СКОРО! 2-Я ВОЛНА КРИЗИСА: миф/реальность или 50/50?

tx87 (tx87) 08.04.2010 00:24 # Возможно и 50/50..возможно другое соотношение какое то...но. Экономика практически стоит как и вся промышленность в целом. Автопром,в который так много бухнули денег,так видимо и не спасли. Экономика живет пока за счет высокой цены на нефть... Если будет 2ая волна,то это будет оч серьезный удар,не только по среднему и малому бизнесу,но и по всей социальной сфере и обществу.Этого бы не хотелось 0
Комментарии 19
Экономика практически стоит как и вся промышленность в целом.
Автопром,в который так много бухнули денег,так видимо и не спасли.
Экономика живет пока за счет высокой цены на нефть...
Если будет 2ая волна,то это будет оч серьезный удар,не только по среднему и малому бизнесу,но и по всей социальной сфере и обществу.Этого бы не хотелось
Люди стали совершенно дикие какие то.Каждый только и ждет как бы отхватить свой кусок и как крыса убежать с ним в укромное местечко...
А по теме...пока черное золото в весу и есть контракты на голубое топливо жить худо бедно будем...
Рубль держит в верху высокая цена на нефть.Все таки наша экономика все еще привязана к цене Юралса...нефти...
Выше dad писал, что кредитовать надо начать. Может отдавать надо начать, что уже насобирали? А то брать то все горазды, а отдавать - никого нет. Как США, чесслово.
А по сути вопроса, чем больше наша экономика интегрирована в мировую систему, тем больше вероятности кризиса. Если не хотим его получить, надо просто начать жить "по средствам" (хоть и в рамках всей страны). И "зашить дырявые карманы" из которых сначала сыпалось на штаты с европой, а теперь на канаду с китайцами повалится.
MINB, Вас ждет бутылка виски, см. пост Первые 100 ТЫСЯЧ в @
В мире нет НИ ОДНОЙ правильно названной причины начинающегося мирового кризиса! Наиболее правильное название - СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ХХI века планетарного масштаба!
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Чем НЕИЗБЕЖНО заканчиваются капиталистический способ производства и распределения, К. Маркс объяснил всем вменяемым людям предельно понятно: экономическим, политическим и социальным КРИЗИСАМИ.
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К. Маркс даже и предположить не мог, что существуют:
1. СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ Государственного управления и стратегий менеджмента.
2. Первичная и остаточная ДЕВИАЦИЯ управления.
3. Другие, ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ возникновения мировых кризисов!!! Не те, которые озвучил К. Маркс...
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Кризис ещё не начинался, мы имеем предупреждение в виде отошедшей от берега воды, а вот когда кипящий и бурлящий поток перемен обрушится на нас, тогда это всех ИЗБАВИТ ОТ СКУКИ.
И в первую очередь Высшее Руководство любой страны...
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СЛЕДОВАТЕЛЬНО, действующие «СИСТЕМЫ» Государственного управления и выбранные модели политического развития, БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ намного раньше и без учета чьего-либо желания...
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Применяемая стратегия менеджмента заранее определяет конечную точку ПУТИ любого Человеческого сообщества.
Исключений НЕТ!!!
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Вы, вероятно, адвокат банка, а не недовольный клиент. Перевод в личную плоскость - один из недобросовестных приёмов PR-а. В рассматриваемой переписке речь идёт исключительно о разрешении делового вопроса, на что вдруг (?) появился "мусор" типа "как с женщиной", "личное общение" и т.п. По-моему, держатель блога сама напоминала, что его цель - деловые контакты. Так что пока с цветами повременим, подождём позитива в разрешении ситуации.
С уважением, Михаил
И в чём же Вы усматриваете, как выражаются при игре в определённые карточные игры, "перебор"?
В том, что не подарены просто так цветы? Я лично с держателем блога не знаком, да и нет оснований...
Деловой вопрос не только не решён, более того, в сообщении сказано, что ситуация будет выяснена, объяснена заёмщику, с ним свяжутся... Однако до настоящего времени никаких результатов. Цветы обычно дарят при позитивном настроении.
С уважением, Михаил