Чья капуста?…

… или как один российский банк скупил всю савойскую капусту…
Удивительно как в наших российских реалиях преломляются многие привычные для западного мира вещи. И приобретают в конечном итоге уродливые или комичные формы. Я говорю о пресловутом авторском праве. Россия как цивилизованное общество не стоит на месте в понимании необходимости соблюдения авторских прав. Правда, порою случаются вот такие казусы…
В Национальный банк «ТРАСТ», который я возглавляю, пришло совершенно уникальное письмо, подписанное председателем правления одного из региональных банков с категорическим требованием…
Каким? — спросите вы и удивитесь, узнав ответ… Многие заметили нашу новую рекламу с капустными кочанами и маленькими детьми. Обыгрывая слово «капуста», которым люди в обиходе называют денежные купюры, мы продвигаем банковские продукты : кредиты или депозиты. Казалось бы, ну чье авторское право мы можем здесь нарушить? Оказывается, по мнению упомянутого выше банка – можем!
А мнение следующее: банк «обладает исключительными правами на товарный знак, который представляет из себя изображение савойской капусты светло-зеленого цвета…». А раз так, то — продолжаю цитировать письмо — «на основании изложенного, требуем удалить изображение савойской капусты со всех рекламных материалов Национального банка «ТРАСТ» в течение трех рабочих дней…». Ну и далее, про моральный ущерб и т.п.
Вот так.
Сначала мы подумали, что это чья-то шутка — но официальный бланк письма и подпись реального председателя правления банка отмели это предположение.
Затем мы стали рассуждать, как же это понимать и что же это? — странный взгляд на мир, не менее странный взгляд на понятие авторского права, а может быть, попытка повысить узнаваемость своего бренда за счет будущего «скандального» суда с НБ «ТРАСТ»…
В любом случае, изображение нашей капусты не сопряжено с логотипом ТОГО банка, в который «вшита» савойская капуста и который убежден в том, что отныне и навсегда, да и в любом варианте она — савойская капуста — принадлежит ему и только ему. Да и не везде у нас изображена именно савойская капуста, где-то (на некоторых плакатах и баннерах) — простая белокочанная, а там где савойская, не везде она у нас «светло-зеленого цвета».
Я же задумалась вот о чем: ведь до чего же можно дойти, если регистрировать на свое имя такие образы как овощи–фрукты–прочие продукты, а потом требовать свои «авторские» от всех, кто будет использовать изображения того, чьим автором является по большому счету мать-природа…
Можно, получается, зарегистрировать изображение хлебной булки, куска мяса, помидора, огурца, моркови, лука и т. п… И «рубить» себе капусту не только с банков, но и с тех же торговцев продуктами (у них тоже на витринах изображение капусты). Ведь что такое тот же кочан савойской капусты в его натуральном виде, как не трехмерное.
Для регистратора, который присвоил товарный знак инфо по происхождению савойской капусты: http://www.uaseed.com/ovoshi/364.htm.
Знает ли ОН, что савойская капуста имеет итальянское происхождение и получила свое название от небольшого графства – Савойя? Так что скажут итальянцы? Или мы пока не в ВТО? А любой качан — товарный знак?
Комментарии 109
NEWSru.com удалось обнаружить забавные названия сайтов. Так знаменитый сайт эстонского детского сада носит гордое имя mudila.ee, а Институт экспериментальной биологии там же в Эстонии располагается по не совсем приличному для нашего глаза и уха адресу ebi.ee. Еще более неприличен e-mail института, по которому предложено обращаться на главной странице сайта.
Сайт anus.com создан американской ассоциацией нигилистов (The American Nihilist Underground Society), а представительство ООО "Стройсвязьурал-1" располагается по адресу ssu.ru. А urka.ru – это сайт Удмуртской Республиканской Коллегии Адвокатов (УРКА).
На сайте dermo.com, производящей химические реагенты, красуется приветственная надпись Welcome to Dermo, что не может не вызвать улыбку у русскоязычных пользователей интернета. А по адресу nasrat.com расположен сайт туристических услуг – там, к примеру, можно заказать авиабилет.
