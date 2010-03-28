«Банкиры не дали пьяному майору уйти от ответственности»

Газета «КоммермсантЪ», 18.02.2010 г.: «Сотрудники НБ Траст, став очевидцами ДТП, не позволили ему остаться безнаказанным».
Коротко факты :
— ДТП произошло как раз напротив офиса Банка, на пересечении улиц Спартаковская и Новорязанская 16.02 около 21.10 час
— Мерседес на огромной скорости влетел на тротуар и сшиб женщину (пострадавшая женщина, к счастью, осталась жива )
— два сотрудника НБ Траст стали очевидцами произошедшего, вызвали скорую и милицию, а далее история развивалась не так как ожидали очевидцы…
Продолжение :
— за рулем Мерседеса оказался пьяный майор милиции (сильно пьян);
— и вот на месте ДТП приехала милиция, которые увезли пьяного водителя, а один из приехавших офицеров подошел к моим коллегам-банкирам и стал рассуждать, ведь возможно водитель не виноват?
— для банкиров стало очевидно, что пора что-то предпринимать: ребята по телефону рассказали о ДТП журналистам, затем дежурному прокурору и поехали в службу собственной безопасности ГУВД дать показания.
В итоге:
— разгорелся скандал
— милиционера уволили и материалы ДТП передали в прокуратуру для принятия процессуального решения, а один из руководителей отправлен в отставку.
Мои коллеги проявили настойчивость и гражданскую позицию, не знаю как поступили бы другие, не знаю как поступила бы я сама… А вот после этого случая я стала верить, что справедливость и законность возможны, и здесь многое зависит от каждого из нас.
А вот и они, мои коллеги: Владимир Куцев, Максим Ракита — топ-менеджеры НБ Траст:
Комментарии 40
P.S. Больше добавить нечего кроме: РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!
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(У меня машину тоже искать не стали, узнав ещё что она и застрахована к тому же)
Скорее, банковский сотрудник
Здесь в блоге я пишу, исключительно, про банковские продукты и услуги и про банкиров.Эта история здесь не из-за майора, а из-за - банкиров. Оценивать, что хорошо, что плохо - это пусть останется у В. Маяковского, я здесь оценок не даю и не счиаю нужным это делать.
А я после сотрудничества с менеджерами НБ Траст понял, что справедливость и тому подобные явления не всем по душе, некоторым намного ближе непорядочность, цинизм, некомпетентность...
Плохой следователь , не захотел заниматься машиной.
Видел сюжет по тв, слышал что очивидцы сотрудники банка.
"ТРАСТОВЧАНЕ" ТАК ДЕРЖАТЬ!
с допросами итд
незнаю как в москве сейчас,но в нашем небольшом городке точно бы наверно попрессовали бы отом,хотя бы даже психологически как то
На днях на youtube выложили запись с мобильного телефона как по встречной дороге ехал чиновник с мигалкой в Москве, автор съемки решил не уступать дорогу,вышел из авто и записал на камеру мобильника и номер авто и водителя, который выходил из авто...так что все в порядке... использование информационной среды дает возможность подсвечивать проблемы и придавать их огласки, в такой ситуации, вряд ли кто-то захочет организовывать проблемы, ведь все-таки правовое поле есть, другое дело, что границы правового поля размытые, но поле есть...и это главное
Да герои.............надеюсь и вам воздастся
А вы, Надия, из этого пиар своему банку делаете. Противно, честное слово.
Кстати, где фотография сбитой женщины со слезами благодарности отважным банкирам?