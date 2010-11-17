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Если ты доволен банком

17.11.2010 22:24 57 3 813 просмотров
Если Вы являетесь нашим клиентом, довольны своим выбором и Вам нравится наш банк,поддержите НБ "ТРАСТ" в ежегодном голосовании за лучший розничный банк.

НБ "ТРАСТ" принимает участие в конкурсе, организованном издательством «Розничные Финансы» / Retail Finance Publishing, учредителем журнала The Retail Finance.
Голосуйте по ссылке http://rfinance.ru/society/awards/2010/vote/

Комментарии 57

Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
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только если ваш банк выдаст мне безпроцентную ипотеку))) шучу...уже проголосовал
For-Bank  (For-Bank)
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отдал Вам голос за прорыв года.... Хотя Вы Надия мне так и не ответили...
Ильдар Нуриахметов  (Arxim)
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Здравствуйте, Надия.
Пытаюсь получить у Вашего банка кредит на развитие фонтанного бизнеса или на разработку интересного символа банка, но уже отчаиваюсь получить от Вас хоть какой-то ответ.
С уважением, Ильдар + 7 909 916 53 71.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Ильдар, доброго время суток.
Я на ваше письмо ответила и организовала для Вас встречу с моим коллегой Владимиром Веселовым директором по развитию малого и среднего бизнеса в г. Москва и МО. Вы передали диск, который я посмотрела. Действительно, интересные идеи.
Насчет кредитования ваших идей:
- нет финансово-экономического плана, то есть нет расчета экономической рентабельности проекта фонтанов
( такие проекты возможно могут быть востребованы со строны муниципалитетов и т.п. органов...)
- нет текущей деятельности бизнеса, то есть у Вас есть доход стабильный и хорошего уровня доход как у физического лица по месту работы
- Владимир предложил Вам возможность кредитования как физического лица ( по месту регистрации, то есть в нашем филиале в том городе, где Вы зарегистрированы), начните с этого шага в построении своей кредитной истории
- с точки зрения бренд-стратегии самого НБ Траста не предполагается изменение логотипа и строительство фонтана в виде лого или чего-то подобного, мы так же планируем отличную от ваших идей рекламную кампанию на конец 2010 года - начало 2011 года.
Персонально мне нравится танцующий фонтан BELLAGIO в Лас-Вегасе
http://www.youtube.com/watch?v=GqUZ5xyH8uY
Два года назад я останавливалась в этом отеле, выглядит ПОТРЯСАЮЩЕ, однако это целый комплекс - отель, фонтан, казино и сцена для цирка Дю Солей с его красивыми и трогательными шоу на стационарной площаке в этом же отеле.
Да, у вас получается старт-ап проект, который требует с вашей строны серьезной финансовой проработки. Банк не может быть и заказчиком фонтана и кредитором. Если Вы найдете заказчика и продвинитесь в проработке финансовой части проекта, то мы могли бы провести с Вами повторную встречу.
Владислав Бандуров  (bandurov)
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Проголосовал только за "Прорыв года", потому как для лучшего розничного финансового продукта нехватает банку интернет-банка, а для лучшего розничного банка - качества работы с клиентами в отделениях (во всяком случае в Самаре с этим делом всё только хуже и хуже - клиентов больше, персонал не справляется, помещение и оборудование уже не соответствует потоку, на элементарные операции тратится много времени)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Владислав, могу порадовать Вас - дата запуска интернет-банкинга 11-12 декабря ( в мой день рождения smile:))
Сергей Савельев  (kev)
#
Цитирую: "дата запуска интернет-банкинга 11-12 декабря ( в мой день рождения )" ...
Значит 2 дня рождения или уж определитесь с датой smile8)
Владислав Бандуров  (bandurov)
#
т.е. 13 декабря можно смело идти в банк за паролями?

