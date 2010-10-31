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Тайм-менеджмент?

31.10.2010 17:21 63 5 714 просмотров
Действительно ли экономике нужен такой тайм-менеджмент? Это я о переводе часов.
Сегодня, впервые в жизни столкнулась с неудобством перевода часов (моя 2-х месячная дочка уже вошла в определенный часовой режим «сна-кормления» и вот сегодня все сбилось… ведь 2-х мес. ребенок живет по биологическим часам и ничего не знает о зимне-летнем управлении временем. Теперь перед нами новая задача - выровнять режим и «сгладить» этот миникатаклизм).

ИЗ ИСТОРИИ:
Оказывается, первыми в мире перевели стрелки часов англичане, случилось это эпохальное событие в далёком 1908 году. Сама же идея экономии энергетических ресурсов путем перевода стрелок принадлежит американцу Бенджамину Франклину (с США переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года).
Россия встала на тот же путь чуть раньше в 1917 году и следовала ему по 1930 год. Однако в 1930-м стрелки часов были переведены на час вперед относительно поясного времени, а обратно не возвращались, так Россия (СССР) и жила более 50 лет по декретному времени. Перевод часов на летнее время в России регулярно был введен с 1981 года. А в 1991 мы полностью перешли на систему отсчета летнее – зимнее время. Такова вкратце история изменений отсчета времени. Подробнее http://ana-sm.ru/2007/10/27/zimnee-i-letnee-vremja.html

А ЧТО ДЕЛАЮТ ДРУГИЕ?
На сегодняшний день примерно в трети стран мира часы переводят дважды в год. А в Китае, Сингапуре, Южной Корее и Японии и еще в 130 странах мира вертеть стрелки туда-сюда остерегаются.

КТО В РОССИИ неподвластен переводу стрелок?
В России, переходящей на летнее и зимнее время, есть место, которое данный миникатаклизм никогда не затрагивает: Центр Управления космическими Полетами. В этой организации стрелки часов — неприкосновенны!

ЗАТЯНУЛИ ПОЯСА:
В России уже был некий тайм-менеджмент в этом году-прошла реформа часовых поясов. С 2011 года Новый Год больше не будет "шагать по стране" рекордные десять часов. С 28 марта 2010 год живут по новому времени пять субъектов РФ: Чукотка, Камчатка, Кузбасс, Удмуртия и Самарская область. Если сравнить старую карту поясов и новую становится визуально-очевидным почему «Россия затянула пояса « smile:)
У нас, итак, их остается больше всего, например, в Соединенных Штатах 5 часовых поясов. В Китае до 1949 года также было пять часовых поясов, а сегодня - единое жесткое пекинское время smile:D

ДРУГИЕ ИДЕИ smile:idea: :
Так и хочется вспомнить барона Мюнхгаузена из фильма Марка Захарова:
сложить неучтенные секунды и получить дополнительный день 32 мая/32октября, что тоже, возможно, поможет экономике, если конечно считать этот день рабочим(?).

Источники информации: time and date.com., nigma.ru,nice-places.com,moikompas.ru

P.S. специального для посетителя портала банки.ру sabanel(Андрея) в посте не употребляла словосочетание Банк «ТРАСТ»: « Траст сделал это, Траст сделал то…». Хотя,с другой стороны, скажите, странно было бы если бы Президент России не говорил о России, а Председатель Правления не говорил о Банке, которым руководит (?)

Комментарии 63

Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
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Надия, тогда уж 29 февраля сделать.
По поводу дочки: попробуйте не переводить "ее" часы. smile;)
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
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Прекрасная мысль, коллега. smile;)

