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«Банкиры не дали пьяному майору уйти от ответственности»

26.03.2010 22:55 40 36 529 просмотров
Газета «КоммермсантЪ», 18.02.2010 г.: «Сотрудники НБ Траст, став очевидцами ДТП, не позволили ему остаться безнаказанным».

Коротко факты :
— ДТП произошло как раз напротив офиса Банка, на пересечении улиц Спартаковская и Новорязанская 16.02 около 21.10 час
— Мерседес на огромной скорости влетел на тротуар и сшиб женщину (пострадавшая женщина, к счастью, осталась жива )
— два сотрудника НБ Траст стали очевидцами произошедшего, вызвали скорую и милицию, а далее история развивалась не так как ожидали очевидцы…

Продолжение :
— за рулем Мерседеса оказался пьяный майор милиции (сильно пьян);
— и вот на месте ДТП приехала милиция, которые увезли пьяного водителя, а один из приехавших офицеров подошел к моим коллегам-банкирам и стал рассуждать, ведь возможно водитель не виноват?
— для банкиров стало очевидно, что пора что-то предпринимать: ребята по телефону рассказали о ДТП журналистам, затем дежурному прокурору и поехали в службу собственной безопасности ГУВД дать показания.

В итоге:
— разгорелся скандал
— милиционера уволили и материалы ДТП передали в прокуратуру для принятия процессуального решения, а один из руководителей отправлен в отставку.

Мои коллеги проявили настойчивость и гражданскую позицию, не знаю как поступили бы другие, не знаю как поступила бы я сама… А вот после этого случая я стала верить, что справедливость и законность возможны, и здесь многое зависит от каждого из нас.
А вот и они, мои коллеги: Владимир Куцев, Максим Ракита — топ-менеджеры НБ Траст:



Комментарии 40

Марк Айзенштат  (marikaiz)
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РЕСПЕКТ и УВАЖУХА. Я бы процентов на 99,9 не стал связываться-не верил, что эту махину можно с места сдвинуть.
Надия Черкасова  (cherkasova)
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Марк, и я не верила. Несколько лет назад у меня угнали автомобиль, так вот, следователь ОВД Раменки г. Москва, заполняя соответствующий бланк, дошел до графы "место работы", выяснив, что я банкир, он - сказал, да никто ничего искать и не будет, тем более для вас - банкиров, идите и купите себе новую машину. Человеку было лет 35-ть не больше. Мне пришлось сказать, что пока он был двоечником и пил пиво под забором, я в тоже время -училась и работала. Жаль, тогда жалобу на следователя не написала, надо было поступить как мои коллеги... А машину - так и не нашли...
Артем Ищенко  (sysdba)
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Да ладно. В ОВД Раменки нормальные ребята. Обращался к ним за справками по схожей проблеме. Следователь небось просто пошутил, а Вы обиделись. К тому же машину если не по горячим следам найти уже не реально.
Serg3k  (Serg3k)
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Молодцы ребята! Приятно осознавать что есть достойные люди готовые отстаивать позицию справедливости, а не слинять "при первом шухере" или использовать такие ситуации "в свой карман"

P.S. Больше добавить нечего кроме: РЕСПЕКТ и УВАЖУХА! smile:ura:
Александр Сергеев  (sergeevalex)
#
Такая гражданская позиция коллег достойна уважения.
===
(У меня машину тоже искать не стали, узнав ещё что она и застрахована к тому же)
sotnik  (sotnik)
#
Молодцы ребята!!! главное не испугались возможного давления, надеюсь, что обычный гражданин и обычный банковский менеджер поступил так же, поступая не только как любой нормальный человек, но и знал что его коллеги в случае чего в трудную минуту не оставят.
Энвер Софинов  (ЭЭС)
#
Вы знаете, в последнее время слишком рьяно смакуют тему милиционеров-оборотней... Это, конечно, факт, что среди сотрудников милиции есть нелюди... Но их единицы... Абсолютное большинство - доброжелательные и порядочные люди, честно выполняющие свой долг... Надо больше говорить о них... А этот майор-преступник своё получит сполна... Бог всё видит!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Энвер, я взяла эту тему не "популизма" ради. Популизм - это слишком дешево для меня.
Здесь в блоге я пишу, исключительно, про банковские продукты и услуги и про банкиров.Эта история здесь не из-за майора, а из-за - банкиров. Оценивать, что хорошо, что плохо - это пусть останется у В. Маяковского, я здесь оценок не даю и не счиаю нужным это делать.
Энвер Софинов  (ЭЭС)
#
То, что Владимир и Максим - молодцы, это бесспорно. Здесь ценится их человеческая позиция, на месте пострадавшей женщины могли быть дочь, сестра, мать любого из нас... Если они по своей инициативе стали официальными свидетелями этого преступления (не правонарушения), то я снимаю перед ними шапку... Большое им спасибо... Такими сотрудниками НБ Траст может гордиться...
.reklamshik  (.reklamshik)
#
[А вот после этого случая я стала верить, что справедливость и законность возможны, и здесь многое зависит от каждого из нас.]