PS: а улучшения в работе филиала планируются?
Аркадий Камышев  (PAT2007)
#
Ну что, кто- нибудь ходил за паролями ? На сайте никаких изменений...может ещё ДР идёт ? smile:D
Аркадий Камышев  (PAT2007)
#
..ПАРДОН...загружается новая версия ON-Line...съезжу в банк- тогда отпишусь ! smile:)
Владислав Бандуров  (bandurov)
#
обязательно отпишись! а то может мне тоже уже пора бежать? ))
Аркадий Камышев  (PAT2007)
#
Ходить в банк не пришлось- всё решилось по тел-ну...Не знаю как в др. филиалах, у нас- Смоленск- сначала мне сказали, что онлайн- банк работает пока только для сотрудников банка, мол уточним- перезвоним...Примерно через полчаса перезвонили- сказали:-недельки через 2, перезвоните, уточните инфу...Короче , как я понял, до Нового года- ТИШИНА...хотя новая версия ОНЛАЙН-БАНКА уже есть и там написано, для доступа нужно обратиться в офис...бум ждать...когда- нибудь всё наладят... smile:ura: В Промсвязьбанке- КРАСОТА !всё перед тобой...
Владислав Бандуров  (bandurov)
#
был вчера в самарском отделении - паролей не дали, а после продолжительных консультаций сказали, что пока технические проблемы у них какие-то и никому они их не давали ещё и что я первый такой желающий... попросил позвонить мне как будут пароли раздавать, девушка на стойке информации телефон записала, но не уверен, что вспомнят ))
Аркадий Камышев  (PAT2007)
#
Да.. уже прошло больше месяца с момента запуска системы ONLINE...ИЗМЕНЕНИЙ- НИКАКИХ !!! smile:wall:
Иван Иванов  (Berkut_Spb)
#
Супер))) Довольно долго жду этого. А то надоело за выписками в отделение ходить.
Анна Миронова  (annette)
#
Проголосовала. Открывала вклад в отделенеии на Зубовском. Очень довольна. Все быстро и просто. Спасибо!
Алексей Борякин  (Brein)
#
И я проголосовал....

Удивился, почему только 2 (Два) лучших банковских управляющих года????

Надия! Почему Вас нет в списке претендентов?
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
я даже не заметила, что есть такая номинация smile:) может быть слово "управляющий" мужского рода ? smile;)
Алексей Борякин  (Brein)
#
Точно подмечено. Следовательно по мнению издательства «Розничные Финансы» в нашей стране только двое нормальных мужчин-управляющих.
smile:D
sotnik  (sotnik)
#
Проголосовал за "Прорыв года"
sotnik  (sotnik)
#
и за розничный продукт, т.к. понравилась кредитка для студентов, без годового обслуживания и лимит нормальный. т.е. карта на всякий случай, единственное, что плохо только по Москве.
Инкогнито Инкогнито  (Волкодав северный)
#
Уважаемая Надия.
Хотелось бы узнать, собирается руководство Банка поднимать заработную плату своим рядовым сотрудникам, которые непосредственно и зарабатываю для Вас деньги, что бы вы на яхтах плавали. Обидно, когда я с высшим образованием и большим желание работать и обучаться, получаю зарплату меньше продавцов в ларьках. Аж перед друзьями стыдно обсуждать свою работу. Я конечно понимаю, престижно работать в Банке, но все же, у меня на первом месте стоят потребности в еде и одежде, вспомните пирамиду Маслоу, про которую на говорили на тренинге B2C.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Вопрос ЗП является индивидуальным, в крупным организациях решается через установленные грейды по каждой позиции с указанием вилки окладов.
Расскажу один кейс из собственного опыта:
- в марте 1999 года я работала рук-лем представительства КМБ-Банка в г. Нижний Новгород, тек. зп кредитного эксперта была $ 300
- мы отрыли две дополнительные вакансии кредитного эксперта с ЗП $ 200 и вот два новых сотрудника через месяц выяснили, что ЗП у других ранее принятых КЭ зп на $ 100 больше и задали мне вопрос как рук-лю где же справедливость и открытость в данном вопросе
- мой ответ был, что месяц назад у банка было предложение, а у них было спрос, баланс сошелся на цене 200 и обе стороны были довольны, а вопрос с открытостью я решила следующим образом, посоветовавшись с курирующим меня представителем ЕБРР
-возле своего кабинета я повесила список,W ЗП март 1999 года:
представитель ЕБРР - $ 8 000 ( образование Wharton School of the University of Pennsylvania,опыт работы 9 лет)
рук-ль представительства - $ 900 ( образование см. Черкасова Надия здесь на банки.ру, опыт работы 5 лет)
кредитный эксперт, аттестованный в рамках программы ЕБРР,МСБ - $ 300 ( опыт работы 3 года )
кредитный эксперт без опыта работы - $ 200

