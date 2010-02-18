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ВЕСНА! СПОРТ! ТРАСТ!

18.02.2010 17:51 28 3 884 просмотра
Прошлая неделя была богата на события: 14 февраля, Масленичная неделя, началась Олимпиада,а еще НБ ТРАСТ открыл 14-ый офис в Москве на Арбате, и наши клиенты повеселились в Архангельском !

НБ «ТРАСТ» стал генеральным партнером Масленицы в музее-усадьбе Архангельское.
7 февраля, праздник собрал более 2000 гостей, среди которых были VIP-клиенты НБ «ТРАСТ», туристы и гости усадьбы. Большой интерес вызвал шатер НБ «ТРАСТ», в котором сотрудники банка консультировали гостей праздника, а также предлагали новые возможности «ТРАСТ-Клуба» - индивидуального банковского сервиса, рассчитанного на самых взыскательных клиентов. Присоединяйтесь к Траст-Клубу Банка, детали на нашем сайте www.trust.ru. Ну, а еще, мы все дружно, полакомились блинами ! И немного подурачились - семейные состязания и конкурсы, стрельба из лука, бои на мечах, бег на ходулях, шуточный захват картонного замка и многое другое. Веселую атмосферу создавали скоморохи и шуты, а также песни и пляски народного ансамбля, выступавшего на сцене.

А уже 11 февраля Банк открыл свой 14-ый офис в Москве, всего у нас более 200 офисов в 170 городах России. Чем примечателен этот офис? Исторический центр, особая атмосфера - все это располагает к тому, чтобы не спеша, размеренно, без современной суеты, в спокойной обстановке получить банковский сервис уровня VIP.
См. видео, на котором, в том числе, историк-искусствовед рассказывает историю зданий на Старом Арбате http://www.banki.ru/news/video/?id=1730876





Комментарии 28

Алекс Александров  (AlexZM70)
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Да, действительно здорово! Особенно если учесть, что сейчас не лучшие времена.На Маслянице слышал, что Траст начинает новый проект для корпоративных клиентов. Это правда? И если да, то в чем очередная изюминка от вас? Вы идете на самый жесткий и конкурентный рынок.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Да, у нас есть два локомотива - розничный бэнкинг и малый и средний бизнес. Корпоративное направление - это доп возможность для Траста, сейчас акивно формируем команду для выхода с конкурентным продуктовым предложением на рынок.
Екатерина Суворова  (28_888)
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Мимо отделения на Старом Арбате я не раз проходила и проезжала и летом, и осенью - периодически по делам приходилось там бывать каждую неделю. Была уверена, что оно действующее и думала про себя, насколько же это удачное место для офиса - исторический перекресток улиц, отличный обзор (находящееся совсем недалеко, в следующем четном доме, отделение другого банка уже не так заметно извне) smile:)
VItaliy Glebov  (CreditInvest)
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Надия, здравствуйте!
Я представляю один из крупных региональных банков, который находится сейчас в стадии продажи. Причем мы находимся в том регионе, где Ваш банк пока не представлен. Учитывая темпы Вашего регионального развития, допускаю, что наше предложение может быть для Вас интересно. Наш банк в идеальном состоянии, хорошая прибыль по итогам года, плюс ко всему мы предлагаем крайне интересные условия сделки. Если будет возможность, дайте указание кому либо из Ваших помощников связаться со мной по электронной почте. С уважением, Виталий Георгиевич gvg@newmail.ru
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виталий, спасибо за информацию. Напишите пжл на мой ящик nadya185@mail.ru о каком банке идет речь. Мы с Вами обязательно свяжемся. Спасибо.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Виталий, письмо и материалы получила, спасибо за детальную информацию. Обсудим и выйдем с Вами на связь.
Асташева Ирина
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Добрый день, уважаемая Надия,

