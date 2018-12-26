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Новости по итогам отчетности за ноябрь 2018 г.

26.12.2018 20:03 12 2 580 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем ): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=11

РТС банк (Н1.1, Н1.2 - 16 дней), НКО Русское финансовое общество (Н1.0 - 1 день)

РТС банк нарушал нормативы и в прошлой отчетности.

Лицензию банка «Траст» мешают аннулировать вклады физлиц. ЦБ будет ждать до конца 2019, пока сроки вкладов не истекут. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10769753
Банк Российский Капитал ​переименован в «​Банк ДОМ.РФ»​ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10785909
ВЭБ предложил Минфину и ЦБ передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Представители ПСБ и ЦБ подтвердили, что сделка обсуждается. https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/12/789118-svyaz-bank но есть ряд финансовых препятствий https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10800397
14 марта 2019 г. ЦБ выставит на открытый аукцион свыше 99,9% акций санируемого Азиатско-Тихоокеанского банка. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=17122018_100000ik2018-12-17T09_50_27.htm
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В ноябре Райфайзенбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не
проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Предположу, что задержка носила технический характер из-за незначительности суммы. У других банков, допустивших задержку платежей, лицензия уже отозвана.
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Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): ПФС банк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
Табличка банков, возможно прячущих плохие активы http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6604
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют МИнБ (Московский Индустриальный Банк), УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), Росдорбанк, КС банк, Ланта банк, Кранбанк (санатор банка Солидарность из Самары), Тройка Д банк (санатор Вокбанка). В предыдущем месяце первые 4 банка тоже засветились.
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После выхода предыдущей отчетности 27.11.2018, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:
Донхлеббанк, Руссобанк, Рунэтбанк (ликв.), Златкомбанк, Си Ди Би Банк (ликв.), Экономикс-Банк (ликв.)
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:

