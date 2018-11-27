Новости по итогам отчетности за октябрь 2018 г.

Донхлеббанк (Н2, Н3 - 1 день), РТС банк (Н1.1, Н1.2 - 13 дней)
В течение 3х предыдущих месяцев Донхлеббанк нормативы не нарушал, но норматив Н1.1
у него опускался ниже триггера в 5,125, что отмечается в отчетности.
ЦБ завершит санацию Роскапа (= Российский Капитал ) в 2025 году https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10758843
Глобэкс присоединился к Связь-банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10760077
Завершен процесс присоединения Росевробанка и банка СКИБ к Совкомбанку http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6779135#message6779135
и сразу новые клиенты почувствовали совковый стиль обслуживания http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10745209
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Банки, капитал которых на 1 ноября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб
(тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): РТС банк,
Рунэтбанк, ПФС банк (http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604 Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (=Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Росдорбанк, КС банк. В предыдущем месяце они тоже засветились.
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После выхода предыдущей отчетности 24.10.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Уралтрансбанк, Союзный, МБСП, Инкаробанк, Агросоюз, Банк Инноваций и Развития, АКБ Москва (лиц. 1661), УМ-банк, Первомайский, Русский ипотечный банк.
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам,
новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на декабрь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10758800
2. ЦБ прогнозирует всплеск инфляции свыше 10% и рецессию в 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10754949
3. Налоги растут вдвое быстрее зарплат. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10754753
4. ВЭБ ожидает «заметного» ослабления рубля в 2019 году вне зависимости от санкций https://www.kommersant.ru/doc/3792627
5. Минфин РФ в ноябре (с 8 ноября по 6 декабря 2018) направит на закупки валюты рекордные 525,8 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735231 Ком. До конца декабря минфин закупает валюту не на бирже, а напрямую у ЦБ.
6. ЦБ не исключил введение нового моратория на покупки валюты для минфина на бирже в 2019 году (речь идёт о покупке валюты для минфина по бюджетному правилу) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10753777
7. Минфин по-прежнему не может разместить требуемый объём ОФЗ, несмотря на премию к рынку https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10737856 отток инвесторов из ОФЗ не прекращается, а доходность длинных ОФЗ превысила 9%, рынок ждёт, что ЦБ будет повышать ключевую ставку http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6778433#message6778433
8. Подсанкционным банкам разрешили не раскрывать информацию, подлежащую обязательному раскрытию. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10761946
9. Обзор крупнейших банков по рентабельности от РИА-рейтинг http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6773089#message6773089
10. Fitch опубликовало обзор российских банков за 9 месяцев 2018 г. https://www.fitchratings.com/site/pr/10051832
11. В ноябре 2018 Шабля Б.А. назначен руководителем службы текущего банковского надзора ЦБ. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=14112018_170000if2018-11-14T16_51_37.htm
12. Газпромбанк и ВТБ решили продать контроль в банке Еврофинанс Моснарбанк, в котором 49,99% принадлежит Венесуэле, а она находится в дефолте http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10753930
13. ВТБ договорился о покупке более 70% Запсибкомбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10735629 Ком. Надо дождаться, когда ЦБ согласует. ЦБ на словах всегда выступал против разбухания госбанков. Посмотрим, что будет на деле.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 24.10.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. "Мир Бизнес Банк", акционером которого является "Банк Мелли Иран" (Bank Melli), внесен в список антииранских санкций США. https://ria.ru/world/20181105/1532154522.html?referrer_block=index_archive_9
2. Совдир Роскомснаббанка (бывш. Башкомснаббанк) 21.11.2018 планировал провести заседание для ознакомления с актом проверки ЦБ от 16.11.2018 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6799319#message6799319
3. В 2016 Агросоюз (лиц. отозвана) передал филиальную сеть (59 офисов) КБ Геобанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10734199
4. Акционеры Народного банка Тувы проголосовали против увеличения капитала Банка (на восемьдесят миллионов руб.). http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=6NxL8BB-C9E-CdHvq20KN4xw-B-B
5. RAEX отозвало рейтинг BB+ Юг-Инвестбанка без подтверждения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10736022 Ком. Банк является осколком империи Инвестбанка (лиц. отозв. в 2013), в его акционерах был Транснациональный банк (лиц. отозв. в 2015), а сам банк был акционером КБ Северный Кредит (лиц. отозв. в 2017) http://www.banki.ru/banks/bank/yug-investbank/
6. RAEX понизило рейтинг КС банка на 1 ступень, до уровня ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Nov22a
7. АКРА присвоило АО Банк «Венец» рейтинг B(RU), прогноз стабильный. https://www.acra-ratings.ru/press-releases/969
8. RAEX летом присвоило банку Жилфинанс (= Банку Жилищного финансирования, он же банк БЖФ) рейтинг ruB со стабильным прогнозом https://raexpert.ru/releases/2018/Jun19a
9. RAEX понизило рейтинг НК Банка на 1 ступень, до уровня ruB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. https://raexpert.ru/releases/2018/Nov20a Ком. Зона риска начинается с уровня ruB от RAEX, но уровень ruB+ отслеживаем как пограничный.
