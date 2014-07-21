Новости по итогам отчетности за июнь 2014 г.

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6913397
Банк «Клиентский» в начале июня нарушил все три норматива достаточности капитала. Он показал нарушение норматива Н1 в течение пяти дней. Нормативы достаточности базового капитала банка (Н1.1) и достаточности основного капитала (Н1.2) не соблюдались в течение четырех и одного дня соответственно. На 1 июля показатели достаточности капитала нормализовались...
РНКО «Вест» в течение 19 дней не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям к заемщикам, за исключением ссуд, предоставленных от своего имени и за свой счет, а также клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). На 1 июля его значение составило 36,25% при норме в 0%.
Норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (Н9.1), был единожды нарушен в июне Королевским Банком Шотландии. На 1 июля значение показателя нормализовалось.
Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,5%, Росинтербанк (в течение всего месяца), банк «Первомайский» (20 дней), Национальный Банк «Траст» (16 дней).
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В июне Российский Кредит допустил задержку исполнения платежных поручений по открытым у него счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк, Народный банк республики Тыва, Новый коммерческий банк , НСТ банк, Ресурс-Траст http://www.analizbankov.ru/rating.php...198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 20 июня, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Замоскворецкий, Диг-Банк, ЕВРОСИБ, ФИНИНВЕСТ, ИстКом-Финанс, НБКО Уральская Расчетная Палата, «Компания Розничного Кредитования» (КРК)
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Интересная информация о банках в открытой печати:
Банк КРК , у которого в июле отозвали лицензию, http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6884856
входил в неформальную банковскую группу Анатолия Мотылева и хотел объединяться с его Российским Кредитом и М-Банком. Поэтому после отзыва лицензии у КРК все банки Мотылева («Российский кредит» (63-е место по активам), Мосстройэкономбанк (М-банк, 139-е место), «АМБ банк» (134-е), Тульский Промышленник...) находятся в зоне риска
http://www.vedomosti.ru/finance/news/28922311/cb-prodolzhaet-zachistku-bankov
Вот реакция рейтинговых агентств на отзыв лицензии у КРК:
RusRating понизило рейтинги М Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6903450
НРА приостановило действие рейтинга банка «Российский Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6917122
В середине июля 2014 года в ЗАО КБ «ФИА-Банк» (г. Тольятти) началась проверка Центробанка РФ, в которой принимают участие сотрудники московского офиса регулятора.... Основной причиной ее проведения являются подозрения в нарушении ФИА-Банком нормативов и требований ЦБ.... http://saminvestor.ru/news/2014/07/16/29329/
Коммент. Напомним, что за ФИА-банк боролись сотрудники местного (самарского) офиса ЦБ и даже выбили для ФИА банка стабилизационный кредит в 1 млрд от ЦБ в начале года, т.к. в декабре 2013 г. банк начал задерживать выдачу депозитов физлиц на несколько месяцев и ввел ограничение на выдачу наличных средств в банкоматах http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php
Юникорбанк прекратил принимать вклады http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140721134552.shtml
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности В+ Юникорбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6744329
В июне ЦБ ограничил ставки по вкладам 11 банкам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6742190
В новгородском Новобанке прошли обыски по делу о незаконном обналичивании
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6876039
Система Contact войдет в холдинг, 70% в котором будет принадлежать группе «Открытие»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6875826
ЦБ назвал 35 банков, в которых можно размещать пенсионные деньги
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6842584
Деньги НПФ должны быть выведены с текущих счетов в Дил банке и банке Балтика
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6845627
Агентство S&P понизило рейтинг банка «Ренессанс Кредит» до «B/ruA-» в связи с ухудшающимся качеством кредитного портфеля; прогноз — «стабильный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6837026
«Белый ветер цифровой» не может расплатиться по долгам. Поставщики предъявили розничной сети 14 исков более чем на 700 млн руб... сейчас основными владельцами «Белого ветра цифрового» считаются структуры банка «Ак барс» и Татфондбанка.
http://www.vedomosti.ru/companies/news/29035671/belyj-veter-krugom-dolzhen
Коммент. Напомним, что ЦБ выдал Татфондбанку 10 млрд на санацию банка БТА-Казань.
Число убыточных банков в РФ в первом полугодии выросло почти на треть — до 178
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6920091
В пятерку наиболее убыточных кредитных организаций по результатам полугодия вошли санируемый СМП Банком Московский Областной Банк (финрезультат составил минус 3,97 млрд рублей), «дочка» Внешэкономбанка — «Глобэкс» (минус 2,1 млрд), находящийся в процессе переименования в связи со сменой собственника Москомприватбанк <принадлежит Бин-Банку>, где вводилась временная администрация (минус 1,51 млрд), Восточный Экспресс Банк (минус 1,3 млрд), «Ренессанс Кредит» (минус 1,21 млрд рублей).