А я после сотрудничества с менеджерами НБ Траст понял, что справедливость и тому подобные явления не всем по душе, некоторым намного ближе непорядочность, цинизм, некомпетентность... smile:(
qaq  (qaq)
#
Цитата
Несколько лет назад у меня угнали автомобиль, так вот, следователь ОВД Раменки г. Москва,


Плохой следователь , не захотел заниматься машиной. smile:cry:
1001  (1001)
#
ПРЕМИЮ ЗА МУЖЕСТВО! smile:!:
Видел сюжет по тв, слышал что очивидцы сотрудники банка.
"ТРАСТОВЧАНЕ" ТАК ДЕРЖАТЬ!
tx87  (tx87)
#
интересно у этих ребят потом не было никаких проблем с правоохранительными органами?
с допросами итд
незнаю как в москве сейчас,но в нашем небольшом городке точно бы наверно попрессовали бы отом,хотя бы даже психологически как то
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
без проблем, все спокойно

На днях на youtube выложили запись с мобильного телефона как по встречной дороге ехал чиновник с мигалкой в Москве, автор съемки решил не уступать дорогу,вышел из авто и записал на камеру мобильника и номер авто и водителя, который выходил из авто...так что все в порядке... использование информационной среды дает возможность подсвечивать проблемы и придавать их огласки, в такой ситуации, вряд ли кто-то захочет организовывать проблемы, ведь все-таки правовое поле есть, другое дело, что границы правового поля размытые, но поле есть...и это главное
Энвер Софинов  (ЭЭС)
#
Самый востребованный человек в нашей милиции - тот, кто пишет заявление или звонит. ФИО известны, адрес известен, место работы тоже.
Cергей Колпаков  (GreenGarden)
#
Не вижу фотографии Д Т П на верно у нищих банкиров и в прям плохи дела.
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
А что фотографировать ? В первую очередь, необходимо было оказать первую медицинскую помощь, а не снимать на мобильник и выкладывать в youtube...
Клим Русский  (ST.RUSSS)
#
Да ГЕРОИ!!!!!!Две сытых рожи единственное что смогли сделать это быстро побежать и настучать в прессу и прокуратуру...Да для этого требуется большое мужество и героизм..А также на чужем горе желание пропиарить свой банк!!!!ТО использование образа Турчинского в рекламе то пиар ход двух "павликов морозовых" и все ради того чтобы залесть в карман Россиян.
Да герои.............надеюсь и вам воздастся
Александр Александр  (Саша гесер)
#
А сытые рожи у них,как я понимаю, исключительно благодаря вам и за ваш счет, Полиграф Полиграфыч ? ))
александр красовский  (qaz1976)
#
Наталья вы наворовали денег и учеба ни причем!!! у меня сестра закончила школу с золотой медалью ,университет ин языков с красным дипломом знает 4 языка в совершенстве ,заняла 2 место на учитель года в этом году и получает 14000 руб , поверьте училась и учится до сих пор( в 34 года учит новые языки) намного больше чем вы отдала времени учебе она просто не ворует у народа в отличии от вас!!!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Александр, я так понимаю, письмо адресовано кому-то другому, какой-то Наталье ?
Александр Александр  (Саша гесер)
#
Наталья,браво.Вы молодец,я вот не могу так спокойно реагировать на подобные гадости,тоже нередко приходится слушать что-то подобное.Самое смешное,что я полжизни -инвалид.Но даже это не останавливает любителей посчитать деньги в чужом кармане и позавидовать тем,кто умеет добиваться чего-то в жизни..
александр красовский  (qaz1976)
#
а никто не считает чужие деньги!!! просто уточняет не заработала а наворовала, мне плевать сколько у нее денег, но банкир и заработал в это может поверить идиот!вот я зарабатываю реально трудом а не паразитирую ,деньги небольшие 80000-140000тр ,но и не маленькие мои знакомые зарабатывают и 15000тр и умудряется например мать одиночка растить девочку инвалида ,я ей помогаю!! просто в 34 года я понял ,что прожил половину жизни причем, лучшую половину!!и понял,что счастье в жизни только и только в любимом и дорогом тебе человеке,иначе подохнешь как собака и никто про тебя не вспомнит хорошим словом...я ушел от своей жены обеспеченой бизнес вумен ,ушел от сладкой и красивой жизни, к той которую полюбил 15 лет назад,ушел реально в одних трусах хотя мог сделать гадость фирма жены оформлена на меня ,мог вывести деньги через банк клиент,мог продать активы все бы было чисто по закону,все ведь оформлено на мне,я не стал крысятничаь и воровать,взял с собой только двух пикенесови все:))и живу с любимой и счастлив и не нужну мне большие деньги здоровья прошу только у БОГА для себя любимой ,дочери и родителей
Фома Неверов  (foma76)
#
Люди, в общем-то, исполнили свой гражданский долг, и ничего сверхъестественного не совершили. 90% наших сограждан поступили бы также, и не чувствовали себя героями.
А вы, Надия, из этого пиар своему банку делаете. Противно, честное слово.
Кстати, где фотография сбитой женщины со слезами благодарности отважным банкирам?
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