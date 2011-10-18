Популярные сообщения

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Интересные сообщения От первых лиц Новые сообщения
Куда вложить 400 тысяч на три года?
На ветке форума, посвященной индивидуальному инвестиционному счету (ИИС) обсуждался вопрос, стоит ли открывать ИИС, если есть вероятность, что деньги потребуются до истечения 3-х летнего срока и его придется закрывать досрочно. Захотелось подробнее разобрать возможные варианты инвестирования суммы порядка 100-400 тыр при этих условиях. Читать далее
Влад Бэй
8 Комментировать
Сайты с MCC кодами
Большинство форумчан знает и понимает, как важно знать ещё до оплаты (до момента, когда вы расстались со своими деньгами, пошедшими в счёт оплаты товара или услуги) какой же MCC-код присвоит данной операции терминал, используемый данной конкретной торговой точкой. Это нужно чтобы определить - будет или не будет начислен при оплате cashback на счёт карты. которой вы производите оплату. Есть вариант - "флагомерить", т.е. намеренно использовать для первой, заведомо неудачной попытки оплаты карту, на которой отсутствуют средства (или лимиты на оплату установлены на 0 руб.) - такие есть у Тинькофф Банка, Авангарда... а затем через некоторое время (обычно несколько минут) смотреть в мобильном приложении или в интернет-банке, какой же MCC-код присвоился данной неудачной операции.. Но есть и другой вариант - зайти на созданные добрыми людьми сайты, содержащие пополняемые пользователями базы MCC кодов отдельных торговых точек, чтобы знать заранее, без "флагомеряния" какой же MCC выдаст терминал и будет/не будет у вас кэшбека - соответственно, какую карту использовать для оплаты. Читать далее
Денис
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#Москва871! С Днем Рождения, любимый город!
В День Рождения столицы решила показать вам обзор карт с видами и символами Москвы. Что первое приходит на ум, при упоминании о Москве, любому человеку? конечно Кремль и Красная Площадь с Собором Василия Блаженного. http://www.banki.ru/upload/iblock/742/Rosbank_MIR_Prem_290x185.png http://www.banki.ru/upload/iblock/e1d/Gorod_visagold_290x185.png http://www.banki.ru/upload/iblock/020/vrb_visadebit_290x185.png http://www.banki.ru/upload/iblock/f4a/vneshprom_mcg_290x185.png А Московские высотки? я сейчас про 7 сталинских высоток, а не про то, что строится везде, где есть хоть какой-нибудь клочок земли... от взгляда на эту красоту дух захватывает... А вы знали, что на картах Газпромбанка фотографии перевернуты? Вот это МИД со стороны Новинского бульвара. НО МИД должен быть слева! фотографию просто перевернули зеркально... http://www.banki.ru/upload/iblock/429/Gazprombank_ve_290x185.png http://www.banki.ru/upload/iblock/174/Gazprombank_vg_290x185.png А здесь моя любимая Котельническая высотка http://www. Читать далее
Екатерина Володина
7 Комментировать
Когда лучше покупать облигации - до или после выплаты купона?
