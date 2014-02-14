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Интересная информация о банках в открытой печати (банки "безоблачного неба") на 14.2.2014

14.02.2014 13:02 1 3 668 просмотров
Эсидбанк из Махачкалы, московские «Аскания Траст» и «Арсенал» нарушали нормативы ЦБ в октябре; Владпромбанк из Владимира и Эсидбанк нарушали нормативы ЦБ в ноябре
источник: http://www.banki.ru/news/columnists/?id=6049418#reviewArea
Смолевич, Бумеранг, Атлас нарушали нормативы ЦБ в декабре:
источник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6120337
на 1.1.2014 Арсенал нарушал норматив по капиталу (минимум 180 млн, а у него 166 млн руб)
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
Многие другие нарушители нормативов ЦБ в октябре-декабре потеряли лицензии: Ураллига, Волго-Камский Банк (нарушители октября); Волжскй Социальный Банк из Самары и Смоленский Банк (нарушители ноября), Имбанк, Мой банк (нарушители декабря).
Солидарность из Самары - нарушитель ноября отправлен на санацию. Источник - два первых сообщения, указанные выше.
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Интересная информация о других банках в открытой печати:
Монолит: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6104341
"Сообщения посетителей портала Банки.ру об отказе финорганизации в выдаче вкладов в некоторых отделениях появились еще в конце декабря прошлого года."
Сберкред: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6216582
"Сберкред Банк попал в поле зрения СМИ после того, как в декабре ввел очередность для снятия наличных денег со вкладов."
Фининвест: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6182971
"Банк «Фининвест» задерживает проведение платежей, сообщили корреспонденту Банки.ру в кредитной организации. "
Тульский промышленник: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=5736246
"как рассказали порталу Банки.ру сразу несколько очевидцев, приток клиентов в банке увеличился в разы, а получить денежные средства стало проблематично."
Смолевич: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6120421
"Банк «Смолевич» (Рославль) не исполнял клиентские платежи в последнем месяце 2013 года."
Фиа: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6212803
"3 декабря «Фиа-банк» был вынужден ввести ограничения на выдачу вкладов. Запись в очередь шла уже на февраль. Кроме того, банк ввел ограничение на снятие наличных в банкоматах — 50 тысяч рублей в месяц."
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Банки, которые ЦБ выгоняет из системы страхования вкладов: Приполярный, Эсид
http://cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=855
http://cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=852
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.1.2014 (норматив Н2): Бумеранг, Смолевич, БФТ, Монолит, Кредпромбанк, Траст Капитал Банк...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.1.2014 (норматив Н3): Стратегия, Бумеранг, Нац. Банк Развития Бизнеса...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по Н1: ОМП-банк, Русславбанк, Нац. Банк Развития бизнеса, Город, Церих
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum

Комментарии 1

Бе Ри  (дай)
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мнение банковских аналитиков о некоторых других банках можно посмотреть в блоге super. Еще:
Связной: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6185901
"Группу Михаила Прохорова не устраивает текущее состояние Связного Банка, поясняют собеседники «Коммерсанта». "
Генбанк: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6071357
"Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Генбанку до уровня «В++» («Приемлемый уровень кредитоспособности»)... Ключевым фактором, обусловившим понижение рейтинговой оценки, стало ухудшение показателей ликвидности."
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