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Новости по итогам отчетности за апрель 2014 г.

17.05.2014 00:25 13 4 747 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за апрель (тех, кто находится на санации не обсуждаем):
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6613079
«БТА-Казань» два дня — 11 и 29 апреля — не соблюдал норматив текущей ликвидности Н3 . Этот показатель у него опускался ниже минимально допустимых 50%.
НСТ-Банк не соблюдал несколько дней норматив Н3, его значение было ниже 50%, на 1 мая Н3 был на уровне 50,17%.
Киви Банк с 4 по 9 апреля нарушал норматив достаточности основного капитала Н1.2 (допустимый минимум 5,5%). На 1 мая показатель составил 5,94%.
Далетбанк 24 апреля не выполнял норматив мгновенной ликвидности Н2 . В этот день показатель у него был равен 14,46% при минимально допустимых 15%.
«Кутузовский» 25 и 28 апреля, нарушал нормативы мгновенной и текущей ликвидности Н2 и Н3. Показатели были ниже пороговых значений 15% и 50% соответственно. На 1 мая Н2 и Н3 составили 48,99% и 50,13% соответственно.

Наибольшее число нормативов нарушил банк «Огни Москвы», лицензия отозвана 16 мая.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в апреле банк «Клиентский» (17-го и с 22 по 29 апреля) и НБ «Траст» (весь апрель).
Коммент. Траст взялся за старое. Провел докапу 25 марта, исправил норматив Н1.1, но, как оказалось, не на долго.
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После предыдущей записи в блоге 17 апреля, лицензии отозваны у следующих банков: Каспий, АФ Банк, Западный, Национальный банк развития бизнеса, Местный кредит Первый республиканский банк, Атлас банк, Навигатор, Огни Москвы. Кроме того, для банка БТА-Казань ищут санатора http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6527302
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Интересные новости о других банках, появившиеся после предыдущей записи в блоге
(17.04.2014 г.):

"...в рамках уголовного дела о «незаконной банковской деятельности» ... обыски были проведены в Финпромбанке, Русславбанке" http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6511938
"Рейтинговое агентство AK&M понизило рейтинг кредитоспособности Русславбанка до уровня «В++» по национальной шкале с «негативным» прогнозом." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6535487
"12 мая банки "Церих" и ОР-банк подали к Русславбанку два иска по поводу невыполнения платежных поручений." http://top.rbc.ru/economics/14/05/2014/923544.shtml#xtor=AL-
Коммент. Исков уже 3: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=2775539#message2775539
В Народном рейтинге появились жалобы на то, что с конца апреля через Контакт плохо проходят платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/russlavbank/

"МВД и следственный департамент провели обыски в ИпоТек Банке, Коммерческом Банке Развития, Международном Банке Финансов и Инвестиций (МБФИ), а также в филиале «Московский» Профессионального Кредитного Банка (ПК-Банк), в которых, по данным следствия, проводились «незаконные финансовые операции»." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6531473

"Собинбанк, Инвесткапиталбанк и «Северный Морской Путь» попали под санкции США"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6524914
MasterCard приостановит обслуживание карт этих банков
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6525575
и Visa тоже http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6527468
"СМП Банк из-за санкций отказался от кредитов и депозитов в валюте"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6528090

"Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит» до уровня «B++», «приемлемый уровень кредитоспособности», прогноз по рейтингу — «негативный»." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6535173

"Центробанк в ходе нескольких проверок выявил в Мособлбанке схему вывода за баланс средств вкладчиков — физических лиц. За балансом скопилось таким образом порядка 60 млрд рублей" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6548087&MID=2757168

"Балтийский Банк пытается оспорить <в суде> предписание регулятора от 28 марта ограничить в течение полугода привлечение и размещение денег во вклады. В том числе банку был ограничен объем ежедневных остатков денежных средств" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6548869

"Убыток Связного Банка превысил 2,5 млрд рублей по итогам 2013 года" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6544208

"Банк «Замоскворецкий» приостановил проведение платежей физлиц" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6563516

"Темпбанк перестал осуществлять переводы в долларах" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6563753

ЦБ запретил с 13 мая 2014 года Коммерческому банку "ИстКом-Финанс"... привлекать вклады физлиц и открывать банковские счета физлицам http://www.cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=996&sv=Y

В Народном рейтинге появились жалобы на то, что с конца апреля через терминалы Смартбанка не проходят платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/smartbank/

Новости по Софрино. "Читатели портала Банки.ру в конце февраля 2014 года начали оставлять первые сообщения о том, что «Софрино» задерживает выдачу денежных средств россиянам со счетов... «Учитывая проблемы с ликвидностью и снижение платежной динамики клиентов, довольно нетипичным кажется приобретение банком в марте текущего года недвижимости на сумму около 360 миллионов рублей, которая не используется в основной деятельности»" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6520068

