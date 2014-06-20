Новости по итогам отчетности за май 2014 г.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6731376
Проблемы с ликвидностью испытывал КБ «ИстКом-Финанс», в течение 14 дней нарушавший норматив мгновенной ликвидности Н2 и в течение 11 дней – норматив текущей ликвидности Н3. На 1 июня значения этих нормативов также оказались ниже минимального уровня: Н2=0,94% (допустимо 15%) и Н3=46,44% (допустимо 50%). Решением Банка России, начиная с 19 июня, у банка утратила силу лицензия на право привлечения вкладов физических лиц и обслуживание их счетов.
Коммент. Значение норматива Н2 у ИстКом-Финанс на 1 июня в 15 раз (!!!) меньше допустимого, это значит, что у банка нет ликвидности.
НСТ-Банк допускал нарушение норматива текущей ликвидности (Н3) в течение 10 дней, на 1 июня находится на уровне 50,99%, что близко к минимальному уровню в 50%.
Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,5% банки Росинтербанк (18 дней), Первомайский (19 дней), Национальный Банк «Траст» (16 дней), банк «Клиентский» (1 день).
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Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Новый коммерческий банк, Махачкалинский городской банк, Народный банк республики Тыва, НСТ банк http://www.analizbankov.ru/rating.php...198&DESC=1
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В мае Эсидбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6474665
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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После предыдущей записи в блоге 17 апреля, лицензии отозваны у следующих банков: Кутузовский, Кредитимпэкс, Радиан, Банк БФТ, Софрино,
на санацию отправлены Мособлбанк, Инресбанк, Финанс бизнес банк, санация проводится с участием СМП банка
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21052014_165934bank.htm
http://www.kommersant.ru/doc/2476460
а также на санацию отправлен банк БТА-Казань, санация проводится с участием Татфондбанка
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052014_090007BTA.htm
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Интересные новости о других банках, появившиеся после предыдущей записи в блоге (17.05.2014 г.):
"Банк «Замоскворецкий» составляет списки на получение наличных... как для физических, так и для юридических лиц. На вопрос, когда банк начнет выдавать наличные, сотрудник «Замоскворецкого» ответил: «Неизвестно когда. Денег нет»." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6651461
"Клиенты «Замоскворецкого» обратились в суд из-за невыдачи банком средств"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6723355
"«Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Балтийского Банка"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6718975
ранее сообщалось, что банк судится с ЦБ (см. предыдущую запись в блоге)
"Промсвязьбанк закончил первый квартал с убытком 2,1 млрд руб."
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6713522
Чистый убыток Хоум Кредит Банка по МСФО за I квартал составил 3,3 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6671770
рейтинг банков от Forbes
http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
Каждый четвертый банк в России стал убыточным
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6671157
Рэнкинг прибыли
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1
Анатолий Мотылев (бывший владелец Глобэкса) заметил, что клиенты больше доверяют крупным банкам, а ЦБ у крупняка лицухи не очень хочет отзывать (см. МОБ) и решил объединить свои Российский Кредит, М Банк и КРК http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6684069
Аналогично, Рост Банк объединит принадлежащие ему банки: Рост Банк (Москва), Байкалинвестбанк (Иркутск), Тверьуниверсалбанк (Тверь), СКА-Банк (Смоленск), Аккобанк (Сургут) и «Кедр» (Красноярск).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6701390
"АСВ: в реестре отсутствуют сведения об обязательствах «Огней Москвы» на 1 млрд рублей"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6723336
стресс-тесты ЦБ, описывающие возможный разнос БС РФ, приводятся здесь (пункт 1)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=215282&MID=2774358#message2774358
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.6.2014 (норматив Н2):
ИСТКОМ-ФИНАНС, ВИТЯЗЬ, ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БАНК, УРАЛФИНАНС, МЕТРОБАНК, ЭКОПРОМБАНК, АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК, АНКОР БАНК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ, ДЖАСТ БАНК, РИТ-БАНК, БАНК КАЗАНИ, ФОНДСЕРВИСБАНК, РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.6.2014 (норматив Н3):
ИСТКОМ-ФИНАНС, ЛЕТО БАНК, БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА, ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК, АЗИМУТ, НСТ-БАНК, ИНКАРОБАНК, ЗЕРНОБАНК, ДАГЭНЕРГОБАНК, СИБСОЦБАНК, АКРОПОЛЬ, ЕАТП БАНК, КАРА АЛТЫН
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по достаточности капитала Н1.0:
БАЛТИКА , РЕНЕССАНС КРЕДИТ, ТРАНСПОРТНЫЙ, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, ТАТФОНДБАНК, АНКОР БАНК, ПРОМРЕГИОНБАНК, ПЕРВОМАЙСКИЙ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, ИНБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ЛЕНОБЛБАНК, ПРОБИЗНЕСБАНК, ЭКОНОМБАНК, ОПМ-БАНК
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Замечание. В приведенных выше списках не указаны банки, находящиеся на санации.
Вот еще рэнкинг по размеру крупных кредитных рисков, норматив Н7:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6&orderby=Sum
Вот еще рэнкинг 8823/капитал, примерно показывающий отношение объема ЗПИФов к капиталу
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5506&orderby=Sum&DESC=1&Date=2014-02-01
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Музыкальная пауза. 1) "Губернский розыск рассылает телеграммы..." (клип из к/ф Интервенция, 1968)
http://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
2) Только для любителей авангарда: Собаки лают, караван идёт (С. Курёхин): http://pleer.com/tracks/596132091dp
(любителям авангарда слушать до конца!)
