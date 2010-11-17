Если ты доволен банком

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Комментарии 57
Пытаюсь получить у Вашего банка кредит на развитие фонтанного бизнеса или на разработку интересного символа банка, но уже отчаиваюсь получить от Вас хоть какой-то ответ.
С уважением, Ильдар + 7 909 916 53 71.
Я на ваше письмо ответила и организовала для Вас встречу с моим коллегой Владимиром Веселовым директором по развитию малого и среднего бизнеса в г. Москва и МО. Вы передали диск, который я посмотрела. Действительно, интересные идеи.
Насчет кредитования ваших идей:
- нет финансово-экономического плана, то есть нет расчета экономической рентабельности проекта фонтанов
( такие проекты возможно могут быть востребованы со строны муниципалитетов и т.п. органов...)
- нет текущей деятельности бизнеса, то есть у Вас есть доход стабильный и хорошего уровня доход как у физического лица по месту работы
- Владимир предложил Вам возможность кредитования как физического лица ( по месту регистрации, то есть в нашем филиале в том городе, где Вы зарегистрированы), начните с этого шага в построении своей кредитной истории
- с точки зрения бренд-стратегии самого НБ Траста не предполагается изменение логотипа и строительство фонтана в виде лого или чего-то подобного, мы так же планируем отличную от ваших идей рекламную кампанию на конец 2010 года - начало 2011 года.
Персонально мне нравится танцующий фонтан BELLAGIO в Лас-Вегасе
http://www.youtube.com/watch?v=GqUZ5xyH8uY
Два года назад я останавливалась в этом отеле, выглядит ПОТРЯСАЮЩЕ, однако это целый комплекс - отель, фонтан, казино и сцена для цирка Дю Солей с его красивыми и трогательными шоу на стационарной площаке в этом же отеле.
Да, у вас получается старт-ап проект, который требует с вашей строны серьезной финансовой проработки. Банк не может быть и заказчиком фонтана и кредитором. Если Вы найдете заказчика и продвинитесь в проработке финансовой части проекта, то мы могли бы провести с Вами повторную встречу.
Значит 2 дня рождения или уж определитесь с датой
PS: а улучшения в работе филиала планируются?
Проголосовал.
Удивился, почему только 2 (Два) лучших банковских управляющих года????
Надия! Почему Вас нет в списке претендентов?
Хотелось бы узнать, собирается руководство Банка поднимать заработную плату своим рядовым сотрудникам, которые непосредственно и зарабатываю для Вас деньги, что бы вы на яхтах плавали. Обидно, когда я с высшим образованием и большим желание работать и обучаться, получаю зарплату меньше продавцов в ларьках. Аж перед друзьями стыдно обсуждать свою работу. Я конечно понимаю, престижно работать в Банке, но все же, у меня на первом месте стоят потребности в еде и одежде, вспомните пирамиду Маслоу, про которую на говорили на тренинге B2C.
Расскажу один кейс из собственного опыта:
- в марте 1999 года я работала рук-лем представительства КМБ-Банка в г. Нижний Новгород, тек. зп кредитного эксперта была $ 300
- мы отрыли две дополнительные вакансии кредитного эксперта с ЗП $ 200 и вот два новых сотрудника через месяц выяснили, что ЗП у других ранее принятых КЭ зп на $ 100 больше и задали мне вопрос как рук-лю где же справедливость и открытость в данном вопросе
- мой ответ был, что месяц назад у банка было предложение, а у них было спрос, баланс сошелся на цене 200 и обе стороны были довольны, а вопрос с открытостью я решила следующим образом, посоветовавшись с курирующим меня представителем ЕБРР
-возле своего кабинета я повесила список,W ЗП март 1999 года:
представитель ЕБРР - $ 8 000 ( образование Wharton School of the University of Pennsylvania,опыт работы 9 лет)
рук-ль представительства - $ 900 ( образование см. Черкасова Надия здесь на банки.ру, опыт работы 5 лет)
кредитный эксперт, аттестованный в рамках программы ЕБРР,МСБ - $ 300 ( опыт работы 3 года )
кредитный эксперт без опыта работы - $ 200
Надеюсь, что Вы нашли ответ на свой вопрос.
Жить в основном получается за счет премий, но с последним ужесточением системы мотивации (90% плана, что бы получить хоть какую то премию) получать их довольно сложно.
на 01.01.1999 г. - 20,65 руб за доллар, а сегодня - 31,1999 г. ( т.е. в рублях рост ЗП на
51 % только за счет курсовой разницы )
2000 - 20,2%
2001 - 18,6%
2002 - 15,1%
2003 - 12,0%
2004 - 11,7%
2005 - 10,9%
2006 - 9,0%
2007 - 11,9%
2008 - 13,3%
2009 - 8,8%
2010 - 7,5%
И того 139%
Забыл уже как проценты считать, составил табличку в екселе, тот же результат. Ладно уж, умнее в следующий раз буду.