Возможно вопрос у меня не совсем по теме весны и спорта, но я все равно очень надеюсь на внимание с Вашей стороны.
Замечательно, что Ваш банк успашно развивается, и в регионах и в Москве открываются новые ДО. И естественно, что активное развитие связано напрямую с грамотным профессиональными специалистами.
Я представляю специализированное кадровое агентство "Persona Grata", наша специализация - это как раз банковская сфера.
Мы несколько раз связывались с Департаментом подбора пероснала Вашего Банка: и с Директором Департамента, и с Начальником отдела подбора ( Анной Марковой) на предмет возможного сотрудничества, так как знаем, что банк активно сотрудничает с агентствами в этом направлении. К сожалению нам пока таки не дают шанса проявить себя. Не смотря на ряд конкурентных преимуществ, первым из которых является размер вознаграждения, наши цены на порядок ниже, чем у наших конкурентов.
Плюс - опыт всех менеджеров компании в сфере подбора банковских кадров - более 12 лет, наработанная за это время база банковских специалистов и т.д.
Есть рекомендации таких банков (первой сотни по рейтингу) как Газпром, Зенит, Транскредитбанк, Москоммерц, Русский Международный и прочие.

Мой вопрос: неужели банк не заинтересован в экономии средств на подбор специалистов, качественном и быстом подборе необходимых специалистов.
Мы ведь всего навсего предлагаем попробовать посотрудничать на общих основаниях, начав с любой вакансии - показать свои возможности и конкурентные преимущества. Банк от этого точно ничего не потеряет, а возможно, что и преобретет.

Я заранее благодарна за уделенное внимание,
очень здорово, что есть возможность общаться с руководителями крупных банковских структур в такой неофициальной интернет-среде.
С уважением,
Асташева Ирина
grata_ira@ron.ru, +7 (495) 410-79-06
Evgeniy W.  (mohax2003)
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Надия, не хочу портить Вам весенне настроение в преддверии праздника, с наступлением которого Вас и поздравляю, но у меня произошло следующее:

3 марта оставил я жалобу в разделе «Обратная связь». Вот её текст: «Добрый день.
Я обратился в Ваш Банк (по тел. (3812) 36-29-11) с намерением купить Ford Mondeo в кредит. Вместо того, чтобы услышать меня, сотрудник сразу стал спрашивать о моем образовании, возрасте, доходе и т.п. Я, все-таки, терпеливо ответил на все вопросы, после чего сотрудник Вашего Банка сообщил, что оптимальным вариантом для меня является кредит наличными в размере 300 тыс. рублей, при этом ей абсолютно было не интересно, по крайней мере меня об этом не спросили, что авто стоит 1200 тыс. рублей.
Мои настойчивые попытки узнать о возможности и условиях авто кредита привели только к тому, что я узнал об условиях, но мне настойчиво продолжали предлагать кредит наличными. Сложилось впечатление, что сотрудникам приплачивают за выдачу кредитов наличными.
Такое поведение, стиль обслуживания, считаю проявлением высшей степени неуважения к клиентам.
Буду признателен, если Вы отправите мне на e-mail предложение по автокредитованию, и надеюсь, что в этот раз, это не будет предложение по кредиту наличными.
Спасибо».

На что получил, благо оперативно, следующий ответ: «Добрый день, Евгений! Благодарим Вас за обращение в Национальный Банк «ТРАСТ».
Национальный банк «ТРАСТ» предоставляет возможность оформить кредит на покупку нового или подержанного автомобиля.
К рассмотрению Банком принимаются заявки от граждан РФ в возрасте от 23 до 60 лет, имеющий постоянную регистрацию в любом из регионов присутствия Банка.
При покупке автомобиля необходимо внести минимальный первоначальный взнос (в зависимости от условий конкретной программы). На оставшуюся сумму Банк предоставляет кредит. Оформить кредит на покупку автомобиля можно в автосалонах, которые сотрудничают с банком по программе потребительского кредитования.
Приобретаемый автомобиль является залогом до полного погашения кредита.
Более подробную информацию о возможности предоставления кредита в Вашем регионе, необходимом пакете документов, порядке оформления и сроках принятия решения Вы можете получить по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-11-44 или 8-495-647-90-44. С уважением, Центр Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст"».

