Популярные сообщения

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Бе Ри 01.02.2019 19:48 дай
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2019&mon=1 таких не было в декабре. Но! Банк Элита на 1 янв нарушил нормативы Н1.1 и Н2. Норматив Н2 на 1 января нарушили Кредпромбанк, Кузнецкий Мост, ЧБРР. http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=1 (или см. на сайте ЦБ http://cbr.ru/credit/main.asp ) РТС банк, нарушавший нормативы в предыдущие 2 месяца, не раскрыл значений всех нормативов на 1 янв 2019 (см. на сайте ЦБ). Ещё известно о снижении норматива Н1.1 у ПАО «Плюс Банк» ниже триггера в 5,125, что, видимо, произошло уже в январе. http://cbr.ru/press/PR/?file=30012019_133146ik2019-01-30T13_30_10.htm Такое снижение норматива Н1.1 не является нарушением, но отмечается в отчетности. ЦБ ввёл в МИнБ (=Московский Индустриальный Банк) ВА от ФКБС и объявил о его санации через ФКБС http://cbr. Читать далее
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Бе Ри 26.12.2018 20:03 дай
Новости по итогам отчетности за ноябрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=11 РТС банк (Н1.1, Н1.2 - 16 дней), НКО Русское финансовое общество (Н1.0 - 1 день) РТС банк нарушал нормативы и в прошлой отчетности. Лицензию банка «Траст» мешают аннулировать вклады физлиц. ЦБ будет ждать до конца 2019, пока сроки вкладов не истекут. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10769753 Банк Российский Капитал ​переименован в «​Банк ДОМ.РФ»​ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10785909 ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Представители ПСБ и ЦБ подтвердили, что сделка обсуждается. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/12/789118-svyaz-bank но есть ряд финансовых препятствий https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10800397 14 марта 2019 г. Читать далее
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Бе Ри 27.11.2018 18:39 дай
Новости по итогам отчетности за октябрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=11 Донхлеббанк (Н2, Н3 - 1 день), РТС банк (Н1.1, Н1.2 - 13 дней) В течение 3х предыдущих месяцев Донхлеббанк нормативы не нарушал, но норматив Н1.1 у него опускался ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. ЦБ завершит санацию Роскапа (= Российский Капитал ) в 2025 году https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10758843 Глобэкс присоединился к Связь-банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10760077 Завершен процесс присоединения Росевробанка и банка СКИБ к Совкомбанку http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6779135#message6779135 и сразу новые клиенты почувствовали совковый стиль обслуживания http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10745209 ================================== Банки, капитал которых на 1 ноября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): РТС банк, Рунэтбанк, ПФС банк (http://www. Читать далее
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Бе Ри 24.10.2018 23:53 дай
Новости по итогам отчетности за сентябрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в сентябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=10 таких в публикуемой отчетности нет, но Уралтрансбанк, нарушавший нормативы уже 18 месяцев подряд, не раскрыл значения нормативов. Скорее всего у банка, как и ранее, массовое нарушение нормативов, об этом свидетельствует тот факт, что у банка, впервые за 19 месяцев, капитал стал отрицательным, см. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&orderby=Sum Тем самым, у банка должны быть нарушены все нормативы достаточности капитала. Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 18 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности, такая проблема у банка имеется уже 3ий месяц подряд. ЦБ ввёл ВА от АСВ и мораторий в МБСП (=Международный банк Санкт-Петербурга). Для физиков и ИП наступил страховой случай. Читать далее
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Бе Ри 26.09.2018 19:33 дай
Новости по итогам отчетности за август 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=9 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н10.1 - 6 дней; Н7 - 3 дня), Востсибтранскомбанк (Н1.2 - 27 дней) Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 31 день имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности, такая проблема у банка имеется уже 2ой месяц подряд. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 18 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются, а Востсибтранскомбанк нарушает нормативы 2ой месяц подряд. ================================== В августе не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». http://www. Читать далее
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Бе Ри 24.08.2018 15:48 дай
