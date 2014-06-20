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Новости по итогам отчетности за май 2014 г.

20.06.2014 00:41 40 13 160 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за апрель (тех, кто находится на санации не обсуждаем):
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6731376
Проблемы с ликвидностью испытывал КБ «ИстКом-Финанс», в течение 14 дней нарушавший норматив мгновенной ликвидности Н2 и в течение 11 дней – норматив текущей ликвидности Н3. На 1 июня значения этих нормативов также оказались ниже минимального уровня: Н2=0,94% (допустимо 15%) и Н3=46,44% (допустимо 50%). Решением Банка России, начиная с 19 июня, у банка утратила силу лицензия на право привлечения вкладов физических лиц и обслуживание их счетов.
Коммент. Значение норматива Н2 у ИстКом-Финанс на 1 июня в 15 раз (!!!) меньше допустимого, это значит, что у банка нет ликвидности.

НСТ-Банк допускал нарушение норматива текущей ликвидности (Н3) в течение 10 дней, на 1 июня находится на уровне 50,99%, что близко к минимальному уровню в 50%.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,5% банки Росинтербанк (18 дней), Первомайский (19 дней), Национальный Банк «Траст» (16 дней), банк «Клиентский» (1 день).
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Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Новый коммерческий банк, Махачкалинский городской банк, Народный банк республики Тыва, НСТ банк http://www.analizbankov.ru/rating.php...198&DESC=1
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В мае Эсидбанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6474665
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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После предыдущей записи в блоге 17 апреля, лицензии отозваны у следующих банков: Кутузовский, Кредитимпэкс, Радиан, Банк БФТ, Софрино,
на санацию отправлены Мособлбанк, Инресбанк, Финанс бизнес банк, санация проводится с участием СМП банка
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=21052014_165934bank.htm
http://www.kommersant.ru/doc/2476460
а также на санацию отправлен банк БТА-Казань, санация проводится с участием Татфондбанка
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=27052014_090007BTA.htm
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Интересные новости о других банках, появившиеся после предыдущей записи в блоге (17.05.2014 г.):

"Банк «Замоскворецкий» составляет списки на получение наличных... как для физических, так и для юридических лиц. На вопрос, когда банк начнет выдавать наличные, сотрудник «Замоскворецкого» ответил: «Неизвестно когда. Денег нет»." http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6651461
"Клиенты «Замоскворецкого» обратились в суд из-за невыдачи банком средств"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6723355

"«Эксперт РА» отозвало рейтинг кредитоспособности Балтийского Банка"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6718975
ранее сообщалось, что банк судится с ЦБ (см. предыдущую запись в блоге)

"Промсвязьбанк закончил первый квартал с убытком 2,1 млрд руб."
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6713522

Чистый убыток Хоум Кредит Банка по МСФО за I квартал составил 3,3 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6671770

рейтинг банков от Forbes
http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1

Каждый четвертый банк в России стал убыточным
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6671157
Рэнкинг прибыли
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5141&DESC=1

Анатолий Мотылев (бывший владелец Глобэкса) заметил, что клиенты больше доверяют крупным банкам, а ЦБ у крупняка лицухи не очень хочет отзывать (см. МОБ) и решил объединить свои Российский Кредит, М Банк и КРК http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6684069
Аналогично, Рост Банк объединит принадлежащие ему банки: Рост Банк (Москва), Байкалинвестбанк (Иркутск), Тверьуниверсалбанк (Тверь), СКА-Банк (Смоленск), Аккобанк (Сургут) и «Кедр» (Красноярск).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6701390

"АСВ: в реестре отсутствуют сведения об обязательствах «Огней Москвы» на 1 млрд рублей"
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6723336