В действительности, грудным детям не нужна переведенная стрелка. Просто потому, что для них "механическое время" принадлежащее пространству социума не нужно. Им не нужно никуда вставать, им не нужно быть "пунктуальным" и не опаздывать на работу. Для них время - это их ритмы, и они не очень любят подчинятся командам сверху.
Но со временем, они так же станут рабами привычек. smile:-)
Данила  (bodrov_dm)
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Живу на севере. И перевод часов никак не влияет на полярную ночь. smile:) smile:D Слегка светлеет к 14.00, а потом быстро темнеет. Организм уже давно к этому привык.
Насчет экономической выгоды, которую навязывает нам телевизор, возникает вопрос: как они ее просчитывают? smile:?:
Craig  (Craig)
#
некоторые телефоны у нас в семье сами , оказывается, автоматически учитывают зимне/летний перевод стрелок. Мы об этом не знали, все перевели мануально и будильники выставили. Утром - полная наразбериха smile:nunu: smile:o . Вообще- то врачи не нахваливают синтетичнское управление временем.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Да,с будильниками на часах поизошла та же история...Перевод стрелок-спорное мероприятие.У меня до сих пор стойкое ощющение,что время как-то неправильно течет. smile:) Привыкакм неделю-две,потом обратно... smile:( Стоит ли овчинка выделки?!
Дмитрий Сабирзянов  (nonext)
#
Надия, ни в коем случае не трогайте режим кормления, это может расстроить аппетит дочки и как следствие привести к потери молока у мамы. Проходили знаем и не обращайте внимание на внешние раздрожители.
Дмитрий Сабирзянов  (nonext)
#
Надия! Мне кажется, что переводить время один из старых еврейских приемов управлениия. Ни кто не понимает, но все подчиняются(В мосштабах государств). И соверщенно правильно, что наиболее (неиудейские области России не принимают часовой эксперимент).
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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Сколько себя помню, каждый год говорят о переводе времени назад и вперед. Думаю в России вообще эта идея существует именно для того чтобы про это говорили, опять же в понедельник прийдя на работу на час позже можно не долго думая найти оправдание.Тут надо исходить из того, что дороже для наших властей.С одной стороны на весах здоровье людей, а с другой "экономия электроэнергии"(были бы благие цели этой экономии, деньги то сэкономленные наврядли идут на строительство новых сетей). Ученые конечно твердят, что это не влияет на наше здоровье. Но Россия это вообще особый случай. Если "русский Иван" работая всю неделю ложится в 22, а потом в пятницу напивается после работы и всю ночь кутит, в субботу может не появится дома, а в воскресение опохмеляется на диване, то может оно и ничего что раз в год сдвинули на час! Думаю, это явление полностью отвечает российскому менталитету. Бардак в голове,бардак в делах, бардак во времени.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Я терпеть не могу перевод стрелок, но...
Практически все страны средних широт (от 45 гр. широты и выше) переводят стрелки для того, чтобы время восхода и заката лучше соответствовали биологическим часам человека, которые настроены таким образом, что пробуждение должно начинаться приблизительно с восходом солнца, а сон - когда оно уже зашло и стало темно. Экономия электроэнергии от этого не более 0,3% для всей страны, а врачи утверждают, что вреда никакого, даже определенная польза есть в таком министрессе для организма.
Что касается количества часовых поясов, то оно определяется протяженностью страны с востока на запад, США не такая уж и большая страна. поэтому там поясов пять, мы же значительно длиннее, поэтому у нас их и больше. Многие объединяют часовые пояса, но это можно делать, если астрономическое время региона отличается от поясного не более, чем на 1-1.5 часа иначе могут быть перекосы, что точно присутствует в западных провинциях Китая, которые живут по пекинскому времени, но т.к. там проживает очень мало людей, то этому не придали большого значания.
Я живу в поясе МСК+2 и у нас обсуждался вопрос о переходе на московское время, и правильно что от этой идеи отказались, иначе в декабре у нас было бы темно уже в 4 часа дня, а летом бы солнце всходило бы в 3 часа ночи и заходило бы в 8 часов. Самара, Саратов, Татарстан и др. знают о таких "прелестях" московского времени.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Оказывается, природа то и не знала, что нужно время переводить. smile:D
Но Человек - венец, пришел исправить эту (и не только) досадную ошибку природы.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Человек родом из Африки, почти с экватора, там нет необходимости в переводе стрелок. Перевод часов, в биологическом смысле, хоть как то приближает нас к нашим предкам. Так что вы абсолютно правы, без доли иронии!
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
ДНК родом из Космоса, ага.
Для нее вообще не важно, выживет ли ее носитель, потому, что роль передачи данных он всяко исполнит раньше.
Так, что я прав не только абсолютно. smile;)
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Цитата
ДНК родом из Космоса, ага.

