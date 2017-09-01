Где купить или продать криптовалюту?

Сегодня очень популярна тематика связанная с криптовалютами, кому-то нужно обменять биткоин и люди ищу
калькулятор btc в сети чтобы понять сколько же они могут получить за свой 1 btc в рублях. Кто-то занимается майнингом. В различных рекламах пестрит предложениями о купле-продажи оборудования для майнинга, различных видеокартах и прочих технических прибамбасах.
Если наблядать за биткионом изредка скажем - раз в месяц, то курс биткоина может очень сильно измениться, порой btc usd меняет свое значение в течении дня на 5-15% от своего значение, к примеру за последние 2 дня курс btc с 5000$ опустился до 4300$
Сейчас самое подходящее время покупать BTC хотя бы за те же perfect money, для того чтобы купить биткоины нужно найти в сети специализированный сервис или так называемый обменник биткоин, хотя есть и биржи производящие обмен электронных валют онлайн. Очень распространены различные мониторинги обменных пунктов в которых вы можете найти где выгоднее купить биткоин или продать. Мы для себя уже нашли очень удобный и недорогой обменник, где можно купить btc https://goo.gl/7jPrga порой и за смешные 0.88% от биржевого курса.
На блокчейне в разделе маркет можно видеть актуальные цены на различных биржах и сервисе localbitcoin, по разнице в цене можно делать прогноз что сейчас будет с биткоином. И стоит ли производить обмен биткоин или лучше отложить эту задачу для лучших времен.
Кстати иногда пользуемся такой системой как advanced cash, при помощи этой электронной валюты так же очень просто и быстро приобрести за advance cash нужную сумму в биткоинах. Так же частым сервисом является okpay, который поддерживает мультивалютность и можно купить биткоин рубль или если задача обратная вывести btc в рубли.
Сколько же стоит 1 btc? В начале 2017 года это была сумма менее 2000$ в начале 2018 прогнозируют не менее 5000$ а то и 10000$ к 2020 году.
Курс биткоина рубль "шагает" вслед за долларом и если ранее можно было купить за 50.000руб, то сегодня вам повезет если удастся приобрести за 300.000 руб.
Обмен электронных валют самая популярная и высокодоходная тематика в околобанковском секторе не только в России, сейчас создать свой электронный обменник не так и просто, для этого нужны 8значные инвестиции в долларах и очень серьезная команда разработчиков, однако уже появляются народные обменники на подобии RuBitok которые предлагают свои мощностя и технические наработки в аренду за относительно небольшие проценты.
Комментарии 9
Приостановлены операции с BTC-E
Временно из-за технических трудностей на бирже BTC-E операции с кодами бтц-е рублевыми и при обмене btc e usd приостановлены.
Btc e не работает ни по одному из зеркал и на https://btc-e.nz/ и https://btc-e.com/ btc не работает к сожалению, информации о том когда возобновится работа биржи у нас нет. Надежда лишь что это не затянется более суток.
Информация из официального twitter-а: "В связи с техническими работами в дата центре btc-e может быть временно недоступен".
В связи с этим мы решили коды btc e usd и вообще все направления где есть обмен btc e usd приостановить до получения официальной информации. Как только обмен btc usd будет восстановлен соответствующая информация появиться у нас в новостях.
А так же мы готовим сюрприз для наших постоянных клиентов, в скором времени вы узнаете как пополнить btc e без комиссии. Мы постараемся до сентября месяца ввести еще несколько способов как пополнить btc. Мы очень ждем от вас отклика какие платежные системы для вас были бы интересны в работе с криптовалютами. Пополнить счет btc к новому году можно будет с любой карточки. А обмен btc e кодов будет занимать считанные минуты. В своих группых вКонтакте и Фейсбуке мы приводим подробные инструкции "как создать btc e код" или как обменять его на фиатные деньги в выбранной вами платежной системе.
После недавних нововведений в алгоритме работы нашего обменного сервиса RuBitok - курс биткоина btc e стал очень привлекательным. Мы стараемся чтобы на нашем сервисе купить btc e код было максимально комфортно и выгодно. Становясь нашим постоянным партнером вы получаете btc e по очень привлекательным условиям. Мы будем и впредь стараться делать для вас качественный и доступный сервис.