1. 19.12.2018 ФРС повысила базовую ставку 4ый раз за год на 0,25% до уровня 2,25-2,5% https://www.kommersant.ru/doc/3835728
2. Теперь ФРС планирует 2 повышения ставки в 2019 г. вместо 3х https://1prime.ru/state_regulation/20181219/829559276.html
3. ЕЦБ завершит эмиссию евро для скупки активов до конца 2018, но сохранит ставку на нулевом уровне как минимум до середины 2019 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10785659
4. 14.12.2018 ЦБ повысил ключевую ставку на 0,25% до 7,75% http://cbr.ru/press/PR/?file=14122018_133000Key.htm
5. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10801239
6. С 7 декабря по 14 января Минфин закупит валюту по бюджетному правилу на 366 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10773374 Ком. До 14 января закупки будут вестись напрямую у ЦБ, минуя биржу. Закупку валюты на бирже ЦБ планируется возобновить с 15 января, это приведёт к ослаблению рубля. https://www.cbr.ru/press/PR/?file=14122018_133013Press-relis.htm
7. Минфин РФ не выполнит сниженный план по внутренним займам в 2018 году http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10765173
8. ЦБ прогнозирует среднегодовую цену нефти в 2019-2021 гг. на уровне в $ 55. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10786918
9. Три причины падения цены нефти https://ru.investing.com/analysis/article-200247365 Ком. Ещё в апреле прогнозировал падение нефти в этом году, и написал по этому поводу пару постов на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=6361444#message6361444 http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=6385564#message6385564
10. Пузырь на фондовых рынках США начал сдуваться http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6880629#message6880629 Этот год завершает девятилетний рост фондового рынка США http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6882846#message6882846
11. Реальные доходы населения в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10795444 Ком. Реальные доходы населения снижаются с 2014 г., т.е. уже 4ый год подряд.
12. Всадники Апокалипсиса. Банки.ру нашел 9 угроз для будущего экономики РФ. http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10760887
13. Fitch опубликовало обзор российских банков за 10 месяцев 2018 года. https://www.fitchratings.com/site/pr/10054672
14. ВТБ не собирается покупать Альфа-Банк в ближайшие три года http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10765847 Ком. Возможно, ВТБ собирается контролировать Альфу теневым образом для обхода санкций.
15. Набсовет ВТБ утвердил покупку Саровбизнесбанка и Запсибкомбанкаhttps://www.banki.ru/news/lenta/?id=10803492
16. В ответ на пост ( http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6810211#message6810211 ) о том, что отмена экспортных пошлин на нефть приведёт к росту цен на бензин внутри РФ, ЦБ оценил влияние налогового маневра в нефтяной отрасли на цену бензина и на инфляцию в РФ в целом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10787540 По мнению ЦБ, при цене нефти в $ 90, цена бензина вырастет на 11%, и инфляция вырастет на 0,8% (это очень много, при том, что целевой уровень официальной инфляции не должен превышать 4%).
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Интересная информация о банках в открытой печати после 27.11.2018 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. RAEX летом отозвало без подтверждения рейтинг ruBB- ПроКоммерцБанка https://raexpert.ru/releases/2018/Jun21e
2. RAEX отозвало рейтинг (ruBB со стабильным прогнозом) Роял Кредит Банка без подтверждения. https://raexpert.ru/releases/2018/dec17a
3. RAEX понизило рейтинг Банка «Славянский кредит» до ruB-, прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/nov30b
4. АКРА подтвердило рейтинг БайкалИнвестБанка на уровне B-(RU) со статусом «Рейтинг на пересмотре — развивающийся», что обусловлено ожидаемой реорганизацией Банка в форме присоединения к нему АО «БАНК РЕАЛИСТ». https://www.acra-ratings.ru/press-releases/1003
5. RAEX присвоило СИНКО-БАНКу рейтинг ruB- , прогноз негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/dec17o
6. RAEX присвоило Стройлесбанку рейтинг ruB, прогноз стабильный. https://raexpert.ru/releases/2018/dec12f
7. RAEX летом присвоило рейтинг ruВ со стабильным прогнозом Фора банку https://raexpert.ru/releases/2018/Jun18a
8. RAEX понизило рейтинг КБ Юнистрим на 2 ступени, до ruB+, и изменило прогноз на негативный. https://raexpert.ru/releases/2018/nov29b
9. RAEX присвоило рейтинг ruB+ Алтайкапиталбанку, прогноз стабильный https://raexpert.ru/releases/2018/dec26l
10. Moody's продлило статус "на пересмотре с возможностью понижения" невысокого рейтинга (B3) банка Восточный. Агентство отмечает, что докапитализация Банка на 5 млрд отложена на апрель 2019 г. https://www.moodys.com/research/Moodys-extends-review-for-downgrade-on-long-term-bank-deposit--PR_393135?lang=ru
11. S&P понизило рейтинги казахстанской мамы Плюс Банка («Цеснабанк») до «В-/В» в связи с сокращением
объема депозитов и поместило их в список CreditWatch Negative. https://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=22&news_id=47212 Предправ Плюс Банка Полуэктов О.Е. освобожден от должности с 04.12.18. ВРИО назначен Первый зам. Предправа. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=PI-Cbz5fq0k2qMVya3oeRFA-B-B
12. Повестка дня совдира КБ Спутник от 26.12.2018: 1. О результатах внеплановой проверки банка Банком России. http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hgPPx-ARet0eCWRn6JIMiBA-B-B
13. Акционеры обещают докапитализировать Абсолют банк к весне 2019 на 6 млрд (позитив) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10766285
14. Авиакомпания «ЮТэйр» допустила дефолт по кредиту https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10799560 Авиакомпания Ютэйр просит банки (список в статье) списать часть долга в размере 75%, что составляет 30 млрд руб https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10801036
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2018&mon=12 (сейчас на сайте анализбанков виден сбой, надеюсь, его скоро устранят). В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Бросилось в глаза, что Санкт-Петербургский банк инвестиций, Столичный Кредит, Собинбанк, ЧБРР лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2 http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2018&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Самые убыточные с начала прошлого года банки можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1 Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Абсолют, МФК (=Международный финансовый клуб), МИнБ (Московский индустриальный банк).
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Огромная благодарность уважаемому 5lexxx за помощь в поддержании блога.
============================================================­==
Музыкальная пауза. smile:) "Нах, нах, нах!" поёт бельгийская группа "Ступай с богом" (1990 г.)
https://www.youtube.com/watch?v=ge4rpxseKDQ (Vaya Con Dios (исп.) - Nah Neh Nah ). С Новым Годом! smile:)