Вопрос: почему нельзя при первом звонке дать необходимую мне, как потенциальному клиенту, информацию? Иначе получается так: звонишь – тебе предлагают не то что надо, пишешь – предлагают еще раз позвонить, хотя просишь прислать возможные варианты программ.
Кроме того возникает ощущение, что сотрудники ни о чем, кроме как кредита наличными слышать не хотят.

Спасибо.
p.s.: извините за испорченное настроение.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Евгений, с Вашей ситуацией разберемся. Хотя автокредитование для нас так же интересно, как и потребительские кредиты.
Григорьев Владимир  (BNG-70)
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Уважаемая, Надия! 3 марта я поместил коментарий:"Приятно видеть красивую русскую женщину. Все у нее хорошо, дела идут прекрасно, но ?
Я являюсь клиентом Вашего банка, расположенного в г. Королеве МО и мне потребовалась простая справочка о наличии на моем счете денег. Это оказалось большой проблемой. Во-первых, для подготовки справки нужны целые сутки и, во-вторых, нужно оплатить за эту «большую» подготовку целых 150 рублей.
В результате, у меня получилось: две поездки в банк на двух маршрутках = 100 рублей + 150 рублей за справочку = 250 рулей, почти 1 % с моих накоплений, + время и беспокойство
Для нас пенсионеров это накладно, а других клиентов такая «оперативность» серьезно огорчает."
Ответа я не получил, а коментарий из Вашего блога изчез. Зачем тогда он нужен, или только для хвалебных отзывов. С уважением, Григорьев Владимир Grigoriev68@mail.ru
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Владимир, спасибо, что Вы снова написали. Ваш комментарий я не удаляла. И в целом, у меня возникло только 1 раз желание удалить комменарий,связанный с Владимиром Турчинским,но не стала этого делать, чтобы мы все видели, что "жлобов" у нас в стране еще достаточно и они , к сожалению, научились пользоваться интернетом.
Что касается таких детальных комментариев, то они автоматом удаляются и переносятся в раздел " горячая линия", где специалисты отвечают на детальные вопросы.
Асташева Ирина
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Уважаемая Надия,

Мое письмо находится выше,
хотелось бы только еще раз попросить прощения за беспокойство.
Я буду очень признательна Вам за любой ответ.