Что же происходит в целом в мире криптовалют? На остальных биржах курс немного упал. Курс btc на биржах в среднем составляет 2500$ за 1 btc. Возможно это то о чем мы предупреждали в предыдущих новостях и неизбежны резкие колебания цены в текущую неделю.
Рекомендуем пока пользоваться альтернативными направлениями, к примеру на той же бирже EXMO коды которой можно вывести у нас по направлениям Обмен EXMO USD на Advanced Cash USD или Обмен EXMO USD на Perfect Money USD и другие популярные направления с EXMO-кодами. Для тех кто находится в России конечно более приемлемо и удобно использовать направление для покупки EXMO кодов Обмен Яндекс Деньги RUR на EXMO USD
Новая информация с официального твиттера BTC-E:
Update: Технические работы близки к завершению. Спасибо за понимание.
Update2: На данный момент ведутся работы по восстановлению работы сервиса. Примерные сроки от 5 до 10 дней. Спасибо за понимание
Jabber сервер техподдержки freecoin.in так же перестал отвечать
Очень скоро на RuBitok можно будет купить WEX-code по самым привлекательным ценам в интернете
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где обменять криптовалюту? на RuBitok.com!
и вот еще запустили:
В честь годовщины старта работы обменного пункта криптовалют RuBitok мы решили запустить конкурс.
Суть конкурса заключается в поиске максимального кол-ва ресурсов, где есть упоминание(отзывы, обсуждения) о сервисе RuBitok, необходимо НАЙТИ и ОСТАВИТЬ отзыв.
В топике https://forum.bits.media/index.php?/topic/62562-конкурс-в-честь-дня-рождения-rubitok-призовой-фонд-более-1000000-сатоши/ написать отчет.
к примеру:
кошелек: 125xUArUcN7dLmzoBLjuykousgPnc5jJQ3
1. https://www.mywot.com/ru/scorecard/rubitok.com
2. https://www.bestchange.ru/rubitok-exchanger.html
3. https://advisor.wmtransfer.com/SiteDetails.aspx?url=rubitok.com
4. http://bitcoin.forum2x2.com/t816-topic#1375
5. https://bitcointalk.org/index.php?topic=1949697.0
Инструкция по обмену: https://www.youtube.com/watch?v=v7G5pir4JIw
будет 5 призовых мест:
1 место - 500.000 сатоши
2 место - 250.000 сатоши
3 место - 150.000 сатоши
4 место - 75.000 сатоши
5 место - 25.000 сатоши
Приз зрительских симпатий - 50.000 сатоши
(за самую удачную инструкцию на YouTube по работе с сервисом RuBitok - проведение обмена в определенном направлении или результатами партнерской программы для канала https://www.youtube.com/channel/UCABAla-hH3f7H0ZDnyM6NDw ) - будет определяться по кол-ву лайков
итоги будут подводиться 18 марта 2018 года.
места буду распределяться по кол-ву найденных ресурсов с упоминанием сервиса RuBitok, у кого больше тот выше.
участвовать можно лишь один раз одному пользователю.
никто не верил!
по прежнему выводим BTC по самым выгодным условиям в сети!
Выгодный и надежный обменник биткоин и других электронных валют RuBitok.com – это не просто место в сети, где можно купить биткоины или продать биткоины. Это сформировавшееся сообщество трейдеров и настоящих профессионалов в криптомире производящих мгновенный обмен биткоинов по самому выгодному курсу в сети.
Более полугода назад в наш сервис обмена биткоинов был добавлен функционал, позволяющий всегда совершать лучший обмен биткоин. Теперь производить обмен на биткоин моментально можно при помощи кодов таких бирж, как EXMO и WEX. Рублевые, долларовые и даже в евро коды всегда доступны в большом кол-ве, а биржа обмена биткоинов принимает выпущенные у нас коды в любом объеме. Наш сайт обмена биткоинов включает в себя большое число направлений обмена электронных денег. Каждый месяц, учитывая пожелания наших партнеров и клиентов, мы добавляем новые способы оплаты, чтобы произвести быстрый обмен биткоинов по лучшим условиям и наименьшими издержками. RuBitok - это обменный пункт биткоинов позволяющий оперативно обменять различные криптовалюты на фиатные средства в многочисленных платежных системах.
