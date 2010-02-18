ВЕСНА! СПОРТ! ТРАСТ!

Прошлая неделя была богата на события: 14 февраля, Масленичная неделя, началась Олимпиада,а еще НБ ТРАСТ открыл 14-ый офис в Москве на Арбате, и наши клиенты повеселились в Архангельском !
НБ «ТРАСТ» стал генеральным партнером Масленицы в музее-усадьбе Архангельское.
7 февраля, праздник собрал более 2000 гостей, среди которых были VIP-клиенты НБ «ТРАСТ», туристы и гости усадьбы. Большой интерес вызвал шатер НБ «ТРАСТ», в котором сотрудники банка консультировали гостей праздника, а также предлагали новые возможности «ТРАСТ-Клуба» - индивидуального банковского сервиса, рассчитанного на самых взыскательных клиентов. Присоединяйтесь к Траст-Клубу Банка, детали на нашем сайте www.trust.ru. Ну, а еще, мы все дружно, полакомились блинами ! И немного подурачились - семейные состязания и конкурсы, стрельба из лука, бои на мечах, бег на ходулях, шуточный захват картонного замка и многое другое. Веселую атмосферу создавали скоморохи и шуты, а также песни и пляски народного ансамбля, выступавшего на сцене.
А уже 11 февраля Банк открыл свой 14-ый офис в Москве, всего у нас более 200 офисов в 170 городах России. Чем примечателен этот офис? Исторический центр, особая атмосфера - все это располагает к тому, чтобы не спеша, размеренно, без современной суеты, в спокойной обстановке получить банковский сервис уровня VIP.
См. видео, на котором, в том числе, историк-искусствовед рассказывает историю зданий на Старом Арбате http://www.banki.ru/news/video/?id=1730876
Комментарии 28
Я представляю один из крупных региональных банков, который находится сейчас в стадии продажи. Причем мы находимся в том регионе, где Ваш банк пока не представлен. Учитывая темпы Вашего регионального развития, допускаю, что наше предложение может быть для Вас интересно. Наш банк в идеальном состоянии, хорошая прибыль по итогам года, плюс ко всему мы предлагаем крайне интересные условия сделки. Если будет возможность, дайте указание кому либо из Ваших помощников связаться со мной по электронной почте. С уважением, Виталий Георгиевич gvg@newmail.ru
Возможно вопрос у меня не совсем по теме весны и спорта, но я все равно очень надеюсь на внимание с Вашей стороны.
Замечательно, что Ваш банк успашно развивается, и в регионах и в Москве открываются новые ДО. И естественно, что активное развитие связано напрямую с грамотным профессиональными специалистами.
Я представляю специализированное кадровое агентство "Persona Grata", наша специализация - это как раз банковская сфера.
Мы несколько раз связывались с Департаментом подбора пероснала Вашего Банка: и с Директором Департамента, и с Начальником отдела подбора ( Анной Марковой) на предмет возможного сотрудничества, так как знаем, что банк активно сотрудничает с агентствами в этом направлении. К сожалению нам пока таки не дают шанса проявить себя. Не смотря на ряд конкурентных преимуществ, первым из которых является размер вознаграждения, наши цены на порядок ниже, чем у наших конкурентов.
Плюс - опыт всех менеджеров компании в сфере подбора банковских кадров - более 12 лет, наработанная за это время база банковских специалистов и т.д.
Есть рекомендации таких банков (первой сотни по рейтингу) как Газпром, Зенит, Транскредитбанк, Москоммерц, Русский Международный и прочие.
Мой вопрос: неужели банк не заинтересован в экономии средств на подбор специалистов, качественном и быстом подборе необходимых специалистов.
Мы ведь всего навсего предлагаем попробовать посотрудничать на общих основаниях, начав с любой вакансии - показать свои возможности и конкурентные преимущества. Банк от этого точно ничего не потеряет, а возможно, что и преобретет.
Я заранее благодарна за уделенное внимание,
очень здорово, что есть возможность общаться с руководителями крупных банковских структур в такой неофициальной интернет-среде.
С уважением,
Асташева Ирина
grata_ira@ron.ru, +7 (495) 410-79-06
3 марта оставил я жалобу в разделе «Обратная связь». Вот её текст: «Добрый день.
