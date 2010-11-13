Видео-пост: часть 1 - наглядное пособие для всех, кто...

ТРАСТ-ТВ, ЧАСТЬ 1 - Наглядное пособие для всех,кто хочет начать свое дело.
Секретами делится руководитель и со-владелец успешного и всеми нами любимого информационного портала banki.ru
Филипп Ильин-Адаев
http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/2/TRxWi7FSkiM
- @-среда - возможность для развития успешного малого и даже среднего бизнеса. Подумай!
- Есть в @ интересные незаполненные ниши. Найди свою!
- Как переключиться из 100% наемного человека в предпринимателя. Стань хозяином своего бизнеса!
P.S.
- 38 783 предпринимателя и малых предприятия развивают бизнес на кредитные средства ТРАСТа http://www.trust.ru/sme/
- в эту же тему см. ранее опубликованный пост здесь на банки.ру "Хватит работать на дядю!", проект ТВЦ с ведущей Авророй http://www.banki.ru/blog/cherkasova/98.php
Комментарии 15
Однако, я фору дам любому своему коллеге-банкиру
С этим не поспоришь!
Есть очень интересная ссылка, я хотел ее кинуть вам раньше, но было бы не по "теме".
Сейчас, я думаю, это будет в тему. Возможно, в ближайшее время IT-компаниям будет намного легче.
http://www.it-esn2011.ru/
Действительно есть несправедливость
Я не читал сам текст поправок, но похоже фиксированный тариф для ИП также понижен не будет ((
Я как раз работаю в IT сфере и работаю сам на себя т.е. ИП.
У меня есть партнер, который занимается как и я внедрением программ 1С. Отношения у нас он - продавец коробок, я "мозг". У него в штате помимо меня 3 человека, а клиентов порядка 150ти.
Таким образом вроде мы оба такие хорошие, инновационные, малый бизнес, а льготы нам не светят. Обидно
Полностью поддерживаю ваше открытое письмо. Если собираете голоса, скиньте ссылку проголосую
Внимательно посмотрите на текст по ссылке, там есть форма для голосования.
1. ОПОРА РОССИИ
2. НАУМИР - национальное партнерство участников микрофинансового рынка, президент Михаил Мамута, здесь на банки.ру Михаил ведет блог
Я позвоню Михаилу в понедельник на эту тему, т.к. 17 ноября НАУМИР проводит конференцию,посвященную инновациям в сфере МСБ, на конференции участвуют банки, ОПОРА России, Министерство Экономического Развития, Торгово-Промышленная Палата, МикроФинансовыеОрганизации и другие. Что важно для этой темы будут ИТ-компании, предлагающие сервисы для малого бизнеса (запланирована отдельная дискусионная группа). Как правило, по итогам конференции готовятся предложения Правительству РФ по налогообложению, правовым вопросам и прочее,данный вопрос можно будет включить в материалы конференции.
Можете напрямую состыковаться с Михаилом через блог на банки.ру
Я лишь только передал вам данные.
По ссылке вы можете найти новости данного проекта.
В данный момент, поправку поддерживают несколько организаций и компаний, их список можно найти на сайте в разделе "Инициативная группа". Возможно, указанные вами организации сочтут нужным присоединится к экспертному сообществу.
Я, в данном случае, лишь информационный посредник и свою задачу считаю выполненной.
Тем более, неуместно сравнение с долями малого бизнеса в Японии и США. Кстати, в США и "большие" индексы разводят - Доу Джонс, С и Пи отдельно, а "Наждак" отдельно. Посему я и думаю, что тема не раскрыта. Не даёт объяснений успех Филиппа росту МСБ вообще. Показательнее бы было оценить с этой т.зр. положение строительной, машиностроительной компаний, фермеров, может быть...
При этом, сетования Филиппа на рост налоговой нагрузки абсолютно понятно. С учётом того, что это не только ИТ-компаний касается, а ВСЕХ наукоёмких, зарплатоёмких продуктов. Какая модернизация, если умные люди так дорого обходятся работодателю?
В чём с Филиппом не согласен, так это в том, что нельзя расчитывать на пенсию. А на что тогда упомянутые 40% начислений? На пенсию, в том числе. Т.е., плати, а на возврат не надейся? В принципе - не верно. Хотя, скорее всего так и будет Я всё-таки хочу, чтобы от "моих" отчислений что-нибудь осталось. "В этой стране"...
А работа по найму - это тоже бизнес , есть смысл оценить желание вести своё дело по схеме: "Геморрой - Доход". Не уверен, что с этой системе координат так уж надо иметь своё дело.
Спасибо Филиппу, что не стал рисовать "по теме - всё хорошо прекрасная маркиза": "Если бы не инвестор, то не знаю..." Честно! Молодец!
Тема затронутая Вами в беседе с Филиппом действительно очень жизненная. Примерно в то же время когда вы беседовали я попытался поднять её на портале вот здесь.