Французская телекоммуникационная компания выбрала для своего сайта оригинальный адрес – minet.net. Компания так и называется – MiNet. Немецкая фирма-производитель противомоскитных сеток также неблагозвучно имени своего сайта на русском языке – neher.de.
Компания Jopa Company – сайт jopa.com – занимается ландшафтным дизайном, а по адресу jopa.net расположена благотворительная некоммерческая организация Jopa Ministries, Inc. Кроме того, существует сайт jopaonline.com, предлагающий посетителям заказать горячие обеды с доставкой.
Нигерийская компания Ebun Industries Limited является крупным поставщиком какао на мировой рынок. Адрес сайта соответствующий – ebun.com. Еще неприличнее звучит адрес сайта компании Education Based Latino Outreach, занимающейся образованием.
Словенский информационный портал расположен по адресу sraka.com, а если набрать в строке браузера suki.net, то вы попадете на японский сайт, посвященный сетевым технологиям. Suka.org приведет вас на сайт благотворительной организации – Singapore United Kingdom Association.
Итальянский музыкант выбрал себе оригинальный псевдоним, и сайт у него такой же – urod.org. А chmo.com принадлежит компании, разрабатывающей микрокомпьютеры.
Скажите пожалуйста как можно с Вами связаться для обсуждения коммерческого предложения, мой e-mail businessworld@bk.ru для Ваших координат открыт круглосуточно!
Большое спасибо.
"А мнение следующее: банк «обладает исключительными правами на товарный знак, который представляет из себя изображение савойской капусты светло-зеленого цвета…». А раз так, то — продолжаю цитировать письмо — «на основании изложенного, требуем удалить изображение савойской капусты со всех рекламных материалов Национального банка «ТРАСТ» в течение трех рабочих дней…». Ну и далее, про моральный ущерб и т.п. "
А в письме был какой нибудь официальный документ на писключительное право владение товарным знаком савойской капусты?)
Единственное что вспомнилось на тему рекламы и товарных знаков.Это случай,кстати недавний,с компанией Кока-Кола...Когда компания на своих рекламных плакатах изобразила купола православного храма с крестом...Суд обвинил компанию в незаконной рекламе и постановил свернуть такую рекламную компанию.
Смеюсь над историей про капусту второй день, разослала ее коллегам, хотя Вашим юристам сейчас, полагаю, не до смеха.
Жаль, что Вы не указали название банка - "хозяина капусты", я почти час потратила на то, чтобы найти его самостоятельно, и... не нашла )) То ли сайта у банка нет, то ли нет информации о нем на банках.ру... В общем, скандал с "Трастом" им был бы на руку, хоть узнал бы мир, что такой банк существует.
С другой стороны, если у банка в логотипе капуста, возникает вопрос, а что же тогда у них в головах? Видимо, ничего хорошего ждать от них не придется.
И ведь НБ "Траст" - не первый банк, кто может пострадать от подобного рейдерства (а по-другому это не называется):
http://bankir.ru/news/newsline/3794547
А вот и статья про опыт втречи по подобному поводу в суде:
http://bankir.ru/news/newsline/4851439
И действительно, откуда НБ "Траст" мог знать, что какой-то банк (банк, который не может в течение часа найти любопытный бездельник), обладает правами на изображение овоща?
Видимо, в банковской деятельности появился новый вид риска: риск, связанный с использованием в рекламных целях обычных бытовых слов, рисунков и т.п.
Не хотелось бы, чтобы средства "Траста", потраченные на рекламную кампанию, отказались выброшенными благодаря недоделанности наших законов.
История про слова и словосочетания, не противоречащие законодательству - это сильно !
Вторая ссылка наводит на мысль, а где же найти полный реестр правообладателей всех товарных знаков ? Тем более, что и судебный прецедент есть.
Что же относительно успешности рекламной кампании Траста, то достаточно проанализировать наш баланс - прирост депозитов физических лиц стабилен и объем финансирования населения на потребительские цели ежемесячно растет на 30-40 %. Наша рекламная кампания исключительно продуктовая, отсюда и экономический эффект измерим.
Будем ОБЯЗАТЕЛЬНО продолжать линию с капустой, новая кампания стартует в июне !
