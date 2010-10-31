Действительно ли экономике нужен такой тайм-менеджмент? Это я о переводе часов.
Сегодня, впервые в жизни столкнулась с неудобством перевода часов (моя 2-х месячная дочка уже вошла в определенный часовой режим «сна-кормления» и вот сегодня все сбилось… ведь 2-х мес. ребенок живет по биологическим часам и ничего не знает о зимне-летнем управлении временем. Теперь перед нами новая задача - выровнять режим и «сгладить» этот миникатаклизм).
ИЗ ИСТОРИИ:
Оказывается, первыми в мире перевели стрелки часов англичане, случилось это эпохальное событие в далёком 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американцу Бенджамину Франклину (с США переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года).
Россия встала на тот же путь чуть раньше в 1917 году и следовала ему по 1930 год. Однако в 1930-м стрелки часов были переведены на час вперед относительно поясного времени, а обратно не возвращались, так Россия (СССР) и жила более 50 лет по декретному времени. Перевод часов на летнее время в России регулярно был введен с 1981 года. А в 1991 мы полностью перешли на систему отсчета летнее – зимнее время. Такова вкратце история изменений отсчета времени. Подробнее http://ana-sm.ru/2007/10/27/zimnee-i-letnee-vremja.html
А ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ?
На сегодняшний день примерно в трети стран мира часы переводят дважды в год. А в Китае, Сингапуре, Южной Корее и Японии и еще в 130 странах мира вертеть стрелки туда-сюда остерегаются.
КТО В РОССИИ неподвластен переводу стрелок?
В России, переходящей на летнее и зимнее время, есть место, которое данный миникатаклизм никогда не затрагивает: Центр Управления космическими Полетами. В этой организации стрелки часов — неприкосновенны!
ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА:
В России уже был некий тайм-менеджмент в этом году-прошла реформа часовых поясов. С 2011 года Новый Год больше не будет "шагать по стране" рекордные десять часов. С 28 марта 2010 год живут по новому времени пять субъектов РФ: Чукотка, Камчатка, Кузбасс, Удмуртия и Самарская область. Если сравнить старую карту поясов и новую становится визуально-очевидным почему «Россия затянула пояса «
У нас, итак, их остается больше всего, например, в Соединенных Штатах 5 часовых поясов. В Китае до 1949 года также было пять часовых поясов, а сегодня - единое жесткое пекинское время
ДРУГИЕ ИДЕИ :
Так и хочется вспомнить барона Мюнхгаузена из фильма Марка Захарова:
сложить неучтенные секунды и получить дополнительный день 32 мая/32октября, что тоже, возможно, поможет экономике, если конечно считать этот день рабочим(?).
Источники информации: time and date.com., nigma.ru,nice-places.com,moikompas.ru
P.S. специального для посетителя портала банки.ру sabanel(Андрея) в посте не употребляла словосочетание Банк «ТРАСТ»: « Траст сделал это, Траст сделал то…». Хотя,с другой стороны, скажите, странно было бы если бы Президент России не говорил о России, а Председатель Правления не говорил о Банке, которым руководит (?)
Комментарии 63
По поводу дочки: попробуйте не переводить "ее" часы.
В действительности, грудным детям не нужна переведенная стрелка. Просто потому, что для них "механическое время" принадлежащее пространству социума не нужно. Им не нужно никуда вставать, им не нужно быть "пунктуальным" и не опаздывать на работу. Для них время - это их ритмы, и они не очень любят подчинятся командам сверху.
Но со временем, они так же станут рабами привычек.
Насчет экономической выгоды, которую навязывает нам телевизор, возникает вопрос: как они ее просчитывают?
Практически все страны средних широт (от 45 гр. широты и выше) переводят стрелки для того, чтобы время восхода и заката лучше соответствовали биологическим часам человека, которые настроены таким образом, что пробуждение должно начинаться приблизительно с восходом солнца, а сон - когда оно уже зашло и стало темно. Экономия электроэнергии от этого не более 0,3% для всей страны, а врачи утверждают, что вреда никакого, даже определенная польза есть в таком министрессе для организма.
Что касается количества часовых поясов, то оно определяется протяженностью страны с востока на запад, США не такая уж и большая страна. поэтому там поясов пять, мы же значительно длиннее, поэтому у нас их и больше. Многие объединяют часовые пояса, но это можно делать, если астрономическое время региона отличается от поясного не более, чем на 1-1.5 часа иначе могут быть перекосы, что точно присутствует в западных провинциях Китая, которые живут по пекинскому времени, но т.к. там проживает очень мало людей, то этому не придали большого значания.
Я живу в поясе МСК+2 и у нас обсуждался вопрос о переходе на московское время, и правильно что от этой идеи отказались, иначе в декабре у нас было бы темно уже в 4 часа дня, а летом бы солнце всходило бы в 3 часа ночи и заходило бы в 8 часов. Самара, Саратов, Татарстан и др. знают о таких "прелестях" московского времени.
