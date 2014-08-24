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Новости по итогам отчетности за июль 2014 г.

24.08.2014 19:38 12 3 150 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за июль (тех, кто находится на санации и тех у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7005956
С 28 по 31 июля нормативы нарушал банк «Донинвест»: норматив достаточности собственных средств (Н1.0) был менее 10%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — менее 5%, показатель достаточности основного капитала (Н1.2) — менее 5,5%. Также в эти даты не выполнялся норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), его значение 31 июля составило 2358,82% (при допустимом максимуме — 800%).
Столичный Иронбанк в течение четырех дней не соблюдал норматив Н3, значение которого было ниже 50%. Но месяц банк завершил без нарушений: на 1 августа Н3 составил 54,28%.
Один день, 7 июля, не выполнял норматив мгновенной ликвидности Н2 Платежный Сервисный Банк. В этот день показатель у него был равен 13,82% при минимально допустимых 15%. К концу месяца ситуация исправилась, и на 1 августа Н2 был на уровне 17,01%.
Королевским Банком Шотландии был дважды нарушен норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (Н9.1). Его значение 22 июля достигло 57,35%, а 24 июля — 53,79% (при максимально допустимом уровне 50%). На 1 августа значение показателя нормализовалось.
РНКО «Вест» в течение 23 дней не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям к заемщикам, за исключением ссуд, предоставленных от своего имени и за свой счет, а также клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). Значение данного норматива достигало чуть более 34% при норме 0%.
Столичный банк «Межотраслевая Банковская Корпорация» 30 июля нарушил нормативы Н2 и Н3, значения которых в этот день достигли 8,08% и 40,55% соответственно (при пороговых 15% и 50%). На 1 августа Н2 и Н3 составили 255,34% и 70,81%.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала ниже 5,5% несколько дней в июле Росинтербанк (с 1 по 6 июля и с 10 по 30 июля), банк «Первомайский» (с 1 по 10 июля) и Национальный Банк «Траст» (23 дня).
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В июле Аскания Траст, Райффайзенбанк, Адмиралтейский и Экопромбанк допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
У Аскании Траст и Экопрпомбанка лицензии уже отозваны, а Адмиралтейский открыл офис в Крыму.
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В июле Экопромбанк и Российский Кредит допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
Роскред допускал задержку и в июне, а у Экопромбанка лицензия уже отозвана.
============================================================­­­­===============================
Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк, банк Майма http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
============================================================­­============================
После предыдущей записи в блоге 21 июля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:
25.7.2014 ЦБ отозвал лицензии у Ауэрбанка, Юникора, и Нового Коммерческого Банка
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_085232ik2014-07-25T08_49_53.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_083728ik2014-07-25T08_33_34.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_081931ik2014-07-25T08_14_20.htm
все они упоминались на предыдущей странице блога и в комментариях к ней.
08.8.2014 ЦБ отозвал лицензии у Северинвестбанка, КИП-Банка и банка «Аскания Траст»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6982437
18.8.2014 ЦБ отозвал лицензии у Экопромбанка, Арт-Банка и НКО «Расчетный Банковский Центр»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7009600
Коммент 1. Аскания Траст упоминался в 1-ой записи в этом блоге как банк, нарушавший нормативы ЦБ осенью прошлого года. http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php
Арт-банк упоминался в этом блоге в обзоре отчетности за феврале, как банк, который ЦБ изгнал из системы АСВ
http://www.banki.ru/blog/day2/4950.php
Экопромбанк упоминался в комментарии от 28.7.2014 к предыдущией записи в этом блоге с обзором отчетности за июнь http://www.banki.ru/blog/day2/5383.php
КИП-банк упоминался в этом блоге как нарушитель нормативов ЦБ в марте http://www.banki.ru/blog/day2/5050.php
Коммент 2. У банка Аскания Траст и у Генбанка, открывшего офис в Крыму, есть общие акционеры.
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ЦБ принял решение о санации Балтийского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016742
ЦБ выделит АСВ до 10 млрд рублей для санирования Балтийского банка
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7016977
Коммент. Банк упоминался в этом блоге еще в обзоре отчетности за апрель как банк, судившийся с ЦБ.
http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php
Кроме того, банк неоднократно упоминался и на более поздних страницах этого блога.
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Интересная информация о банках в открытой печати:

