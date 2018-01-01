Популярные сообщения

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chestniy_sud'ia 01.01.2018 18:18 chestniy_sud'ia
Биткоин падает
Чуть более месяца назад я вам предсказал что биткоин будет сильно падать, тогда и вышел сам с него по 19680 но как говорится даже в самом близком приближении я не думал что пробьем 12000 и подойдем к следующей линии сопротивления - которая ой как серьезна, и это 8000 в текущий момент наблюдается отскок от 12000 и возврат на значение около 15000 - но еще не вечер, то что чуть менее недели назад в предверии нового года мы прошли с такой легкостью 12000 говорит о том что сейчас может быть все что угодно. а так подтверждаю что хождения будут с большими шагами и медвежьи настроения будут сменяться внезамными бычьими прорывами, следующие 3-4 месяца обещают быть очень волатильными, а в конце марта и начале апреля мы увидим значения о которых ранее и задуматься не мечтали. про народным обменник RuBitok.com
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chestniy_sud'ia 01.09.2017 18:18 chestniy_sud'ia
Где купить или продать криптовалюту?
Сегодня очень популярна тематика связанная с криптовалютами, кому-то нужно обменять биткоин и люди ищу калькулятор btc в сети чтобы понять сколько же они могут получить за свой 1 btc в рублях. Кто-то занимается майнингом. В различных рекламах пестрит предложениями о купле-продажи оборудования для майнинга, различных видеокартах и прочих технических прибамбасах. Если наблядать за биткионом изредка скажем - раз в месяц, то курс биткоина может очень сильно измениться, порой btc usd меняет свое значение в течении дня на 5-15% от своего значение, к примеру за последние 2 дня курс btc с 5000$ опустился до 4300$ Сейчас самое подходящее время покупать BTC хотя бы за те же perfect money, для того чтобы купить биткоины нужно найти в сети специализированный сервис или так называемый обменник биткоин, хотя есть и биржи производящие обмен электронных валют онлайн. Очень распространены различные мониторинги обменных пунктов в которых вы можете найти где выгоднее купить биткоин или продать. Читать далее
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