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Брюс Уиллис – мужское лицо ТРАСТа

22.11.2010 23:44 185 36 482 просмотра
Впервые на территории постсоветского пространства в рекламе российской компании принимает участие эта мегазвезда мирового масштаба!
Признаюсь, в течение последнего года мы пробовали и «искали себя»: кто-то остался неравнодушен к нашей капусте, кому-то понравились «мультяшные» динозаврики… Процесс поиска образа привел нас к решению найти «мужское лицо» ТРАСТа.




Путь был многоэтапным, мы провели маркетинговое исследование: выявили отношение населения (в регионах и в столицах-Москве и Питере) к знаменитостям в целом, составили рейтинг отечественных звезд и зарубежным знаменитостей, составили «горячую десятку» по группе каждой и в категории «микс»,проанализировали мнение население с какими качествами ассоциируются звезды. И абсолютным лидером стал Брюс Уиллис (был рассчитан совокупный индекс восприятия целевой аудиторией).
Сила Голливуда - потрясающая! Некоторые респонденты называли в качестве «наших» звезд Арнольда Шварценеггера и Сильвестра Сталлоне smile:D . В регионах же однозначным лидером стал Арнольд: то ли его приезд в Москву повлиял на умы россиян и шутливое предложение президента стать мэром Москвы, то ли его последняя 60-ти секундная роль в блокбастере "Неудержимые"?
И еще, понятно кого отметили опрашиваемые из российских «мужских» звезд - Ургант, Цикало, Гарик Мартиросян и т.д. Интересно, что выбирая мужской образ, респонденты добавляли женщин, которые ассоциируются с мужчинами - Михаила Щац указывали только вместе с Татьяной Лазаревой, а Бреда Питта с Анжелиной Джоли smile:o (как неразлучные Чип и Дейл). Оказывается в сознании населения западные звезды воспринимаются заметно позитивнее, чем «свои», видимо,их больше идеализируют.
Вернусь к нашему выбору. Мы планируем кампанию с Брюсом Уиллисом сроком более одного года, сегодня стартовала первая кампания «ТРАСТ – ОН КАК Я, ТОЛЬКО БАНК». Образ Брюса – надежного человека с активной жизненной позицией, который он демонстрирует на экране и в реальной жизни совпадает с нашими ценностями и ценностями наших клиентов. Поэтому выбор Брюса был для нас неслучайным. Ну что же: »Поехали!» как говорил Юрий Гагарин к звездам.

P.S. Ну, а я надеюсь получить автограф Брюса Уиллиса. Какой же все-таки брутальный мужчина!