Кто такой Космос? smile;)
Далее еще более загадочно...

В тему: вчера только читал, почему нужно спать в темноте http://nauka.izvestia.ru/news/article103999.html
Соответственно есть исследования, как влияет дневной свет на нашу работоспособность и здоровье. Так что перевод стрелок желателен с физиологической точки зрения.
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Вы сказали, что человек родом из Африки, мне подумалось нелишним упомянуть, что главный архитектор человека имеет неземное происхождение.

В тему статьи: Мембрана не столь категорична, в плане желательности перевода.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
"Какие ваши доказательства?". Давайте закроем эту бессмысленную палемику на счет происхождения человека и т.д., тем более что мы друг другу ничего не докажем!
Vladimir Vladim0rovich  (auimos)
#
Ну почему же бессмысленную сразу.
Любой диалог имеет смысл, выраженный в идейном взаимообогащении участников.
Однако, мне нравится ваше предложение.
Ольга Черкасова  (chrks2010)
#
Надия! Мне необходима ваша помощь либо совет.Ольга Черкасова.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Ольга, доброго время суток! Напишите, я отвечу.
Анна Анна  (an4i)
#
Здравствуйте, Надия!

Извините, что совсем не по теме пишу. Буду очень благодарна Вашему ответу.

Я прохожу преддипломную практику в подмосковном Операционном офисе НБ "ТРАСТ". Пишу диплом на тему "Организация кредитной работы". Изучила достаточно много специализированной литературы и публикаций.

Как вы считаете, какие есть пути совершенствования организации кредитной работы в НБ "ТРАСТ"? Подскажите, в каком направлении следует рассуждать (или может быть вы подскажите какие-либо статьи или литературу), чтобы наиболее точно сформулировать позицию по данному вопросу? Есть ли в НБ "ТРАСТ" внутренний нормативный документ, который может мне помочь ответить на данный вопрос и с которым я, как практикант, смогу ознакомиться в нашем Операционном офисе?

