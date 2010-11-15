ЧАСТЬ 3 – Скажите какая погода в экономике ?

Скажите какая погода в экономике и предприниматель сам решит брать ему зонт или нет.
Давайте возьмем простой пример из жизни с которым мы сталкиваемся с вами каждый день, такое явление как погода. Утром мы задаемся вопросом: хорошая или плохая погода сегодня? Наше впечатление о погоде ЗА-МЕ-РЯ-ЕМО: температура, давление, направление ветра и его скорость, влажность… В итоге, узнав прогноз погоды, каждый решает сам: брать ему зонт или одеваться теплее.
Так и в бизнесе…малый у тебя бизнес или средний, чтобы определить как сегодня выйти на рынок необходимо владеть статистикой и цифрами… И именно здесь возникает главный вопрос где предпринимателю взять информацию? Об объеме продаж конкурентов, об уровне потребления, сравнение цен, арендная ставка в районе и т.п. В нашей экономике крайне мало параметров, позволяющих замерить текущую ситуацию и дать адекватный прогноз.
11 ноября на Международном форуме «Интеграция российского бизнеса в мировое экономическое пространство как стратегия повышения конкурентоспособности», прошедшем в Торгово-промышленной палате РФ при организационной поддержке Министерства экономического развития РФ,Государственной Думы РФ, ОПОРЫ России в партнерстве с Национальным Банком ТРАСТ я сделала доклад на тему развития информационного экономического пространства для малого бизнеса http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=49894
На многих конференциях и форумах, посвященных МСБ говорится об административных барьерах. В сентябре 2010 года был опубликован опрос ВЦИОМ, где административные барьеры предприниматели поставили лишь на 6-ое место как фактор, ограничивающий развитие МСБ. Есть еще одна заезженная тема – проблема с получением банковского кредита-тоже уже становится мифом (по тому же опросу ВЦИОМ предприниматели доступ к кредитным ресурсам как фактор ограничения развития бизнеса поставили на 12 –ое место). В России более 200 банков работают с МСБ по собственным специальным программам кредитования малого бизнеса, как например ТРАСТ, или с финансированием РосБР и ВЭБ.
Уж если говорить языком цифр ( язык цифр, по-моему, единственный язык не испытывающий трудности переводаи объективный язык), то только ТРАСТ за 5 лет предоставил кредитов малому бизнесу на сумму более 1 МЛРД. долларов, ежемесячно предоставляя кредитов малому бизнесу в объеме 2,5 МЛРД. рублей — ежемесячно. Если посчитать, то каждые 7-мь минут мы выдаем новый кредит малому предприятию.
А что же поставили предприниматели на 1-ое и 2-ое место как ограничение для развития бизнеса – это необходимость наличия собственного стартового капитала собственного и отсутствие информации о рынке, то есть отсутствие адекватных цифр и статистики, чтобы понимать ситуацию на рынке.
Так вот вернусь к замерам о чем я говорила в начале, в развитых странах уже более 50 лет регулярно экономику ЗАМЕРЯЮТ различными индексами и индикаторами. Безусловно, чем больше используется параметров,тем корректней определяется состояние экономики. В США, например, таких индексов тысячи и они не оторваны от реальной жизни…
А в России на регулярной основе вы найдете только два индекса это индекс ОПОРы ( данные есть на сайте ОПОРЫ) и Траст Индекс МСБ. Исследование в рамках проекта ТРАСТ ИНДЕКС МСБ наш банк делает 3,5 года, замеряя индекс настроения предпринимателей и их ожидания на будущее каждые 2 месяца. Данные размещаются на нашем сайте для использования результатов всеми участниками рынка. Такая оценка и адекватная статистика нужна не только самим предприятиям МСБ, но делает наш рынок более открытым и измеряемым для наших международных партнеров. Им становится понятно с кем они имеют дело с мухой или слоном или с мухой, раздутой до размеров слона.
Давайте вспомним фразу: «Кто владеет информацией, тот владеет миром!» Необходимо научиться замерять свою погоду в экономике.Данные Траст Индекса МСБ на сайте Банка http://www.trust.ru/sme/msb/
P.S. положительный пример, на мой взгляд, это сайт ЦБ, где есть четкие и понятные статистические данный по % ставкам банков по депозитам и кредитам, доходность активов,детальная отчетность банков и много других показателей. И мне как рук-лю крупного коммерческого банка, входящего в 30-ку крупнейших российских банков, понятен рынок в котором я работаю, т.к. есть детальная статистика,поддающаяся анализу. Может быть что-то подобное государству необходимо сделать на сайте МинЭкономРазвития?