Новости по итогам отчетности за июль 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=8 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня; Н7, Н10.1 - 1 день), Востсибтранскомбанк (Н1.0 - 4 дня, Н1.2 - 16 дней), Донхлеббанк нормативы не нарушал, но 15 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 17 месяцев подряд, при этом значения нормативов ухудшаются. Банк «Открытие» завершил создание банка непрофильных активов (БНА). Акционером БНА с долей 97% станет ФКБС, 2% останутся у банка «Открытие», владельцем 1% акций станет Российский фонд прямых инвестиций. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10585000 ================================== В июле не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Читать далее
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Бе Ри 25.07.2018 14:43 дай
Новости по итогам отчетности за июнь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июне (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=7 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 19 дней). Плюс банк нормативы не нарушал, но 6 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. В прошлом месяце у него была та же проблема. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 16 месяцев подряд. ЦБ утвердил изменения в Планы своего участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства Банка «ФК Открытие», Банка «Траст», Рост банка и Бинбанка. Предусмотрено размещение Банком России депозита в Банке «ФК Открытие» в объеме 63,3 млрд руб. на 5 лет на осуществление мероприятий по реорганизации банка в форме выделения АО «Банк Открытие Специальный» с последующим присоединением последнего к Банку Траст. Также предусматривается предоставление Банком России депозитов на 3-5 лет в размере 73,8 млрд руб. Читать далее
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Бе Ри 27.06.2018 21:51 дай
Новости по итогам отчетности за май 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в мае (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=6 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 20 дней), Инкаробанк (Н4 - 19 дней). Плюс банк нормативы не нарушал, но 14 дней имел норматив Н1.1 ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 15 месяцев подряд. ЦБ сообщает о начале процедуры присоединения "Рост банка" к банку "Траст". http://www.cbr.ru/press/PR/?file=30052018_145350ik2018-05-30T14_52_58.htm ЦБ может передать активы и обязательства банка «Советский» (на санации в ФКБС) другому банку https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/06/27/773865-tsb-aktivi-sovetskogo ========================================================= В мае не было банков, допустивших задержку исполнения клиентских платежных поручений по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Читать далее
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Бе Ри 29.05.2018 15:02 дай
Новости по итогам отчетности за апрель 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=5 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 22 дня), Банк ПСА Финанс Рус (Н2 - 1 день). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 14 месяцев подряд. 26.4.2018 ЦБ ввёл ВА в АТБ (=Азиатско Тихоокеанский банк) и отправил его на санацию в ФКБС http://cbr.ru/press/PR/?file=26042018_030000ik2018-04-26T02_50_00.htm ЦБ стал владельцем «Траста» и Рост Банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf1.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14052018_125726inf2.htm ЦБ стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций Автовазбанка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=27042018_111939ik2018-04-27T11_18_32.htm Медведев распорядился передать почти 100% акций Промсвязьбанка в казну РФ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10487062 «Роскосмос» станет санатором Фондсервисбанка. Читать далее
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Бе Ри 25.04.2018 16:30 дай
Новости по итогам отчетности за март 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в марте (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=4 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 20 дней). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 13 месяцев подряд. Автовазбанк (АВБ) забрали в ФКБС (раньше он был на санации у Промсвязьбанка) http://www.cbr.ru/press/PR/?file=04042018_182601ik2018-04-04T18_25_16.htm Ком. Интересно, что будет с филиалом АВБ на Кипре. (Аналогичный вопрос по филиалу ПСБ на Кипре). ЦБ выделил ср-ва на санацию АВБ http://www.cbr.ru/press/PR/?file=20042018_130931ik2018-04-20T13_08_59.htm Банк "плохих долгов" будет создан на базе "Траста". Лицензия Рост банка будет аннулирована. https://www.kommersant.ru/doc/3591093 ========================================================= В марте ОФК банк и банк ВВБ (у обоих лицензии уже отозваны) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www. Читать далее
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Бе Ри 28.03.2018 22:24 дай