Комментарии 12

N N  (lantana.131)
#
Спасибо! С наступающим Новым годом! smile:)
zuzik_07  (zuzik_07)
#
11. Реальные доходы населения в ноябре снизились на 2,9% в годовом выражении. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=10795444 Ком. Реальные доходы населения снижаются с 2014 г., т.е. уже 4ый год подряд.
Ну если 2014 захватить (99,3%), то уже даже 5-й год как. Хотя что касается 2018, думаю, по итогам годовых разработок Росстата значение показателя окажется выше, чем видно по текущей динамике. Свои соображения по этому поводу излагал на форуме.
В целом - спасибо за пост!
Бе Ри  (дай)
#
Замеченные очепятки: строка 1 сверху: набрано: "Нарушители нормативов ЦБ в октябре", должно быть "Нарушители нормативов в ноябре"; строки 2-3 сверху: в ссылке
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=11 надо заменить последнюю цифру на 2, правильная ссылка: http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2018&mon=12 В отличие от других блоггеров, у меня нет опции редактирования блога, поэтому прошу модераторов исправить указанные опечатки.
сергей ивкин  (s.ivkin)
#
Спасибо за большую проделанную работу-успеха и благополучия в Новом году!!!
denezku  (denezku)
#
как обычно - ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ТРУД! smile:)
и с наступающим Новым Годом!

