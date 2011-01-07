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Абсолютного доверия!

06.01.2011 23:33 66 24 577 просмотров
Вот и наступил Новый Год! Под бой курантов каждый из нас загадал что-то сокровенное для себя и своих близких. Мечты сбываются! В прошлом году в последнюю минуту уходящего года моей мечтой стало рождение ребенка, и чудо свершилось 31 августа 2010 года!
Время летит быстро и вот уже наступает радостная ночь, накануне Рождества. Мы все в ожидании чуда. Многие загадывают заветные желания и верят, что они осуществятся. Пусть этот год будет полон идей, успешных свершений, ярких открытий и свет заполняет нашу жизнь.
Глядя на мою четырех месячную дочку, я особенно остро чувствую, какое значение имеет доверие. Вижу как она абсолютно, без сомнения доверяет всем кто рядом. Видимо сомнение появляется уже позже у человека, даже не знаю пока в каком возрасте. Ребенок доверяет всем кто рядом, когда его держат на руках или купают, когда играют и фотографируются smile:). В глазах АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ и радость от внимания и общения.
Доверие, возможно, является первым уроком жизни, который мы получаем в первый год после рождения. Это способность верить другим и умение открывать свое сердце. Желаю каждому из нас и себе самой, чтобы рядом всегда был человек, которому ты АБСОЛЮТНО ДОВЕРЯЕШЬ!
Здесь на портале банкиру я обрела много друзей и познакомилась с интересными людьми. Хочу поделиться с вами особенно трогательной неожиданностью ушедшего года. Это стал подарок, сделанный своими руками от посетителя банки. ру, Натальей. Подарок - потрясающий альбом для моей дочки, в котором я буду вести «летопись» основных событий в ее жизни (первое платье и Новый Год, первый зубик и первый шаг…). Наталья, спасибо Вам!
В нашем мире много доброго и светлого и я это еще раз открыла для себя в прошлом году. Хочу поблагодарить всех тех, кто в 2010 году поддерживал меня и верил в наш БАНК.

http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=51164

Комментарии 66

lilika  (lilika)
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Спасибо Вам за теплые поздравления!
Поздравляю и Вас с Новым годом, а теперь уже и с Рождеством!

Шестое января. Зима. Сочельник.
Две тысячи одиннадцатый год.
Для всех людей – и вместе, и отдельно –
Пусть каждый вслух сейчас произнесет:
Здоровья всем, и счастья, и терпенья,
Добра, тепла и мира в каждый дом!
И пусть весь мир наполнят поздравленья
С неповторимым светлым Рождеством!
aslove2010  (aslove2010)
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Привет Надия! Поздровляю Вас с Рождеством, желаю счастья, здоровья(вам и ваши близким),и всего самого лучшего для Вас!
Подал заявку на кредитную карту в Ваш банк. Надеюсь на положительный ответ! Очень хочу стать клиентом вашего банка.
XIIX  (XIIX)
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Дай Бог здоровья Вам, вашей дочурке и вашим близким!
Apolonius  (Apolonius)
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Цитата
В глазах АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ и радость от внимания и общения.

Во многих успешных компаниях дети участвуют в их рекламе и потом приходят туда работать, чтобы с честью продолжить дело родителей. Ребенок символизирует доверие, а про символ надежности надо подумать, но точно не Уиллис, игравший киллера, и Турчинский (он признал, что употреблял стероиды, а значит его сила не естественна). Надежность связана с умением держать слово, репутацией, справедливостью и правильными поступками. Найдите того, кто их делал, он и сможет стать лицом банка, кстати не исключаю варианта, что это может быть также деловая, красивая и успешная женщина.
С Рождеством!)
Apolonius  (Apolonius)
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А в Народном рейтинге где отзыв? Там есть такая опция - "проблема решена". Комиссия с обворованного клиента это что-то непонятное, почему чеки к уголовному делу не приобщены?
David Gertan  (Gertan)
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С новым годом вас Подписался на Ваш блог Доверие придется постоянно доказывать ребенку ( у меня три дочки:)
Олег Щеглов  (ole1839)
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Пусть новый год счастливым будет,а чтоб он радостно прошёл,пусть будут рядом те,кто любит,и те,с кем очень хорошо!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Подозреваю (надеюсь, автор мне позволит), что имя Надия пришло из украинского языка. Именно так по-украински звучит русское имя Надежда. smile:shuffle:
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Подозревать автор Вам не может не позволить, а имя ее - татарское, означающее, насколько я помню, "утренняя роса".
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ух!
Спасибо, не знал...
Тем имя и интереснее, чем более у него значений. smile;)
kimpatsu  (kimpatsu)
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Как же можно не знать, что означает имя человека, возглавляющего банк, в котором у Вас зарплатный проект?))

А у имени "Надия", кстати, есть еще одно значение - "щедрая".
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Цитата
что означает имя человека, возглавляющего банк, в котором у Вас зарплатный проект

А что я ещё про этого человека знать должен (при всём к нему и к Вам уважении)? smile:D
По фоносемантическим качествам, имени можно присвоить значения: Яркий, Хороший, Храбрый, Радостный, Красивый, Простой, Сильный, Светлый, Безопасный, Величественный, Могучий, Большой, Гладкий, Громкий, Округлый, Добрый (по степени убывания).
Но вопрос был не об этом.
Я всего лишь сказал вопрошающему своё (сугубо личное) мнение. smile:shuffle:
kimpatsu  (kimpatsu)
#
Цитата
А что я ещё про этого человека знать должен?

Я пошутила, Моисей Абрамович.

Цитата
По фоносемантическим качествам, имени можно присвоить значения...Но вопрос был не об этом.

