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Биткоин падает

01.01.2018 18:18 3 794 просмотра
Чуть более месяца назад я вам предсказал что биткоин будет сильно падать, тогда и вышел сам с него по 19680

но как говорится даже в самом близком приближении я не думал что пробьем 12000 и подойдем к следующей линии сопротивления - которая ой как серьезна, и это 8000

в текущий момент наблюдается отскок от 12000 и возврат на значение около 15000 - но еще не вечер, то что чуть менее недели назад в предверии нового года мы прошли с такой легкостью 12000 говорит о том что сейчас может быть все что угодно.

а так подтверждаю что хождения будут с большими шагами и медвежьи настроения будут сменяться внезамными бычьими прорывами, следующие 3-4 месяца обещают быть очень волатильными, а в конце марта и начале апреля мы увидим значения о которых ранее и задуматься не мечтали.

smile:write_nr: про народным обменник RuBitok.com

Комментарии 3

chestniy_sud'ia  (chestniy_sud'ia)
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ну и конечно письмо Грефу:
корефан зарегайся пока в системах https://goo.gl/vQ41eZ биржа френдов,
потом платежка https://goo.gl/naW2i4
и вот еще платежка https://goo.gl/FX9Sxr
и вот такая https://goo.gl/hRnz0j
ну а из азиатских бирж вот одного знакомого https://goo.gl/tmx0x8
все это тебе понадобится в будущем для быстрого входа и выхода в-и-из крипты
а так же если захочешь поиграться на волнах и часто входить и выходить - ну или просто покупать там где дешевле и продавать там где дороже - это арбитраж
Besal Besalo
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Вот это сейчас как раз время играть на Форекс. Но чтобы все складывалось удачно я пользуюсь сайтом Brokers.ru для поиска надежных форекс трейдеров. И если серьезно к этому вопросу относится, то будут и желаемые результаты.
leoaw  (leoaw)
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Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка страны, Джанет Йеллен назвала в среду биткойн "крайне спекулятивным активом", который "не является законным платежным средством". Об этом она заявила на брифинге для журналистов по итогам двухдневного заседания Комитета ФРС по открытому рынку (руководящий орган ФРС). http://densegodnya.ru/economica
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