С уважением,
Асташева Ирина
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Ирина,
Банк Траст работает с большим пулом кадровых агенств - более 30-ти компаний. Мы большой сетевой Банк - 170 городов, почти 250 офисов. В первую очередь, мы заинтересованы в работе с крупными агенствами - имеющими такие же сетевые возможности как и мы - с такими партнерами работать - это качественный и высокий уровень, по отдельным позициям мы работает с локальными агенствами. Вся работа построена - на тендерной основе, т.е. решение работать с агенством или нет, не принимает 1 человек.
Запросите HR службу какие требования к кадровым агентствам, например, по ТОПам мы работаем с крупными международными компаниями, т.к.привлекаем на работу специалисов с международным опытом.
Татьяна  (VTA)
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Надия Наримановна, добрый день.
Скажите, Вы не рассматривали возможность увеличения продолжительности рабочего дня в Ваших доп.офисах и опер.кассах? К сожалению, рабочий день у них, как правило 10-00 до 18-00, выходные: суббота и воскресенье. Как правило, в это время люди на работе и доехать даже в обеденный перерыв до Ваших офисов просто не успевают. Мне кажется, что было бы разумным увеличить рабочий день хотя бы до 20-00 и ввести обслуживание клиентов в субботу, хотя бы на полдня. С точки зрения финансов - затратная часть банка на зарплату сотрудников увеличится не сильно, а эффективность будет.
Татьяна  (VTA)
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(уточнение к предыдущему сообщению)
я говорю об офисах в Зеленограде и Дмитрове.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Татьяна, спасибо за уточнение и указание конкретных офисов.
Позиция у нас -диверсифицированная, а именно, в зависимости о активности города, например, в Москве офисы работают по графику продленного дня, пробки в Москве и в 22.00 час бывают на Садовом, поэтому открыли - на Садовом ( на Павелецкой ) офис, который работает круглосуточно - обслуживают и кассиры и операционисты - все как днем.
В Подмосковье - по-разному, в крупных городах, таких как Раменское или Королев - офисы работают и в субботу, идет большой клиентский "поток". На счет Зеленограда и Дмитрова - подумаем еще раз, поанализируем екущий график работы.
Почему банки используют диверсифицированный подход ? Мы тоже делаем бизнес и важно, чтобы наши вкладчики, понимали, что мы считаем деньги и "боремся" за прибыльности Банка, а иначе тогда надежность банков была бы равна нулю. Это как в магазине, сравните графики работы по понедельникам и например, по субботам ( есть разница ! какой смысл делать продленный день в пн, если в магазине поток в субботу...как-то вот так, если совсем просто объяснить ).
За сигнал - спасибо.
Сергей Воронин  (Gnbwtdjlcndj)
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Уважающий себя и уважаемый всеми, банк. А как он в лице Председателя правления, относится к инвестициям в сельское хозяйство?
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Сергей, действительно, вопрос сложный, особенно после кризиса...
Как правило, в России - единственный возможный источник финансирования сельского хозяйства - это специализированные программы : государственные или программы международных фондов.
Стандартные коммерческие банки считают данный сегмент - рискованным и работают в этом сегменте при наличии специального фондирования со стороны государства. Пока дела обстоят вот так.
Что рекомендую попробовать - обратиться за информацией на сайт Опора России и выяснить какие сейчас действуют спец программы и параллельно получить инфо в местном муниципалитете. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях есть спец программы местных, локальных банков, которые наработали серьезный опыт в финансировании с/х ( посморите инфо на сайте Ассоциации Региональных Банков ). Лично у меня был такой опыт в предыдущем банке, но сейчас там тоже акая программа не работает, это было в рамках программы Европейского Банка Реконструкции и Развития.
Сергей Воронин  (Gnbwtdjlcndj)
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Здравствуйте Надия Наримановна. Большое спасибо за внимание, которое Вы смогли уделить моему обращению к Вам. Хочется прояснить ситуацию. Проект по реконструкции, возглавляемого мной, предприятия, включен в число приоритетных национальных проектов. Под это выделены деньги. Но переданы нам они могут быть только на условиях банка, через который будет осуществляться финансирование со всеми вытекающими последствиями (залг в первую очередь). В настоящее время хозяином предприятия является банк ВБРР и вкладывать средства в наш проект он не собирается. Вместе с тем у нас есть все необходимые документы для воплощения в жизнь проекта по реконструкции и запуску предприятия. Это разрешительная, проектно-сметная документация. Все необходимые лицензии и трудовые ресурсы. В связи со сложившейся ситуацией на рынке, я обратился именно к Вам, в надежде получить поддержку. Хочется заметить, что запуск нашего предприятия возможен через год с момента начала финансирования, а срок окупаемости проекта - 4 года. Кроме того, ситуация на продовольственном рынке в настоящее время наиболее благоприятствует производителям мяса птицы. Надеюсь, что Вы проявите интерес к упомянутому проекту. С уважением. Воронин С.К.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Сергей, Ваше предприятие сейчас осуществляет текущую деятельность или оно приостановлено на реконструкцию ?
Сергей Воронин  (Gnbwtdjlcndj)
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По своему прямому назначению предприятие не работает. Остановлено на реконструкцию. Часть оборудования закуплена и находится на складах предприятия. Подготовлен весь пакет разрешительной и проектной документации. Для начала реконструкции нужны только финансы. Начать мы можем в любой момент. Подобраны подрядчики путем проведения тендеров. Подготовлены, но не заключены договора. Одним словом, сердце кровью обливается, когда задумываешься над тем, какие возможности и не используются! Извините за излишнюю эмоциональность.
Александр Селезнёв  (masterflash)
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обращался в этот банк как-то, мне на радостях сообщили, что мне необходим поручитель или залог для кредитования бизнеса

мне вот интересно, Надежда, давайте к вам придёт друг и предложит вам быть поручителем по кредиту, вы будете очень рады такому делу ? а если у друга свои проблемы и он тоже занимаются бизнесом, а если куча других проблем ?

