Абсолютного доверия!

Вот и наступил Новый Год! Под бой курантов каждый из нас загадал что-то сокровенное для себя и своих близких. Мечты сбываются! В прошлом году в последнюю минуту уходящего года моей мечтой стало рождение ребенка, и чудо свершилось 31 августа 2010 года!
Время летит быстро и вот уже наступает радостная ночь, накануне Рождества. Мы все в ожидании чуда. Многие загадывают заветные желания и верят, что они осуществятся. Пусть этот год будет полон идей, успешных свершений, ярких открытий и свет заполняет нашу жизнь.
Глядя на мою четырех месячную дочку, я особенно остро чувствую, какое значение имеет доверие. Вижу как она абсолютно, без сомнения доверяет всем кто рядом. Видимо сомнение появляется уже позже у человека, даже не знаю пока в каком возрасте. Ребенок доверяет всем кто рядом, когда его держат на руках или купают, когда играют и фотографируются . В глазах АБСОЛЮТНОЕ ДОВЕРИЕ и радость от внимания и общения.
Доверие, возможно, является первым уроком жизни, который мы получаем в первый год после рождения. Это способность верить другим и умение открывать свое сердце. Желаю каждому из нас и себе самой, чтобы рядом всегда был человек, которому ты АБСОЛЮТНО ДОВЕРЯЕШЬ!
Здесь на портале банкиру я обрела много друзей и познакомилась с интересными людьми. Хочу поделиться с вами особенно трогательной неожиданностью ушедшего года. Это стал подарок, сделанный своими руками от посетителя банки. ру, Натальей. Подарок - потрясающий альбом для моей дочки, в котором я буду вести «летопись» основных событий в ее жизни (первое платье и Новый Год, первый зубик и первый шаг…). Наталья, спасибо Вам!
В нашем мире много доброго и светлого и я это еще раз открыла для себя в прошлом году. Хочу поблагодарить всех тех, кто в 2010 году поддерживал меня и верил в наш БАНК.
http://www.trust.ru/about/press_centre/news/detail.php?ID=51164
Комментарии 66
Поздравляю и Вас с Новым годом, а теперь уже и с Рождеством!
Шестое января. Зима. Сочельник.
Две тысячи одиннадцатый год.
Для всех людей – и вместе, и отдельно –
Пусть каждый вслух сейчас произнесет:
Здоровья всем, и счастья, и терпенья,
Добра, тепла и мира в каждый дом!
И пусть весь мир наполнят поздравленья
С неповторимым светлым Рождеством!
Подал заявку на кредитную карту в Ваш банк. Надеюсь на положительный ответ! Очень хочу стать клиентом вашего банка.
Во многих успешных компаниях дети участвуют в их рекламе и потом приходят туда работать, чтобы с честью продолжить дело родителей. Ребенок символизирует доверие, а про символ надежности надо подумать, но точно не Уиллис, игравший киллера, и Турчинский (он признал, что употреблял стероиды, а значит его сила не естественна). Надежность связана с умением держать слово, репутацией, справедливостью и правильными поступками. Найдите того, кто их делал, он и сможет стать лицом банка, кстати не исключаю варианта, что это может быть также деловая, красивая и успешная женщина.
С Рождеством!)
http://www.banki.ru/blog/cherkasova/696.php?commentId=16109#15702
http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=2579661
Спасибо, не знал...
Тем имя и интереснее, чем более у него значений.
А у имени "Надия", кстати, есть еще одно значение - "щедрая".
А что я ещё про этого человека знать должен (при всём к нему и к Вам уважении)?
По фоносемантическим качествам, имени можно присвоить значения: Яркий, Хороший, Храбрый, Радостный, Красивый, Простой, Сильный, Светлый, Безопасный, Величественный, Могучий, Большой, Гладкий, Громкий, Округлый, Добрый (по степени убывания).
Но вопрос был не об этом.
Я всего лишь сказал вопрошающему своё (сугубо личное) мнение.
Я пошутила, Моисей Абрамович.
Вы правы, вопрос действительно был не об этом: я говорила о значении имени, т.е. слова, а Вы пишете о значении, которое можно приписать сочетанию звуков, составляющих имя. Но для того, чтобы его приписать, надо сначала доказать, что звук имеет языковое значение. К сожалению (при всем моем уважении к А.П.Журавлеву, С.В.Воронину и лично Вам), фоносемантика в ее советском исполнении - это наименее удачная из известных мне попыток использования метода семантического дифференциала, поэтому лучше оставить звуковой символизм исследователям поэзии и коммерческим сайтам, обещающим "фоносемантический анализ" имен и фамилий за определенную мзду.
Вот Вам хороший отзыв о фоносемантике)):
Что значит имя? Роза пахнет розой,
Хоть розой назови ее, хоть нет.
(В.Шекспир)
А Татары любят арабское значение придавать словам.
Да. Читайте внимательнее.
От себя позвольте добавить, что мне непонятен такой пристальный интерес к национальности автора блога.
Лингвистический смысл этого утверждения от меня ускользает. Вы, может быть, имеете в виду принадлежность как тюркских языков (к которым относится татарский), так и афразийских (к которым относится арабский) к гипотетической макросемье ностратических языков? Это чрезвычайно спорная гипотеза: ее уже по меньшей мере дважды опровергали.
Кстати, возможно, Вы согласитесь, что наши экскурсы в сравнительно-историческое языкознание не совсем уместны в этом блоге и вряд ли вызовут восторг у автора. Думаю, на этом их можно было бы завершить.
Желаю автору удачи в Новом Году, а малышке - здоровья и успехов в познании окружающего мира ))
А вот в отношении имени в теме доверия считаю, что это имеет значение, ибо "как назовешь лодку так она и поплывет", и в банке Траст наиболее осторожно надо относиться как к рекламе, так и к именам топов, поэтому расшифровка имени Надии, как "Приглашающая и Зовущая" считаю лучшим вариантом, думаю он также повлиял на выбор владельцев банка в качестве топа поставить Надию, они просчитали психологию клиента, ибо трудно не прийти в банк, если туда приглашает Надия, ну и конечно её лидерство в Блогах на Банки.ру тоже неслучайно, она пользуется реально высоким уровнем доверия)
Я думала, многоэтажной в русском языке бывает только нецензурная брань. Если Вы стараетесь ее не использовать, это скорее хорошо, чем плохо)). Но Вы, наверно, имеете в виду низкочастотные слова, т.е., проще говоря, слова, которые редко встречаются в повседневной речи?
Если они к автору блога тянутся поэтому, то, думаю, одно из двух: или тянутся не все, или не только поэтому ))
Тема Доверия - глобальная задача в отношениях, как личных так и в бизнесе.
В 2010 году я присоединилась к семье - Банк ТРАСТ, к сожалению о Доверии пока говорить сложно, т.к. в период перемен и всеобщего кризиса в банковском сообществе иногда происходят странные и объективно не совсем понятные события, но как оптимист и фанат банковского сообщества и как состоявшийся родитель вырастивший успешную личность совершенно состоявшуюся дочь, я убеджена ЧТО -
Доверие - это благодатная почва для процветания, как бизнеса так и укрепления отношений в семье.
Доверие между мамой и дочкой - это больше чем почва.. это целый мир
Счастья Вам в Новом 2011 году, здоровья дочери и процветания бизнесу.