Я обратился в Ваш Банк (по тел. (3812) 36-29-11) с намерением купить Ford Mondeo в кредит. Вместо того, чтобы услышать меня, сотрудник сразу стал спрашивать о моем образовании, возрасте, доходе и т.п. Я, все-таки, терпеливо ответил на все вопросы, после чего сотрудник Вашего Банка сообщил, что оптимальным вариантом для меня является кредит наличными в размере 300 тыс. рублей, при этом ей абсолютно было не интересно, по крайней мере меня об этом не спросили, что авто стоит 1200 тыс. рублей.
Мои настойчивые попытки узнать о возможности и условиях авто кредита привели только к тому, что я узнал об условиях, но мне настойчиво продолжали предлагать кредит наличными. Сложилось впечатление, что сотрудникам приплачивают за выдачу кредитов наличными.
Такое поведение, стиль обслуживания, считаю проявлением высшей степени неуважения к клиентам.
Буду признателен, если Вы отправите мне на e-mail предложение по автокредитованию, и надеюсь, что в этот раз, это не будет предложение по кредиту наличными.
Спасибо».
На что получил, благо оперативно, следующий ответ: «Добрый день, Евгений! Благодарим Вас за обращение в Национальный Банк «ТРАСТ».
Национальный банк «ТРАСТ» предоставляет возможность оформить кредит на покупку нового или подержанного автомобиля.
К рассмотрению Банком принимаются заявки от граждан РФ в возрасте от 23 до 60 лет, имеющий постоянную регистрацию в любом из регионов присутствия Банка.
При покупке автомобиля необходимо внести минимальный первоначальный взнос (в зависимости от условий конкретной программы). На оставшуюся сумму Банк предоставляет кредит. Оформить кредит на покупку автомобиля можно в автосалонах, которые сотрудничают с банком по программе потребительского кредитования.
Приобретаемый автомобиль является залогом до полного погашения кредита.
Более подробную информацию о возможности предоставления кредита в Вашем регионе, необходимом пакете документов, порядке оформления и сроках принятия решения Вы можете получить по бесплатному круглосуточному телефону 8-800-200-11-44 или 8-495-647-90-44. С уважением, Центр Обслуживания Клиентов Национального Банка "Траст"».
Вопрос: почему нельзя при первом звонке дать необходимую мне, как потенциальному клиенту, информацию? Иначе получается так: звонишь – тебе предлагают не то что надо, пишешь – предлагают еще раз позвонить, хотя просишь прислать возможные варианты программ.
Кроме того возникает ощущение, что сотрудники ни о чем, кроме как кредита наличными слышать не хотят.
Спасибо.
p.s.: извините за испорченное настроение.
Я являюсь клиентом Вашего банка, расположенного в г. Королеве МО и мне потребовалась простая справочка о наличии на моем счете денег. Это оказалось большой проблемой. Во-первых, для подготовки справки нужны целые сутки и, во-вторых, нужно оплатить за эту «большую» подготовку целых 150 рублей.
В результате, у меня получилось: две поездки в банк на двух маршрутках = 100 рублей + 150 рублей за справочку = 250 рулей, почти 1 % с моих накоплений, + время и беспокойство
Для нас пенсионеров это накладно, а других клиентов такая «оперативность» серьезно огорчает."
Ответа я не получил, а коментарий из Вашего блога изчез. Зачем тогда он нужен, или только для хвалебных отзывов. С уважением, Григорьев Владимир Grigoriev68@mail.ru
Что касается таких детальных комментариев, то они автоматом удаляются и переносятся в раздел " горячая линия", где специалисты отвечают на детальные вопросы.
Мое письмо находится выше,
хотелось бы только еще раз попросить прощения за беспокойство.
Я буду очень признательна Вам за любой ответ.
С уважением,
Асташева Ирина
Банк Траст работает с большим пулом кадровых агенств - более 30-ти компаний. Мы большой сетевой Банк - 170 городов, почти 250 офисов. В первую очередь, мы заинтересованы в работе с крупными агенствами - имеющими такие же сетевые возможности как и мы - с такими партнерами работать - это качественный и высокий уровень, по отдельным позициям мы работает с локальными агенствами. Вся работа построена - на тендерной основе, т.е. решение работать с агенством или нет, не принимает 1 человек.