Надеюсь, что Вы нашли ответ на свой вопрос.
Инкогнито Инкогнито  (Волкодав северный)
#
1999 год зп. кредитного эксперта была 300$, на сегодняшний день она примерно 330$... эта зп. характерна для работников региональных офисов. Московские работники получают в 2 раза больше, Питерские в 1.5.
Жить в основном получается за счет премий, но с последним ужесточением системы мотивации (90% плана, что бы получить хоть какую то премию) получать их довольно сложно.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
курс доллара разный:
на 01.01.1999 г. - 20,65 руб за доллар, а сегодня - 31,1999 г. ( т.е. в рублях рост ЗП на
51 % только за счет курсовой разницы )
Инкогнито Инкогнито  (Волкодав северный)
#
Инфляция за этот период:
2000 - 20,2%
2001 - 18,6%
2002 - 15,1%
2003 - 12,0%
2004 - 11,7%
2005 - 10,9%
2006 - 9,0%
2007 - 11,9%
2008 - 13,3%
2009 - 8,8%
2010 - 7,5%
И того 139%
iamvs  (iamvs)
#
У меня получилось 268%, если я умножил правильно, не запутавшись в цифрах...
Инкогнито Инкогнито  (Волкодав северный)
#
Вы абсолютно правы.
Забыл уже как проценты считать, составил табличку в екселе, тот же результат. Ладно уж, умнее в следующий раз буду.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
сейчас практически в каждом банке з.п. составляет 20 000 рублей что в переводе на доллары выходит в районе 700 $ это именно оклад который получат по любому,(может еще есть бонусы, но они какие то мифические) но в Москве это смешные деньги, этого хватит конечно заплатить за квартиру и купить покушать и доехать до работы, ну может быть даже сходить в кафе мороженое) Для регионов же мне думается что 330$ маловато, поскольку коммуналка там растет, цены практически такие же как в Москве, а з.п меньше. Никогда не понимал почему за одну и ту же работу платят по разному в зависимости от региона, насчет же з.п. действительно могу с полной уверенностью сказать, что за последние 4 года з.п. у рядового менеджера из банка выросла гдето на 250$ что достаточно неплохо, но надо и незабывать что проезд подорожал на 30% коммуналка в два раза. И если в 99 году вы получали 300 долларов, - так это были хорошие бабуленции для того времени, тут еще нужно уточнить в каком регионе вы их получали? тем более что это был послекризисный год...
Tatyana  (Tatyana999)
#
Уважаемый Волкодав,
Хочу отметить следующее: принимая Вас на работу, на должность Руководителя Группы (либо переводя Вас на эту должность с позиции Менеджера), Банк рассчитывает, что Вы - Вашим трудом и опытом - будете обеспечивать выполнение плана Группой не меньше, чем на 90%.
Если это априори для Вас невозможно... то, извините, здесь должна вестись речь не о Вашем бонусе (быть ему или не быть), а о целесообразности Вашей работы в Банке smile:!:
Анджело  (Анджело)
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Господин, Волкодав Северный

Меня никак нельзя заподозрить в излишней комплиментарности к Надие и банку Траст ( см. предыдущие посты), но Ваша жалоба не лезет ни в какие ворота...
1. чем больше организация, тем меньше зарплата
2. Вас никто не держит в банке Траст насильно - ищите да обрящете
3. а то воспользуйтесь советами по открытию своего дела... smile:D
4. Основное: с сентября потихоньку опять пошли увольнения, что нашло наконец отражение в октябрьских данных по безработице. Она опять растет. Плюсом большой организации является то, что может Вы и получаете меньше, но и увольнять Вас будут дольше и по закону.

P/S Один мой друг - врач говорил в 90-х ( его зарплаты хватало дней на 10): я теперь знаю как прожить на очень маленькую зарплату - надо много работать - так есть меньше хочется...
Сергей Савельев  (kev)
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Самый неумный ответ на вопрос о з.п. это "не нравится - Вас никто не держит", таким образом можно достичь только две цели - выращивать врагов в своей компании и (или) терять соттрудников со всеми вытекающими издержками. А вот г-жа Черкасова Н. - молодец, ответила мудро.
Falcon Fin  (FalconeX)
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Цитата
1. чем больше организация, тем меньше зарплата

Любопытное утверждение, я могу согласиться, если это гос.структуры, либо организации с поддержкой государства и им эта все конкуренция до лампочки(тот же Сбербанк, до недавнего времени), ну и + можно упомянуть свойство мелких контор платить серую зарплату, за счет чего можно получить несколько большую компенсацию.
Цитата
2. Вас никто не держит в банке Траст насильно - ищите да обрящете

