай да Бразилия. А с Индией мы дружим (пока они китайские JF-17 ни стали покупать), поэтому они нам не конкуренты.
3. (пропускаем, несчастливое число)
4. "Если модель окажется удачной..." Я не думаю, что все так просто. Здесь придется попотеть, стараясь распространить эту технологию. Потому что экономическая культура массового российского заемщика достаточно низкая, а инициативность быстро губится большими ожиданиями к любому начатому делу и нежелание связываться с долговременными и низкобюджетными моделями бизнеса. При этом многие привыкли брать больше, чем отдавать. Дебет с кредитом тяжело сходятся пока.
С Бангладеш проще - там нет понятия "богатая страна". А у нас так считает половина населения (на чем собственно говоря мы во многом и держимся). Впрочем, <рекламная пауза> надо более внимательно почитал книгу М.Юнуса <конец рекламной паузы>, поэтому пока рано судить.
5. К сожалению, Интернет еще более уязвим, чем даже самый простой карандаш. Вторжение на уровне заголовка передаваемых пакетов способно одномоментно разрушить всю адресацию доставки данных. Если это произойдет, Интернет моментально исчезнет, и даже Космический Логос ему не поможет.
Sua cuique sunt vitia (поскольку это я содрал с Интернета, то грех не поделиться и переводом: "У каждого свои недостатки". Мудрый все-таки народ были римляне!).
2. Пнятненько.
4. Культура низкая потому, что никто ее не развивал. Однако, если уж в Бангладеш смогли, то в России точно сможем. Не без пота, но как иначе?
Ну а, что <рекламная пауза> до книги М.Юнуса, могу сказать определенно одно: любые книги стоит перечитывать<конец рекламной паузы>, поэтому вот.
5. Я рад что вы затронули эту уязвимость интернета, потому что это дает мне возможность повторить определенные мысли, в рамках сказанного выше (относительно мощностей и фэйла в других областях): технологии должны быть применяться в совокупности, т.е. одной только вычислительной мощности процессоров IBM недостаточно, потому что их будет тормозить старая архитектура и модель реализации бизнес-процессов. В тоже время, применение технологии IPv6 + виртуализация + сотрудничество с магистральщиками + Power7 - это уже совсем иной уровень, правильно?
Искушенные оверклокеры прекрасно знают, что недостаточно купить мощный процессор для того, чтобы повысить эффективность всего компьютера в целом; зачастую покупка мощного процессора влечет за собой докупку высокоскоростной памяти, высокоскоростных дисков, и замену матери (потому, что чипсет тоже немаловажное значение имеет); эта метафора применима и к корпорации.
Впрочем, я думаю до внедрения IPv6 осталось совсем недолго, поэтому internet обречен на второе дыхание; между тем гутенберговская эпоха уже закончилась. Как вы понимаете, это говорит не в пользу карандашей; logos и ризома of internet - максимально успешное сочетание, а меркурианская особенность сети internet - это некое благоволение со стороны первичных богов, указывающее на того, кто охраняет интернет.
Nb. Хотелось бы перестроить беседу и ввести любимое космическим logos и пропущенное Вами число.
§0. Не стоит забывать о самой главное вычислительной мощности ТРАСТа, а именно о той, что находится в черепных коробках, оформленных в столь прекрасную оболочку.
Что же касается латыни, я намеренно не предоставил перевода. Не потому, что знаю редкость этого высказывания (а это указывает на некую аутентичность источника), а потому, что... не время.
На самом деле, меня удивляет, позиционирование любой компании финансового сектора, как компании ориентированную на ИТ инновации...AssetPro, Power7 - это все вероятно круто, но не отменяет 0.5% за обналичку в банкоматах или высоких ставок по кредитам.
Главное, не забывать, что можно зафейлить на остальных уровнях; допустим, мощность вычислений IBM может наткнуться на низкую пропускную способность локальных сетей филиалов.
ИТ никогда не являлся узким местом банков, да какой то минимальный уровень нужен, красивый ДБО, что то еще..но в целом... а фейлить, можно, как Вы правильно заметили на уровне, концепции, управлении и.т.п. Решают люди от уровня правления, до девочек в оперзале.
Статья называется:"За границами ЦБ" с подзаголовком:
"Банк «Траст» с 1 ноября повышает ставки по коротким вкладам — на 0,2-1,5 процентного пункта. Вклады составляют половину пассивов «Траста», это повышает его уязвимость"
Читайте далее: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/248725/za_granicami_cb#ixzz141dMX7ph Что скажете по поводу этой публикации,уважаемая Надия Наримановна Черкасова Председатель Правления и активный блогер. Спасибо и всяческих успехов!
Откуда же вы беретесь...такие вежливые "уважаемая Надия Наримановна... " и такие скрупулезные...
Ждем-с.