Хочу отметить следующее: принимая Вас на работу, на должность Руководителя Группы (либо переводя Вас на эту должность с позиции Менеджера), Банк рассчитывает, что Вы - Вашим трудом и опытом - будете обеспечивать выполнение плана Группой не меньше, чем на 90%.
Если это априори для Вас невозможно... то, извините, здесь должна вестись речь не о Вашем бонусе (быть ему или не быть), а о целесообразности Вашей работы в Банке
Меня никак нельзя заподозрить в излишней комплиментарности к Надие и банку Траст ( см. предыдущие посты), но Ваша жалоба не лезет ни в какие ворота...
1. чем больше организация, тем меньше зарплата
2. Вас никто не держит в банке Траст насильно - ищите да обрящете
3. а то воспользуйтесь советами по открытию своего дела...
4. Основное: с сентября потихоньку опять пошли увольнения, что нашло наконец отражение в октябрьских данных по безработице. Она опять растет. Плюсом большой организации является то, что может Вы и получаете меньше, но и увольнять Вас будут дольше и по закону.
P/S Один мой друг - врач говорил в 90-х ( его зарплаты хватало дней на 10): я теперь знаю как прожить на очень маленькую зарплату - надо много работать - так есть меньше хочется...
Любопытное утверждение, я могу согласиться, если это гос.структуры, либо организации с поддержкой государства и им эта все конкуренция до лампочки(тот же Сбербанк, до недавнего времени), ну и + можно упомянуть свойство мелких контор платить серую зарплату, за счет чего можно получить несколько большую компенсацию.
Довольно недальновидная позиция, формально да, деньги акционеров и только они имеют право определять как распоряжаться прибылью, но относительно "никто не держит"- это совковый подход, класса - "Незаменимых людей нет". Почему то в России является стандартным подходом, как снизить издержки..ну можно что то подумать..а зачем у нас же есть фонд заработной платы;) Ура..положительная динамика в отчетах, но если посчитать то ROI сотрудников неуклонно падает. И если KPI сотрудников приносящих прибыль рассчитывать в какой то мере еще возможно и соответсвенно отрицательно стимулировать(wow, еще один источник экономии), то у support departments показатели качества далеко не так очевидны, и даже если формально все выглядит обнадеживающим, например заявки вовремя закрываются - на самом деле, все значительно хуже.
У тех же японцев, с ихним кайдзен, основной стимул, кроме денег конечно, является вовлеченость в работу, желание работать на благо компании, понимание того что ты во первых важен для компании, что ты можешь высказывать мнение по оптимизации своего участка работы,так и компании в целом, и к тебе минимум прислушаются, рассмотрят целесообразность, внедрят и еще простимулируют материально. И конечно работник должен трудиться осознано, понимаю для чего он выполняет какие то задания и какую пользу тем самым он может принести компании, и конечно, он должен иметь возможность обсуждения полученных указаний, тк это его участок работы и он в своей узкой области разбирается зачастую лучше линейного руководителя и уж тем более, чем вышестоящее руководство. Не менее важную роль, играет информирование работников о ситуации в компании в целом, а не так что о проблемах сотрудники узнают из письма по электронной почте, с заголовком Вы уволены или что то в этом духе. Ну и конечно, вполне ожидаемо что за свою лояльность и вклад в общий успех, он вправе расчитывать на определенное признание и компенсацию.
и это не только это у японцев..во всех развитых странах, да и в России, в компаниях с западным управлением и капиталом..в крупных по крайней мере..
Ну если так рассуждать, то в компании останется один планктон, который может и работать то за такую зарплату не хочет, но свой бизнес им точно не поднять..вот и просиживают:)
Как я посмотрю - смысл моей фразы оказался темен, но неприятен...
Идея не в том, чтобы банк говорил - не нравится не ешь. А идея в том, что волкодав( или кто угодно другой), которому не нравится нынешнее положение, не протирал штаны в организации, копя злобу, а был кузнецом своего счастья - не хватает денег здесь - ищи где тебя будут ценить и морально и материально ( если есть за что). Возможно, как молодому специалисту - ему надо пахать как трактору, чтобы заметили. Если все равно не замечают - опыт то приходит - искать другое место, где возможно заметят...
В общем, под лежачий и стонущий камень потоки денег не текут...
Надо бы открыть в вашем банке счет.
Как у вас насчет кредитов для малого бизнеса? Возможно ли получить 3млн.руб. без залога для пополнения оборотных средств? Товар в обороте на эту сумму имеем (импорт).
С уважением,Александр.
Кредитный продукт Бизнес-Экспресс (кредитный продукт без поручителей и залога) клиентам с положительной кредитной историей,в Вашем случае -кредитная история, как вы сами отметили, не является безупречной, поэтому,повторюсь, Банк готов работать с Вами по кредитному продукту Бизнес-Рост: без залога, однако с предоствлением независимого поручителя