10. Юнистрим получил запрет от ЦБ на операции по обмену валюты на полгода после внеплановой проверки. Эти операции приносили банку 60% дохода. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10751601 https://www.rbc.ru/business/19/11/2018/5bf2528f9a7947b1484c95d9 Ком. В течение последних лет у меня было впечатление, что ЦБ перекраивает рынок обмена валюты в пользу Юнистрима, писал об этом на форуме ( http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=220388&MID=2698941#message2698941 ). Но люди в ЦБ постоянно меняются, банки, видимо, не успевают перестраиваться и заносить копеечку в нужный кабинет.
11. Кредиторы Russian Standard Рустама Тарико спустя год после дефолта попытаются в суде изъять залог – 49% банка «Русский стандарт» http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6806056#message6806056
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=11 *)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и
банки с ВА не обсуждаем): РТС банк, МИнБ (Московский индустриальный банк), Промсельхозбанк, Банк ЧБРР, Донхлеббанк, Гарант-инвест.
Бросилось в глаза, что Санкт-Петербургский банк инвестиций, Собинбанк, ЧБРР, Донхлеббанк лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2, см. в *)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности см. в *) , лидеры антирэнкинга:
Банк СКС, Русский Стандарт, Центрокредит, МИнб.
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных
средств см в *). Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Гарант Инвест, Кузнецкий мост.
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
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Музыкальная пауза. Бразильская песня "Мальчик хочет в Тамбов"
1. вспомним Мурата Насырова https://www.youtube.com/watch?v=lX843w3mtIo
2. оригинал (красивые виды Тамбова в клипе) https://www.youtube.com/watch?v=hh8y5rdJ3-s
3. "Мальчик хочет в Багдад" https://www.youtube.com/watch?v=VBeaAjjpqQY
Комментарии 11
В октябре Севзапинвестпромбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Предположу, что задержка носит технический характер из-за незначительности суммы.
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Летом 2 новости пропустились, внесём их в следующий обзор.
1. RAEX летом отозвало без подтверждения рейтинг ruBB- ПроКоммерцБанка https://raexpert.ru/releases/2018/Jun21e
2. RAEX летом присвоило рейтинг ruВ со стабильным прогнозом Фора банку https://raexpert.ru/releases/2018/Jun18a
3. ЦБ планирует возобновить покупки валюты на бирже для минфина по бюджетному правилу с 15 января http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10767448
4. Акционеры докапитализируют Абсолют банк к весне 2019 на 6 млрд http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10766285
5. ВТБ не собирается покупать Альфа-Банк в ближайшие три года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10765847 Ком. Возможно, ВТБ собирается контролировать Альфу теневым образом для обхода санкций.
6. Минфин РФ не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10765173
2. RAEX присвоило ИБ «ВЕСТА» рейтинг ruВВ-, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/nov28e
3. Ком. к № 10: RAEX понизило рейтинг КБ Юнистрим на 2 ступени, до ruB+, и изменило прогноз на негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/nov29b
4. RAEX понизило рейтинг Банка «Славянский кредит» до ruB-, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/nov30b
5. АКРА подтвердило рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне B-(RU) со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», что обусловлено ожидаемой реорганизацией Банка в форме присоединения к нему АО «БАНК РЕАЛИСТ». https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1003
6. S&P понизило рейтинги казахстанской мамы Плюс Банка («Цеснабанк») до «В-/В» в связи с сокращением объема депозитов и поместило их в список CreditWatch Negative. https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=47212 Предправ Плюс Банка Полуэктов О.Е. освобожден от должности с 04.12.18. ВРИО назначен Первый зам. Предправа. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PI-Cbz5fq0k2qMVya3oeRFA-B-B
7. Златкомбанк, возможно, получил предписание от ЦБ об ограничении на прием вкладов. http://www.zkb.ru/service/natural_persons/deposits/vklad-777.htm
8. Fitch опубликовало обзор российских банков за 10 месяцев 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10054672
9. RAEX присвоило Стройлесбанку рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/dec12f
10. ВЭБ хочет избавиться от дочки, продать которую не удалось: он предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Представители ПСБ и ЦБ подтвердили, что сделка обсуждается. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/12/789118-svyaz-bank
11. RAEX отозвало рейтинг (ruBB со стабильным прогнозом) Роял Кредит Банка без подтверждения. https://raexpert.ru/releases/2018/dec17a
12. 14 марта 2019 г. ЦБ выставит на открытый аукцион свыше 99,9% акций санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=17122018_100000ik2018-12-17T09_50_27.htm
13. RAEX присвоило СИНКО-БАНКу рейтинг ruB- , прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/dec17o
14. Moody's продлило статус "на пересмотре с возможностью понижения" очень невысокого рейтинга (B3) банка Восточный. Агентство отмечает, что докапитализация Банка на 5 млрд отложена на апрель 2019 г. https://www.moodys.com/research/Moodys-extends-review-for-downgrade-on-long-term-bank-deposit--PR_393135?lang=ru
2. Лицензию банка «Траст» мешают аннулировать вклады физлиц. ЦБ будет ждать до конца 2019, пока сроки вкладов не истекут. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10769753
3. С 7 декабря по 14 января Минфин закупит валюту по бюджетному правилу на 366 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10773374 Ком. До 14 января закупки будут вестись напрямую у ЦБ, минуя биржу. Закупку валюты на бирже планируется возобновить с 15 января, см. выше коммент от 27.11.2018, N 3. Это приведёт к ослаблению рубля.