Комментарии 185

Надия Черкасова  (cherkasova)
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Кстати, стоит отметить, что все концептуальные решения по рекламным кампаниям НБ «ТРАСТ» в 2010 году показали высокую эффективность – с начала года банк укрепился на лидирующих позициях по темпам прироста кредитного и депозитного портфеля. В частности, в 2010 году банк стал абсолютным лидером отрасли по темпу прироста кредитного портфеля.
Виктор  (wikiwik)
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Надия, на самом деле реклама удачная и цепляет (кто бы тут чего не говорил). Это я вам даже не как рекламщик и пиащик говорю (коим являюсь), но и как представитель вашей ЦА.
Тут некоторые вспоминали рекламу с покойным Турчинским (пусть земля ему будет пухом). Лично я на ту рекламную кампанию не отреагировал. Возможно, я и заметил Турчинского, но не банк "ТРАСТ". В новой же рекламе всё очень грамотно и удачно сделано (в изначальном варианте были мелкие шероховатости, но их вроде как уже устранили). Отдельно хочется отметить удачно подобранную фотографию звезды и слоган.
Так что продолжайте в том же духе. Удачи!
Tchgres1945  (Tchgres1945)
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Бога ради! Не в коем случае нельзя идти этим путём-этот стиль и технологии вчерашнего дня. Послушайте новое рекламное лицо "Евросети" и сделайте правильный вывод. Не хочу здесь растекаться мыслью,но раз уж деньги и не малые затрачены, то надо как-то держаться,но зная раньше,что будет такое лицо у банка,я бы обошёл его стороной. Разные возрасты,разные категории потребителей услуг и реклама должна учитывать весь спектр,а не только любителей приключений...
Aleksandr  (alex43)
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Надия, я Вам как человек с 16 летним опытом в области рекламы открою секрет - эффективность рекламы оценить в принципе невозможно.
Все методы оценки рекламы имеют весьма высокую погрешность - более 50%
Реклама либо работает либо нет.
joys  (joys)
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Лучше бы было так: "вкладам ставки выросли на 50%, кредиты ставки понизились" и не надо ни какого Брюса, народ и так бы повалил. smile;)
Олег Васильев  (olegus2011)
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замечательный комент и главное - УНИВЕРСАЛЬНЫЙ smile:) Вместо того, чтобы платить своим клиентам, рекламодатели почему-то предпочитают платить пиарщикам, а потом восхищаться их креативами.
Андрей  (sabanel)
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Надия!
Как человек занимающийся бизнесом могу только порадоваться за Вас. Исследование, фокус-группы и т.д. Все согласно теории маркетинга. Ну а Брюс, с его взгядом, здоврово, нечего сказать..Как возможный потребитель Ваших услуг- меня просто улыбнуло. Думаете, брутальный симпотяга закроет Ваши бреши в плане качества обслуживания?
Мы научились у Запада заворачивать начинку в красочную упаковку. Мы не научились делать качественную начинку. И Вы, Надия, тоже. Может быть, обратите на это внимание в своих постах?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Андрей, лично я с героями Брюса Уиллиса разделяю следующую базовую ценность: не люблю подход - НАВОДИТЬ ТЕНЬ В ЯСНЫЙ ДЕНЬ! Ну напишите прямо, что хотите сказать. А как понимать фразу: "И Вы, Надия, тоже. Может быть, обратите на это внимание в своих постах?" ?
Напишите здесь или на личный ящик nadya185@mail.ru, за конструктивную обратную связь буду признательна.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Андрей, с интересом прочитала Ваше письмо, направленное на мой личный ящик.
Какие темы Вы считаете злободневными? Подкиньте пару-тройку, давайте все вместе здесь на банки.ру и обсудим.
Tchgres1945  (Tchgres1945)
#
Вот очень хорошая тема,а главное, для профеесионалов:"Зона вылета
Чем меньше времени остается до наступления 2011 года, тем больше ведется разговоров о необходимости продления моратория на исключение убыточных банков из системы страхования вкладов. «БО» публикует топ-100 кандидатов на выбывание, если мораторий все-таки продлен не будет(http://bo.bdc.ru/2010/11/zona_vyleta.htm)"-Вам,как говорится, и компьтер в руки... Кстати, вынужден Вам напомнить,что вопрос на эту тему задан месяц назад,а продублирован буквально вчера... Ещё,пожалуйста,почитайте отзывы в ЮТубе,правда, посмотрев ролики, я писать ничего не стал... Зачем отвлекать людей от проектов,которыми они наслаждаются в свободное от ответственности время. Смайлик цеплять не буду-не смешно! Успехов Вам и хорошего настроения!
Костя  (xlopchik88)
#
очень интересно. я конечно не профессионал, но очень важный вопрос. я так понял, даже после отмены моратория Траст не является претендентом на исключения из системы ССВ. Разве он не один из крупных банков, которые будут поглощать мелкие?
Tchgres1945  (Tchgres1945)
#
Вы,человек ищущий, хоть и не профессионал,но поняли важность вопроса,а те,кто считает себя профессионалами молчат и лоббируют в ГД нужные законы... Это же вопрос не праздный и интерес не обывательский-деньги счёт любят и чёткий расчёт,а в данном случае налицо просчёт(ы) и никакой вдумчивой политики... Спор у меня начался с "капустной серии", т.н. рекламы-зайдите в ЦБ и посмотрите отчёт банка и Вам станет понятно и без специального образования,что должны быть сдерживающие рычаги. Вот им дали ещё полгода, а найдут ли путь оздоровления данные персоналии,вот вопрос. Мне,например, уже всё ясно,но и делать резких шагов пока не буду. Время есть-посмотрим отчёт за квартал,год и напишем резюме потребителя услуг. Спасибо,что откликнулись-это очень важно!
qaq  (qaq)
#
На его гонорар, наверное можно много было полезных дел сделать.
В детский дом отдать например,или какую нибудь больницу профинансировать.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Благотворительность и Реклама - разные вещи!
Банк активно занимается благотворительностью, это то,что идет от нашего сердца и мы не собираемся это пиарить. И уж тем более не будем писать об этом при продвижении продуктов Банка ( а здесь на блоге я в том числе продвигаю наши продукты).