стресс-тесты ЦБ, описывающие возможный разнос БС РФ, приводятся здесь (пункт 1)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=215282&MID=2774358#message2774358
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Лидеры антирэнкинга по дефициту мгновенной ликвидности на 1.6.2014 (норматив Н2):
ИСТКОМ-ФИНАНС, ВИТЯЗЬ, ПЛАТЕЖНЫЙ СЕРВИСНЫЙ БАНК, УРАЛФИНАНС, МЕТРОБАНК, ЭКОПРОМБАНК, АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК, АНКОР БАНК, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КРЕДИТ, ДЖАСТ БАНК, РИТ-БАНК, БАНК КАЗАНИ, ФОНДСЕРВИСБАНК, РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по дефициту текущей ликвидности на 1.6.2014 (норматив Н3):
ИСТКОМ-ФИНАНС, ЛЕТО БАНК, БИЗНЕС ДЛЯ БИЗНЕСА, ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ БАНК, АЗИМУТ, НСТ-БАНК, ИНКАРОБАНК, ЗЕРНОБАНК, ДАГЭНЕРГОБАНК, СИБСОЦБАНК, АКРОПОЛЬ, ЕАТП БАНК, КАРА АЛТЫН
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4&orderby=Sum
Лидеры антирэнкинга по достаточности капитала Н1.0:
БАЛТИКА , РЕНЕССАНС КРЕДИТ, ТРАНСПОРТНЫЙ, МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК, ТАТФОНДБАНК, АНКОР БАНК, ПРОМРЕГИОНБАНК, ПЕРВОМАЙСКИЙ, ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК, ИНБАНК, ПРОМСВЯЗЬБАНК, ЛЕНОБЛБАНК, ПРОБИЗНЕСБАНК, ЭКОНОМБАНК, ОПМ-БАНК
источник: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
Замечание. В приведенных выше списках не указаны банки, находящиеся на санации.
Вот еще рэнкинг по размеру крупных кредитных рисков, норматив Н7:
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6&orderby=Sum
Вот еще рэнкинг 8823/капитал, примерно показывающий отношение объема ЗПИФов к капиталу
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5506&orderby=Sum&DESC=1&Date=2014-02-01
============================================================­­===============
Музыкальная пауза. 1) "Губернский розыск рассылает телеграммы..." (клип из к/ф Интервенция, 1968)
http://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
2) Только для любителей авангарда: Собаки лают, караван идёт (С. Курёхин): http://pleer.com/tracks/596132091dp
(любителям авангарда слушать до конца!) smile:)

Комментарии 40

Бе Ри  (дай)
#
Поправки. 1. Первую фразу "Нарушители нормативов ЦБ за апрель" следует читать так: "Нарушители нормативов ЦБ за май"
2. Правильная ссылка по Эсидбанку по-поводу задержки платежей в мае: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
3. Правильная ссылка по банкам, капитал которых был на 1 июня менее 180 млн руб
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
Филимон  (fil1042)
#
Спасибо за информацию.
RobbyNaish  (RobbyNaish)
#
Доброго времени суток! Всегда с большим интересом слежу за вашим блогом. Огромное спасибо, что несёте свет и знание в тёмные массы, ваша бесценная информация уже спасла один раз меня от довольно неприятной ситуации.
Не могли бы вы высказать ваше мнение по поводу РосгосстрахБанка? Насколько он безопасен для вкладчиков. Я, конечно, дилетант, но "рэнкинг 8823/капитал", например, мне не очень понравился
Бе Ри  (дай)
#
глянул отчетность, на общем фоне она неплохая. Показатель 8823/капитал у банка постепенно улучшается, раньше было хуже. Думаю, что в ближайшее время банку ничего не угрожает. smile:)
Grafinia  (grafov)
#
СПАСИБО !!!!
RobbyNaish  (RobbyNaish)
#
Спасибо smile:)
Виктор Тамбовский  (тамбов52)
#
Добрый день. Очень интересный обзор. Спасибо.
Объясните дилетанту, как низкий уровень капитала может повлиять на общее состояние банка ? Интересует Банк Балтика.
Бе Ри  (дай)
#
Если ЦБ потребует доначислить резервы по ссудам, то банк с низкой достаточностью капитала Н1 рискует нарушить норматив Н1 даже при незначительном доначислении резервов. К нарушителям нормативов ЦБ применяет разные санкции вплоть до отзыва лицензии за рискованную кредитную политику. Будем надеяться, что Балтику минует участь сия. Чтобы выйти из зоны риска банку надо увеличивать Н1.
Бе Ри  (дай)
#
1. В Народном рейтинге появились отзывы о том, что Диг-банк задерживает выплаты денег вкладчикам http://www.banki.ru/services/responses/bank/dig-bank/
весной «Эксперт РА» понизило рейтинг Диг-Банка до «B+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6380796
2. Лидерами по оттоку активов <в мае> были «Экспо Капитал» (-76,6% до 0,53 млрд рублей), Первый Депозитный Банк (-70,4% до 0,27 млрд), «Уральская Расчетная Палата» (-44,7% до 0,08 млрд), Интеркоопбанк (-39,8% до 0,87 млрд), Современный Коммерческий Банк (бывший ДжиИ Мани Банк) (-39,2% до 16,7 млрд рублей). «Современный Коммерческий Банк находится в процессе объединения с Совкомбанком», http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6734574
3. Лидерами по убыткам <в мае> стали Московский Областной Банк (4,9 млрд рублей), Восточный Экспресс Банк (2,3 млрд рублей), «БТА-Казань» (2,29 млрд рублей), «Глобэкс» (2,05 млрд рублей) и Бинбанк (1,4 млрд рублей). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6734523
Fonarik  (Fonarik)
#
В лидерах антирэнкинга по достаточности капитала Н1.0 был упомянут также Транспортный. Какая ситуация с этим банком на данный момент?
Бе Ри  (дай)
#
примерно такая как и с Балтикой, про неё ответил выше. Отчетность Транспортного постепенно ухудшается (большой отток средств юрлиц), но по ликвидности у него есть некоторый запас прочности.
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня 23.6.2014 лицензии отозваны у 2-х банков:
1. Замоскворецкий http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_083920ik2014-06-23T08_37_04.htm
2. Диг-Банк: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23062014_085907ik2014-06-23T08_56_37.htm
ЗЫ про проблемы банка Замоскворецкий сообщалось выше на этой странице и ранее в предыдущей записи в этом блоге http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php
Про проблемы в Диг-банке сообщалось в предыдущих комментариях.
сергей гаврилов  (aistgrin)
#
Добрый день.Очень интересует банк Югра.Фигурирует в ряде антирейтингов...Буду очень признателен если сможете прояснить..