Я сам, как Вы выражаетесь, сделал шаг еще в 2003 году и не сказал бы, что о чем-то жалею. Я работаю в IT-сфере. Занимаюсь внедрением программ 1С и как выразился один из моих клиентов я помогаю людям не быть слепыми, а гораздо глубже видеть и понимать, что происходит с их бизнесом. Постоянных работников у меня пока нет, так как я почти как художник, каждый мой проект индивидуален, мои проектные решения не всегда стандартны и шаблонны, а вложить в другого человека все свои знания я пока не могу.
Искренне считаю, что услугами банков как и любыми другими услугами можно и нужно пользоваться. Поддержу Вас в том, что за деньгами нужно идти в банк а не к родственникам или друзьям (в одном своем посте Вы в ответ на вопрос «Надия а дайте мне денег на ноутбук», вы ответили «Как Надия не дам, а за кредитом в Траст приходите»). Поэтому являюсь с некоторых пор вашим клиентом
При обращении в банк сталкиваюсь с двумя вещами:
1) 2-НДФЛ это гораздо более убедительная бумага чем моя декларация по УСНО. Так как я не могу предоставить 2-НДФЛ, то во многих банках потребы и ипотека для меня закрыты. Некоторые банки предлагают заполнить справку по форме банка, но ставки при этом делают выше. А я ведь человек. Мне как и наемному работнику хочется и диван и ремонт и шубу супруге в кредит. Только недавно получил ответ от одного из банков «Потребы и ипотека ИП не предоставляются». Спрашиваю «А почему? Чем я хуже» и тишина в ответ… Могу намекнуть, что это за банк. Судились вы с ним летом. А их рекламы висит в городе….
2) Банки с удовольствием раздают ипотеку на 30 лет, под 10% тем у кого есть 2-НДФЛ. А ИП получить кредит под залог приобретаемого имущества гораздо сложнее. Мало того на 30 лет такой кредит никто не даст даже под недвижимость, да и ставки несоразмерно выше.
Вопрос Почему так??? Хотелось бы от Вас как от руководителя банка услышать авторитетное мнение.
Филипп совершенно правильно говорит, проникнитесь тем, что говорит предприниматель, подробно изучите его бизнес и сферу деятельности. Любой предприниматель, который давно на рынке просчитывает все ходы на много лет вперед и вернет деньги
Однако с другой стороны бизнес это стихия и в любой момент произойти может все, что угодно. Вот пара собственных примеров:
1) 01 декабря 2009 года у меня все было хорошо. Несмотря на кризис, на счете лежала внушительная сумма и мы с семьей подумывали куда же в апреле поехать на Бали или Гоа. И тут приходит ко мне бизнес партнер с которым мы больше 8 лет работаем и говорит, что его помещение которое он арендовал у мэрии выставлено на продажу. Ему как арендатору предоставляется право его выкупить по льготной приватизации для этого нужно до 25 декабря принести в мэрию 1.5 миллиона рублей. Что делать? Куда бежать? Побежали по банкам. Согласитесь, что при таком цейтноте все требования банка выполнить сложно. Во многих отказали (в некоторых только потому, что не было кредитной истории), но Траст выдал мне кредит. Только гораздо меньше чем я рассчитывал. Но это в прошлом, назанимали мы еще денег и выкупили помещение.
2) И история повторяется. Сейчас ноябрь. Кредит в Трасте гасится, долги почти все отданы все хорошо, приходит другой бизнес партнер и также говорит, что арендуемое им помещение выставлено на продажу. Я снова иду в Траст и тут выясняется, что отделение в г.Северодвинске программой «Бизнес-развитие» не занимается. Придется ехать в Архангельск. При этом летом мне присвоили статус почетного клиента и стали предлагать потребы на выгодных условиях. Но когда я про это заикнулся при разговоре про «бизнес-развитие», то мне дали понять, что тут мой статус особого значения не имеет. Надеюсь на то, что ваши менеджеры внимательно нас выслушают и проникнутся ситуацией, учтут все статусы (он ведь за реальные заслуги дан), а не станут игнорировать очевидные вещи ссылаясь на положения внутренней инструкции.
Мы предприниматели просим деньги не от хорошей жизни. И потребность в деньгах порой возникает внезапно и времени в обрез. Я не виллу себе покупаю, а пытаюсь сохранить себе место для бизнеса. И я скорее всего не одинок. Будьте ближе к народу и мы выплатив очередной кредит к вам не раз еще вернемся
С Уважением, ваш Почетный клиент Антон
Пришлите на мой ящик nadya185@mail.ru ваш контактный телефон, наши менеджеры из Москвы свяжутся с Вами по теме кредитование в рамках программы "Бизнес-Развитие".
Зачем Национальный Банк ТРАСТ делает расчет Индекса МСБ ? И кому он нужен ?
Посмотрел с удовольствием. По-моему вид у меня был вполне себе умный.
Скажите пожалуйста, а как ваш банк содействует развитию молодежи?