когда банки начнут думать головой, а не 5-й точкой, если у человека есть постоянный доход, почему ИП не рассматривается как гражданин РФ, почему нарушаются его права?

давайте эскперимент проведём, Надия идёт на зарплату в 40 000 р. регистрируется как индивидуальный предприниматель, а потом смотрим как Надии дают кредиты в банках, как Надия на свои денги будет пытаться развиваться, за минусом обязательных платежей и т.д.

если что, могу подсказать, где в Москве есть хороший ломбард и продуктовые дикаунтеры
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Александр, на счет 5-ой точки, важно, чтобы она тоже была со-размерна...телу. В первую очередь, на банковском рынке я известна как специалист в области кредитования малого бизнеса, хорошо знаю этот сегмент, сама работала в торговой компании ( малый бизнес ), листовки на рынке раздавала, регулярно посещаю здесь в Москве продуктовые рынки... Так вот, Траст предлагает две возможные опции как минимум :
1. кредит без залога до 1 млн. рублей ( но должен быь поручитель, в качестве поручиеля может быть супруг/супруга, бра/сестра, др. родственник или любое 3-е лицо с посоянным ежемесячным доходом )
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: по кредиту моего родного брата была поручиелем и ничего страшного в этом не вижу
2. вторая опция - кредит с залогом или частичным залогом, философия - проста, будьте уверены применяется исключительно международная практика, есть прибыльный бизнес, значит как результат есть имущество - автомобиль, оборудование, личное имущесво в конце-концов - бытовая техника и т.п.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: пользуюсь ипотечным кредитом ВТБ24, залог - приобретенная квартира, все справедливо.

А вот на счет 40 тыс. рублей в месяц - это не моя история, т.к. первые свои деньги я уже начала на ежемесячной основе зарабатывать в 10-ом классе- как социальный работник после школы покупала продукты 4 бабушкам и 2 дедушкам, за что ежемесячно получала зарплату. И в течение 1 и го курса к стипендии получала ЗП. А с 3-его курса университета параллельно работа бухгалтером и через год получала ЗП больше, чем мои родители в то время. А еще училась-училась-училась, работала и работала, и пиво под забором не пила и в телик не глазела...что и сейчас не делаю. ПОЭТОМУ 40 тыс. рублей, нет, извините. Хороший ломбард - не нужен, у меня нет драгоценностей, вот так ,из принципа, нет бриллиантов, считаю, что сама - бриллиант ! Вкладывать надо в себя - в образование и в здоровье, а значит и продуктовые дискаунтеры - тоже не для меня - я вегетарианка, и ем - немного,иначе энергии на все не хватило бы.
Александр, хотите получить консультацию, опишите ситуацию конкретно,о какой сумме шла речь и какой у Вас бизнес, можем на вашем примере все детально разобрать.


На счет историй других предпринимателей - только ТРАСТ в рамках программы финансирования малого бизнеса выдал кредиты - реально выдал кредиты - 29 тысячам предпринимателям.
Александр Селезнёв  (masterflash)
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Надежда,я повторюсь, что Вы как физ. лицо ИП не рассматриваете, вы нас за людей не считаете!! я бы давно уже сумму 250 000 взял как потреб кредит, но это, опять-таки, от большого ума у ИП спрашивать 2НДФЛ, где эти люди учились? что ИП не человек, мы не можем кредит даже на холодильник взять, я уже не говорю про развитие бизнеса

свою ситуацию я детально описал в жалобе в ЦБ России, Минэкономразвития

сит. очень простая:
создание моно брендового интернет-магазина, цена вопроса 250 000 р.
сайт уже существует, хостинг уже проплачен, есть контракты с партнёрами о сотрудничестве, всех смущает, что я ИП зарегистрирован в одной области (360 км от Москвы, там тоже есть Траст), а прошу кредит в Москве, в Москве снимаю, есть договор, но Вы мне даже по месту так называемой прописки не даёте ни как физ.лицу, ни как ИП!