Новости по итогам отчетности за февраль 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=3 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н1.4 - 19 дней), Конфидэнс банк (Н1.1, Н1.2 - 1 день). Банк Взаимодействие норматив Н1.1 не нарушал, но 1 день имел его значение менее 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 12 месяцев подряд. Конфидэнс банк нарушает нормативы 2ой месяц подряд. ЦБ ввел ВА от АСВ и мораторий в ОФК Банк. Для физиков и ИП наступил страховой случай. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=21032018_100000ik2018-03-21T09_56_11.htm В банке ВВБ работает ВА, и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm который ЦБ продлил ещё на 3 месяца. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=13032018_122459ik2018-03-13T12_23_43.htm С 15. Читать далее
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Бе Ри 27.02.2018 17:53 дай
Новости по итогам отчетности за январь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в январе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=2 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.4 - 3 дня, Н1.2 - 17 дней, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), Кредит Экспресс (Н4, Н10.1 - 23 дня), Конфидэнс банк (Н1.2 - 8 дней), Агросоюз (Н10.1 - 4 дня). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 11 месяцев подряд. В банке ВВБ работает ВА и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm Для вкладчиков и ИП наступил страховой случай. ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www. Читать далее
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Бе Ри 01.02.2018 18:14 дай
Новости по итогам отчетности за декабрь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=1 Уралтрансбанк (Н1.2 - 22 дня, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 10 месяцев подряд. В банке ВВБ работает ВА и объявлен мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm ЦБ гарантировал непрерывность деятельности Промсвязьбанка, Бинбанка и ФК Открытие на время санации http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_59_17.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_59.htm http://www.cbr.ru/press/PR/?file=19012018_140003ik2018-01-19T13_57_09.htm В банке Советский продолжает работать ВА от АСВ, продленная на 6 месяцев http://www.cbr.ru/credit/PrBankrot/GetDocument.aspx?DocID=14418 (около 18 февраля по нему должно быть какое-то решение - истекают 6 мес) ========================================================= В декабре банк ВВБ (там мораторий и введена ВА) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www. Читать далее
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Бе Ри 26.12.2017 20:07 дай
Новости по итогам отчетности за ноябрь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в ноябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=12 Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 дня, Н1.1 - 1 день), НКО Нарат (Н16.1 - 24 дней). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 9 месяцев подряд. НКО Нарат (дочка Ак Барса) нарушает нормативы 3ий месяц подряд. ЦБ ввел ВА в Промсвязьбанк и объявил о его санации через ФКБС, АВБ также продолжит работать в обычном режиме http://www.cbr.ru/press/PR/?file=15122017_091904ik2017-12-15T09_28_43.htm ЦБ ввел в банк ВВБ ВА и мораторий http://www.cbr.ru/press/PR/?file=12122017_090044ik2017-12-12T08_49_15.htm Для вкладчиков и ИП наступил страховой случай. Приказом Банка России функции ВА по управлению банком «Открытие» возложены на УК ФКБС с 29.11.2017. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=29112017_090037ik2017-11-29T08_59_22.htm ЦБ взял под контроль РГС банк (=Росгосстрах банк) http://www. Читать далее
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Бе Ри 28.11.2017 00:45 дай
Новости по итогам отчетности за октябрь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=11 Уралтрансбанк (Н1.2 - 22 дня, ещё 3 дня не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), НКО Нарат (Н16.1 - 26 дней). Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 8 месяцев подряд. НКО Нарат (дочка Ак Барса) нарушает нормативы 2ой месяц подряд. Банк ФК Открытие на санации в ФКБС с 29 авг http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm Бинбанк (и Рост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008 В Генбанке работает ВА http://www.cbr.ru/press/PR/?file=10082017_090006ik2017-08-10T09_03_41.htm В Тимер банке работа ВА от АСВ продлена ещё на 6 месяцев http://www. Читать далее
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Бе Ри 26.10.2017 00:49 дай
Новости по итогам отчетности за сентябрь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в сентябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=10 (ещё см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10080110 ) Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 день, ещё 12 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), НКО Нарат (Н16.1 - 26 дней), МС Банк Рус (Н4 - 4 дня) Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 7 месяцев подряд. Нарат - дочка Ак Барса. Банк ФК Открытие на санации в ФКБС с 29 авг http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm Бинбанк (и Рост) на санации в ФКБС с 21 сент http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ утвердил план санации Бинбанка http://cbr.ru/press/pr/?file=13102017_182442ik2017-10-13T18_23_42.htm http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10059008 а) ЦБ списал средства со счетов Шишханова и Гуцериева в Бинбанке http://www. Читать далее