ЦБ ограничил Рост Банку объем привлечения вкладов физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6989746
ЦБ сообщил о начале присоединения к Рост Банку иркутского БайкалИнвестБанка, смоленского СКА-Банка, ТверьУниверсалБанка и екатеринбургского Уралприватбанка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7013568

НРА приостановило действие рейтинга М Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6921974
RusRating снова (всего через неделю после предыдущего понижения) понизило кредитные рейтинги
М Банка (по международной шкале — с «ВВ-» до «В-», прогноз — «возможное понижение».)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928850
М-банк работает с ограничением ЦБ на привлечение вкладов физлиц... С ограничением ЦБ работает и «Тульский промышленник»... Получить предписание ЦБ об ограничении работы со средствами населения мог и «Российский кредит» http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6957899
ЦБ дал добро на присоединение М-банка к Российскому Кредиту.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05082014_134503ik2014-08-05T12_54_24.htm

Moody's отозвало рейтинг банка «Пересвет» «по собственным причинам». Ранее у банка действовали... рейтинги... на уровне «В3» со «стабильным» прогнозом. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6924200
Коммент. Боюсь, что Moody's могло понизить рейтинг банка до мусорного Саа1, после чего банк мог отказаться от рейтнга.

Moody's отзывает рейтинги Фондсервисбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016054

ЦБ указал Промсвязьбанку на необходимость докапитализации http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016448

«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности Финам Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7026667

НРА приостановило действие рейтинга Кредитбанка (зарегистрирован в Калмыкии)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7027148

СКР проводит обыски в банке «Славия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6974146
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Позитиффф:
1. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Заубер Банку на уровне «А»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6986471
2. AK&M повысило рейтинг Русславбанка до уровня «А»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6995401
3. ВАС подтвердил необоснованность предписаний ЦБ Инвестрастбанку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6949910
Коммент. Банк выиграл суды у ЦБ о необоснованности предписаний ЦБ. Создан прецедент.
4. Банк «Югра» увеличивает уставный капитал на 6,8 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953294
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Международные новости:
1.Под новые санкции ЕС попали ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ и Россельхозбанк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6957570
ЕС внес в санкционный список РНКБ и акционера банка «Россия» Шамалова
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953707
2.США и Канада выступят против поддержки Всемирным банком (ВБ) проектов в России http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6936088
Коммент. Международная финансовая корпорация (IFC) - организация в структуре Всемирного Банка - владеет долями во многих российских банках.
3. ЕБРР приостанавливает финансирование новых проектов в России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928309
Коммент. У ЕБРР есть доли во многих российских банках. Банки, в которых участвуют ЕБРР и IFC перечислены здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=2936899#message2936899
4. Банки ЕС начали сокращать свои кредитные лимиты на российский бизнес на фоне санкций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6959364
5. Список банков, работающих в Крыму http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6943186
============================================================­===============================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
============================================================­==============================
Музыкальная пауза. В связи с отменой рейсов дочками Аэрофлота (Добролёт и Оренбургские Авиалинии) вспомнинается шуточная бардовская песенка "Исповедь террориста", написанная еще во времена СССР
http://www.youtube.com/watch?v=sxCSfqrRJXI smile:)