Список шалунов-пылесосов (название банка, рост корпоративного кредитования за последние 14 месяцев, прирост средств физ.лиц за последние 14 месяцев, доля средств физ.лиц в пассивах):
КОМПАНИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 69512,9% 1102,3% / 78
Западный 17384,7% 108 / 90 smile:uncap:
ЮГРА 1398,3% 554,0% / 79
МОСВОДОКАНАЛБАНК 769,8% 332,6% / 52
Церих 521,2% 33,8% / 54
РОСТ БАНК (КАЗАНСКИЙ) 440,5% 322,4% / 58
АНТАЛБАНК 418,8% 248,3% / 62
ИНРЕСБАНК 402,5% 1268,4% / 89
НАВИГАТОР 395,6% 52,9% / 85 smile:uncap:
ЕВРОСИББАНК 388,1% 1016,8% / 69
НОВАХОВКАПИТАЛБАНК 313,8% 281,0% / 65
ЭРГОБАНК 295,1% 147,0% / 73
СТРАТЕГИЯ 267,8% 274,8% / 54
АДАМОН БАНК 254,1% 333,2% / 79
ИНБАНК 250,9% 1091,0% / 41
НИБ 218,2% 318,8% / 56
БОГОРОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК 187,9% 55,7% / 82
ПУЛЬС СТОЛИЦЫ 158,2% 9,7% / 59
ТРАНСПОРТНЫЙ 152,9% 201,9% / 55
СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК 130,7% 38,8% / 75
ДИЛ-БАНК 130,2% 109,6%/ 56
ТОРГОВЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК 126,5% 124,6% / 60
БЕНИФИТ-БАНК 126,3% 42,8% / 75
РОСИНТЕРБАНК 122,7% 81,4% / 54
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 105,8% 128,9% / 47,3%
МОССТРОЙЭКОНОМБАНК 101,0% 141,4% / 64
ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ 98,4% 102,3% / 53
ФИНАНС БИЗНЕС БАНК 98,3% 256,3% / 64
ГАЗТРАНСБАНК 93,1% 105,9% / 77
ПРОМИНВЕСТРАСЧЕТ 93,0% 16,7% / 63
НОВОПОКРОВСКИЙ 91,8% 153,2% / 43
РОСБИЗНЕСБАНК 90,6% 13,6% / 59
ТАТАГРОПРОМБАНК 90,4% 69,0% / 52
СОВЕТСКИЙ 89,7% 37,5% / 73
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 87,2% 109,0% / 63
ЛЕНОБЛБАНК 82,2% 234,4% / 82
ТУСАР 81,4% 49,8% / 88
ПЕРВЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК 77,9% 30,0% / 71
Бе Ри  (дай)
#
1. отчетность Югры за месяц улучшилась. Средства юрлиц растут (на 4,5 млрд, из них депозит на 3 года на 3 млрд от нерезидентов, видимо от структур хозяев банка), доля физлиц в пассивах уменьшается, это хорошо. Ликвидные активы выросли в 2,5 раза. Показатель "надёжность" по методике super составил на 1 июня 107%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5372&DESC=1
а на 1 мая он был всего 42%. smile:)
2. О таблице. Цифры в первой колонке, на мой взгляд, не показательны, большие значения могут объясняться эффектом низкой базы. Поэтому, чтобы сделать выводы, по каждому банку надо смотреть отчетность отдельно.
3. Сам факт высоких процентов по депозитам не всегда показатель плохой ситуации в банке. Надо смотреть, куда банк деньги вкладывает, и сможет ли он эту ставку по вкладам отбить. Посмотрите, по каким ставкам относительно надёжные банки облигации привлекают http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=228241&PAGEN_1=1 smile:)
Fonarik  (Fonarik)
#
Подскажите пожалуйста по банку Транспортный! Очень интересует ваше мнение.
Бе Ри  (дай)
#
ответил выше, там где Вы спрашивали. Надо проследить за отчетностью в ближайшую пару месяцев, посмотреть не будет ли она ухудшаться. На пару месяцев запас прочности есть, если ЦБ не потребует резервы доначислить. smile:)