Заранее спасибо, Анна.
Pola Alikina  (Plushich)
#
А почему некоторые пользователи игнорируют сервис личных сообщений? smile8)
Анджело  (Анджело)
#
Анна, я не Надия, но один совет дать могу: кредитная политика банка Траст скопи... тьфу нечистый попутал... уходит корнями в политику банка Сантандер в период становления. думаетя мне, что и организация этой самой кредитной политики должна быть сходна. Ежели Вам, как практиканту банка, недоступны его внутренние документы - копайте документы по Сантандеру и будет Вам счастье ( дипломная работа) smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Анна, доброго время суток!
Вы пишите на тему организации кредитной работы Юридических Лиц или в направление Retail ?
Насчет внутренних нормативных документов Банка, они являются "собственностью" или know how каждого конкретного банка.
Напишите ВАШИ КОНКРЕТНЫЕ ВОПРОСЫ на мой ящик nadya185@mail.ru , я вам с удовольствием помогу и отвечу на них.
Сергей Савельев  (kev)
#
Экономике не нужен сезонный перевод стрелок, да и часовых поясов 3-4 достаточно было бы.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
У нас страна слишком длинная с востока на запад, поэтому рассуждать сколько нужно часовых поясов нужно не "тыкая пальцем в небо", а с научной точки зрения, учитывая географические, астрономические, социальные, экономические, биологические и др. аспекты. Так вот с учетом этих факторов менее 8-10 поясов (при норме в 11) у нас быть не может или меньшее кол-во поясов, но с чередованием по 2 часа, как это уже сейчас есть де-факто с осутствием пояса МСК+1 ч, но это не менее неудобно, чем много поясов и с разницей в 1 ч.
Вот вы бы хотели, чтобы летом у вас день начинался в 3 часа ночи?
Сергей Савельев  (kev)
#
Научной точки зрения, по Вашей логике, не придерживаются, например, в Китае. Они, наверное, слегка туповаты, а ВВП у них на 2-м месте в мире случайный результат?
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Китай находится в 4-х часовых поясах, причем 95% населения живут в двух и точно более половины в одном (вдольпобережья). Как я уже говорилплюс-минус час - непринципиально, поэтому логика сделать единое время для всей страны есть - двазападных пояса страны приходятся на Гималаи и пустыню, где практически никто не живет. Они умные, они все правильно сделали. И у нас правильно сделали, что Чукотку присоеденили к соседнему часовому поясу - живет там людей мало и смещение на 1 час не сильно заметно. А от того, что мы уменьшим число часовых поясов наш ВВП от этого не вырастет. Чтобы он рос, сами знаете что нужно, но это уже "совсем другая история"...
Сергей Савельев  (kev)
#
По поводу ВВП, например, у Вашей компании центральный офис в Москве, а некоторые из филиалов в Хабаровске и Владивостоке. Когда у Вас рабочий день, в этих филиалах нерабочая ночь и наоборот, Вы предлагаете открыть в этом случае круглосуточный "центр управления полётами" или закрыть там филиалы и вообще не обращать внимание на всю территорию страны, которая восточнее Байкала? Мне кажется оптимальнее и экономически целесообразнее оставить 3-4 часовых пояса, в малонаселённой части страны возможна 2-х часовая разница между поясами.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Секундочку, давайте по-порядку. Вы против большой разницы во времени с Москвой или в количестве поясов. Если взять за основу вариант 4 пояса с 2-х часовым сдвигом, то географическая разница составляет около 6 часов с Москвой, т.е. во Владивостоке должно быть МСК+6 ч. или 3-й пояс по-новому, ну и 4-й пояс для Магадана и восточнее. Да мы решили проблему с кол-вом поясов, в этом случае, но со сдвигом времени меньше чем 5-6 ч. никак не получится для Владивостока! Иначе у них солнце должно будет вставать ночью и садиться в конце дня, т.е. будет явный сдвиг восхода/заката на более ранние часы. Поэтому, что касается управления филиала из Москвы во Владивостоке, то здесь все плохо: Москва только будет приходить на работу, а Владивосток уже собираться домой! А в декабре когда во Владике солце заходит, в Москве оно только встает и это ничем не исправить!!! smile:wall:
Сергей Савельев  (kev)
#
Например, от Калининграда до Урала время Московское, от Урала до Байкала +2 часа, от Байкала до Камчатки +4 часа, сезонный перевод стрелок отменить, в итоге никто не будет ночью работать.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Это будут слишком широкие пояса. Оптимально с точки зрения астрономического времени приблизительно так: от Калининграда до Волги - МСК, от Волги до Омска - МСК+2, от Омска до Байкала - МСК+4, от Байкала и далее - МСК+6. Так будет более-менее нормально. Немного некомфортно будет на границах, т.к. разница все-таки в 2 часа. Например, в таком случае в Саратове летом солнце будет всходить в 4 часа и заходить в 9 вечера, а в Самаре, которая будет лежать в поясе МСК+2 будет всходить в 6 часов и заходить в 11 ч вечера (время указано приблизительно, без точного расчета!).
Только что это решает? Какой во всем этом смысл?
Андрей  (Андpeй Б.)
#
По поводу тайм-менеджмента, как обстоят дела с Интернет Банком, когда вы его запустите?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Андрей, сейчас находимся на этапе тестирования. Я лично подключилась к пилотной версии, ипользую ТРАСТ-ОН-ЛАЙН в качестве тестируемого.
Андрей, у меня к Вам предложение, давайте мы Вам установимся тестовую версию и поработаем вместе над запуском промышленной версии? Если согласны, то жду от Вас контакты на свой ящик nadya185@mail.ru
Марк Лилли  (Neuroset Ai)
#
Надия, простите пожалуйста за то, что влез в разговор, но любопытство сильнее.
А можно мне тоже побыть бета-тестером? smile:shuffle:
Хочу подключить, но никак не доберусь до офиса.
Артур  (Artur_A)
#
По поводу тайм-менеджмента... давно пора отказаться от идеи переводить стрелки часов.
Давайте взвесим за и против такого вот тайм-менеджмента.
за:
-Ура мы дольше спим (дольше спать, даже на 10 минут, это уже мега плюс!!!)
-Экономия электроэнергии
против:
-Часто люди забывают перевести стрелки по разным причинам - человеческий фактор (этот человеческий фактор может стоить Вашему банку нескольких миллионов прибыли!)
-Пресловутый миф об экономии электроэнергии - не будем забывать, что он был создан в эпоху развития промышленной индустрии (заводов), а не банковской системы! И самое интересное, что в нормативном акте по охране труда на производстве, разумеется, есть правила определяющие освещённость в помещении, согласно которым принудительное освещение почти всегда должно быть.
-Дольше спать... Лично я с этим переводом часов стал просыпаться раньше будильника чисто автоматически (сила привычки), но когда я смотрю на время и убеждаюсь, что у меня есть целый час на сон, то разбудить будильником, после повторного засыпания, меня трудно.