Комментарии 40
2. Правильная ссылка по Эсидбанку по-поводу задержки платежей в мае: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
3. Правильная ссылка по банкам, капитал которых был на 1 июня менее 180 млн руб
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
Не могли бы вы высказать ваше мнение по поводу РосгосстрахБанка? Насколько он безопасен для вкладчиков. Я, конечно, дилетант, но "рэнкинг 8823/капитал", например, мне не очень понравился
Объясните дилетанту, как низкий уровень капитала может повлиять на общее состояние банка ? Интересует Банк Балтика.
весной «Эксперт РА» понизило рейтинг Диг-Банка до «B+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6380796
2. Лидерами по оттоку активов <в мае> были «Экспо Капитал» (-76,6% до 0,53 млрд рублей), Первый Депозитный Банк (-70,4% до 0,27 млрд), «Уральская Расчетная Палата» (-44,7% до 0,08 млрд), Интеркоопбанк (-39,8% до 0,87 млрд), Современный Коммерческий Банк (бывший ДжиИ Мани Банк) (-39,2% до 16,7 млрд рублей). «Современный Коммерческий Банк находится в процессе объединения с Совкомбанком», http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6734574
3. Лидерами по убыткам <в мае> стали Московский Областной Банк (4,9 млрд рублей), Восточный Экспресс Банк (2,3 млрд рублей), «БТА-Казань» (2,29 млрд рублей), «Глобэкс» (2,05 млрд рублей) и Бинбанк (1,4 млрд рублей). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6734523
1. Замоскворецкий http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_083920ik2014-06-23T08_37_04.htm
2. Диг-Банк: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_085907ik2014-06-23T08_56_37.htm
ЗЫ про проблемы банка Замоскворецкий сообщалось выше на этой странице и ранее в предыдущей записи в этом блоге http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php
Про проблемы в Диг-банке сообщалось в предыдущих комментариях.
Список шалунов-пылесосов (название банка, рост корпоративного кредитования за последние 14 месяцев, прирост средств физ.лиц за последние 14 месяцев, доля средств физ.лиц в пассивах):
КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 69512,9% 1102,3% / 78
Западный 17384,7% 108 / 90 smile:uncap:
ЮГРА 1398,3% 554,0% / 79
МОСВОДОКАНАЛБАНК 769,8% 332,6% / 52
Церих 521,2% 33,8% / 54
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) 440,5% 322,4% / 58
АНТАЛБАНК 418,8% 248,3% / 62
ИНРЕСБАНК 402,5% 1268,4% / 89
НАВИГАТОР 395,6% 52,9% / 85 smile:uncap:
ЕВРОСИББАНК 388,1% 1016,8% / 69
НОВАХОВКАПИТАЛБАНК 313,8% 281,0% / 65
ЭРГОБАНК 295,1% 147,0% / 73
СТРАТЕГИЯ 267,8% 274,8% / 54
АДАМОН БАНК 254,1% 333,2% / 79
ИНБАНК 250,9% 1091,0% / 41
НИБ 218,2% 318,8% / 56
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 187,9% 55,7% / 82
ПУЛЬС СТОЛИЦЫ 158,2% 9,7% / 59
ТРАНСПОРТНЫЙ 152,9% 201,9% / 55
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК 130,7% 38,8% / 75
ДИЛ-БАНК 130,2% 109,6%/ 56
ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 126,5% 124,6% / 60
БЕНИФИТ-БАНК 126,3% 42,8% / 75
РОСИНТЕРБАНК 122,7% 81,4% / 54
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 105,8% 128,9% / 47,3%
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 101,0% 141,4% / 64
ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 98,4% 102,3% / 53
ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 98,3% 256,3% / 64
ГАЗТРАНСБАНК 93,1% 105,9% / 77
ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 93,0% 16,7% / 63
НОВОПОКРОВСКИЙ 91,8% 153,2% / 43
РОСБИЗНЕСБАНК 90,6% 13,6% / 59
ТАТАГРОПРОМБАНК 90,4% 69,0% / 52
СОВЕТСКИЙ 89,7% 37,5% / 73
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 87,2% 109,0% / 63
ЛЕНОБЛБАНК 82,2% 234,4% / 82
ТУСАР 81,4% 49,8% / 88
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 77,9% 30,0% / 71
а на 1 мая он был всего 42%.
2. О таблице. Цифры в первой колонке, на мой взгляд, не показательны, большие значения могут объясняться эффектом низкой базы. Поэтому, чтобы сделать выводы, по каждому банку надо смотреть отчетность отдельно.
3. Сам факт высоких процентов по депозитам не всегда показатель плохой ситуации в банке. Надо смотреть, куда банк деньги вкладывает, и сможет ли он эту ставку по вкладам отбить. Посмотрите, по каким ставкам относительно надёжные банки облигации привлекают http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=228241&PAGEN_1=1
Насчет ликвидности. Помимо оттока организаций банк еще активно раздает кредиты юр. лицам. Мне видится текущая ситуация так (поправьте, если в чем ошибся): для расчета с выводящими средства организациями банк распродал примерно на такую же сумму облигации и взял межбанковский кредит. Очень похожи суммы привлеченных вкладов от физ.лиц и сумма выданных кредитов. Не берусь ничего утверждать, я свойственен ошибаться, но мне это напоминает вывод активов из банка.
И снова возникает какое-то непонятное чувство.. Очень выросла просрочка, и в тоже время активно наращивается кредитный портфель, ни смотря ни на что. Вывод средств юр.лиц пока приостановился.
Что думаете по новой отчетности?