Но Человек - венец, пришел исправить эту (и не только) досадную ошибку природы.
Для нее вообще не важно, выживет ли ее носитель, потому, что роль передачи данных он всяко исполнит раньше.
Так, что я прав не только абсолютно.
Кто такой Космос?
Далее еще более загадочно...
В тему: вчера только читал, почему нужно спать в темноте http://nauka.izvestia.ru/news/article103999.html
Соответственно есть исследования, как влияет дневной свет на нашу работоспособность и здоровье. Так что перевод стрелок желателен с физиологической точки зрения.
В тему статьи: Мембрана не столь категорична, в плане желательности перевода.
Любой диалог имеет смысл, выраженный в идейном взаимообогащении участников.
Однако, мне нравится ваше предложение.
Извините, что совсем не по теме пишу. Буду очень благодарна Вашему ответу.
Я прохожу преддипломную практику в подмосковном Операционном офисе НБ "ТРАСТ". Пишу диплом на тему "Организация кредитной работы". Изучила достаточно много специализированной литературы и публикаций.
Как вы считаете, какие есть пути совершенствования организации кредитной работы в НБ "ТРАСТ"? Подскажите, в каком направлении следует рассуждать (или может быть вы подскажите какие-либо статьи или литературу), чтобы наиболее точно сформулировать позицию по данному вопросу? Есть ли в НБ "ТРАСТ" внутренний нормативный документ, который может мне помочь ответить на данный вопрос и с которым я, как практикант, смогу ознакомиться в нашем Операционном офисе?
Заранее спасибо, Анна.
Вы пишите на тему организации кредитной работы Юридических Лиц или в направление Retail ?
Насчет внутренних нормативных документов Банка, они являются "собственностью" или know how каждого конкретного банка.
Напишите ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ на мой ящик nadya185@mail.ru , я вам с удовольствием помогу и отвечу на них.
Вот вы бы хотели, чтобы летом у вас день начинался в 3 часа ночи?
Только что это решает? Какой во всем этом смысл?
Андрей, у меня к Вам предложение, давайте мы Вам установимся тестовую версию и поработаем вместе над запуском промышленной версии? Если согласны, то жду от Вас контакты на свой ящик nadya185@mail.ru
А можно мне тоже побыть бета-тестером?
Хочу подключить, но никак не доберусь до офиса.
Давайте взвесим за и против такого вот тайм-менеджмента.
за:
-Ура мы дольше спим (дольше спать, даже на 10 минут, это уже мега плюс!!!)
-Экономия электроэнергии
против:
-Часто люди забывают перевести стрелки по разным причинам - человеческий фактор (этот человеческий фактор может стоить Вашему банку нескольких миллионов прибыли!)
-Пресловутый миф об экономии электроэнергии - не будем забывать, что он был создан в эпоху развития промышленной индустрии (заводов), а не банковской системы! И самое интересное, что в нормативном акте по охране труда на производстве, разумеется, есть правила определяющие освещённость в помещении, согласно которым принудительное освещение почти всегда должно быть.
-Дольше спать... Лично я с этим переводом часов стал просыпаться раньше будильника чисто автоматически (сила привычки), но когда я смотрю на время и убеждаюсь, что у меня есть целый час на сон, то разбудить будильником, после повторного засыпания, меня трудно.
Итого: мы гоняемся за сомнительной выгодой, пренебрегая реальными рисками.
- дольше спим мы осенью, весной все - наоборот
- экономия электроэнергии - десятые доли процента!!! У нас в стране потери энергоносителей (электроэнергии, тепла и т.д.) измеряются в процентах, лампочки в домах у 90% населения стоят обычные, т.е. накаливания, поэтому про экономию от перевода стрелок - это уже становиться смешно!
По поводу "забыли перевести": это же чем нужно заниматься всю субботу, чтобы забыть за все воскресенье перевести стрелки, чтобы нанести "многомиллионный ущерб"? Расскажите поподробней, это так интересно!!!
А то, что привыкаешь вставать автоматически в одно и то же время без будильника - это правда! После перевода стрелок этот "механизм" ломается на несколько месяцев! Это рельный довод "против" перевода! Хотя ученые говорят, что такой министресс для нашего организма даже полезен...
P.S. я не говорил, что доводы "за" вообще железные и полностью согласен, что они сомнительные...
Благодаря Вам, мы выявили еще 2 подобных случая в офисах г. Москвы ( Преображенский и Спартаковский). В данном случае, речь идет о сбоях в организационном процессе.
Напишите, пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru ваши ФИО, рук-ль дирекции по персоналу проконтролирует, что записи в вашей трудовой книжке соответствуют фактичеком датам начала работы.