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СКОРО! 2-Я ВОЛНА КРИЗИСА: миф/реальность или 50/50?

07.04.2010 23:28 19 3 645 просмотров
12.04 на моем блоге здесь на банки.ру, давайте поговорим об этом...

Комментарии 19

tx87  (tx87)
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Возможно и 50/50..возможно другое соотношение какое то...но.

Экономика практически стоит как и вся промышленность в целом.
Автопром,в который так много бухнули денег,так видимо и не спасли.
Экономика живет пока за счет высокой цены на нефть...
Если будет 2ая волна,то это будет оч серьезный удар,не только по среднему и малому бизнесу,но и по всей социальной сфере и обществу.Этого бы не хотелось
Энвер Софинов  (ЭЭС)
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Мой многолетний личный опыт работы руководителем государственного органа статистики в одном из районов Подмосковья говорит, что вся статотчётность - абсолютный обман, блеф... ВВП, средняя зарплата в стране и регионе, индекс инфляции и т.п. - всё рассчитывается "от балды"... А почему? - не существует жёсткого государственного механизма отчётности, аналитики и прогноза... Отчитывается-то, дай Бог, 5-10% юридических и физических лиц... А остальное всё "досчитывается" по кем-то придуманным коэффициентам - коэффициент скрытого товарооборота, неучтённый объём продукции, чёрный нал и т.д. и т.п. Говорить о фифти-фифти или обвале заранее невозможно... Хорошо помню, как народу подарили "киндер-сюрприз" в лице Премьер-министра Кириенко на несколько месяцев... И самый главный вопрос - а вообще кто-то у нас в России знает о том, что будет? Или, действительно. есть мифические структуры, которые правят мировым балом? Тема любопытная.
sotnik  (sotnik)
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мда... я думаю вы как человек имеющий опыт работы руководителем государственного органа статистики в одном из районов Подмосковья.. довольно мягко и прозрачно все написали...
Василий Тёркин  (pravonet)
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Любому мал-мальски грамотному человеку это понятно! ))) Это как раз тема малого бизнеса. Проанализировав сотни предприятий реальной экономики (я лично проанализировал не одну сотню) любой специалист в области кредитования малого и среднего бизнеса скажет, что то, что показывается подавляющим большинством предприятий в официальной отчетности - не имеет никакого отношения к реальности!
qaq  (qaq)
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Думаю, если банки не начнут кредитовать реальный сектор экономики , то это реальность.

tx87  (tx87)
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важно чтобы деньги доходили туда куда надо.и на что надо...иногда действительно кажется что современная Россия это какая симуляторная программа...
Люди стали совершенно дикие какие то.Каждый только и ждет как бы отхватить свой кусок и как крыса убежать с ним в укромное местечко...
А по теме...пока черное золото в весу и есть контракты на голубое топливо жить худо бедно будем...
Рубль держит в верху высокая цена на нефть.Все таки наша экономика все еще привязана к цене Юралса...нефти...
Василий Тёркин  (pravonet)
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Кредитуют. Сейчас уже все, на рынке снова началась война за клиента. Даже в период кризиса некоторые банки продолжали активно кредитовать, ужесточив кредитную политику в связи с отсутствием реальной конкуренции. Некоторые банки, воспользовавшись обстановкой, значительно увеличили кредитные портфели.
tx87  (tx87)
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интересно а что автор самого блога думает по этому поводу.2ой волнвы кризиса)
tx87  (tx87)
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банковские люди наверно более чутко чувсствуют подобгные вещи smile:)
Александр Сергеев  (sergeevalex)
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Интересный вопрос. Смотря что кризисом считать. Вон, весь 2009 год, все компании своим работникам з/п снижали, мотивируя кризисом, и деньги банкам не возвращали под ту же дудку.
Выше dad писал, что кредитовать надо начать. Может отдавать надо начать, что уже насобирали? А то брать то все горазды, а отдавать - никого нет. Как США, чесслово.
А по сути вопроса, чем больше наша экономика интегрирована в мировую систему, тем больше вероятности кризиса. Если не хотим его получить, надо просто начать жить "по средствам" (хоть и в рамках всей страны). И "зашить дырявые карманы" из которых сначала сыпалось на штаты с европой, а теперь на канаду с китайцами повалится.
Ахмад Масуд  (поляк)
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Не было и не будет никаких волн в кризисе, так как этот кризис сам по седе представляет волну. Речь идет о так называемых Кондратьевских циклах или как их еще называют - теория длинных волн !!! Длинные волны это циклы подъема и спада конъюктуры на мировых рынках. Средний расчетный показатель такой волны по времени - 50 лет. По существовавшим прогнозным расчетам очередной пик спада такой волны должен был как раз прийтись на 2010 год и закончится к 2015 году. Но конечно на таком большом отрезке времени возможны коррективы, поэтому этот спад который мы все именуем кризисом начался немного раньше - в 2008 году и поэтому будем надеется что он и закончится раньше - к 2013 году. Но до этого времени рассчитывать на что-то кардинально позитивное не стоит. Эти циклы работают как часы, так что лучше их учитывать в вашей стратегии и не обращать внимания на заявления о том что кризис уже позади и мы прошли пик его. Как говорил Ходжа Насреддин: "Хоть тысячу раз скажи слово "халва", но во рту слаще не станет" !!!
Надия Черкасова  (cherkasova)
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согласна полностью, см. мой следующий пост...