Довольно недальновидная позиция, формально да, деньги акционеров и только они имеют право определять как распоряжаться прибылью, но относительно "никто не держит"- это совковый подход, класса - "Незаменимых людей нет". Почему то в России является стандартным подходом, как снизить издержки..ну можно что то подумать..а зачем у нас же есть фонд заработной платы;) Ура..положительная динамика в отчетах, но если посчитать то ROI сотрудников неуклонно падает. И если KPI сотрудников приносящих прибыль рассчитывать в какой то мере еще возможно и соответсвенно отрицательно стимулировать(wow, еще один источник экономии), то у support departments показатели качества далеко не так очевидны, и даже если формально все выглядит обнадеживающим, например заявки вовремя закрываются - на самом деле, все значительно хуже.
У тех же японцев, с ихним кайдзен, основной стимул, кроме денег конечно, является вовлеченость в работу, желание работать на благо компании, понимание того что ты во первых важен для компании, что ты можешь высказывать мнение по оптимизации своего участка работы,так и компании в целом, и к тебе минимум прислушаются, рассмотрят целесообразность, внедрят и еще простимулируют материально. И конечно работник должен трудиться осознано, понимаю для чего он выполняет какие то задания и какую пользу тем самым он может принести компании, и конечно, он должен иметь возможность обсуждения полученных указаний, тк это его участок работы и он в своей узкой области разбирается зачастую лучше линейного руководителя и уж тем более, чем вышестоящее руководство. Не менее важную роль, играет информирование работников о ситуации в компании в целом, а не так что о проблемах сотрудники узнают из письма по электронной почте, с заголовком Вы уволены или что то в этом духе. Ну и конечно, вполне ожидаемо что за свою лояльность и вклад в общий успех, он вправе расчитывать на определенное признание и компенсацию.
и это не только это у японцев..во всех развитых странах, да и в России, в компаниях с западным управлением и капиталом..в крупных по крайней мере..
Цитата
3. а то воспользуйтесь советами по открытию своего дела... smile:D

Ну если так рассуждать, то в компании останется один планктон, который может и работать то за такую зарплату не хочет, но свой бизнес им точно не поднять..вот и просиживают:)
Анджело  (Анджело)
#
Дорогие друзья,

Как я посмотрю - смысл моей фразы оказался темен, но неприятен... smile:D

Идея не в том, чтобы банк говорил - не нравится не ешь. А идея в том, что волкодав( или кто угодно другой), которому не нравится нынешнее положение, не протирал штаны в организации, копя злобу, а был кузнецом своего счастья - не хватает денег здесь - ищи где тебя будут ценить и морально и материально ( если есть за что). Возможно, как молодому специалисту - ему надо пахать как трактору, чтобы заметили. Если все равно не замечают - опыт то приходит - искать другое место, где возможно заметят...

В общем, под лежачий и стонущий камень потоки денег не текут... smile:(
Hipster  (Hipster)
#
Проголосовал. Но Надия, позвольте, а где же НБ "Траст" в номинации "Лучший креатив года"? По-моему, самое первое видообращение о кредитной политие банка в подноминации "Выход в народ" легко бы оставило позади всех остальных конкурентов smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
организаторам конкурса надо сбросить ссылку на мой блог smile:idea:
Александр Цыбанев  (Робот.ру)
#
Проголосовал "за" только за внешность,вы очень красивая женщина!
smile:oops:
Надо бы открыть в вашем банке счет.
Как у вас насчет кредитов для малого бизнеса? Возможно ли получить 3млн.руб. без залога для пополнения оборотных средств? Товар в обороте на эту сумму имеем (импорт).
С уважением,Александр.
Александр  (Voron1509)
#
Скажите Надия, когда в банке кончится дефицит бюджета? Чьи отпуска оплачивают сотрудники банка, Юрова, Фетисова, или ваш декретный отпуск, когда их заставляют писать заявления на неоплачиваемый отпуск? Ведь вы пишите что у вас в банке всё в порядке, как такое вообще может быть!!!?
lilika  (lilika)
#
Проголосовала за "Траст" по разным пунктам. Надеюсь, что у банка и его клиентов будет все хорошо. smile:)
Рябова Наталья  (elfa)
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Здравствуйте! Подала заявку ИП на кредит на открытие нового магазина, но получила отказ. Очень бы хотелось бы узнать, почему, так как все лето исправляла свою кредитную историю (банки, к сожалению, не торопятся подавать информацию), точно знаю, что у меня все хорошо. Просрочек по кредитам нет, даже пришлось собрать справки во всех банках. Фамилия распространенная, может быть, какие-то чужие сведения попались. Очень бы хотелось получить, хотела открыть счет в Вашем банке. г.Тольятти
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Наталья, Банк готов работать с Вами по кредитному продукту Бизнес-Рост: без залога, однако с предоствлением независимого поручителя.

Кредитный продукт Бизнес-Экспресс (кредитный продукт без поручителей и залога) клиентам с положительной кредитной историей,в Вашем случае -кредитная история, как вы сами отметили, не является безупречной, поэтому,повторюсь, Банк готов работать с Вами по кредитному продукту Бизнес-Рост: без залога, однако с предоствлением независимого поручителя
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