Итого: мы гоняемся за сомнительной выгодой, пренебрегая реальными рисками.
Олег Трегубов  (TreOV)
#
Доводы "за" сомнительны:
- дольше спим мы осенью, весной все - наоборот
- экономия электроэнергии - десятые доли процента!!! У нас в стране потери энергоносителей (электроэнергии, тепла и т.д.) измеряются в процентах, лампочки в домах у 90% населения стоят обычные, т.е. накаливания, поэтому про экономию от перевода стрелок - это уже становиться смешно!
По поводу "забыли перевести": это же чем нужно заниматься всю субботу, чтобы забыть за все воскресенье перевести стрелки, чтобы нанести "многомиллионный ущерб"? Расскажите поподробней, это так интересно!!! smile:D
А то, что привыкаешь вставать автоматически в одно и то же время без будильника - это правда! После перевода стрелок этот "механизм" ломается на несколько месяцев! Это рельный довод "против" перевода! Хотя ученые говорят, что такой министресс для нашего организма даже полезен...
Артур  (Artur_A)
#
ничего смешного... в одном банке из-за того что айти департамент не перевёл своевременно стрелки на серверах не рабочий день у департамента по работе с просроченной задолженностью "начался" с опозданием... за один час простоя отдела банк упустил несколько миллионов прибыли... а Вы смеётесь....

P.S. я не говорил, что доводы "за" вообще железные и полностью согласен, что они сомнительные...
Добросовестный Работник  (Operacionist(Trust))
#
Извините,что я сюда пишу,ну я реально не знаю куда можно еще.примите меры к сотруднику отдела кадров Романову Максиму,этот сотрудник не может оформить работника в течении больше месяца.Я работаю в отделении Вашего банка,больше месяца,меня еще не оформили,что уж говорить о получении мною заработной платы.Я конечно в шоке,человек не берет трубку ,когда ему зврнят по 8 раз на день,перезвона от него тоже не дождаться.этот человек,или отдел персонала(кадров, не знаю как правильно его отдел назвать)в целом,создает очень печальное впечатление о Вашем банке .Расхлябанность и безалаберность таких людей,создает проблемы для Ваших сотрудников.Лично мне не хочется попасть в такую текучку,чтобы в моей трудовой книге была запись несколько месяцев.Прошу Вас пожалуйста принять меры!Не мне советовать,ну все же может нанять дополнительного сотрудника?чтобы не страдали десятки?
Сергей Савельев  (kev)
#
Зачем на работу то ходить, без оформления? Нравится трудиться за идею?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Честно говоря сам в поиске работы, регулярно делаю рассылки на HH и Супержобе,имею приличный опыт в банковской сфере, но отвечают и читают резюме 1 из 100 человек в отделах персонала, я уже не говорю о том чтобы позвонить или написать, кстати Траст не исключение. Этот "диагноз" практически у всех банков, рынок труда завален профессиональными сотрудниками,поэтому такое отношение к работникам.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Спасибо за сигнал.
Благодаря Вам, мы выявили еще 2 подобных случая в офисах г. Москвы ( Преображенский и Спартаковский). В данном случае, речь идет о сбоях в организационном процессе.
Напишите, пжл, на мой ящик nadya185@mail.ru ваши ФИО, рук-ль дирекции по персоналу проконтролирует, что записи в вашей трудовой книжке соответствуют фактичеком датам начала работы.

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