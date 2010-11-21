Видео-пост: доллар, гудбай?

ТРАСТ-ТВ на youtube http://www.youtube.com/user/TrustRussia#p/u/3/OkTv2j5KyZM
Доллар ушел из нашей бытовой жизни и перестал играть ту роль, которую имел в 90-ые.
Каких-то 10 лет назад у россиян не было затруднений в чем хранить или в какой валюте одалживать.
Механизм накопления был прост :
- излишки денежных знаков следовало обратить в заветные 100 баков
- а затем надежно спрятать в недрах собственной кваритиры (один мой знакомый признался, что складывал те самые 100 баксов в потолок, под панель подвесного потолка Armstrong).
А какой был народный фольклор, связанный с долларом! Как только его не называли!
Комментарии 20
Еще помню, знакомые спекулянты в годы перестройки шифровали валюты: первый, второй...
100 американьских рублей
100 ненаших рублей и т.п.
Недавно пересматривал коробку где лежат всякие гарантийные талоны на телевизор и холодильник и прочая дребедень и нашел справку о покупке мной заветных 100 бакинских в 95 году в давным давно лопнувшем банке. Положил под стекло как память. Это было на 2м курсе института.
Еще помню как около сбербанка тусовались очень "уважаемые" господа и продавали эти самые бакинские на 50 копеек дешевле сбербанка. Сам видел как подъехала патрульная машина с ППСниками и спрашивают "Парни у Вас баксы почем?". Во у меня глаза округлились... По моему я у них 500 баксов купил. Потом обратно поменял своему компаньону, он в Литву за машиной поехал.
Лихие были времена... Не то что сейчас. Ткнул пару кнопок в ноутбуке и купил валюту. Ткнул еще пару кнопок, продал. Только вот незачем это уже стало
Кстати а Траст-онлайн позволяет такие конвертации делать?
И обратите пжл внимание на небольшую просьбу
В свое время в ФИДО гуляла, с подачи Бочарова. Ну а потом интернет пришел, и подзабылось.
-Что Вы сделали бы, если у Вас оказался миллион долларов?
-Купил бы 731 529 евро...
- Готов жизнь отдать не только за Франклина, но и за Линкольна!
- Что он сказал?
- Он сказал, что не то что за 100 долларов, он за 1 доллар удавится...
Сейчас, наверное, мякишем обозвать можно.
Я просто пытался черно пошутить по поводу рекламных акций Траста, "капуста" тоже не прижилась, теперь вот Брюса "повесили", не дай Бог что с человеком случится:) нравится он мне:)
http://trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=50101
А вот на счет всего остального - комментрировать бред не буду,
скажу лишь, что каждую минуту в мире умирает 100 человек и ГЛАВНОЕ каждую минуту рождается 250 младенцев в мире!
Кстати,на эту тему много хороших голливудских фильмов снято, с участием того же Брюса.
Надия, позвольте с Вами не согласиться, что на "бытовом" уровне доллар стал менее значим.
Да, мы не меняем каждый рубль на 100$. Причин этому много... В том числе - разрушен механизм накопления. С этим точно не поспоришь!!! информационное поле засеевается противоречивой информацией:"Доллар упадет! Доллар вырастет!" И это не только в отношении $, но и любого другого материального/нематериального актива. И какое бы человек не принял решение в чем сберегать "кровные", на основании вышеупомянутого инфо-поля, это решение будет неверным. Я не обвиняю аналитиков (работа у них такая), я понимаю тех, кто на колебаниях делает деньги ...
Возвращаясь к теме блога, можно сказать следующее.
Из простого средства хранения денег, "бытовое" значение доллара эволюционировало вместе в развитием нашего общества.
Простые доказательства:
1. Наличная масса "американских рублей", гуляющая в России и СНГ, неприлично выросла по сравнению с 90-ми. А сколько получено/выдано кредитов в этой валюте?
2. Когда речь заходит о более/менее крупной покупке, то мы всегда сравниваем цену в рублях с долларовой.
3. Мы невольно обращаемся в прошлое - сколько же "это" стоило в долларах три года назад? Пять лет наза?
4. Мы сравниваем наши цены с ценами расширевшейся географии. А сколько "это" стоит ...эээ... в Китае (в долларах), во Франции (в долларах)?
Т.е. ОН развился на всех направлениях: количественном, качественном, пространственном и временном.
Резюме: Доллар также влияет на нашу повседневность.
Думаю, что мои наблюдения и выводы позабавят Вас и читателей блога.
Господи, когда я просил, чтобы литр бензина стоил меньше доллара, я не ЭТО имел в виду!