Проблема информационно-развитиго пространства, по-моему, более серьезная, чем извечная - "про дороги и д......".
Наверное немного не по теме топика напишу, но куда можно было бы написать по теме не знаю - ближайшие топики тоже не те..
Тем не менее, вопросы такие:
1. Планирует ли ТРАСТ заключить договор с Московским Метрополитеном на предмет выпуска банковских карт с функцией оплаты проезда в метро (или как его называет сам ММ - траспортное приложение к банковской карте)? Полагаю такая карточка пользовалась бы хорошим спросом..
2. Как-то давно (в одном из первых топиков Вашего блога) я уже обращал ваше внимание, что Московская область по направлениям накрыта вашими офисами не плохо за исключением одного направления - Западного. В Одинцовском районе нет ни одного офиса банка ТРАСТ, хотя многие банки давно уже обосновались в том числе и в Одинцово.. Тут мысль хотелось бы развить еще дальше и предложить уже даже не Одинцово, а скажем, Голицыно - там кроме убогого Сбера и Привата (в котором в основном переводят деньги на родину представители соседних государств) банков нет.. Город весьма неплохо развивается и очень вероятно, что появление там филиала НБ ТРАСТ стало бы очередным удачным элементом данного развития.. Если я не прав и у Вас другая точка зрения, то с удовольствием выслушаю Ваши доводы..
P.S. Вот уже почти как год являюсь почти что довольным (см п.2) вкладчиком в ТРАСТЕ..
1. продукт карта + метро в банке разработан, проходит стадия внедрения, о дате сообщу выпуска первой карты сообщу здесь в ближайшее время
2. про Одинцово, да Траста пока нет в Одинцово, к сожалению, не нашли еще помещение по правой стороне по ходу движения из Москвы в области в районе МакДональдса. Как только найдем хороший локейшен - откроемся. Удачное место решает все, мы такие примеры по своему опыту хорошо знаем, например, открылись на Арбате - поток отличный, открыли на Кутузовском - тоже самое. как только идешь на компромисс - чуть за углом, все в 50-ти местрах от хай-стрит... и все, выкинули деньги на ветер.
Если есть инфо по удачному помещению в Одинцово метров 100 квадратных, напишите мне на ящик...nadya185@mail.ru. А пока к Вам ближе всего наш офис по адресу Кутузовский пр-т, дом 30.
Серж, Вы написали что "являюсь почти что довольным вкладчикам в ТРАСТЕ.." , будет время, пжл, напишите, что нравиться, а что не дает возможность быть полностью довольным...встанем на путь исправления недостатков.
А так, вполне серьезно, никаких нареканий пока нет. Обслуживание качественное.. Причем есть с чем сравнивать - ТРАСТ однозначно выделяется в лучшую сторону.
Из пожеланий, какие услуги еще хотелось бы видеть в ТРАСТЕ - Интернет Банк с широкими возможностями и низкими комиссиями.. ну неплохо было бы, если бы к одной карте можно было подключить сразу несколько возможностей - инет-банк, карта+метро и т.д.
Обязательно ли иметь финансовое-экономическое образование,чтобы начать карьеру в банке?
Хотя, я знаю удачных банкиров с разным образованием, например,с музыкальным образованием или театральным( правда это было в середине 90-х когда они приходили в банковский бизнес...), кроме того в Интренете вы сможете найти список 100 рук-лей 100 крупнейших банков с указанием образования ( экономическое образование имеют не более 30 % , часть - юридическое и преобладает - техническое обраование, в частности математическое...)
А вот в последнее время уже оч увлекся финансами,инвестициями итд
Вот и размышляю о банковской карьере.Перспективы свои,возможности,умения итд
http://www.trust.ru/about/press_centre/smi/detail.php?ID=42710.
В июне в БО - будет еще одна статья...прогноз кредитных ставок.
Думаю, что нет такой рекламной кампании, которая отвечала бы вкусам каждого. Или хорошая Кампания, но вопросам при этом насколько выросли продажи или просто картинка всем запомнилась...гда банк " Империал " ? Реклама была, на мой взгляд, лучшая !
