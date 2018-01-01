Биткоин падает

Чуть более месяца назад я вам предсказал что биткоин будет сильно падать, тогда и вышел сам с него по 19680но как говорится даже в самом близком приближении я не думал что пробьем 12000 и подойдем к следующей линии сопротивления - которая ой как серьезна, и это 8000в текущий момент наблюдается отскок от 12000 и возврат на значение около 15000 - но еще не вечер, то что чуть менее недели назад в предверии нового года мы прошли с такой легкостью 12000 говорит о том что сейчас может быть все что угодно.а так подтверждаю что хождения будут с большими шагами и медвежьи настроения будут сменяться внезамными бычьими прорывами, следующие 3-4 месяца обещают быть очень волатильными, а в конце марта и начале апреля мы увидим значения о которых ранее и задуматься не мечтали.про народным обменник RuBitok.com