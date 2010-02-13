ПЕРВЫЕ «СТОТЫСЯЧ» в @ !

Craig 11.02.2010 : «Приятно видеть, как бурно развивается российская блогосфера в узких, нишевых сегментах. Я не уверен, что раньше в финансовой отрасли были блогеры "стотысячники". Комплимент, безусловно, в Ваш электронный адрес, Надия, но и также в адрес всех юзеров-посетителей банковских сайтов».



Да, я заметила, первые «стотысяч» в @, 334 комментария, мой блог живет 4 месяца!

Я думала, а стоит ли мне писать о таком событии? И согласна с Вами,Craig, «комплимент», не только в мой адрес, «но и также в адрес всех юзеров - посетителей банковских сайтов».

Мой блог не классический opinion отдельной взятой личности, делящейся с миром своим мировоззрением : ) Для меня, как я и писала ранее, это скорее что-то вроде сервера, где аккумулируются мнения, информация, вопросы, рассуждения и т.п. вокруг банковских продуктов и услуг.

Спасибо за активность всем посетителям и хочу субъективно отметить, трех комментаторов: Sotnik, Apolonius, MINB. И конечно, подарки - каждому по хорошей бутылки виски, в "забрендованной" коробке «TRUST».

(контакты Sotnik присылал ранее и они у меня сохранились, а Apolonius и MINB прошу написать на мой адрес nadya185@mail.ru ваши конакты для передачи вам подарков).

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ !

