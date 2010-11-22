Брюс Уиллис – мужское лицо ТРАСТа

Впервые на территории постсоветского пространства в рекламе российской компании принимает участие эта мегазвезда мирового масштаба!
Признаюсь, в течение последнего года мы пробовали и «искали себя»: кто-то остался неравнодушен к нашей капусте, кому-то понравились «мультяшные» динозаврики… Процесс поиска образа привел нас к решению найти «мужское лицо» ТРАСТа.
Путь был многоэтапным, мы провели маркетинговое исследование: выявили отношение населения (в регионах и в столицах-Москве и Питере) к знаменитостям в целом, составили рейтинг отечественных звезд и зарубежным знаменитостей, составили «горячую десятку» по группе каждой и в категории «микс»,проанализировали мнение население с какими качествами ассоциируются звезды. И абсолютным лидером стал Брюс Уиллис (был рассчитан совокупный индекс восприятия целевой аудиторией).
Сила Голливуда - потрясающая! Некоторые респонденты называли в качестве «наших» звезд Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне . В регионах же однозначным лидером стал Арнольд: то ли его приезд в Москву повлиял на умы россиян и шутливое предложение президента стать мэром Москвы, то ли его последняя 60-ти секундная роль в блокбастере "Неудержимые"?
И еще, понятно кого отметили опрашиваемые из российских «мужских» звезд - Ургант, Цикало, Гарик Мартиросян и т.д. Интересно, что выбирая мужской образ, респонденты добавляли женщин, которые ассоциируются с мужчинами - Михаила Щац указывали только вместе с Татьяной Лазаревой, а Бреда Питта с Анжелиной Джоли (как неразлучные Чип и Дейл). Оказывается в сознании населения западные звезды воспринимаются заметно позитивнее, чем «свои», видимо,их больше идеализируют.
Вернусь к нашему выбору. Мы планируем кампанию с Брюсом Уиллисом сроком более одного года, сегодня стартовала первая кампания «ТРАСТ – ОН КАК Я, ТОЛЬКО БАНК». Образ Брюса – надежного человека с активной жизненной позицией, который он демонстрирует на экране и в реальной жизни совпадает с нашими ценностями и ценностями наших клиентов. Поэтому выбор Брюса был для нас неслучайным. Ну что же: »Поехали!» как говорил Юрий Гагарин к звездам.
P.S. Ну, а я надеюсь получить автограф Брюса Уиллиса. Какой же все-таки брутальный мужчина!
Комментарии 185
Тут некоторые вспоминали рекламу с покойным Турчинским (пусть земля ему будет пухом). Лично я на ту рекламную кампанию не отреагировал. Возможно, я и заметил Турчинского, но не банк "ТРАСТ". В новой же рекламе всё очень грамотно и удачно сделано (в изначальном варианте были мелкие шероховатости, но их вроде как уже устранили). Отдельно хочется отметить удачно подобранную фотографию звезды и слоган.
Так что продолжайте в том же духе. Удачи!
Все методы оценки рекламы имеют весьма высокую погрешность - более 50%
Реклама либо работает либо нет.
Как человек занимающийся бизнесом могу только порадоваться за Вас. Исследование, фокус-группы и т.д. Все согласно теории маркетинга. Ну а Брюс, с его взгядом, здоврово, нечего сказать..Как возможный потребитель Ваших услуг- меня просто улыбнуло. Думаете, брутальный симпотяга закроет Ваши бреши в плане качества обслуживания?
Мы научились у Запада заворачивать начинку в красочную упаковку. Мы не научились делать качественную начинку. И Вы, Надия, тоже. Может быть, обратите на это внимание в своих постах?
Напишите здесь или на личный ящик nadya185@mail.ru, за конструктивную обратную связь буду признательна.
Какие темы Вы считаете злободневными? Подкиньте пару-тройку, давайте все вместе здесь на банки.ру и обсудим.
Чем меньше времени остается до наступления 2011 года, тем больше ведется разговоров о необходимости продления моратория на исключение убыточных банков из системы страхования вкладов. «БО» публикует топ-100 кандидатов на выбывание, если мораторий все-таки продлен не будет(http://bo.bdc.ru/2010/11/zona_vyleta.htm)"-Вам,как говорится, и компьтер в руки... Кстати, вынужден Вам напомнить,что вопрос на эту тему задан месяц назад,а продублирован буквально вчера... Ещё,пожалуйста,почитайте отзывы в ЮТубе,правда, посмотрев ролики, я писать ничего не стал... Зачем отвлекать людей от проектов,которыми они наслаждаются в свободное от ответственности время. Смайлик цеплять не буду-не смешно! Успехов Вам и хорошего настроения!
В детский дом отдать например,или какую нибудь больницу профинансировать.
Банк активно занимается благотворительностью, это то,что идет от нашего сердца и мы не собираемся это пиарить. И уж тем более не будем писать об этом при продвижении продуктов Банка ( а здесь на блоге я в том числе продвигаю наши продукты).
Очень советую прочитать книгу М.Юнуса "Создавая Мир без бедности",в которой автор сравнивает благотворительность с социальным бизнесом. Следовать вашей же логике не хочу, это только на первый взгляд выглядит прилично, а дальше идут идеи - все отнять и передать другим...проходили в нашей истории много раз. По мне, лучше приумножить и дать возможность заработать другим. Раз уж разговор зашел о деньгах, то может быть всем будет интересно,что голливудская звезда за рекламу просит на том же уровне, что и "местные" звезды.
Ну да ладно,пойду искать книжку Юнуса.
И еще от Вольтера : "Страсти,эмоции – это ветры, надувающие паруса корабля, иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать".
Он приходит в компанию (где есть большой набитый сейф), потом приходят неприятности,.. а потом он всех убивает
Раз вы вспомнили "Армагеддон", то что же умолчали про образ российского комонавта: пьяного, в ушанке и с гаечным ключем в руке?
P.S. Никакой аналогии не возникает у Вас?
А кто будет представлять банк ТРАСТ для мужской ЦА? )))
И радует то, что сняли наконец-то зеленых шизиков.. Доступность банка - это хорошо) Но есть же другие методы)))
Очень сильное решение! Явная номинация на лучшую рекламу ноября, а там и за год можно побороться...
Уверен, что реклама даст двойной эффект за счет массированного пиара.
Думаю, что персона Уиллиса будет отлично работать на разные целевые категории: и по возрасту, и по социальному уровню, и полу...
Кстати, забавная иллюстрация - вчера дочка у меня консультировалась по курсовику (учится в Плешке) - им дали по условному миллиону рублей. 500 тыс. нужно было разместить в акции, а 500 - на банковский депозит. Так она говорит, почти все в группе разместили в ТРАСТ...
А вот с рекламой Райффу и Сберу придется за ТРАСТом подтянуться (не в обиду Павлу Гурину и Герману Оскаровичу)...
Сегодня один мой знакомый рассказал, что давно собирался пополнить вклад в нашем банке, да все время не находил... А реклама с Брюсом - сработала сегодня как напоминалка -заехал в банк и вклад пополнил.