Главное же для нас - есть эффект или нет ? Эффект - хороший, отсюда в июне будет продолжение КАМПАНИИ с элементами КАПУСТы, продолжение начатой истории.
Возможно это вымышленный персонаж. Для того, что бы БАНК был по ближе к народу и с симпотичным лицом!Ниодин начальник не светится в СМИ(если ему конечно это не выгодно)! Инфо для размышления ...
Строка 15
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=1898926 ( кстати, ежемесячно инфо размещается на банки.ру в разделе НОВОСТИ )
по этому господа, выдвинувшие претензии по капусте поступили глупо и нелепо, разместили бы на своем логотипе кириллический алфавит, а потом всей стране иск бы вкатили, ЗА КАЖДУЮ БУКВУ
мне кажется общение топ-менеджмента крупных компаний с простыми ,как у нас принято говорить, людьми это оч хорошо.И я рад этому
Спасибо Вам Надия! И теплых эмоций из Нижнего Новгорода
Я закончила школу и университет в Нижнем,приобрела друзей на всю жизнь, встретила первую любовь... Красивый город, особенно верхняя часть -район Кремля и вид на Стрелку...
Учусь я там где и Вы учились,только на Менеджменте и управлении)
Конечно красивый город.Виды на Волгу летом просто замечательны)
Кстати,а не Вы ли были инициатором открытия филиала Траста в Дзержинске?)По каким критериям выберается город,где будет филиал Банка?)
Кстати приключилась со мной в Москве такая история.
Был вклад в БИН-банке, отделение "Таганское".
Проценты по нему капали на пластик. Срок вклада истек.
Пришел забирать: вклад отдали, а проценты - нет. Говорят, что вчера срок действия пластика закончился, перевыпустим, приходите через неделю-другую, не нравиться - читайте договор, там мелким шрифтом в правилах обслуживания это все написано. Какой ГК? Какой закон о банковской деятельности? Кто не читал? Сами вы договор не читали.
Я в шоке - владелец денег на лицевом (карточном) счете в наличии с паспортом ... а нет вот вам мелким шрифтом ...
Деньги небольшие, но сам факт!!!
В общем пишу заявление: отдайте деньги или письменно обоснуйте отказ.
Принимают, отдают со штампом, говорят, что срок рассмотрения две недели.
Объясняю: просил деньги или письмо с отказом.
Жду. Через 10 минут получаю это творчество на бланке за подписью управляющей с печатью.
Дома отсылаю телегу на сайты БИН-банка и Банка России.
Через день звонит управляющая отделения и говорит: "наша операционистка по ошибке (!!!) не отдала вам деньги, приходите, а заодно и новую карточку заберете, мы ее уже перевыпустили"!
Пришел, провели без очереди в кассу ... цирк в общем.
Самое интересное, что по почте через неделю пришел увесистый ответ из БИН-банка за подписью руководителя департамента, где подробно описывалось, что банк белый и пушистый, а клиент вообще неправ.
Через месяц пришло письмо из Банка России: запрос был направлен в БИН-банк, он ответил, что деньги клиенту незамедлительно возвращены, инцидент исчерпан, если обманули, то сообщите, примем меры.
Ваши комментарии?
Если нет то есть смысл еще раз обратиться к регулятору (ЦБ) с жалобой на Банк, такие запросы из ЦБ находятся под особым контролем и не остаются без ответа.
Банк отдал все, даже нашел на одном из моих счетов забытые 29 рублей!
Но осадок остался и больше я услугами этого банка никогда не воспользуюсь.
Спасибо за ответ.
Руководитель, у которого в управлении крупный Банк, просто ОБЯЗАН контролировать и быть вовлеченным в маркетинг. Иначе, у тебя могут быть замечатальные продукты и услуги, однако твои клиенты никогда не будут об этом знать. Банкир - сухарь, сводящий дебет с кредитом, это даже не из 90-х... это при совке, наверное, было.
Еще один аргумент, если вы посмотрите рейтинг Банков по затратам на рекламу, то вы увидите, что это колоссальные бюджеты, а значит существенная расходная часть банка (отчет прибылей и убытков состоит из 2-х частей - доходы и расходы ), хочешь иметь успешный Банк - контролируй обе части, тем более, что расходы на рекламу имеют понятие "возвратной доходности на единицу затрат".