MINB, Вас ждет бутылка виски, см. пост Первые 100 ТЫСЯЧ в @
Игорь Русский  (big.novator)
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Добрый день!

В мире нет НИ ОДНОЙ правильно названной причины начинающегося мирового кризиса! Наиболее правильное название - СИСТЕМНЫЙ КРИЗИС ХХI века планетарного масштаба!
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Чем НЕИЗБЕЖНО заканчиваются капиталистический способ производства и распределения, К. Маркс объяснил всем вменяемым людям предельно понятно: экономическим, политическим и социальным КРИЗИСАМИ.
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К. Маркс даже и предположить не мог, что существуют:
1. СИСТЕМНЫЕ ОШИБКИ Государственного управления и стратегий менеджмента.
2. Первичная и остаточная ДЕВИАЦИЯ управления.
3. Другие, ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ возникновения мировых кризисов!!! Не те, которые озвучил К. Маркс...

=======
Кризис ещё не начинался, мы имеем предупреждение в виде отошедшей от берега воды, а вот когда кипящий и бурлящий поток перемен обрушится на нас, тогда это всех ИЗБАВИТ ОТ СКУКИ.
И в первую очередь Высшее Руководство любой страны...
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СЛЕДОВАТЕЛЬНО, действующие «СИСТЕМЫ» Государственного управления и выбранные модели политического развития, БУДУТ ИЗМЕНЕНЫ намного раньше и без учета чьего-либо желания...
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Применяемая стратегия менеджмента заранее определяет конечную точку ПУТИ любого Человеческого сообщества.
Исключений НЕТ!!!
Mikhail N  (notar)
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Уважаемая Nadia (Надия)!
После непродолжительной переписки пришёл к выводу, что Ваши блоги – односторонний продукт PR- и популяризационной деятельности. К сожалению, на конкретные сообщения Вы не отвечаете, что создаёт впечатление о задуманности «проекта» в качестве халявного, направленного бесплатное на выяснение мнения контрагентов банка (социология), а также на получение «халявных» микроконсультаций! Вам неоднократно в течение длительных и вполне разумных сроков направлялись сообщения по ситуации с реструктуризацией долга перед банком ОАО НБ «ТРАСТ». Ответов не получено до сих пор! Это не этично, вряд ли у Вас нет времени на просмотр сообщений, а если нет, так зачем тогда писать «блоги»? По этой причине вынужден прекратить переписку с Вами до получения корректных ответов.
С уважением, Михаил (Notar).
Максим Талбушкин  (sferarazv)
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Уважаемый позволю не согласиться. Возможно что вместо Надии пишет кто то из ее помощников, но также возможно и скорее всего что она читает все что пишут.. Я "недовольный клиент" имел возможность высказаться не прошло и часа как мне позвонили из Банка, и стали выяснять подробности.... После общения мне в какой то степени стало даже стыдно за резкость, в высказываниях... Михаил вопрос к Вам! Вам еще не надоело мусорить одним и тем же коментом, во всех постах? Ну не хочет женщина с Вами общаться есть и другие способы обратить на себя внимание. Отправьте ей огромный букет цветов в офис..... И делайте так каждый день ну хотя бы в течении недели...
Mikhail N  (notar)
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Уважаемый Максим!

Вы, вероятно, адвокат банка, а не недовольный клиент. Перевод в личную плоскость - один из недобросовестных приёмов PR-а. В рассматриваемой переписке речь идёт исключительно о разрешении делового вопроса, на что вдруг (?) появился "мусор" типа "как с женщиной", "личное общение" и т.п. По-моему, держатель блога сама напоминала, что его цель - деловые контакты. Так что пока с цветами повременим, подождём позитива в разрешении ситуации.

С уважением, Михаил
Максим Талбушкин  (sferarazv)
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Уважаемый Михаил. Вы снова не правы, я предприниматель, учредитель нескольких компаний, которые занимаются трейдингом и производством. Второе, Ваше поведение напоминает поведение подростка на которого не хочет смотреть девушка. Я не хочу Вас чем то оскорбить или унизить. Я прочитал практически все посты Надии и везде ваш комент... которой в большей части не к месту. А подарить цветы даме это не перевод в личную плоскость, я часто дарю цветы девушкам и дамам просто так . Потому что люблю делать подарки. И мы остаемся с ними партнерами, а не ..... Настойчивость это хорошо, но все хорошо в меру.... А здесь уже, явный перебор...
Mikhail N  (notar)
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Уважаемый Максим!

И в чём же Вы усматриваете, как выражаются при игре в определённые карточные игры, "перебор"?
В том, что не подарены просто так цветы? Я лично с держателем блога не знаком, да и нет оснований...
Деловой вопрос не только не решён, более того, в сообщении сказано, что ситуация будет выяснена, объяснена заёмщику, с ним свяжутся... Однако до настоящего времени никаких результатов. Цветы обычно дарят при позитивном настроении.

С уважением, Михаил
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