Кроме того, ЦБ аннулировал лицензии у 2х банков: 1. Си Ди Би Банк (бывш. Инвестбанк Кубани) http://cbr.ru/press/PR/?file=06122018_100413ik2018-12-06T10_02_47.htm
2. Экономикс банк http://cbr.ru/press/PR/?file=06122018_094838ik2018-12-06T09_46_59.htm
Банки, лицензии к-рых аннулируются, выполнят все свои обязательства перед кредиторами.
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1. Всадники Апокалипсиса. Банки.ру нашел 9 угроз для будущего экономики РФ. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10760887
2. Банк Российский Капитал переименован в «Банк ДОМ.РФ» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10785909
3. ЕЦБ завершит эмиссию евро для скупки активов до конца 2018, но сохранит ставку на нулевом уровне как минимум до середины 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10785659
2. ЦБ возобновит покупки валюты на бирже по бюджетному правилу для минфина с 15 января 2019 http://cbr.ru/press/PR/?file=14122018_133013Press-relis.htm
3. ЦБ аннулировал лицензию у Рунэтбанка в порядке добровольной ликвидации http://cbr.ru/press/PR/?file=14122018_093657ik2018-12-14T09_36_20.htm
4. ЦБ прогнозирует среднегодовую цену нефти в 2019-2021 гг. на уровне в $ 55. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10786918
5. В ответ на пост ( http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6810211#message6810211 ) о том, что отмена экспортных пошлин на нефть приведёт к росту цен на бензин внутри РФ, ЦБ оценил влияние налогового маневра в нефтяной отрасли на цену бензина и на инфляцию в РФ в целом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10787540 По мнению ЦБ, при цене нефти в $ 90, цена бензина вырастет на 11%, и инфляция вырастет на 0,8% (это очень много, при том, что целевой уровень официальной инфляции не должен превышать 4%).
2. Теперь ФРС планирует 2 повышения ставки в 2019 г. вместо 3х https://1prime.ru/state_regulation/20181219/829559276.html
3. Реальные доходы населения в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10795444 Ком. Реальные доходы населения снижаются с 2014 г., т.е. уже 4ый год подряд.
4. Три причины падения цены нефти https://ru.investing.com/analysis/article-200247365 Ком. Ещё в апреле прогнозировал падение нефти в этом году, и написал по этому поводу пару постов на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=6361444#message6361444 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=6385564#message6385564
1. Донхлеббанк http://cbr.ru/press/PR/?file=21122018_083641ik2018-12-21T08_33_43.htm Банк упоминался на этой странице блога вверху как нарушитель нормативов, и на 3х предыдущих как банк, у которого норматив Н1.1 опускался ниже триггера в 5,125.
2. Руссобанк http://cbr.ru/press/PR/?file=21122018_084321ik2018-12-21T08_42_31.htm
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1. Пузырь на фондовых рынках США начал сдуваться http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6880629#message6880629 Этот год завершает девятилетний рост фондового рынка США http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6882846#message6882846
2. Повестка дня совдира КБ Спутник от 26.12.2018: 1. О результатах внеплановой проверки банка Банком России. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hgPPx-ARet0eCWRn6JIMiBA-B-B
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10801239
4. Авиакомпания «ЮТэйр» допустила дефолт по кредиту https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10799560 Авиакомпания Ютэйр просит банки (список в статье) списать часть долга в размере 75%, что составляет 30 млрд руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10801036