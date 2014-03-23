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Новости по итогам отчетности за февраль 2014 г.

23.03.2014 16:26 9 2 469 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за февраль (тех, кто находится на санации не обсуждаем):
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6350065
Дагестанский банк «Каспий» 4 и 6 февраля не выполнил Н2: он у него оказался ниже минимального порога в 15%. На 1 марта ситуация улучшилась: Н2 был равен 84,67%.
Столичный банк «Местный Кредит» 26 и 27 февраля не выполнил норматив текущей ликвидности Н3: он опускался ниже 50%. На 1 марта норматив был выполнен — 52,42%.
У НКО «Мигом» был нулевым норматив достаточности собственных средств начиная с 12 февраля и до конца месяца. В тот же период НКО нарушала норматив текущей ликвидности для РНКО Н15, минимально допустимое значение которого 100%, а у организации был ниже 1,2%. С 18 марта ЦБ отозвал у этой НКО лицензию.
Банк «Банкирский Дом» 1 и 2 февраля не выполнил норматив достаточности основного капитала Н1.2. В эти дни он был равен 5,37% при минимально допустимых 5,5%. На 1 марта показатель был на уровне 5,61%. Также в эти даты норматив достаточности базового капитала Н1.1 хоть и не был нарушен, но держался ниже 5,5%, что в отчетности указывается отдельно. На 1 марта Н1.1 был равен 5,61%.

Ниже 5,5% периодически снижался норматив достаточности базового капитала у Национального Банка «Траст» (с 3 февраля и до конца месяца), Гринфилдбанка (с 1 по 3 февраля), банка «Клиентский» (с 11 по 27 февраля). Отметим, что эти банки не нарушали нормативов. В отчетности эти данные раскрываются для информации.
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05.03.2014 отозваны лицензии у банков Монолит, Дагестан, и Банк развития бизнеса (Кемерово)
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=05032014_082703bank5-general.htm
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=05032014_084631bank6-general.htm
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=05032014_080238bank4-general.htm
18.03.2014 отозваны лицензии у банков Русский Земельный Банк, С Банк (Сберкред), Стройкредит и НКО Мигом
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_083444bank3.htm
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_082237bank2.htm
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=18032014_080959bank1.htm
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Тем самым, Монолит и Сберкред выпали из перечня банков "безоблачного неба", указанного здесь:
http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php
Заметим также, что Монолит, Сберкред, РЗБ фигурировали в лидерах антирэнкинга по нормативам Н1, Н2, Н3 по итогам отчетности за январь: http://www.banki.ru/blog/day2/4868.php
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ЦБ изгоняет Арт-Банк из системы страхования вкладов
http://cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=912
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В связи с санкциями США с 21.03.2014 не проводились платежи по картам Visa и MasterCard ряда банков
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6360763
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6360356
Россия (Ю.Ковальчук), СМП Банк и Инвесткапиталбанк (Ротенберги), дочки России: Собинбанк, Финсервис.
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н2): Истком-финанс, Банк-Т, Траст Капитал Банк, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ, ИС БАНК, БАНК БФТ, Бумеранг...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н3): РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК , ФИНТРАСТБАНК, ИНКАРОБАНК, РОСБИЗНЕСБАНК, ЮНИКОР, РИТ-БАНК, СОФРИНО...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по Н1: Тусар, ЛЕНОБЛБАНК, ГАЗСТРОЙБАНК, РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, БТА-КАЗАНЬ, ЕВРОКРЕДИТ, ПРОМРЕГИОНБАНК ...
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum

Комментарии 9

Андрей Питуркин  (Зеленоград 9 район)
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Добрый день.Спасибо Вам за информацию.Андрей smile:)
Бе Ри  (дай)
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Сегодня 26.3.2014 отозваны лицензии у 3-х банков и НКО "ЭнергоБизнес" smile:cry: Банки:
1. Мой Банк. Ипотека (Уфа): http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26032014_072923bank2-general.htm
2. Совинком: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26032014_085339bank3-general.htm
3. Сберинвестбанк: http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26032014_072147bank1-general.htm
Для валютных вкладчиков. Курсы ЦБ на 26.03.2014
1 $= 35,9316 руб; 1 Eu= 49,7042 руб
Выплаты АСВ начнутся не позднее 9 апреля:
http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/315568/
http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/315566/
Бе Ри  (дай)
#
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6394085
"Как рассказали порталу Банки.ру в головном офисе «Софрино», в банке временно введена запись на получение наличных средств."
http://www.afbank.ru/news/800
"«АФ БАНК»... столкнулся с невозможностью в срок и в полном объеме исполнять обязательства перед своими клиентами и вкладчиками...."
Александр  (supеr)
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Это уже второй вторая дочка Казахстанских банков. Первая была АФ Банк(сокращение от Астана Финанс).
Что-то в Казахстане не ладно.
Бе Ри  (дай)
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Александр smile:uncap: Все проблемы начались после одномоментной девальвации тенге (11 февраля 2014 г.) на 20%: http://news.mail.ru/economics/16997420/
Это был шок, который многие Казахстанские банки и компании, видимо, не выдержали. Думаю, сейчас все банки - дочки Казахстанских банков/компаний находятся в зоне риска по этой причине. Проблемы ведь начинаются не сразу после девальвации, а с лагом в 2-3 месяца и больше.
Александр  (supеr)
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У нас кстати этими двумя банками Казахстанские дочки не ограничиваются.
Вспоминается сразу Москоммерцбанк и БЦК-Москва, возможно есть еще какие-то.
Бе Ри  (дай)
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1. "Банк «Огни Москвы» испытывает проблемы с ликвидностью"
http://www.gazeta.ru/business/news/2014/04/09/n_6070917.shtml
"клиенты жалуются на то, что организация с задержкой выдает вклады и проценты по ним и не проводит платежи юридических лиц вовремя."
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6433275
"После плановой проверки регулятором в январе — феврале в отношении банка «Огни Москвы» ввели ограничения на общую сумму привлекаемых вкладов: она не может превышать 12,32 млрд рублей. «Ограничения введены с 21 февраля на полгода... уровень ликвидности банка оценивается как довольно низкий..... достаточность базового капитала Н1.1. составляет сейчас 5,22% при минимуме 5%." Это, видимо, значения из отчетности на 1 апреля (будет опубликована в 20-х числах апреля). Отмечу, что величина Н1.1 в 5,22% формально не является нарушением, но находится ниже триггера в 5,5%.

2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Юникорбанка на фоне отсутствия интереса к бизнесу у акционеров
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6441431
"Понижение рейтинга Юникорбанка обусловлено отказом действующих собственников от реализации своих преимущественных прав по приобретению дополнительного выпуска акций банка на 200 миллионов рублей... По состоянию на 1 марта 2014 года норматив Н3 <текущей ликвидности> составил 50,7% при нормативном минимуме в 50%, при этом банк полностью заложил имеющийся портфель ликвидных ценных бумаг, отмечается в релизе «Эксперт РА»."
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