Существуют и особенности работы с некоторыми платежными системами, такой, например, как yandex-деньги, собираясь совершить онлайн обмен биткоинов, оплатив при этом со своего кошелька в яндекс.деньги нужно учитывать, что первый платеж будет помещен в холд платежной системой Яндекс.Деньги и нужно будет подождать 48 часов обработки заявки. В таком случае рекомендуем сперва произвести обмен на маленькую сумму по всем направлениям на все криптокошельки которые у вас имеются, чтобы в дальнейшем производя обмен через наш пункт обмена биткоинов все операции происходили в автоматическом режиме и практически моментально. Конечно в сети можно найти btc обменник который не будет выполнять правила платежной системы Яндекс.Деньги и hold на 48часов будет отсутствовать, в таком случае вы должны отдавать себе отчет, что есть риск и вовсе потерять свои средства по причине блокировки или попасть на долгосрочные разбирательства со службой поддержки Яндекс.деньги.
Осуществить обмен btc можно и на другие криптовалюты, такие как: эфириум, dash или litecoin. Подобный обмен максимально автоматизирован и оперативен, единственные задержки могут возникнуть на стороне blockchain в момент подтверждения транзакции с вашей стороны. До фиксации в блокчейне хотя бы 3(трех) подтверждений в сети обмен биткоин не может состояться так как средства мы можем отправить лишь после поступления встречных в наш адрес. На практике это может занять от нескольких секунд до нескольких минут, а то и часов. В очень редких случаях клиентам приходилось наблюдать несколько дней когда они допускали отправку с наименьшей комиссией в сети blockchain. В основном обмен валюты btc происходит в оперативном режиме и уже через несколько минут клиенты пишут положительные отзывы о работе сервиса.
Попробуйте произвести обмен валют биткоин по самому выгодному курсу в сети! И больше у вас не будет стоять вопрос: "Где обменять биткоин?" Ответ будет очевиден: конечно на RuBitok!
Рады сообщить, что мы добавили новую платежную систему MoneyPolo.
Кратко, о том, что такое, монейполо — это платежный финансовый сервис, включающий в себя: moneypolo кошелек, денежные переводы, предоплаченные карты, платежный счет, мультивалютный счет, обмен валют.
На сайте платежного сервиса moneypolo вы можете узнать как пополнить свои денежные средства и все комиссии. Так же совсем недавно универсальная платежная систем okpay полностью перешла в moneypolo. Сейчас кошелек okpay moneypolo это одно и тоже под управлением компанией Mayzus Financial Services Ltd. (осуществляющей деятельность под наименованием MoneyPolo), которая приобрела OKPAY в прошлом году.
Moneypolo платежная система, которая используется широко во многих странах и мы надеемся, что добавление в нашем сервисе возможности ввода-вывода в этом направление по настоящему оценят наши постоянные и новые клиенты. Теперь, вы можете обменять advcash moneypolo или осуществить moneypolo перевод на exmo, весь список направлений вы можете видеть на главной странице нашего сайта.
Вот лишь несколько:
Обмен MoneyPolo USD на Bitcoin
Обмен Маниполо на Ethereum
Обмен МониПоло USD на Litecoin
Обмен MoneyPolo на Dash
Обмен MoneyPolo EUR на Perfect Money EUR
Обмен MoneyPolo EUR на Advanced Cash EUR
Мы надеемся вам будет по прежнему комфортно и удобно с нами. Оставайтесь, будет интересно!
Мы подключили в наш обменный пункт универсальный payeer кошелек, который позволяет делать международные переводы даже не зарегистрированным в системе пользователям, в нем вы найдете десятки международных способов оплаты, более чем в 200 стран мира, а так же бесплатную банковскую карту, в которой, действительно, комиссия составляет 0% за все операции оплаты и снятия средств по Payeer-карте во всех странах мира.
Так же как и во всех современных платежах, payeer перевод моментален и соответствует всем современным критериям безопасности. Подробнее, о том, как положить деньги на payeer и какие взимает система payeer комиссии, вы можете посмотреть на сайте Payeer.com. У себя на обменном сервисе мы реализовали обмен payeer на различные криптовалюты, а так же на другие платежные системы.
Используя обмен payeer на различные криптовалюты, вы получаете возможность вводите и выводите деньги множеством способов.
Вы можете пополнять свой кошелек и выводить деньги на различные платежные системы, банковские карты и банки в более чем в 200 стран по всему миру.
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