Запросите HR службу какие требования к кадровым агентствам, например, по ТОПам мы работаем с крупными международными компаниями, т.к.привлекаем на работу специалисов с международным опытом.
Скажите, Вы не рассматривали возможность увеличения продолжительности рабочего дня в Ваших доп.офисах и опер.кассах? К сожалению, рабочий день у них, как правило 10-00 до 18-00, выходные: суббота и воскресенье. Как правило, в это время люди на работе и доехать даже в обеденный перерыв до Ваших офисов просто не успевают. Мне кажется, что было бы разумным увеличить рабочий день хотя бы до 20-00 и ввести обслуживание клиентов в субботу, хотя бы на полдня. С точки зрения финансов - затратная часть банка на зарплату сотрудников увеличится не сильно, а эффективность будет.
я говорю об офисах в Зеленограде и Дмитрове.
Позиция у нас -диверсифицированная, а именно, в зависимости о активности города, например, в Москве офисы работают по графику продленного дня, пробки в Москве и в 22.00 час бывают на Садовом, поэтому открыли - на Садовом ( на Павелецкой ) офис, который работает круглосуточно - обслуживают и кассиры и операционисты - все как днем.
В Подмосковье - по-разному, в крупных городах, таких как Раменское или Королев - офисы работают и в субботу, идет большой клиентский "поток". На счет Зеленограда и Дмитрова - подумаем еще раз, поанализируем екущий график работы.
Почему банки используют диверсифицированный подход ? Мы тоже делаем бизнес и важно, чтобы наши вкладчики, понимали, что мы считаем деньги и "боремся" за прибыльности Банка, а иначе тогда надежность банков была бы равна нулю. Это как в магазине, сравните графики работы по понедельникам и например, по субботам ( есть разница ! какой смысл делать продленный день в пн, если в магазине поток в субботу...как-то вот так, если совсем просто объяснить ).
За сигнал - спасибо.
Как правило, в России - единственный возможный источник финансирования сельского хозяйства - это специализированные программы : государственные или программы международных фондов.
Стандартные коммерческие банки считают данный сегмент - рискованным и работают в этом сегменте при наличии специального фондирования со стороны государства. Пока дела обстоят вот так.
Что рекомендую попробовать - обратиться за информацией на сайт Опора России и выяснить какие сейчас действуют спец программы и параллельно получить инфо в местном муниципалитете. Например, в Краснодарском и Ставропольском краях есть спец программы местных, локальных банков, которые наработали серьезный опыт в финансировании с/х ( посморите инфо на сайте Ассоциации Региональных Банков ). Лично у меня был такой опыт в предыдущем банке, но сейчас там тоже акая программа не работает, это было в рамках программы Европейского Банка Реконструкции и Развития.
мне вот интересно, Надежда, давайте к вам придёт друг и предложит вам быть поручителем по кредиту, вы будете очень рады такому делу ? а если у друга свои проблемы и он тоже занимаются бизнесом, а если куча других проблем ?
когда банки начнут думать головой, а не 5-й точкой, если у человека есть постоянный доход, почему ИП не рассматривается как гражданин РФ, почему нарушаются его права?
давайте эскперимент проведём, Надия идёт на зарплату в 40 000 р. регистрируется как индивидуальный предприниматель, а потом смотрим как Надии дают кредиты в банках, как Надия на свои денги будет пытаться развиваться, за минусом обязательных платежей и т.д.
если что, могу подсказать, где в Москве есть хороший ломбард и продуктовые дикаунтеры
1. кредит без залога до 1 млн. рублей ( но должен быь поручитель, в качестве поручиеля может быть супруг/супруга, бра/сестра, др. родственник или любое 3-е лицо с посоянным ежемесячным доходом )
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: по кредиту моего родного брата была поручиелем и ничего страшного в этом не вижу
2. вторая опция - кредит с залогом или частичным залогом, философия - проста, будьте уверены применяется исключительно международная практика, есть прибыльный бизнес, значит как результат есть имущество - автомобиль, оборудование, личное имущесво в конце-концов - бытовая техника и т.п.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ: пользуюсь ипотечным кредитом ВТБ24, залог - приобретенная квартира, все справедливо.
