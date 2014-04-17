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Новости по итогам отчетности за март 2014 г.

17.04.2014 01:24 28 13 647 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за март (тех, кто находится на санации не обсуждаем):
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6474645
АФ Банк с 5 марта до конца месяца не выполнял норматив достаточности капитала Н1.0 — он у него опускался ниже минимально допустимых 10%. На 1 апреля Н1.0 был на уровне 3,28%. Кроме того, банк в марте нарушал нормативы Н1.1, Н1.2, Н2, Н3, Н4, Н10.1.
Национальный Банк Развития Бизнеса с 14 марта и до конца месяца не соблюдал норматив достаточности собственных средств Н1.0: он был менее 10%, а на 1 апреля он составил 5,84%. Также банк нарушал в марте нормативы Н1.2 и Н7.
КИП-Банк 10 марта нарушил норматив текущей ликвидности Н3. Он был равен 43,44% при минимально допустимых 50%. К концу месяца ситуация значительно улучшилась: Н3 был на уровне 78,46%.
С 14 по 16 марта норматив достаточности собственных средств Н1.0 нарушил Всероссийский Банк Развития Регионов: он у него в эти дни составлял 9,36% при необходимом минимуме в 10%.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала ниже 5,5% несколько дней в марте банк «Клиентский» (с 1 по 26 марта), НБ «Траст» (с 3 по 24 марта) и «Первомайский» (с 1 по 25 марта).
Замечание. НБ Траст провел 25 марта докапитализацию и норматив Н1.1 с этого момента нормализовался.
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В марте четыре банка допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6474665
Об этом свидетельствуют остатки и обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Рекордсменом по отчетности на 1 апреля стал башкирский АФ Банк... исходящий остаток по состоянию на 1 апреля — 345 млн. Следующим идет Первый Клиентский Банк и «Новый Символ». Обороты по счету 47418 составили у этих банков 50,7 млн и 48,3 млн рублей соответственно. Замыкает список Нацкорпбанк с неисполненными платежами на сумму 10 млн рублей.
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Интересные новости о других банках, появившиеся после предыдущей записи в блоге
(23.03.2014 г.):

АФ банк просится на санацию: http://www.afbank.ru/news/802
"в настоящее время Банк столкнулся с невозможностью в срок и в полном объеме исполнять
обязательства перед своими клиентами и вкладчиками."

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6394085
"Как рассказали порталу Банки.ру в головном офисе «Софрино», в банке временно введена
запись на получение наличных средств."

http://www.kommersant.ru/doc/2449070
"Банк «БТА-Казань» ввел ограничения на выдачу средств вкладчикам, сообщили в кредитной
организации."

http://www.gazeta.ru/business/news/2014/04/09/n_6070917.shtml
клиенты банка "Огни Москвы" "жалуются на то, что организация с задержкой выдает вклады
и проценты по ним и не проводит платежи юридических лиц вовремя."
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6433275
в банке "Огни Москвы" введена запись "на досрочную выдачу денежных средств по вкладам...
в отношении банка «Огни Москвы» ввели ограничения на общую сумму привлекаемых вкладов:
она не может превышать 12,32 млрд рублей. «Ограничения введены с 21 февраля на полгода...
уровень ликвидности банка оценивается как довольно низкий."

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6441431
"«Эксперт РА» понизило рейтинг Юникорбанка на фоне отсутствия интереса к бизнесу у
акционеров... Понижение рейтинга Юникорбанка обусловлено отказом действующих собственников
от реализации своих преимущественных прав по приобретению дополнительного выпуска акций
банка на 200 миллионов рублей... По состоянию на 1 марта 2014 года норматив Н3 составил 50,7% при нормативном минимуме в 50%, при этом банк полностью заложил имеющийся портфель ликвидных ценных бумаг,
отмечается в релизе «Эксперт РА»."

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6463650
Изгнание Арт-Банка из системы страхования вкладов завершено.