что прогнозируете по поводу рубля и нефти в начале года и в течение года ?
Бе Ри  (дай)
#
В ноябре писАл, что ближайшей целью снижения цены Брент является уровень $ 50 (см. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6810211#message6810211 ) На этой неделе уровень был достигнут и оттуда вчера произошёл отскок. Если уровень $ 50 будет пробит, то следующей целью снижения будет район $ 44. Вне зависимости от динамики цены нефти, рубль будет снижаться к доллару и в начале года и на протяжении ближайших месяцев, т.к. открылся новый фактор снижения рубля - падение на фондовых рынках в США, которое всегда коррелирует с выходом керри-трейдеров с рынков развивающихся стран, из валют развивающихся стран (в т.ч. из рубля) и их переходу в доллар. В сентябре обвал рубля ЦБ предотвратил, т.к. использовал имеющийся резерв - прекратил покупки валюты на бирже по бюджетному правилу, объявил мораторий. Теперь этого резерва нет, а доллар продолжает расти, более того, с 15 янв. ЦБ планирует отменить мораторий. У ЦБ остаётся один существенный способ *) препятствовать обвалу рубля - поднятие ставки, к-рое, вероятно, мы и увидим в скором времени, писАл на форуме: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6877500#message6877500
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6883277#message6883277
<*) есть ещё способы, писал о них в последнем сообщении >. Если ЦБ опоздает принять меры, то будет обвал рубля. Если ЦБ примет меры, то рубль всё равно будет слабеть, но не так сильно. На недельном и месячном графиках пары доллар-рубль сформировался тренд на рост доллара, берущий начало с февраля 2018, скорость роста по нижней границе тренда составляет около 1 руб в месяц, и курс ниже 66,5 руб в ближайшие месяцы мы уже, думаю, не увидим.
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1. В 2008 г. была опубликована концепция социально-экономического развития РФ, до 2020 г., в к-рой было обещано, что к 2020 г. россияне будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, траты государства на образование и здравоохранение достигнут уровня развитых стран, см. https://rg.ru/2008/03/18/prognoz.html
denezku  (denezku)
#
Спасибо)
5lexxx  (5lexxx)
#
1. Банк России сообщает о начале процедуры реорганизации ПАО Национальный банк «ТРАСТ» в форме присоединения к нему АО АВТОВАЗБАНК. http://www.cbr.ru/press/PR/?file=28122018_175210ik2018-12-28T17_49_11.htm
2. Итоги работы банковского сектора в 2018 г. и перспективы на будущее от экспертов РИА Рейтинг. http://riarating.ru/banks/20181228/630115664.html
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг МОСКОМБАНКа на 1 ступень, до уровня ruВВ-. https://raexpert.ru/releases/2018/dec28g
4. Акционеры Абсолют Банка приняли решение об увеличении уставного капитала кредитной организации на 6 млрд руб. в 1-м полугодии 2019 г. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10807988
Бе Ри  (дай)
#
1. Минфин с 15 января по 6 февраля 2019 года закупит валюту на бирже на сумму 265,8 млрд (15 янв мораторий заканчивается и ЦБ начинает скупку валюты для минфина на бирже) https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10815004
2. ВТБ купил 71,8% Запсибкомбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812820
ВТБ купил 81,1% акций Саровбизнесбанка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812180
3. По подозрению в мошенничестве задержан член совдира Руна Банка https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10813466
4. Банк России существенно перекроил структуру валютных активов https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10812198 Ком. Рост доли золота и феерический рост юаня - большая ошибка, юань не СКВ, поэтому в нём большие риски. Ещё http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6919768#message6919768
5. ЦБ: базовые лицензии получили 149 банков https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10810469
6. ЦБ: внешний долг РФ​ за девять месяцев 2018-го сократился на 47,9 млрд долларов​ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10809859
7. «ФК Открытие» ​и Бинбанк объединились​ с 1янв 2019 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10809704
8. Гуриев: ​«Это не пенсионная реформа, а конфискация» https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10811093
9. За изменением денежной базы в США можно следить здесь https://www.federalreserve.gov/releases/h3/current/ таблица 2, столбец 3ий справа. За 2018 денежная база в США сократилась примерно на $ 0,5 трлн.
10. ЦБ предписал банку «Восточный» доначислить резервы на 20 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10819912 Из них 84% резервов относится к корпоративным кредитам и имуществу, к-рые Восточный получил после объединения с банком Юниаструм. (Видимо, кредиты невозвратные, стоимость недвиги завышена в разы). https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10820255 Ком. Объединение с Юниаструмом было большой ошибкой для акционеров Восточного, писал об этом на форуме. Эта сделка спасла Юниаструм от банкротства, но сильно подкосила сам Восточный.
11. По мнению агентства АКРА доля гос-ва в БС превысила 70% http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6931186#message6931186
12. Глава агентства АКРА ушла в отставку http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6935289#message6935289
13. Мособлбанк неофициально отказывает вкладчикам в совершении операций по старым вкладам http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6932921#message6932921
14. Чистый отток капитала из России по итогам 2018 года вырос в 2,7 раза в годовом выражении и составил 67,5 млрд долларов, сообщает Банк России. В 2017 году отток вырос в 1,6 раза, до $31,3 млрд. https://www.kommersant.ru/doc/3855785?from=hotnews Ещё https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10823723
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ ввёл в МИнБ (=Московский Индустриальный Банк) ВА от ФКБС и объявил о его санации через ФКБС http://cbr.ru/press/PR/?file=22012019_092249ik2019-01-22T09_22_06.htm Ком. Банк упоминался на каждой странице блога среди банков, прячущих плохие активы, и среди самых убыточных. Постоянно писал на форуме, что у банка дыра (=отрицательный капитал), последний раз в ноябре: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=6765656#message6765656 или вот год назад: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=354179&MID=5954668#message5954668 По формальным признакам банк попал в зону риска ещё в 2016 https://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=311872&MID=4526776#message4526776 (10)
2. Клиенты Мособлбанка (на санации у СМП банка) жалуются на невозможность забрать или пополнить вклады https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10828312
3. Аветисян хочет продать Модульбанк https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10826302
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у КБ Еврокапитал-Альянс http://cbr.ru/press/PR/?file=25012019_083416ik2019-01-25T08_32_49.htm Последний раз банк упоминался в блоге в отчетности за август 2018 в связи с очень низким рейтингом и с тем, что он находился в процессе объединения с К2 банком на момент отзыва лицензии у последнего. https://www.banki.ru/blog/day2/9936.php (4)
2. ЦБ с 1 февраля 2019 возобновит отложенные осенью 2018 г. покупки валюты на внутреннем рынке https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10833582
3. RAEX присвоило Ланта Банку рейтинг «ruB», прогноз стабильный https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10834767
4. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на февраль https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10836440
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у Радиотехбанка http://cbr.ru/press/PR/?file=31012019_083352ik2019-01-31T08_32_30.htm Банк упоминался в блоге 2 года назад из-за отзыва последнего (и низкого) рейтинга https://www.banki.ru/blog/day2/8348.php (4)
2. ЦБ отозвал лицензию у Камчаткомагропромбанка http://cbr.ru/press/PR/?file=30012019_233848ik2019-01-30T23_38_18.htm Банк упоминался в отчетности за август 2018 в связи с присвоением низкого рейтинга от RAEX. https://www.banki.ru/blog/day2/9936.php (6)
3. О снижении норматива Н1.1 у ПАО «Плюс Банк» ниже триггера в 5,125 http://cbr.ru/press/PR/?file=30012019_133146ik2019-01-30T13_30_10.htm
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Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
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