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Видео-пост: доллар, гудбай?

20.11.2010 16:58 20 12 112 просмотров
ТРАСТ-ТВ на youtube http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/3/OkTv2j5KyZM

Доллар ушел из нашей бытовой жизни и перестал играть ту роль, которую имел в 90-ые.
Каких-то 10 лет назад у россиян не было затруднений в чем хранить или в какой валюте одалживать.
Механизм накопления был прост :
- излишки денежных знаков следовало обратить в заветные 100 баков
- а затем надежно спрятать в недрах собственной кваритиры (один мой знакомый признался, что складывал те самые 100 баксов в потолок, под панель подвесного потолка Armstrong).
А какой был народный фольклор, связанный с долларом! Как только его не называли! smile:D

Комментарии 20

lilika  (lilika)
#
Бакс, бакинский, зеленый, грин.
Еще помню, знакомые спекулянты в годы перестройки шифровали валюты: первый, второй...
Шарухин Антон  (toshik80)
#
5 бакинских...
100 американьских рублей
100 ненаших рублей и т.п.
Недавно пересматривал коробку где лежат всякие гарантийные талоны на телевизор и холодильник и прочая дребедень и нашел справку о покупке мной заветных 100 бакинских в 95 году в давным давно лопнувшем банке. Положил под стекло как память. Это было на 2м курсе института.
Еще помню как около сбербанка тусовались очень "уважаемые" господа и продавали эти самые бакинские на 50 копеек дешевле сбербанка. Сам видел как подъехала патрульная машина с ППСниками и спрашивают "Парни у Вас баксы почем?". Во у меня глаза округлились... По моему я у них 500 баксов купил. Потом обратно поменял своему компаньону, он в Литву за машиной поехал.
Лихие были времена... Не то что сейчас. Ткнул пару кнопок в ноутбуке и купил валюту. Ткнул еще пару кнопок, продал. Только вот незачем это уже стало
Кстати а Траст-онлайн позволяет такие конвертации делать?
И обратите пжл внимание на небольшую просьбу
Артур Немезов  (Whitemute)
#
Буказоид.

smile:-)

В свое время в ФИДО гуляла, с подачи Бочарова. Ну а потом интернет пришел, и подзабылось. smile:shuffle:
Сергей Савельев  (kev)
#
Судя по объемам валютных вкладов на счетах физических лиц в россиийских банках, никуда доллар не ушел, возможно дома в потолках и шкафах меньше хранить стали. Соотношение рубль\доллар конечно изменилось, но еще существенная доля сбережений в долларе...
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Анекдот в тему:
-Что Вы сделали бы, если у Вас оказался миллион долларов?
-Купил бы 731 529 евро...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Как-то слышала такой анекдот:
- Готов жизнь отдать не только за Франклина, но и за Линкольна!
- Что он сказал?
- Он сказал, что не то что за 100 долларов, он за 1 доллар удавится...
Алексей Соловьёв  (mcbanks)
#
Надо поддерживать местного производителя smile:) Всё только в рублях! ин. валюта не панацея.
Людмила  (Luydmila D)
#
это Гознак чтоль поддерживать?
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
А ещё твердышём его одно время звали... smile:shuffle:
Сейчас, наверное, мякишем обозвать можно.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Сегодня ехал на работу и увидел рекламу банка Траст(плакат). Там фото Брюса Уиллиса лысоватого smile:D а внизу написано крупными буквами "Он такой же как я! Только банк!" долго смеялся. Спасибо, Надия! Подняли настроение! smile:D
Сергей Марков  (Jamhut)
#
ВО, я тоже обратил внимание! В свете последних рекламных акций боязно стало за судьбу Брюса, и "качан"-то у него лысоват, и не молод уже smile:o Как у него со здоровьем?
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Актер хороший, только постарел,лысенький стал...а банк то молодой! Надо было взять посвежее!
Сергей Марков  (Jamhut)
#
Светлая память Турчинскому!!! Без шуток!
Я просто пытался черно пошутить по поводу рекламных акций Траста, "капуста" тоже не прижилась, теперь вот Брюса "повесили", не дай Бог что с человеком случится:) нравится он мне:)
Craig  (Craig)
#
Брюс рулит ! Надия, молодцы поздравляю ! После капусты, монстриков и сексуальных девушек - это нормальный выбор. С юмором, что важно, и у Вас и у Брюса все нормально ! !

http://trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=50101
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
На тему новой нашей рекламной кампании сегодня поставлю пост, ЖДИТЕ!!!

А вот на счет всего остального - комментрировать бред не буду,
скажу лишь, что каждую минуту в мире умирает 100 человек и ГЛАВНОЕ каждую минуту рождается 250 младенцев в мире!
Кстати,на эту тему много хороших голливудских фильмов снято, с участием того же Брюса.

Владислав Бандуров  (bandurov)
#
Надия, а про доллар на сайте тоже забыли или банк решил завязать с валютными операциями? пытался найти курс покупки/продажи валюты и не нашёл, только динамику курса ЦБ обнаружил... может я плохо искал, но неужели выложить на сайте на видном месте сложно?
Сергей Вершинин  (VVVX)
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У доллара есть будущее. Как последователь Раймонда Лоуи предвосхищаю его звездный час. Все попытки его унижения отдельными личностями у нас в стране ставят последних в ранг врагов России. Бряцая своими "академическими образованиями", они элементарно не учитывают второй закон диалектики. Закон двойного отрицания прост - отрицая лоллар,мы тем самым отрицаем и свой рубль. На сей счет, у нас есть к этому хорошие аргументы и из народного фольклера.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Доллар не отрицаю, говорю о "бытовом" значении доллара. Почувствуйте разницу!
Александр Марков  (Markov_A)
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Доброе время суток.
Надия, позвольте с Вами не согласиться, что на "бытовом" уровне доллар стал менее значим.
Да, мы не меняем каждый рубль на 100$. Причин этому много... В том числе - разрушен механизм накопления. С этим точно не поспоришь!!! информационное поле засеевается противоречивой информацией:"Доллар упадет! Доллар вырастет!" И это не только в отношении $, но и любого другого материального/нематериального актива. И какое бы человек не принял решение в чем сберегать "кровные", на основании вышеупомянутого инфо-поля, это решение будет неверным. smile:) Я не обвиняю аналитиков (работа у них такая), я понимаю тех, кто на колебаниях делает деньги ...
Возвращаясь к теме блога, можно сказать следующее.
Из простого средства хранения денег, "бытовое" значение доллара эволюционировало вместе в развитием нашего общества.
Простые доказательства:
1. Наличная масса "американских рублей", гуляющая в России и СНГ, неприлично выросла по сравнению с 90-ми. А сколько получено/выдано кредитов в этой валюте?
2. Когда речь заходит о более/менее крупной покупке, то мы всегда сравниваем цену в рублях с долларовой.
3. Мы невольно обращаемся в прошлое - сколько же "это" стоило в долларах три года назад? Пять лет наза?
4. Мы сравниваем наши цены с ценами расширевшейся географии. А сколько "это" стоит ...эээ... в Китае (в долларах), во Франции (в долларах)?
Т.е. ОН развился на всех направлениях: количественном, качественном, пространственном и временном.
Резюме: Доллар также влияет на нашу повседневность.
Думаю, что мои наблюдения и выводы позабавят Вас и читателей блога. smile:)
Першинг  (Першинг)
#
Кризисный некдот в тему:
Господи, когда я просил, чтобы литр бензина стоил меньше доллара, я не ЭТО имел в виду!
smile:D
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