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Какие банки ЦБ считает надежными?
1. Поручительства которых принимает: http://www.cbr.ru/dkp/?PrtID=corating
2. Облигации которых принимает в залог: http://www.cbr.ru/hd_base/default.aspx?PrtID=bankpapers
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=7#%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=7
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Пауза. Забавное видео. Форум "На дне" (не М.Горький)
http://www.youtube.com/watch?v=Jzrtjm-wuFY&list=PLD431D8B8FA6253E4
напоминает форум на Банки.ру. Зеленые черепахи на этом видео занесены в Международную Красную Книгу как исчезающий вид.
Комментарии 16
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6921665
Как всегда интересный и информативный обзор. Спасибо.
Подскажите по Балтике. Судя по отчетности за последний месяц серьезный отток средств юр. лиц, около 30%. Или я ошибаюсь ?
1б. RusRating снова (всего через неделю после предыдущего понижения) понизило кредитные рейтинги
М Банка (по международной шкале — с «ВВ-» до «В-», прогноз — «возможное понижение».)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928850
2. Юникорбанк перестал выдавать... вклады
http://www.vedomosti.ru/finance/news/29262781/yunikorbank-ne-otdaet-vklady
"Выдают вклады тоже не очень — запись за неделю», — рассказала сотрудница колл-центра Юникорбанка... Помимо вкладов «Юникор» задерживает еще и выплаты контрагентам..."
3. Moody's отозвало рейтинг банка «Пересвет» «по собственным причинам». Ранее у банка действовали... рейтинги... на уровне «В3» со «стабильным» прогнозом. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6924200
Коммент. Боюсь, что Moody's могло понизить рейтинг банка до мусорного Саа1, после чего банк мог отказаться от рейтнга.
4. Здесь можно посмотреть изменения (с 1 июля 2014 г.) в перечне банков, допущенных к привлечению средств НПФ: http://kuap.ru/articles/10581/
5. Рост Банк намерен присоединить к себе пять банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6922315
1. АУЭРБАНК http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_085232ik2014-07-25T08_49_53.htm
2. ЮНИКОР http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_083728ik2014-07-25T08_33_34.htm
3. НОВЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_081931ik2014-07-25T08_14_20.htm
Коммент. Юникор и Новый Коммерческий Банк упоминались на этой странице блога выше.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_133011dkp2014-07-25T13_00_55.htm
Цель повышения ставки: ослабление инфляции и удержание курса рубля (насколько возможно).
Вывод: Ставки по кредитам и депозитам будут расти!
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=2925277#message2925277 (Банк Москвы, Сбербанк)
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=2926058#message2926058 (РСХБ)
Коммент. На протяжении последних месяцев банк был среди лидеров в антирэнкинге по дефициту мгновенной ликвидности Н2, поэтому он много раз упоминался на предыдущих страницах этого блога. Но главное - в конце последней записи в блоге есть ссылка "лидеры антирэнкингов". В последней таблице в этой ссылке банк фигурирует под номером 3 как лидер 6 (!) антирэнкингов. Его опережают только МОБ (на санации) и ИстКом-Финанс (лицензия отозвана).
2. ВАС подтвердил необоснованность предписаний ЦБ Инвестрастбанку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6949910
3. Банк «Югра» увеличивает уставный капитал на 6,8 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953294
4. Под новые санкции ЕС попали ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ и Россельхозбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6957570
5. ЕС внес в санкционный список РНКБ и акционера банка «Россия» Шамалова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953707
6. ЦБ рассматривает возможность санации Балтийского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953937
7. М-банк работает с ограничением ЦБ на привлечение вкладов физлиц... С ограничением ЦБ работает и «Тульский промышленник»... Получить предписание ЦБ об ограничении работы со средствами населения мог и «Российский кредит» http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6957899
8. Секториальные санкции ЕС в отношении России http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6956771
Коммент. Международная финансовая корпорация (IFC) - организация в структуре Всемирного Банка - владеет долями во многих российских банках.
2. ЕБРР приостанавливает финансирование новых проектов в России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928309
Коммент. У ЕБРР есть доли во многих российских банках. Банки, в которых участвуют ЕБРР и IFC перечислены здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=2936899#message2936899
3. Банки ЕС начали сокращать свои кредитные лимиты на российский бизнес на фоне санкций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6959364
4. Путин решил вернуть налог с продаж http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6958200
5. Почему освободили Ходорковского? http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=239544&MID=2928588#message2928588
О том, что положение МЕЧЕЛа крайне сложное знают все, а критерий относит его к надежным компаниям.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05082014_134503ik2014-08-05T12_54_24.htm