И еще ,отличный пример в этой области - Олег Тиньков, почитайте его в инете на тему маркетинг и руководитель, я с Олегом полностью согласна.
Никто не спорит касательно того, что Вы как руководитель не должны быть вовлечены в маркетинг. Это factum notorium.
Не надо лукавить Надежда, Вы именно банкир, который в ПЕРВУЮ очередь сводит дебет с кредитом, а потом всё остальное. С веками меняется только образ - суть остаётся. Именно для этого Вас акционеры и поставили, чтобы в отчётный период видеть большие цифры в балансе. И желательно со знаком плюс. Иначе Вы будете искать другую работу. И не надо про совок.
Я знаю о бюджетах на маркетинг в банковской системе (и не только). Как известно, их первыми и режут, если Вы не так как надо свели дебет с кредитом (опять совок?).
"Возвратная доходность на единицу затрат" - это абстрактное понятие, чтобы Вы не говорили. Это скорее из элементов Теории относительности.
Я читал Тинькова. Передавайте ему привет.
Будьте здравы!
ну действ. ляпнул ерунду, и все, согласна с Bancoholicom.
Предправления банка-капусты добился желаемого - Вы о нем написали, Ваши читатели заинтересовались. Мб ему компенсация от вас - единств.выход из тяжкой ситуации - вот и помогите регионам.
Знаете научить одного предправления регионального банка-капусты мыслить - труд и подвиг намного более тяжкий - чем придумывать креативные идеи, разрабатывать марк.стратегии и тд.
Вы выиграете в любом варианте: научите капустного председателя - честь Вам и хвала!, снимите рекламу - Слава Богу! Потому как реклама, как бы это так вежливо - не очень,но сейчас подобного много.
Мне, например, не нравится обыгрывание слова капуста и рядом фото детей. Но это личное восприятие, главное иметь иммунитет против подобного, и прививать его детям.
Ну в этот раз у банка плохая реклама ,ну и что... завтра будет хорошая,послезавтра откроются банки-морковки,или банки-бабки. Не все ли равно...
Банк-чекушечка - это для регионов фил-л - реклама, банк с красненькой - тоже для регионов
Банк с сальной рекламой - для укр.филиала. Для работников монетного двора - "деньгу наклепал, в банк сдал, процент ниабыкакой забрал" - такого добра еще напишут сотнями - назовут креативом, и найдется (!!!!!!) еще не один региональный пред с таким же символом в мозжечке и будет изводить требованиями юристов крупных банков. Все будет, и не раз. Стоит ли на это обращать внимание?
Все эти "фи, капуста!" напоминают мне 99-ый год, когда "интеллектуалы" фыркали от лобового блэк-пиара Доренко и рассуждали, что, дескать, никто на такую дешевку не разведется. А на выборах ОВР прос....л по полной программе... Да таких примеров - миллион. Ближе надо к людям, и они к вам потянутся, тут к ТРАСТу никаких претензий как раз. Абсолютное понимание "коллективного-бессознательного"
Надия, хотелось бы ваше мнение все-таки услышать по этому вопросу
К сожалению, это не так. Нарушены некоторые существенные правила построения рекламной кампании. Пожалуй, не буду тут расписывать, да и не место тут для этого.
Просто для сравнения (к теме - весна, всё растёт, банки, деньги): Прошлогодняя рекламная кампания маленького регионального банка. Люди фотографировались. http://www.bigbrand.ru/works/1154/Захотел бы кто-нибудь сфоткаться с этими детками, которые боятся есть выставленную перед ними капусту, а что ещё с ней делать - просто не знают?
Реклама с КАПУСТОЙ работает - это главное !
..... и еще - а правда здорово, что теперь любой может зайти к Вам на блог и фсе сказать!!!
На счет " фсе сказать!!! ", да, для этого и открыла блог. Приятно, что аудитория на банки.ру качественная, то есть мыслящая с широким кругозором.
За все время был всего один "жлобский" комментарий в 2009 году, сначала я хотела его удалить ( принцип - я не удаляю ничего ! ), потом решила оставить, чтобы аудитория видела, что в обществе ИХ "жлобов" мало, здесь у меня на блоге всего 1 чел был, и к счастью, заходил 1 раз и все...больше не появлялся.