Fonarik  (Fonarik)
#
Сорри за мою невнимательность, не заметил. Спасибо за ответ!
Насчет ликвидности. Помимо оттока организаций банк еще активно раздает кредиты юр. лицам. Мне видится текущая ситуация так (поправьте, если в чем ошибся): для расчета с выводящими средства организациями банк распродал примерно на такую же сумму облигации и взял межбанковский кредит. Очень похожи суммы привлеченных вкладов от физ.лиц и сумма выданных кредитов. Не берусь ничего утверждать, я свойственен ошибаться, но мне это напоминает вывод активов из банка.
Бе Ри  (дай)
#
да, Вы правильно всё видите. Если вывод средств юрлиц продолжится теми же темпами, то ликвидных активов + облигаций хватит как раз на 2 месяца. Но у банка и раньше были сильные колебания средств юрлиц, на 1-1,5 млрд в месяц, правда последний месяц отток составил 2,5 млрд, чего раньше не было и поэтому настораживает. Надо посмотреть, что будет в следующей отчетности, продолжится ли такой же сильный отток средств юрлиц. Меня еще настораживает, что у банка обеспечение по кредитам в 10 раз меньше объема кредитов при подозрительно маленькой просрочке. Так что ЦБ может потребовать доначислить резервы, это может привести к нарушению норматива Н1.0.
Fonarik  (Fonarik)
#
Также стала ощутимо выше средне-рыночной рентабельность капитала. Подождем следующей отчетности.
Fonarik  (Fonarik)
#
Вот и вышла новая отчетность. Просрочка по корпоративным кредитам за месяц увеличилась на 123%.
И снова возникает какое-то непонятное чувство.. Очень выросла просрочка, и в тоже время активно наращивается кредитный портфель, ни смотря ни на что. Вывод средств юр.лиц пока приостановился.
Что думаете по новой отчетности?
Бе Ри  (дай)
#
мне отчетность не нравится и я бы с банком не связывался по тем же причинам, что и раньше писАл. Просрочка выросла, но она остается неправдоподобно маленькой. Все кредиты практически необеспеченные (писАл выше, что обеспечение по кредитам в 10 раз меньше объема кредитов). Резервы под эти необеспеченные кредиты созданы очень маленькие. Есть подозрение, что банк скрывает плохие кредиты. Н1 очень низкий. Если ЦБ потребует вдруг доначислить резервы по кредитам, то банк может легко нарушить норматив Н1 (а ЦБ любит отзывать лицухи за рискованную кредитную политику). Средства юрлиц выросли на 1 ярд, но это не покрывает отток в 2,5 ярда месяцем ранее. Монотонного вывода средств через счета юрлиц не видно, но если взять показатель за несколько месяцев, то отток есть и довольно сильный. Вклады физлиц выросли, и на столько же увеличились кредиты юрикам. smile;) Ну по совокупности все это мне не нравится. Мне бы казалось, что банк в зоне риска.
Fonarik  (Fonarik)
#
"не связываться" с банком у меня уже не получится, т.к. уже связан. отчетность банка мне не нравится, но сам банк (имеется ввиду условия вкладов, обслуживание, расположение офиса) нравится. к сожалению, полной уверенности у меня нет ни в одном банке. как в российской банковской системе в целом smile:(
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