Вы правы, вопрос действительно был не об этом: я говорила о значении имени, т.е. слова, а Вы пишете о значении, которое можно приписать сочетанию звуков, составляющих имя. Но для того, чтобы его приписать, надо сначала доказать, что звук имеет языковое значение. К сожалению (при всем моем уважении к А.П.Журавлеву, С.В.Воронину и лично Вам), фоносемантика в ее советском исполнении - это наименее удачная из известных мне попыток использования метода семантического дифференциала, поэтому лучше оставить звуковой символизм исследователям поэзии и коммерческим сайтам, обещающим "фоносемантический анализ" имен и фамилий за определенную мзду.

Вот Вам хороший отзыв о фоносемантике)):

Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
(В.Шекспир)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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:DЗабавный вопрос!Напрашивается ответный :А почему Олег?!Поздравляю Надию,Олега и всех читателей блога с наступившим Новым годом и с окончанием продолжительных праздников!Всем творческих успехов! smile:)
Apolonius  (Apolonius)
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у одной из сильнейших стилистов Дагестана Надии Мамаевой было (арабское) значение имени Надия: Приглашающая и Зовущая. Что характерно для нашей Надии, которая постоянно приглашает и зовет в банк, а значит соответствует своему имени в этом значении.
Олег Щеглов  (ole1839)
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Спасибо всем за разьяснение,а к какой нации относится наша Надия?
Apolonius  (Apolonius)
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И что там? Разьве ответ по национальности? Только то, что у Надии есть дочь по имени Дия, что жила в Нижнем Новгороде, потом в Москве. Если дочь Дия, то я думаю это по-татарским традициям, у них часто подобные имена: Дина, Дания, Диляра, Дая.
А Татары любят арабское значение придавать словам.
kimpatsu  (kimpatsu)
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Цитата
И что там? Разьве ответ по национальности?

Да. Читайте внимательнее.

От себя позвольте добавить, что мне непонятен такой пристальный интерес к национальности автора блога.

Цитата
А Татары любят арабское значение придавать словам.

Лингвистический смысл этого утверждения от меня ускользает. Вы, может быть, имеете в виду принадлежность как тюркских языков (к которым относится татарский), так и афразийских (к которым относится арабский) к гипотетической макросемье ностратических языков? Это чрезвычайно спорная гипотеза: ее уже по меньшей мере дважды опровергали.

Кстати, возможно, Вы согласитесь, что наши экскурсы в сравнительно-историческое языкознание не совсем уместны в этом блоге и вряд ли вызовут восторг у автора. Думаю, на этом их можно было бы завершить.

Желаю автору удачи в Новом Году, а малышке - здоровья и успехов в познании окружающего мира ))
Apolonius  (Apolonius)
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Многоэтажные слова это не мой конек) я такие стараюсь не использовать, кстати и Надия тоже, поэтому люди к ней тянутся
А вот в отношении имени в теме доверия считаю, что это имеет значение, ибо "как назовешь лодку так она и поплывет", и в банке Траст наиболее осторожно надо относиться как к рекламе, так и к именам топов, поэтому расшифровка имени Надии, как "Приглашающая и Зовущая" считаю лучшим вариантом, думаю он также повлиял на выбор владельцев банка в качестве топа поставить Надию, они просчитали психологию клиента, ибо трудно не прийти в банк, если туда приглашает Надия, ну и конечно её лидерство в Блогах на Банки.ру тоже неслучайно, она пользуется реально высоким уровнем доверия)
kimpatsu  (kimpatsu)
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Цитата
Многоэтажные слова это не мой конек) я такие стараюсь не использовать

Я думала, многоэтажной в русском языке бывает только нецензурная брань. Если Вы стараетесь ее не использовать, это скорее хорошо, чем плохо)). Но Вы, наверно, имеете в виду низкочастотные слова, т.е., проще говоря, слова, которые редко встречаются в повседневной речи?

Цитата
поэтому люди к ней тянутся

Если они к автору блога тянутся поэтому, то, думаю, одно из двух: или тянутся не все, или не только поэтому ))
Мурат  (Реальный Кабан)
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Взаимные поздравления,Надия,особенно по пожеланию иметь рядом человека которому ты абсолютно доверяешь. Реальность такова, что в это можно верить в возрасте вашей малышки и чуть подальше, а в нашем возрасте остается об этом только мечтать(романтикам конечно).Помечтаем, в этом тоже есть немало радости.

Дарий  (Демидов)
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Надия, Поздравляю Вас с ВАЖНЫМ событием в прошешем году - рождение дочери!! Это счастье и я искренне понимаю радость!
Тема Доверия - глобальная задача в отношениях, как личных так и в бизнесе.
В 2010 году я присоединилась к семье - Банк ТРАСТ, к сожалению о Доверии пока говорить сложно, т.к. в период перемен и всеобщего кризиса в банковском сообществе иногда происходят странные и объективно не совсем понятные события, но как оптимист и фанат банковского сообщества и как состоявшийся родитель вырастивший успешную личность совершенно состоявшуюся дочь, я убеджена ЧТО -
Доверие - это благодатная почва для процветания, как бизнеса так и укрепления отношений в семье.
Доверие между мамой и дочкой - это больше чем почва.. это целый мир

Счастья Вам в Новом 2011 году, здоровья дочери и процветания бизнесу.
Дмитрий Сабирзянов  (nonext)
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Надия! Поздравляю Вас и Ваших близких со Старым Новым Годом! Желаю счастья в доме и любви! Исполнения всех Ваших самых смелых желаний! Я КАК ОН, НО К СОЖАЛЕНИЮ НЕ БАНК))))))
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