В целом, аудитория банки-ру - уникальна. В таком сообществе и за аватаром прятаться не надо, ставь свое лицо, свое имя и полный вперед, даже если вокруг все под никами !
Нет конечно могут появиться люди и представиться что мол и адвокаты и с большой практикой
Вобщем конечно Надия мужественный человек, потому как взвалить все это на свои плечи, когда иной раз нет и соломинки чтобы ухватиться. Мне бы было страшно.
"65-летие Победы ветеранам придётся отмечать в тишине. Петь на концертах песни о войне теперь запрещено. Вернее, петь их можно, но сначала надо заключить лицензионное соглашение с Российским авторским обществом (РАО) и уплатить денежный взнос. Иначе - суд. На прошлой неделе РАО предъявило претензии организаторам выступления хора ветеранов в Самаре за то, что они исполнили на бесплатном (!) концерте песни "Лён мой, лён" "От героев боевых времён" и "Смуглянка".
Автор песен Оскар Фельцман говорит, что ему не надо денег, пусть ветераны поют, он только рад. Но РАО, получающее с каждого "авторского" отчисления свой процент (ни за что!), стоит и будет стоять на своём.
В Национальный банк «ТРАСТ» обратился неудачный банк, бланки которого разрисованы капустой (а почему не морковкой?) и потребовал своей доли.
Таких маразмов и идиотизмом можно привести массу примеров. Зачем ты нарисовал мой шарик, а ты кролика? Это моё!!! Гони отстёжку, хотя зайчик родился и живёт в лесу.
Заканчивая этот разговор, и подходя опять к банковской теме считаю и думаю, а почему предки нашего генсека Леонида Ильича Брежнева, актора нашумевшего политического шедевра под названием "Возрождение" до сих пор не предъявили иски к ОАО Банк "Возрождение", а то и к рок-группе "Возрождение", которая когда-то пела: "Кто виноват, скажи-ка брат - один женат, другой богат, один смешон, другой влюблён, один дурак, другой твой враг"...
Тема, как бы не напрямую связана с работой банка "ТРАСТ", но Надия, столкнувшись с этим дебилизмом и глупостью, решила поделиться об этом с нами. Спасибо, Надия, за отказ от постоянной казённой жизни, и за то, что находите время поговорить с нами, Вашими друзьями, обычными людьми.
А тому нахальному банку выставите претензию, почему они используют у себя в офисе такие же дверные замки, как в банке "ТРАСТ". Успехов!!!
Спасибо Вам за поддержку и добрые слова !
ТЕПЕРЬ ДЛЯ ВСЕХ : Реклама,маркетинг - это БЕЗУСЛОВНО значительная часть бизнеса, в том числе конечно же и банковского.
Как же эта тема не может быть связана с текущей деятельность Банка ?
Да,связана и напрямую !!!
Вы что же думаете, что маркетинг, PR - это все как-то живет отдельно от руководства банков, само по себе что ли... Первое лицо просто обязано данные направления курировать напрямую и быть во влеченным в принятие решений по маркетингу. Смешно читать фразы "как это серьезный человек...может уделять внимание таким дурацким вопросам... а вы что думаете рук-ль дебет с кредитом сводит ? В этом его СЕРЬЕЗНАЯ РОЛЬ БАНКИРА ?!
Надия и гости, предлагаю прочитать один мой фельетон (под псевдонимом), довольно близкий к обсуждаемой «капустной теме».
http://nfvestnik.ru/index.php?id=2090
А на счет благотворительности или коммерческой основы бизнеса, мне на жту тему близок роман Айн Рэнд "Атлант расплавил плечи ", прочти, получите удовольствие ( хотя роман большой, 3-х томник), в романе и про банков и про государство и про то, где баланс между коммерческой составляющей жизни и благотворительностью. Лучшего произведения на эту тему просто не найдете.
А роман Айна Рэнда я обязуюсь прочитать в течение месяца.
Надия, Ваш блог - тоже очень позитивный маркетинговый ход. Про капусту промолчу...