Комментарии 10
А насчет рекламы - я горжусь этим проектом, т.к. лет через 5-7 мь таких индесков и индикаторов как ТРАСТ ИНДЕКС МСБ будет больше, а нам пришла идея использовать методику Мичиганского университета и применить ее у нас и сделали мы это первыми. Кроме того, всегда приятно делать чуть больше, чем в принципе требует твоя каждодневная работа (кредиты, депозиты, ликвидность и т.д.)
Ну это смотря где. Вот жители Санкт - Петербурга имеют привычку иметь при себе зонт вне зависимости от того, какая погода была при выходе из дома. Ибо знают на собственном опыте,что как бы солнышко весело не светило, в считанные минуты может надуть мерзопакостную тучу, щедро изливающую потоки воды Ну а в плане погоды в экономике - вся наша страна - Санкт- Петербург
Качество проверки по линии экономической безопасности предполагаемых клиентов малого бизнеса, ведь каждые семь минут выдавать кредит, это рисковано? Каково количество запросов от клиентов на получение кредита для МСБ?
Понимаю, что данные вопросы относятся к конфиденциальной информации, можно ответить в личку. Тайна будет сохранена.
1. Кредитование МСБ не более рискованное занятие, чем предоставление потребительских кредитов. Опыт Траста, да и многих других банков в этой области демонстрирует хорошие показатели, а именно низкий уровень дефолтности.
Остановлюсь лишь на одном аспекте, чисто психологическом: предприниматель чисто психологически привык жить "с долгом", то есть для него это стандартная ситуация: долг за аренду, долг за товар, должен выплачивать зп своим сотрудникам
(тоже долг), и в этом же ряду - долг по кредиту. Другими словами предприниматель умеет управлять и "жить" с этим понятием. Отсюда, увроень просроченных кредитов, в пинципе, по портфелям МСБ ниже чем по потребительским кредитам.
Предприниматель быстрее адаптируется к изменениям, к кризисам, мобилен и скорее ориентируется на сложившуюся конъюктуру... Проверка по клиенту МСБ стандартна как и по физ лицу
2.Обращений к месяц около 3 000 заявок в месяц. Выдача каждые 7 минут кредита МСБ -это не рекорд, а бы хотела достичь показателя выдач - "каждые 2 минуты - кредит". На такую кредитную фабрику в банке работает серьезный механизм риск-менеджмента.
3. Уровень просроченных кредитов в МСБ как правило не превышает более 3 %.
Никакой тайны. Будут вопросы по МСБ- пишите - отвечу.
1. О МАЛОМ И СРЕДНЕМ БИЗНЕСЕ
Индекс Траста показывает нарастание оптимизма. Возможно так оно и есть. Вопрос в какой сфере? Создается впечатление, что в связи модными веяними в основном опрашивались (и лично интервьюировались )представители IT индустрии. Да - там оптимизм вполне оправдан ибо последние пару лет налицо сдвиг рекламы с ATL на BTL ( то есть в сторону интернета, социальных сетей и пр. - да собственно Надия и сама в этом блоге занимается ничем иным как рекламой собственных продуктов в социальной сети, что имеет полное право делать в рабочее время ), так что оптимизм этого сектора связан не с выходом из кризиса, а с удачно складывающейся конюнктурой.
В то же время я был бы крайне удивлен особым оптимизмом в реальном секторе. Ибо легкое оживление отнюдь не возврат к былому развитию. А некое облегчение с финансами связано с урезанными в кризис издержками по аренде и зарплате - но это не надолго...
2. О ПРОБЛЕМАХ МСБ
Я вполне верю, что опросы проводят грамотные люди и что методология их крайне профессиональна. но слышать, что предпринимателей больше беспокоит отсутствие информации о рынке, нежели адиминистративные барьеры ( читай произвол)честно говоря странно. Я бы посоветовал этим социологам пообщаться с московскими палаточниками - думаю много нового услышат... С другой стороны если предприниматель ничего не знает о своем рынке - то он .....( любимое слово В.И. Ленина), а не предприниматель.
3. О КРЕДИТАХ НА БИЗНЕС
Вот эта часть интервью с директором Банки. ру наиболее жизненна. Да кредиты нужны, да их изыскивают и банк Траст, в том числе,их выдает. Но будем реалистами - банк выдающий кредит в 7 мин. физически не может индивидуально подходить к клиенту. И это нормально. И столь же нормально что кто-то соглашается на то что дают ( есть хорошее устоявшееся выражение, да больно оно грубовато), а кто-то как директор Банки.ру - хочет быть "лица необщим выраженьем" и просто идет к друзьям или инвесторам. К слову - именно такие люди кредиты обычно отдают...