Лицензии отозваны у банков Мой Банк. Ипотека (Уфа), Совинком, Сберинвестбанк и
НКО "ЭнергоБизнес"
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н2):
АФ БАНК, БАНК БФТ, ОГНИ МОСКВЫ, НАРОДНЫЙ КРЕДИТ,ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ,
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ, БАЙКАЛИНВЕСТБАНК, РСКБ, БАНК - Т, ПРОФИТ БАНК, ЭКОПРОМБАНК,
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.2.2014 (норматив Н3):
АФ БАНК, БАНК ФИНАМ, РУССКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК, СТОЛИЧНЫЙ КРЕДИТ, ЗАПАДНЫЙ, ВПБ,
ЯРИНТЕРБАНК, СОФРИНО, ТРОЙКА-Д БАНК, ФОНДСЕРВИСБАНК, БТА-КАЗАНЬ
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по достаточности капитала Н1.0:
АФ БАНК, НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА, ЗАПАДНЫЙ, СОВЕТСКИЙ, АЙМАНИБАНК, ТУСАР,
ТАВРИЧЕСКИЙ, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, ЕВРОКОММЕРЦ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК,
БТА-КАЗАНЬ
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Вот еще рэнкинг по размеру крупных кредитных рисков, норматив Н7:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6&orderby=Sum

Комментарии 28

Бе Ри  (дай)
#
сегодня утром (после записи в блоге) отозваны 2 лицензии:
1. КБ «Каспий» (г. Махачкала): http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=17042014_090802bank2-general.htm
2. «АФ Банк» (г. Уфа): http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=17042014_070337bank1-general.htm

Замечу, что Каспий упоминался в предыдущем сообщении в этом блоге http://www.banki.ru/blog/day2/4950.php
как нарушитель нормативов ЦБ в феврале. АФ банк много раз упоминается выше, в последней записи в этом блоге.
1611949  (1611949)
#
Увидев в антирэнкинге Н3 аббревиатуру "ВПБ" удивился, неужто, думаю, ВнешПромБанк, а оказалось - Военно-Промышленный. smile:D
Александр  (supеr)
#
Вы забыли Финам указать. Он нарушил Н3 по состоянию на 1 апреля.
Было 49% при минимуме в 50%.
Александр  (supеr)
#
Из интересных банков я бы обратил внимание на Первый Республиканский.
В народном рейтинге появился первый негативный отзыв: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?responseID=6475011
И что чтобы его спрятать сразу вышли 3 хвалебных отзыва от сотрудников банка.
Я об этом банке писал еще в прошлом году: http://www.banki.ru/blog/super2/4664.php
Бе Ри  (дай)
#
сегодня отозваны лицензии у 2-х банков:
1. «Национальный банк развития бизнеса» (ОАО «НББ» ):
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24042014_085026bank2-general.htm
2. банк Местный кредит (КБ «МК Банк»):
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24042014_083338bank1-general.htm
Курсы ЦБ на 24.4.2014 для валютных вкладчиков:
1$=35,6625 ; 1Eu=49,2820
Замечу, что банк НББ упоминался выше на этой странице как нарушитель нормативов ЦБ в марте, а МК банк упоминался в предыдущей записи в этом блоге http://www.banki.ru/blog/day2/4950.php
как нарушитель нормативов ЦБ в феврале.
Бе Ри  (дай)
#
1. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6511453
"Банк «Огни Москвы» приостановил прием вкладов. Также кредитная организация не проводит переводы между счетами физических и юридических лиц. Забрать же средства с депозитов можно только по предварительной записи."
2. http://top.rbc.ru/economics/23/04/2014/920042.shtml
"Первый республиканский банк (106-е место по активам, объем вкладов - 24,6 млрд руб.) испытывает затруднения при проведении платежей юрлиц и индивидуальных предпринимателей... В феврале текущего года по просьбе банка международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало долгосрочный рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте "Саа1", а также краткосрочный рейтинг по депозитам "Not Prime" и рейтинг финансовой устойчивости "Е"."
3. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6511938
"...в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» ... обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке"
Александр  (alan-k)
#
Неплохо бы привести исправленный заголовок статьи, на которую вы ссылаетесь!
Банк «Югра» опроверг информацию о введении записи на получение вкладов
Бе Ри  (дай)
#
в комменте приведена фраза из текста. Заголовок статьи редакция поменяла после того, как я на статью сослался, а когда ссылался, заголовок был другой. Но все равно, информацию надо доносить. Вот пример из недавнего прошлого. Здесь БТА-Казань опровергает инфу о трудностях в банке: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=2680206#message2680206
а через 2 недели уже подтверждает:
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6475389
Александр  (supеr)
#
Депозиты Физлиц
Югра 36 млрд
Огни Москвы 12 млрд руб
ПРБ 24 млрд руб
Софрино 5 млрд руб
Фининвест 12 млрд руб
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