Очень советую прочитать книгу М.Юнуса "Создавая Мир без бедности",в которой автор сравнивает благотворительность с социальным бизнесом. Следовать вашей же логике не хочу, это только на первый взгляд выглядит прилично, а дальше идут идеи - все отнять и передать другим...проходили в нашей истории много раз. По мне, лучше приумножить и дать возможность заработать другим. Раз уж разговор зашел о деньгах, то может быть всем будет интересно,что голливудская звезда за рекламу просит на том же уровне, что и "местные" звезды.
qaq  (qaq)
#
Как то эмоционально получилось.Это всего лишь было моё имхо. smile:shuffle:
Ну да ладно,пойду искать книжку Юнуса. smile:D
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
smile;) мы все люди - "коль гореть, так уж гореть сгорая…" Сергей Есенин
И еще от Вольтера : "Страсти,эмоции – это ветры, надувающие паруса корабля, иногда они его топят, но без них он не мог бы плавать". smile:idea:
cass  (cass)
#
Или у сотрудников премию и зарплату на 25% не резать))))
Иван Иванов  (Berkut_Spb)
#
На мой взгляд крайне удачный выбор. Браво.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Вчера в первый раз обратила внимания на уличную рекламу банку. Да, это была реклама Траста - и именно с Брюсом. Не являюсь поклонником ни Брюса, ни зрительницей голливудских фильмов, но реклама очень цепляет.
Пользователь_удален  (Пользователь_удален)
#
Вообще красавец, следующуюю речевку придумал: " Мои волосы пока не выросли, но ставки по вкладам подросли)))" smile;)
Татьяна  (VTA)
#
первая реклама Траста за последние пару лет, которая "не цепляет".. Ну Брюс.. ну брутальный.. но с Банком, с его услугами и сервисом не сочетается.. и прежде всего потому что иностранец... Если покойный Турчинский выглядел органично на рекламе и мог быть реальным клиентом Траста, то.. Брюс вряд ли что-нибудь знал о российском банке до предложения сняться в его рекламе...
Женя Волков  (Jony_worker)
#
Ну.. достаточно вспомнить хоть первого крепкого орешка - прямая связь )
Он приходит в компанию (где есть большой набитый сейф), потом приходят неприятности,.. а потом он всех убивает
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
А в «Армагеддон»е Брюс был в роли лидера команды, на которую возлагается миссия спасения земли от летящего на нее метеорита. Это был двухсотмиллионный кинохит, причем в далеком 1998 году!
XIIX  (XIIX)
#
Yes! smile:D
Раз вы вспомнили "Армагеддон", то что же умолчали про образ российского комонавта: пьяного, в ушанке и с гаечным ключем в руке?
P.S. Никакой аналогии не возникает у Вас? smile;)
Артур Перепелкин  (artur_perep)
#
Брюс Уиллис - отличный выбор. Немного смущает лишь то, что в конце он обычно всех убивает. smile:)
Елена  (Koreybo)
#
Уверена, что ни одна женщина не может быть равнодушной к такому мужчине, как Брюс! Женскую ЦА Вы безусловно зацепили (я не являюсь клиентом банка, но просмотрела условия кредитования и тд на сайте).
А кто будет представлять банк ТРАСТ для мужской ЦА? smile;-))))
И радует то, что сняли наконец-то зеленых шизиков.. Доступность банка - это хорошо) Но есть же другие методы)))
Дюймовочка  (Дюймовочка)
#
а мне нравится! стопроцентное попадание!
Иван Семенов  (IvSemenov)
#
Не согласен с комментариями VTA ,данный рекламный проект необычен и производит сильное впечатление,запоминается однозначно,а это уже как минимум 50% успеха.Надия,молодец!
Александр Петров  (lisoboroten)
#
Долго думал над формулировкой комментария, и написал вам в почту smile:)
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Александр, я Вам ответила. Будет внутренний блог на интранете Банка с января следующего года.
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Надия, поздравляю!
Очень сильное решение! Явная номинация на лучшую рекламу ноября, а там и за год можно побороться...
Уверен, что реклама даст двойной эффект за счет массированного пиара.
Думаю, что персона Уиллиса будет отлично работать на разные целевые категории: и по возрасту, и по социальному уровню, и полу...

Кстати, забавная иллюстрация - вчера дочка у меня консультировалась по курсовику (учится в Плешке) - им дали по условному миллиону рублей. 500 тыс. нужно было разместить в акции, а 500 - на банковский депозит. Так она говорит, почти все в группе разместили в ТРАСТ...
Татьяна  (VTA)
#
интересно, в если бы им предложили на депозит разместить весь миллион? smile;) 700 траст, остальное - по вкусу? smile;)
Вадим Логинов  (vnloginov)
#
Мне тоже пришлось дать альтернативные варианты, чтобы преподаватель не подумал, что все друг у друга списывали - инвестиционный вклад под 12% в Райффе. По датам очень неплохо ОМС в Сбере выглядел (15,25%)...
А вот с рекламой Райффу и Сберу придется за ТРАСТом подтянуться (не в обиду Павлу Гурину и Герману Оскаровичу)...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Вадим, спасибо, дочке - привет!
Сегодня один мой знакомый рассказал, что давно собирался пополнить вклад в нашем банке, да все время не находил... А реклама с Брюсом - сработала сегодня как напоминалка -заехал в банк и вклад пополнил.
Виктор  (wikiwik)
#
Про "напоминаловку" - это в точку. Как минимум это был хороший повод зайти на ваш сайт и сравнить условия по вкладам (сравнивал со "Сбербанком"). И сделать правильные выводы... smile:)
Анджело  (Анджело)
#
Ваша дочка и группа ее банк Траст каждое утро видят - отделение Павелецкое ровно в 150 метрах от Плешки... smile:D
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