4 О ЛИЧНЫХ КРЕДИТАХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
Многие думают, что кредиты не выдают на личные нужды бомжам. Нет ребята - последние в этом списке предприниматели. В Москве оформить кредит или кредитную карточку предпринимателю практически невозможно. Ибо группа риска очень высокая. Ведь бизнес в любую минуту может схлопнуться ввиду объективных или субъективных причин ( см. пассаж о адм. барьерах).
5. НАДО ЛИ СТАНОВИТЬСЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ?
В английских бюро по поддержке МСБ сразу предупреждают - первые три года вы будете работать на 30% больше, чем работали наемным сотрудником, а домой приносить на 30% меньше денег. Вот и думайте - оно вам надо?
Индексы... Собственно что показано? У заемщика спрашивается мнение относительно состояния дел. Чьих дел? Рынка? Обычный заемщик не в состоянии правильно оценить рынок, он может либо оценить только своей узкий сегмент рынка, где занят его бизнес, либо повторить то, что ему рассказывают через СМИ. А какую полезную информацию от этого получает банк? Все сразу упирается в то, в каком формате задаются вопросы. А какую цель преследует сам банк? Если указанные на графиках вопросы задаются в устной форме, то разброс в их понимании будет неприемлимо широк, чтобы нельзя делать по ним хоть сколь-нибудь обоснованные выводы. Конечно, оценку можно вывести всегда, вот только насколько она будет отражать реальность?
По-моему, надо играть по очевидным целям: а) банк хочет, чтобы заемщик доверительно информировал его заранее о состоянии своего бизнеса, чтобы вовремя и гибко настроить взаимоотношения с заемщиком; б) заемщик хочет гибких взаимоотношений с банком, чтобы локальные проблемы преодолевались с меньшим ущербом для него. Банк своим вопросом должен максимально завуалировать свой интерес, а заемщик своим ответом должен получить какой-то интерес для себя, своего бизнеса.
В каком формате напрашивается задавать вопрос? Выводить в Личный Интернет-кабинет пользователя бегунок с вопросом: если вы считаете, что выданный вам кредит было бы лучше реструктурировать, то какой бы график был для вас наиболее привлекательным? Если массовый клиент не трогает бегунок, то оценка рынка дается по среднему показателю востребованности оформлений и возвратов кредитов по банковской статистике. Если начинает дергать, значит появился симптом для кризиса или улучшений в той области бизнеса, под которую был взят кредит и соответственно коррекции показателя общей статистики банка. Конкретный клиент при этом получает ощущение близости к банку, если банк своевременно отреагирует на его запрос. Если клиент не дергает бегунок, но вдруг оказывается в числе должников, значит этот клиент при повторных симптомах попадает в группу повышенного риска с соответствующим выводом относительно его будущего кредитования.
По паттерну поведения множества клиентов уже можно строить статистику и оценивать рынок. Главное - соблюдены правила: клиент оценивает только себя и никого более; банк заранее знает состояние конкретного заемщика и своевременно может ему помочь (сам же минимизировав затраты на коллекторов); создается массив частных содружеств банк-клиент, потому что любой контакт может быть выстроен только на доверии, то, что сейчас пока часто очень формализовано, если речь не идет о крупных или VIP-заемщиках.
P.S.
Кстати, проверьте правильность файлов 15- и 16-волны (там неправильные файлы прикреплены).
В нашем случае мы применяем методику индекса ожиданий Мичиганского Университета: расчеи опережающего индикатора экономики США, который скоррелирован с будущей экономической активностью. Индекс выводится путем ежемесячного телефонного опроса около 500 потребителей. Каждому из них задается по 5 вопросов, касающихся их финансового положения и мнения о нынешнем состоянии (2 вопроса) и будущем (3 вопроса) экономики. Из процентной доли респондентов, отметивших улучшение экономических условий, вычитается доля тех, кто заявил, что стало хуже, к полученному числу прибавляется 100. Из ответов на первые 2 вопроса формируется обзор нынешнего экономического положения, из последних 3-х – индекс потребительских ожиданий. Таким образом, ожидания отвечают примерно за 60% индекса.
Наш ТРАСТ ИНДЕКС МСБ построен по тому же принципу.