Новости по итогам отчетности января 2014 г.

1. Нарушители нормативов ЦБ в январе
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6246626
"Напомним, что с 1 января 2014 года банки обязаны соблюдать не один, а три норматива достаточности собственных средств: Н1.0 (норматив достаточности собственных средств, минимум 10%), Н1.1 (норматив достаточности базового капитала, минимум 5%) и Н1.2 (норматив достаточности основного капитала, минимум 5,5%). Не все банки справились с этой задачей....
С 9 по 19 и с 22 по 26 января включительно нарушал норматив достаточности основного капитала банк «Стратегия». К отчетной дате ему удалось его выполнить: на 1 февраля Н1.2 составил 5,51%.
«Банкирский Дом» 31 января не выполнил норматив достаточности основного капитала: он у него был равен 5,37%. Отметим, что в этот же день норматив достаточности базового капитала банка Н1.1 был также равен 5,37%, что не является нарушением, но находит свое отражение в отчетности.
9 января Н1.2 нарушил банк «РЕСО Кредит». Значение показателя за эту дату составило 5,03%. К 1 февраля Н1.2 у банка был равен 7,46%.
Неоднократно нарушавший нормативы ликвидности в декабре прошлого года банк «Смолевич» продолжил нарушение одного из них и в начале этого года. С 9 по 16 января банк не выполнял норматив текущей ликвидности Н2: он опускался ниже минимально допустимых 15%. К 1 февраля ситуация выправилась: Н2 был на уровне 17,63%.
Норматив долгосрочной ликвидности Н4 9 января нарушил Примтеркомбанк. Показатель превысил максимально допустимые 120% и составил 121,95%. На 1 февраля значение показателя было на уровне 105,11%.
«Северо-Восточный Альянс» весь январь не соблюдал норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц Н12. Он у банка был выше максимально допустимых 25%.
Национальный банк «Траст» хоть и не нарушал норматив достаточности базового капитала Н1.1, но весь январь он у него был ниже 5,5% (эта информация отмечается в отчетности)."
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Арсенал продолжает нарушать норматив по капиталу (минимум 180 млн, а у него 166 млн руб)
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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Список банков "безоблачного неба" остается таким же, как на 14 февраля без изменений (см. предыдущий пост)
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Изгнание банков Приполярный и Эсидбанк из системы страхования вкладов завершено:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6255710
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6260715
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н2): Юникор, БФТ, Монолит, Сберкред, Смолевич, Траст Капитал, Международный банк развития...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н3): Рит-банк, Экопромбанк, Академический русский банк, Софрино, Фондсервисбанк, Российский Нац. Ком. банк, Сберкред, Монолит, БФТ...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по Н1: Западный, РЗБ, Тусар, Московский Индустриальный банк, Промтрансбанк...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Комментарии 5
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6219515
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6286930
"Количество российских банков, продемонстрировавших отрицательный финансовый результат по итогам февраля 2014-го, увеличилось в 2,4 раза с начала года — до 208 кредитных организаций... На конец декабря 2013 года в России насчитывалось 88 убыточных КО, тогда как в начале года — всего 55.... Вместе с тем за январь — февраль 2014-го уменьшилось количество прибыльных КО — до 703 на 1 февраля с 834 на начало года."
1. "Банк «Стройкредит» установил ограничения на выдачу вкладов и наличных денежных средств через банкоматы — не более 100 тыс. рублей в день.... В настоящее время банк также не проводит безналичные платежи, сообщили в кредитной организации." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6329553
2. "«Эксперт РА» понизило рейтинг Русского Земельного Банка до преддефолтного уровня... понижение связано в первую очередь с «приостановкой банком проведения значительной части операций с 11 марта 2014 года». Подчеркивается, что это «серьезно затрудняет своевременное и полное выполнение обязательств перед кредиторами»" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6329683
3. "ЦБ потребовал от Арт-Банка прекратить работу с вкладами" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6319361
1. "Активы Русского Земельного Банка сократились вдвое в феврале.... до 9,2 млрд рублей, капитал — на 19%, до 1,38 млрд рублей. В пассивах наблюдается мощный отток остатков на счетах юридических лиц, которые сократились в 4,5 раза (до 1 млрд рублей), вкладов физических лиц — почти на 40% (с 6,38 млрд до 3,9 млрд рублей), привлечения от банков — в 2,6 раза (до 0,75 млрд). Основная причина сокращения капитала, как подсчитали аналитики портала Банки.ру, — снижение объема предоставленных банку субординированных кредитов (учитываемых в составе капитала) на 478 млн рублей.... Отметим, что с конца прошлой недели банк не обслуживает своих клиентов"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6338356
2. "С Банк приостановил свою работу в <Москве и области> 14 марта.... Офисы С Банка (ранее — Сбекред Банк) в понедельник, 17 марта, закрыты... <17 марта> в головном офисе на Новокузнецкой в первой половине дня работали сотрудники полиции." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6334354
1. РЗБ: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_083444bank3.htm
2. С Банк (Сберкред): http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_082237bank2.htm
3. Стройкредит: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_080959bank1.htm
Для валютных вкладчиков. Курсы ЦБ на 18.3.2014:
1$= 36,6505 ; 1Eu= 50,9442
PS Результаты вскрытия:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6343222
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6343185