Craig 11.02.2010 : «Приятно видеть, как бурно развивается российская блогосфера в узких, нишевых сегментах. Я не уверен, что раньше в финансовой отрасли были блогеры "стотысячники". Комплимент, безусловно, в Ваш электронный адрес, Надия, но и также в адрес всех юзеров-посетителей банковских сайтов».
Да, я заметила, первые «стотысяч» в @, 334 комментария, мой блог живет 4 месяца!
Я думала, а стоит ли мне писать о таком событии? И согласна с Вами,Craig, «комплимент», не только в мой адрес, «но и также в адрес всех юзеров - посетителей банковских сайтов».
Мой блог не классический opinion отдельной взятой личности, делящейся с миром своим мировоззрением : ) Для меня, как я и писала ранее, это скорее что-то вроде сервера, где аккумулируются мнения, информация, вопросы, рассуждения и т.п. вокруг банковских продуктов и услуг.
Спасибо за активность всем посетителям и хочу субъективно отметить, трех комментаторов: Sotnik, Apolonius, MINB. И конечно, подарки - каждому по хорошей бутылки виски, в "забрендованной" коробке «TRUST».
(контакты Sotnik присылал ранее и они у меня сохранились, а Apolonius и MINB прошу написать на мой адрес nadya185@mail.ru ваши конакты для передачи вам подарков).
ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ !
Комментарии 16
Основной принцип - если я не ответила на большинство комментариев, то тему не закрываю, только после того, как отработаю. Этим принципом и руководствуюсь.
Я читаю не так много блогов в Сети, потому что зачастую авторы занимаются там тривиальным и плоским собственным пиаром, за которым ничего нет - ни интересных идей, ни просветительской деятельности, ни даже желания получать обратную связь и вступать в диалоги с комментаторами. Ваш же блог, Надия, действительно интересен, обаятелен, а главное - открыт для диалога. Оставайтесь с нами. Поздравляю со «статыщами»!
Кстати, оказывается есть один предмет в нашем быту, который практически не изменился - это расчестка ( только материал, а принцип - такой же как был и в каменном веке )
Удивительное дело современные технологии. Ты находишься за тысячи километров, но это нисколько не мешает тебе обмениваться впечатлениями и мнением с людьми на другом конце света.
После прочтения Ваших сообщений сложилось общее представление легкости и непринужденности, которая неожиданно возникает при общении с незнакомым человеком, когда вдруг обнаруживается, что твое мнение может быть еще кому-то интересно кроме тебя. И это замечательно.
Мой интерес к банку не праздный, подыскиваю интересную работу, натолкнулся на вакансию руководителя филиала в Хабаровске, начал просматривать материалы о банке и был приятно удивлен возможностью клиентам вот так запросто обменяться предложениями непосредственно с руководителем банка.
Попробуем.
Первое что бросается в глаза - несоответствие впечатлений от блога и логотипа банка. Банк позиционируется, как крупный розничный банк, но логотип абсолютно не «вкусный». Черно-белый он скорее подошел бы для какого-нибудь швейцарского банка (строгий и консервативный). Посмотрите на наши улицы – они серые и унылые. Хочется внести в них яркие краски, тем более что банк и несет эту миссию - украсить нашу жизнь. На мой взгляд, розничному банку больше подошел бы оранжевый колор – теплый, энергичный и позитивный. И символ в виде ромашки или цветика-семицветика (очень приятный ассоциативный ряд). Можно было бы добавить девиз. Например, «Мы доверяем, нам доверяют» или «Доверие – залог успеха» и т.д.
Второе – в Хабаровске филиал практически не виден. Нет узнаваемости. В свое время мы активно использовали наклейки на входные двери магазинов («получи кредит НА СЕБЯ», «возьми кредит ОТ СЕБЯ») и это здорово помогло повысить узнаваемость банка, что не замедлило сказаться на результатах переговоров с руководителями предприятий. Возможно, что-то подобное можно было применить и у вас.
Что касается банковских продуктов – на рынке их превеликое множество и все они более или менее похожи. Здесь предпочтение отдается тому, который «цепляет».
Ну да это отдельная тема разговора.
Что же на счет узнаваемости Банка, она, действительно,отличается в зависимости от региона, например, в Москве, мы стали заметны лишь в 2009 году : открыли 15-ть новых офисов провели рекламную кампанию, а вот, к примеру в Липецке % узнаваемости ТРАСТа - высокий.
ПО бренду, я детельно отвечала в посте № 1.
Но не боитесь ли вы того что виртуальный мир поглотит вас целиком и вы полностью уйдете в виртуальное измерение, ведь банковский бизнес - это наследие далекого прошлого, а информационный бизнес - наступающее будущее. Готовы ли вы к тому, что может быть сами того первоначально не ожидая открыли для себя шкатулку Пандоры ?!
Я студентка Masters of International Business programme в University of Nottingham. Я пишу диссертацию на тему “The evaluation of the impact of the Social Media on financial institutions in Russia” (Оценка влияния Social media на финансовые учреждения в России).
В настоящее время многие Российские финансовые учреждения (банки, финансовые и инвестиционные компании, страховые компании, финансовые брокеры и др. организации) активно участвуют в коммуникационном процессе с реальными клиентами и потенциальными потребителями через блоги, социальные сети, on-line видео и прочие инструменты Social media.
Одной из задач исследования является узнать мнение профессионалов финансовой сферы о влияниях Social media на финансовый сектор России и на финансовое учреждение в частности.
На этапе завершения исследования (ИЮЛЬ – АВГУСТ 2010 года), мне необходимо провести on-line интервью с представителями и профессионалами Российских финансовых учреждений, которые используют или планируют использовать в будущем инструменты Social media (такие как, блоги, социальные сети, подкасты, вики, on-line видео и др.) в маркетинговых, рекламныx, коммуникационных и PR активностях.
Ваше экспертное мнение и участие в исследовании поможет сформировать виденье о развитии Social Media в России. Это займет не более 30 мин. вашего времени!
Ваши вопросы, комментарии и согласие об участии в исследовании вы можете направить по электронной почте на адреса tapusonok@yahoo.com или tapusonok@mail.ruб либо через Skype, пользователю tapusonok.
Спасибо за время, уделенное прочтению данного сообщения! Надежда Ларчуженкова
Надя, Вы более года не жили в России, пжл, поделитесь вашими впечатлениями какие изменения "+" и "-" Вы отметили в банковской системе в России? Какие опции Вы считаете возможно было бы применить у нас, которые Вы как потребитель наблюдали в Новой Зеландии?
Если у вас будет возможность напишите в актуальный пост 2010 года. Спасибо!