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Бе Ри 23.09.2017 00:10 дай
Новости по итогам отчетности за август 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в августе (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=9 Уралтрансбанк (Н1.2 - 23 дня, ещё 7 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности) Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 6 месяцев подряд. Не раскрыли 123-ю форму отчетности (расчет собственных средств) Уралфинанс, Банк ПТБ (= ПромТрансБанк ) и Русский Торговый Банк (= РТБК ) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10017444 29 августа ЦБ ввёл ВА в банк ФК Открытие, объявил о санации банка и назначил себя его санатором. http://cbr.ru/press/pr/?file=29082017_170003ik2017-08-29T16_54_35.htm ЦБ, контролирующий теперь Открытие, всё же раскрыл последнюю отчетность, из неё следует, что Открытие в августе имело множественное нарушение нормативов (Н1.0, Н1.2 - 2 дня; Н1.1 - 3 дня; Н9. Читать далее
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Бе Ри 20.08.2017 23:16 дай
Новости по итогам отчетности за июль 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=8 Уралтрансбанк (Н1.2 - 21 день, ещё 14 дней не нарушал Н1.1, но имел его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности), Яр банк (Н3 - 18 дней) Солидарность (Москва) не нарушала норматив Н1.1, но 1 день имела его значение ниже 5,125, что отмечается в отчетности. Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 5 месяца подряд. Яр банк нарушает нормативы 4ый месяц подряд. Банк Траст, санируемый Открытием (а Открытие испытывает трудности с ликвидностью, так что ЦБ был вынужден вмешаться и де-факто предоставить Открытию стабкредит см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9948951 ) с 1 августа 2017 перестал раскрывать отчетность. Не раскрыли 123-ю форму отчетности (расчет собственных средств) Уралфинанс, ПромТрансБанк (= Банк ПТБ ) и Русский Торговый Банк (= РТБК ) http://www. Читать далее
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Бе Ри 18.07.2017 21:38 дай
Новости по итогам отчетности за июнь 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в июне (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=7 Уралтрансбанк (Н1.1 - 13 дней, Н1.2 - 21 день), Яр банк (Н3 - 20 дней) Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 4 месяца подряд. Яр банк нарушает нормативы 3ий месяц подряд. В банке Югра введена ВА от АСВ и мораторий, для вкладчиков и ИП наступил страховой случай http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072017_093642ik2017-07-10T09_43_48.htm В АКБ «Спурт» работает ВА от АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm Мораторий в Темпбанке продлили ещё на 3 месяца http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=05072017_090108ik2017-07-05T08_50_40.htm В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr. Читать далее
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Бе Ри 19.06.2017 17:32 дай
Новости по итогам отчетности за май 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в мае (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=6 Уралтрансбанк (Н1.2 - 18 дней), Яр банк (Н3 - 15 дней), Международный расчетный банк (Н2 - 1 день) Уралтрансбанк нарушает нормативы уже 3 месяца подряд. Только на 3ем месяце нарушений нормативов Fitch наконец понизила его рейтинг до пред-преддефолтного ССС с негативным прогнозом https://www.fitchratings.com/site/pr/1024606 Яр банк нарушает нормативы 2ой месяц подряд. В АКБ «Спурт» работает ВА от АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm В Темпбанке работает ВА http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05042017_091427ik2017-04-05T09_13_40.htm В Тимер банке работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=20022017_142912ik2017-02-20T14_32_29.htm В банке Советский работает ВА от АСВ (банк был на санации у Татфондбанка) из-за изменения плана санации банка http://cbr. Читать далее
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Бе Ри 19.05.2017 20:52 дай
Новости по итогам отчетности за апрель 2017 г.
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2017&mon=5 Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - 8 дней), Яр банк (Н3 - 11 дней), ОФК банк (Н2, Н3 - 2 дня) Айви банк снова не раскрыл отчетность на 1 мая 2017, он не раскрывает отчетность 2ой месяц подряд, можно предположить, что у банка имеются нарушения нормативов, тем более, что банк нарушал нормативы в январе и декабре. Уралтрансбанк нарушал нормативы и в прошлом месяце. При этом банк имеет международный рейтинг В- от Fitch с негативным прогнозом. Это снова к вопросу об адекватности рейтингов Фичи, см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=5559267#message5559267 ЦБ ввёл ВА АСВ и мораторий в АКБ «Спурт» http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=28042017_091635ik2017-04-28T09_15_14.htm ЦБ объявил о санации банка Пересвет http://www. Читать далее
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