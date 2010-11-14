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Видео-пост: часть 2 - наглядное пособие для всех,кто...

14.11.2010 17:09 1 1 807 просмотров
ТРАСТ-ТВ, ЧАСТЬ 2 - наглядное пособие для всех, кто хочет начать свое дело.
Продолжение интервью с руководителем и со-владельцем информационного портала banki.ru Филиппом Ильиным-Адаевым.

http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/1/wkTeQahEo3U
- Банки активно рекламируют кредиты малому бизнесу, а что на деле?
- Локомотив кредитования малого бизнеса должен набрать бОльшую скорость!
- banki.ru смотрят в будущее с оптимизмом!

В 3-ей части - Зачем Национальный Банк ТРАСТ делает проект ТРАСТ ИНДЕКС МСБ ?

Комментарии 1

Олег Трегубов  (TreOV)
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Добро утро, Надия!
Посмотрел видео и уже в который раз убедился, что банки и малый бизнес говорят на разных языках. Филипп очень хорошо рассказал, что и как нужно МБ (малому бизнесу), а вы Надия, как банкир, "пытались" его понять. Это интервью очень хорошо показывает реальное состояние дел между банками и бизнесом! Теперь по пунктам.
Надия, идея "банк - супермаркет", "выдача кредитов каждые ... минут" для бизнеса ничего не значат! В банк люди идут по-необходимости. Они от этого не получают удовольствия! И они не будут туда ходить как в магазин просто "примерить", это нерационально (я бы даже грубее выразился). Банк можно сравнить только если с продуктовым супермаркетом (или магазинчиком): мы идет туда зная (хотя бы приблизительно), что мы хотим, сколько мы готовы за это заплатить и по НЕОБХОДИМОСТИ (когда холодильник пустой). Идти в магазин, чтобы присмотреть себе, например, бутылку шампанского могут либо бездельники (коими не является наш МБ), либо не совсем нормальные люди. Все это аллегория. Если говорить прямо, то есть интернет, знакомые, партнеры и т.д. с кем можно поговорить и узнать о возможных "точках соприкосновения" с банками.
Наши банки не занимаются венчурным кредитованием, как в случае с Филлипом, т.е. когда физически нет почти ничего и после получения кредита не возникнет что-то физически осязаемое. Банки бояться и их понять можно - их "кидают" постоянно. Далее, банки "скрепя зубами" дают кредиты, если нет залога, но после получения ссуды он возникнет, т.е. этим банки отсекают 80-90% потенциальных клиентов. "Вы сначала немного вырастите, заимейте что-нибудь, а потом приходите" - стандартный ответ банков бизнесу. Вот бизнес и обижается...
Процентные ставки. Реальные, а не только годовые. Со всеми комиссиями плюс годовые ставки для МБ сейчас мало у кого ниже 20% ЭПС. Сроки, как правило, 1-3 года. Если брать 1 млн. руб. на 3 года под 20% дифф. платежами, то в первом платеже будет 17 тыс. руб. процентов на 28 тыс. руб. погашения осн. долга и такие проценты, которые соизмеримы с суммой погашения основного долга нужно закладывать в бизнес-проект практически двухкратным повышением прибыли. Для многоих это нереально. МБ об этом говорит банкам, но банки ничего сделать с этим не могут. Они не могут всех кредитовать на 5 лет и более, они не могут предлагать низкие ставки по кредитам, т.к. пассивы еще пока дорогие, короткие и уровень просрочки высок. Вот и получается "разговор глухого со слепым" (кто есть кто - выбирайте сами).
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