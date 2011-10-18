Популярные сообщения

Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=8
Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н7, Н10.1 - 1 день), Востсибтранскомбанк (Н1.0 - 4 дня, Н1.2 - 16 дней),
Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 15 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности.
Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 17 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются.
Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). Акционером БНА с долей 97% станет ФКБС, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585000
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В июле не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Читать далее