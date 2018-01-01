Популярные сообщения

Сегодня очень популярна тематика связанная с криптовалютами, кому-то нужно обменять биткоин и люди ищу
калькулятор btc в сети чтобы понять сколько же они могут получить за свой 1 btc в рублях. Кто-то занимается майнингом. В различных рекламах пестрит предложениями о купле-продажи оборудования для майнинга, различных видеокартах и прочих технических прибамбасах.
Если наблядать за биткионом изредка скажем - раз в месяц, то курс биткоина может очень сильно измениться, порой btc usd меняет свое значение в течении дня на 5-15% от своего значение, к примеру за последние 2 дня курс btc с 5000$ опустился до 4300$
Сейчас самое подходящее время покупать BTC хотя бы за те же perfect money, для того чтобы купить биткоины нужно найти в сети специализированный сервис или так называемый обменник биткоин, хотя есть и биржи производящие обмен электронных валют онлайн. Очень распространены различные мониторинги обменных пунктов в которых вы можете найти где выгоднее купить биткоин или продать.
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