что касается поручительства, если Вы уж берёте зарубежный опыт, давайте ипотеку тогда сделаем 9 %, сейчас ставка рефенансирования 8,25, вы всё равно у ЦБ денег берёте и у ЕБРР ? слабо ?

ещё раз повторяю, что у моих друзей нет возможности быть поручителями, т.к. к поручителям тоже предъявляются требования, так что давайте договаривайте полностью! [B][/B]

последнее, я пиво возле забора, на нём, возле метро и т.д. тоже не пью, предпочитаю ром в цивилизованных местах, если есть повод! вы правы только в одном, вкладывать в образование и в здоровье самое выгодное вложение.
sotnik  (sotnik)
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masterflashлично на мой взгляд странный вы человек... по сути Вы можете либо принять условия банка либо нет, при этом ИП соответственно не может предоставить 2НДФЛ с вами согласен, по поводу поручительства.. smile:) вы вот в посте возмутились что просит банк поручителя или залог... а скажите вот у вас интернет-магазин, все ок, товар который в магазине указан хранится у вас на складе? вы являетесь его собственником? или чисто есть магазин,при поступлении товара вы его покупаете и отправляете тому кто его у вас заказал? это я рассмотрел как вариант. Что будет если торговля не пойдет и магазин у вас "загнется"? Какие у вас обороты и т.д... т.е. тут тонкая грань.. быть или не быть.. Вы ИП почему не открыли ООО? что мешало? ведь юридически статус ООО более понятен чем ИП, вообщем тут много нюансов...
И я бы не возмущался по поводу поручителей или залога, значит банк видит риски, если вы и ваши знакомые, друзья и т.д.. уверены в своем бизнесе то почему они не могут или не хотят быть поручителями?
На такие вопросы есть куча ответов на форуме, рекомендую почитать...чисто ихмо
Александр Селезнёв  (masterflash)
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sotnik Вы не внимательны, сумма, которую я прошу, будет погашаться за счёт моей зарплаты, которую я получаю как представитель польской компании, эта деятельность не имеет прямого отношения к деятельности интернет-магазина! так что дальнейшая логическая цепочка не комментируется

вопрос: почему Вы считаете, что ИП неопределённый статус? зачем тогда вообще такой статус существует?
зарегистрировался как ИП, потому что это было условие со стороны моего работадателя в Польше, я работаю как представитель от них в России.

мои друзья как и многие в стране имеют кредиты, обязательства и т.д. что, собственно, мешает им быть моими поручителями! так что прежде чем повторять одни и те же слова, советую Вам вместо поверхностных комментариев, внимательно разобраться в ситуации

повторюсь, что лучше я сгорю в борьбе за правду, чем буду мириться с несправедливостью!

очень хочеться верить, что налоговая, прокуратура, другие контролирующие органы заумутся всеми фактами отмывания денег в банках, не знаю насчёт Траста, но этим многие грешат.

мой пример неудачный с кредитом, лишний раз показывает, что как бы Надежда не пыталась быть ближе к народу, она всё равно в розовых очках...
iamvs  (iamvs)
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Александр, прежде, чем Вы начнете свой бизнес, Вам стоит научиться самообладанию. Ни один разумный человек не выдаст кредит и не вступит в иную сделку с человеком, обуреваемым подобными страстями.
Кроме зевак, никому не будет интересно наблюдать, как Вы "сгорите в борьбе за правду". Кредиторам от Вас будут нужны деньги, а клиентам- заказанные товары.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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ПОСТ ЗАКРЫТ ! Отвечу на ваши комментарии в актуальном посте 2010 года.
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