Список самых убыточных банков с анализом убытков
http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=6565635
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.5.2014 (норматив Н2):
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АЛЬЯНС, БАНК БФТ, АЗИМУТ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК, МЕТРОБАНК,
ЭКОПРОМБАНК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ , ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БАНК , РУССЛАВБАНК, ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ, ПРОФИТ БАНК, МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.5.2014 (норматив Н3):
БТА-КАЗАНЬ, НСТ-БАНК , МАК-БАНК, НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС, ПРИОБЬЕ , БАНК БФТ, РИТ-БАНК, ЕАТП БАНК, ТУРБОБАНК, КУТУЗОВСКИЙ, СОФРИНО, ЭСИДБАНК
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по достаточности капитала Н1.0:
ГАЗСТРОЙБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ЕВРОКОММЕРЦ, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, ТАТФОНДБАНК, СОВЕТСКИЙ,
ТАВРИЧЕСКИЙ, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ БАНК, АНКОР БАНК,
БАНК - Т, ТРАНСПОРТНЫЙ, ГОРОД, НАРОДНЫЙ КРЕДИТ, СОФРИНО,
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Вот еще рэнкинг по размеру крупных кредитных рисков, норматив Н7:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6&orderby=Sum
Вот еще рэнкинг 8823/капитал, примерно показывающий отношение объема ЗПИФов к капиталу
http://www.analizbankov.ru/rating.php...2014-02-01
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Музыкальная пауза ("Сказание о Солнце-бубне", на марсианском языке smile:)
http://www.youtube.com/watch?v=eD-SABImqtI

Комментарии 13

Lala +  (lala1978)
#
Спасибо за обобщенную информацию.
Бе Ри  (дай)
#
жалобы на непроведение платежей в Мособлбанке можно посмотреть ещё здесь
http://www.banki.ru/services/questions-answers/?id=1312457&showForm#success
"Центробанк вскоре может объявить о санации Мособлбанка. На роль санатора претендует подконтрольный братьям Ротенбергам «СМП банк» — против него США ввели санкции"
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=99634&MID=2783130#message2783130
Jonny Alexandrovi4  (Jonny_MC)
#
Отличный блог. Коротко о главном за 1 минуту. Спасибо!
Бе Ри  (дай)
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"в периметр санации попадут все три банка семьи Мальчевских... — Мособлбанк, Инресбанк, ... и Финанс бизнес банк " http://kommersant.ru/doc/2474216
Irina3012  (Irina3012)
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smile:flowers: Спасибо Вам!
Можно ли прокомментировать состояние Цериха на сегодня?
Бе Ри  (дай)
#
"ЦБ объявил о санации Мособлбанка, Инресбанка и Финанс Бизнес Банка с привлечением СМП Банка"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6630771
"Мероприятия по предупреждению банкротства будут проводиться АСВ совместно с СМП Банком... АСВ предоставит СМП кредит в размере 96,8 млрд рублей на десять лет. «Реализация плана и финансирование начинаются после получения новыми собственниками полного контроля (порядка 97% акций) над тремя банками и вывода из капитала прежних мажоритарных акционеров», — говорится в сообщении ЦБ." Подробнее: http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21052014_165934bank.htm
"Зампред Банка России Михаил Сухов о ситуации в Мособлбанке."
http://www.kommersant.ru/doc/2476460
зампред ЦБ об исчезнувших вкладах:
«Скорее всего, существовало специальное подразделение, занимавшееся фальсификацией»
Бе Ри  (дай)
#
1. "Банк «Замоскворецкий» составляет списки на получение наличных... как для физических, так и для юридических лиц. На вопрос, когда банк начнет выдавать наличные, сотрудник «Замоскворецкого» ответил: «Неизвестно когда. Денег нет»."
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6651461
2. ЦБ объявил о санации банка БТА-Казань
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052014_090007BTA.htm
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6654221
Коммент. Как я и писАл много раз, Эля не смогла отказать президенту Татарстана, который потребовал у Эли санации банка БТА-Казань (см. пункт 7 здесь
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=2745344#message2745344 )
После того, как СМП дали бесплатный кредит на 117 млрд, ЦБ уже не может отказать другим желающим на бесплатные кредиты. АСВ дали бесплатный кредит на санацию БТА-Казани в 10 млрд. Неформальным санатором будет Татфондбанк. Официально его утвердить не могут в силу плохих показателей в отчетности, например, он один из лидеров антирэнкинга по достаточности капитала Н1 (см. номер 6) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Т.о. если посредством санации МОБа на самом деле за счет денег налогоплательщиков спасают СМП, попавшего под санкции США, то под видом санации БТА-Казань на самом деле спасают Татфондбанк, миноритарным акционером которого является Татарстан http://www.cbr.ru/credit/depend/RB3058.pdf
Бе Ри  (дай)
#
1. "Столичный банк «Софрино» приостановил выдачу депозитов физическим лицам."
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6659408
"«На данный момент нет денежных средств», — поясняют в колл-центре «Софрино»"
2. "По просьбе Совкомбанка международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало у Совкомбанка долгосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте «B2», краткосрочные рейтинги по депозитам в национальной и иностранной валюте Not Prime, а также рейтинг финансовой устойчивости «E+»." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6659581
Бе Ри  (дай)
#
1. рейтинг банков от Forbes
http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2. Каждый четвертый банк в России стал убыточным
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6671157
3. Чистый убыток Хоум Кредит Банка по МСФО за I квартал составил 3,3 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6671770
4. Анатолий Мотылев (бывший владелец Глобэкса) заметил, что клиенты больше доверяют крупным банкам, а ЦБ у крупняка лицухи не очень хочет отзывать (см. МОБ) и решил объединить свои Российский Кредит, М Банк и КРК http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6684069
5. Аналогично, Рост Банк объединит принадлежащие ему банки: Рост Банк (Москва), Байкалинвестбанк (Иркутск), Тверьуниверсалбанк (Тверь), СКА-Банк (Смоленск), Аккобанк (Сургут) и «Кедр» (Красноярск).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6701390
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