Здесь мы выяснили, что с точки зрения налогообложения доходов, покупка облигаций сразу после выплаты купона нежелательна для корпоративных облигаций, выпущенных после 01.01.2017 и не имеет значения для всех прочих облигаций. Для того чтобы понять как момент покупки влияет на общую доходность, давайте разберем два случая. Читать далее
Влад Бэй
2 Комментировать
Отличные условия для клиентов Тач банка
Предложение действует только для лиц, имеющих действующий Договор на комплекс банковских услуг «Touch Bank». https://www.touchbank.com/news/migrate/ Ссылка на обсуждение карт на сайте банки.ру https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=13&TID=347971 Чтобы оформить новую карту, получить кредит или открыть вклад в ОТП Банке, позвоните по специальному номеру 8 800 301-91-84 или обратитесь в ближайшее отделение банка. К заказу предлагается две карты: -Кредитная карта "ПОНЯТНАЯ карта" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных) Тариф: https://www.touchbank.com/static-common/docs/otp/migrate/otp-ponyatnaya-karta.pdf https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card-cb/ -Кредитная карта "Понятная" без подключения Бонусной программы https://www.otpbank.ru/retail/cards/tb/clear-card/ -Дебетовая карта "ВСЕ и СРАЗУ" с кредитным лимитом от 0 до 450 т.р. (карта для покупок, снятия наличных и хранения денег). Читать далее
Valentina
6 Комментировать
Новости по итогам отчетности за июль 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=8 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н7, Н10.1 - 1 день), Востсибтранскомбанк (Н1.0 - 4 дня, Н1.2 - 16 дней), Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 15 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 17 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются. Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). Акционером БНА с долей 97% станет ФКБС, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585000 ================================== В июле не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Читать далее
Бе Ри
9 Комментировать
Любят ли банкиры деньги?
Странный вопрос. Любят, ещё как. И большие деньги любят. И маленькие. И готовы ради них на многое, что не укладывается в рамки разумного. Банальщина, - возмутится читатель, - стоило ли ради таких общих мест начинать заметку в блоге? Подождите, сейчас будет экшн. Читать далее
@mike
10 Комментировать
Бесполезные прогнозы
Страшно думать о том, что вы можете чего-то не знать, но гораздо страшнее думать, что миром в основном управляют люди, которые уверены, что точно знают, что происходит. Амос Тверски Есть два типа людей, которые теряют деньги: те, кто не знает ничего, и те, кто знает все. Генри Кауфман Футбольная сказка вчера закончилась триумфов Францией и «действительно великолепный» чемпионат мира подошел к логическому завершению. Финал получился предсказуемым по результату, чего нельзя сказать о самом чемпионате. Исторический чемпионат в России побил множество рекордов и порадовал, а кого и огорчил множеством сенсаций. Все уже о них знают, а футбольные эксперты и комментаторы уже их разобрали, поэтому подводить спортивные итоги мы не будем. А подведем те, о которых будут всячески умалчивать, особенно банкиры и финансисты. О чем будут молчать? Какой позор не хотят вспоминать? Вот о нем сейчас и поговорим. Летом, когда снижается как деловая, так и торговая активность на бирже, спекулянтам особо делать нечего. Читать далее
Игорь Париков
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Мундиаль! Праздник окончен...
"Лучший в истории" Чемпионат Мира по футболу завершен. Спасибо всем командам, подарившим нам отличную игру! Даже те, кто в обычной жизни не имеет отношения к футболу, включились в процесс. Вся моя семья, включая кота, вчера смотрела великолепный динамичный финальный матч. Ощущение праздника было весь этот месяц - и потрясающие яркие болельщики на улицах Российских городов, и вечно поющая Никольская улица в Москве, и переполненные фан-зоны - все слились в восторженном ликовании. Немного жаль хорватов - они провели достойный матч. И в заключение собственно тема моего блога - карты, которые я жду на этой неделе: http://www.banki.ru/upload/iblock/6bf/VISA_Gold_FIFA_9a17.png http://www.banki.ru/upload/iblock/6ad/VISA_Classic_FIFA_eb3c.png несколько карт категории Business к ЧМ прошли пока мимо меня, но я их ищу: https://i.colnect.net/b/4605/980/World-Cup-Russia-2018-Yellow.jpg И вот еще видела пару картинок, но информации о выпуске не нашла. Читать далее
Екатерина Володина
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Жизнь в кредит
В связи с печальными событиями пришлось все траты перевести на кредитки. Нашла баг или фичу как платить за коммуналку с кредитки Тинькофф без комиссии. Если оплачивать через раздел "платежи", комиссии нет, если через создание шаблона и избранное - есть. Хотя получатель одинаковый. Хоум Кредит ухудшил условия по карте, теперь перевод баллов в рубли от 100 баллов. Очень долго копить, совершенно невыгодно. Буду закрывать карту.