А вот на счет 40 тыс. рублей в месяц - это не моя история, т.к. первые свои деньги я уже начала на ежемесячной основе зарабатывать в 10-ом классе- как социальный работник после школы покупала продукты 4 бабушкам и 2 дедушкам, за что ежемесячно получала зарплату. И в течение 1 и го курса к стипендии получала ЗП. А с 3-его курса университета параллельно работа бухгалтером и через год получала ЗП больше, чем мои родители в то время. А еще училась-училась-училась, работала и работала, и пиво под забором не пила и в телик не глазела...что и сейчас не делаю. ПОЭТОМУ 40 тыс. рублей, нет, извините. Хороший ломбард - не нужен, у меня нет драгоценностей, вот так ,из принципа, нет бриллиантов, считаю, что сама - бриллиант ! Вкладывать надо в себя - в образование и в здоровье, а значит и продуктовые дискаунтеры - тоже не для меня - я вегетарианка, и ем - немного,иначе энергии на все не хватило бы.
Александр, хотите получить консультацию, опишите ситуацию конкретно,о какой сумме шла речь и какой у Вас бизнес, можем на вашем примере все детально разобрать.
На счет историй других предпринимателей - только ТРАСТ в рамках программы финансирования малого бизнеса выдал кредиты - реально выдал кредиты - 29 тысячам предпринимателям.
свою ситуацию я детально описал в жалобе в ЦБ России, Минэкономразвития
сит. очень простая:
создание моно брендового интернет-магазина, цена вопроса 250 000 р.
сайт уже существует, хостинг уже проплачен, есть контракты с партнёрами о сотрудничестве, всех смущает, что я ИП зарегистрирован в одной области (360 км от Москвы, там тоже есть Траст), а прошу кредит в Москве, в Москве снимаю, есть договор, но Вы мне даже по месту так называемой прописки не даёте ни как физ.лицу, ни как ИП!
что касается поручительства, если Вы уж берёте зарубежный опыт, давайте ипотеку тогда сделаем 9 %, сейчас ставка рефенансирования 8,25, вы всё равно у ЦБ денег берёте и у ЕБРР ? слабо ?
ещё раз повторяю, что у моих друзей нет возможности быть поручителями, т.к. к поручителям тоже предъявляются требования, так что давайте договаривайте полностью! [B][/B]
последнее, я пиво возле забора, на нём, возле метро и т.д. тоже не пью, предпочитаю ром в цивилизованных местах, если есть повод! вы правы только в одном, вкладывать в образование и в здоровье самое выгодное вложение.
И я бы не возмущался по поводу поручителей или залога, значит банк видит риски, если вы и ваши знакомые, друзья и т.д.. уверены в своем бизнесе то почему они не могут или не хотят быть поручителями?
На такие вопросы есть куча ответов на форуме, рекомендую почитать...чисто ихмо
вопрос: почему Вы считаете, что ИП неопределённый статус? зачем тогда вообще такой статус существует?
зарегистрировался как ИП, потому что это было условие со стороны моего работадателя в Польше, я работаю как представитель от них в России.
мои друзья как и многие в стране имеют кредиты, обязательства и т.д. что, собственно, мешает им быть моими поручителями! так что прежде чем повторять одни и те же слова, советую Вам вместо поверхностных комментариев, внимательно разобраться в ситуации
повторюсь, что лучше я сгорю в борьбе за правду, чем буду мириться с несправедливостью!
очень хочеться верить, что налоговая, прокуратура, другие контролирующие органы заумутся всеми фактами отмывания денег в банках, не знаю насчёт Траста, но этим многие грешат.
мой пример неудачный с кредитом, лишний раз показывает, что как бы Надежда не пыталась быть ближе к народу, она всё равно в розовых очках...
Кроме зевак, никому не будет интересно наблюдать, как Вы "сгорите в борьбе за правду". Кредиторам от Вас будут нужны деньги, а клиентам- заказанные товары.