Новости по итогам отчетности за январь 2019 г.

Среди банков с универсальной лицензией, у которых норматив Н1.1 был нарушен или снизился ниже 7%,
фигурируют Плюс банк (31 день) и Роскомснаббанк (31 день).
Помимо этого Роскомснаббанк нарушал норматив Н1.2 (1 день).
Банк Дом.рф присоединяет Социнвестбанк https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10868830
Альфа банк присоединяет Балтийский банк http://cbr.ru/press/PR/?file=27022019_143755ik2019-02-27T14_36_10.htm
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Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, у кого отозвана лицензия и банки с ВА не обсуждаем): Взаимодействие, Центрально Азиатский банк
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=2
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Табличка банков, возможно прячущих плохие активы (кроме тех, кто на санации)
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=2
Из банков не на санации и с лицензией в табличке присутствуют УБРиР (=Уральский банк реконструкции и развития), КС банк, Роскомснаббанк. В предыдущем месяце первые 2 банка тоже засветились.
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После выхода предыдущей отчетности 1.2.2019, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: НКО АРБ-Инкасс
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Финансово-экономические новости, новости по некоторым крупным банкам, новости ЦБ:
1. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на март https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10864828
2. Минфин с 7 февраля по 6 марта 2019 закупит валюту на 194 млрд рублей https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10844673
3. Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 24,4% https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10853091 Год назад она составляла примерно 35% https://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10330966
4. Суммарные обязательства Роснефти (включая рублёвые) достигли $ 130 млрд, что составляет 27% от всех ЗВР ЦБ, к-рые примерно равны $ 470 млрд https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/dolg-rosnefti-dostig-4-4-trilliona-rubley-1027924225
5. Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства». Обещают поправки, чтобы с 1 июля 2020 года расходы на приобретение, установку, замену счетчиков электричества/воды несли гарантирующие поставщики, а эти расходы были бы включены в тарифы поставщиков. https://news.mail.ru/society/36200996/
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Интересная информация о банках в открытой печати после 1.2.2019 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от RAEX можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА на 13 янв 2017 есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M на 13 янв 2017 здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Арестован предсовдира КБ Восточный Майкл Калви https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10857661 и ещё 2 члена совдира https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10858131 Майкл Калви назвал ложью обвинения в свой адрес https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10858268 Подробности о плохих активах банка Восточный, которые проверка ЦБ нашла летом 2018 https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10861942 Насчет санации журналисты загнули. До 2019 МИНБ много лет жил с дырой и без санации, а ЦБ не обращал на это внимание.
2. В Примсоцбанке прошли обыски по делу о незаконной банковской деятельности https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10853300
3. Пишут, что в банке Центр-инвест прошли обыски и арестованы топ-менеджеры https://www.interfax.ru/russia/650749
4. RAEX отозвало рейтинг «ruCCC» с «негативным» прогнозом Невского Банка без подтверждения https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10845383
5. RAEX отозвало рейтинг ruB+ Руна-Банка без подтверждения https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10863413 У RAEX чутьё.
6. RAEX отозвало рейтинг ruA РНКО «Платежный Центр» без его подтверждения. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10850390
7. RAEX понизило рейтинг Экси Банку до уровня «ruCCC» с негативным прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10861110
8. RAEX присвоило банку «Элита» рейтинг «ruB» со «стабильным» прогнозом https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10844060
9. RAEX присвоило банку «Пермь» рейтинг кредитоспособности на уровне «ruВ». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз. https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10850390
10. Moody's отозвало рейтинг B2 БыстроБанка по причинам делового характера https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10845730 Остался рейтинг ruBB от RAEX. Состояние банка на текущий момент хорошее.
11. RAEX отозвало рейтинг ruBB+ банка Снежинский https://raexpert.ru/releases/2019/feb21 Больше рейтингов у банка нет.
Состояние банка на текущий момент хорошее.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2019&mon=2 (*)
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, и банки с ВА не обсуждаем):
Роскомснаббанк, Кузнецкий Мост, Взаимодействие, Москоммерцбанк, Кемсоцинбанк, Чувашкредитпромбанк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2019&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности, см. (*)
Самые убыточные банки по показателю: отношение убытка к источникам собственных средств
можно посмотреть здесь (*) Среди банков, не находящихся на санации, лидируют Роскомснаббанк, Кемсоцинбанк, Чувашкредитпромбанк, Нижневолжский коммерческий банк, Кузнецкий Мост, Москоммерцбанк.
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Музыкальная пауза. Поздравляю женщин с праздником 8 марта!
Let's dance - Chris Montez, 1962. https://www.youtube.com/watch?v=lPj3SJcx0Wc
Комментарии 3
Музыкальная пауза - огонь!
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