Stefany
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Новости по итогам отчетности за июнь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июне (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=7 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 19 дней). Плюс банк нормативы не нарушал, но 6 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. В прошлом месяце у него была та же проблема. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 16 месяцев подряд. ЦБ утвердил изменения в Планы своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «ФК Открытие», Банка «Траст», Рост банка и Бинбанка. Предусмотрено размещение Банком России депозита в Банке «ФК Открытие» в объеме 63,3 млрд руб. на 5 лет на осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО «Банк Открытие Специальный» с последующим присоединением последнего к Банку Траст. Также предусматривается предоставление Банком России депозитов на 3-5 лет в размере 73,8 млрд руб. Читать далее
Бе Ри
10 Комментировать
Налогообложение облигаций
Обновлено 11.02.2018. В статье кратко рассмотрены основные положения налогообложения доходов по облигациям, включая ОФЗ. В том числе, вопрос налогообложения накопленного купонного дохода (НКД). Читать далее
Влад Бэй
34 Комментировать
Допустимы ли транзитные переводы через Тинькофф банк?
На ветке форума, посвященной вкладам в Тинькофф банк возникла тема о допустимости транзитных переводов через этот банк. Поскольку этот вопрос возникает регулярно, я решил зафиксировать этот момент у себя в блоге. Читать далее
Влад Бэй
1 Комментировать
Еще о ПД, или береги ПД смолоду, или как взять заем не беря заем...
Уж сколько нам открытий чудных... Постоянные читатели моего блога знают, как я люблю кредиты. Что бы об этой части современного финансового мира я не забыл, мир благополучно подкинул мне подлянку. И сейчас я плавно обтекаю от всего этого действа, а конца и краю ему не видно. Но давайте сначала. С пару месяцев назад мне начал звонить странный сотовый абонент. Женский голос произносил «Але, вы меня слышите?» и отключался. Что уже странно, потому я забил этот номер телефона в Яндексе, в котором как известно найдется все. Номер засвечен последние 3 дня как номер коллекторов, по типу "чистильщик" и это меня напрягло. Но я пока еще спокоен, пока не нервничаю и даже готов с ними поговорить. А дальше стало намного интересней, дальше поступил реальный звонок. Итак, примерно в 21 час вечера мне позвонило другое коллекторское агентство, с ними мы уже поговорили и выяснили, что по моим реальным паспортным данным, но с другими номерами телефона и другим адресом email (ну мы же понимаем, что адрес email регистрируется за минуту, а телефон купил бомж Василий с питерского вокзала) кто-то таки взял заем в МФО «Монеза» и сейчас я должен кучу бабла… Ок, дорогие мои, начинаем выяснять. Читать далее
Владимир Тихонов
12 Комментировать
Почему опасно хранить деньги в одной(ом) банке ?
Почему опасно хранить деньги в одной(ом) банке ? Короткий ответ - опасно, и точка! Примеры - https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=504&TID=352672&MID=6710453&result=edit#message6710453 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=61&TID=354140&MID=6771233#message6771233 Все дело в уровне безопасности. Высший уровень. Банк без карт и ДБО (договора клиент-банк о дистанционном банковском обслуживании) априори более безопасен, поэтому используется для значительных вкладов. Открытый вклад пополняется наличными в кассе по приходному ордеру или межбанком. Никаких банкоматов, платежных терминалов, или иных платежных "прокладок". Средний уровень. Банк для получения регулярных доходов (пенсия/зарплата) должен быть более защищен от угроз фрода (мошенничества) по картам и ДБО, поэтому разумно ограничить использование его карт до безопасного минимума. Лучший вариант по безопасности - получение регулярного дохода (зарплата/пенсия) на НЕ карточный, а на обычный текущий счет физлица "до востребования", без карты. Читать далее
Камо Haiku_OS_User
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