Комментарии 12

Бе Ри  (дай)
#
1. Полицейские из Петербурга ведут обыск в Интеркапитал-Банке в Москве
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7017832
2. Похоже, в дополнение к давно существующему фонду страхования вкладов монетарным властям в России придется создавать параллельный фонд страхования крупных банков. Потому что проблем у них явно становится больше, а отзывать лицензии у банков из топ-100 в нынешних условиях слишком дорого и опасно. http://www.banki.ru/news/columnists/?id=7025867
Коммент. О том, что проблемы скоро начнутся у крупных банков писАл еще в апреле здесь http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=224711&MID=2729953#message2729953 smile:)
3. Вклады в Интрастбанке принимаются только от физлиц-акционеров банка
http://www.intrustbank.ru/wp-content/uploads/2014/08/vklad_fiz.pdf
поэтому каждому желающему сделать вклад банк дарит 1 акцию. Так было в МОБе, когда ЦБ ввёл МОБу запрет на привлечение вкладов физлиц. Открывая вклады акционерам МОБ обходил запрет.
4. Поправка на этой странице блога. Текст "Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 180 млн руб: Махачкалинский городской банк, банк Майма" следует заменить на текст
"Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк, Народный банк республики Тыва, Донинвест".
Коммент. У Донинвеста капитал вообще отрицательный, у Народного банка республики Тыва капитал почти в 4 раза меньше разрешенного минимума. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7025053
Марина  (msha)
#
Очень нужная и полезная информация. Спасибо.
Помогите оченить риск держать валютный вклад в Росинтербанке.
Бе Ри  (дай)
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Держите валюту так, чтобы вклад (вместе с %, если их в конце срока дают) на конец срока не превышал 700 тыр. Чтобы рассчитать курс на конец срока, считайте, что рубль падает примерно на 10-12% в год. Если придётся получать в АСВ, получите в рублях. За 2 недели курс изменится примерно на 1% (это оценка с запасом в случае резкого движения, на самом деле, думаю, меньше) еще 0.5% потеряете на конвертации рублей обратно в валюту (по еврам хороший курс в НС банке, по $ в Советском, это банки-обменники). Итого потеряете от силы 1,5%. Если вклад был под 6% годовых, то потеряете % за 3 месяца. Это неприятно, но жить можно. smile:) За риск надо платить. Не хотите риска - держите деньги в Сбербанке. smile:) По существу. Я не отношу Росинтербанк к сильно проблемным банкам, есть банки хуже. Но все быстро меняется, вы же размещаете вклад на несколько месяцев. Что будет через несколько месяцев, сказать сложно. Росинтер 23 июля заявил, что провёл докапу на 1 ярд http://www.rosinterbank.ru/news/rosinterbank-privlek-subordinirovannyy-zaym-v-razmere-1-mlrd-rubley.html однако отчетность показывает увеличение капитала только на 400 лямов
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191358&date1=2014-08-01&date2=2014-07-01
куда делись еще 600 лямов? Где деньги, Зин? smile:D А сегодня новость, что головной офис переезжает со Сретенки на Кожевническую. Видимо, оптимизация расходов...
ЗЫ Ещё я всем советую пользоваться пополняемо-отзывными вкладами или вкладами без большой потери % при дорочном расторжении. Получите чуть меньший %, но это плата за спокойствие и бОльшую уверенность в завтрашнем дне. При резком падении курса рубля с пополняемо-отзывного вклада можно снимать валюту, если сумма превысила 700 тыр из-за колебаний курса. smile:)
Марина  (msha)
#
Большое спасибо за ответ.
Бе Ри  (дай)
#
1. Банк24.ру получил предписание ЦБ — оно ограничивает снятие наличных юридическими лицами.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7041821
Коммент. Банк входит в группу Лайф.
2. Интересная связь акционеров и директоров банков Пушкино, Кедр, Верхневолжский и Балтика
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7040606
3. Санировать «Балтийский» будет Альфа-Банк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7043065
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня ЦБ отозвал лицензии у 3-х банков
1. Онлайн Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_085422ik2014-08-28T08_49_37.htm
2. Банк МЕСЕД http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_082847ik2014-08-28T08_24_20.htm
3. Межотраслевая банковская корпорация
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_084127ik2014-08-28T08_37_02.htm
Банк упоминался на этой страницы блога в числе нарушителей нормативов ЦБ.
Бе Ри  (дай)
#
1. Обыски у председателя правления ПФС-банка http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140829073505.shtml#
криминальные истории вокруг менеджмента ПФС-банка http://www.moscow-post.com/economics/kak_bankir_oleg_lukjanychev_ot_ugolovnogo_dela­_ushel14960/
http://www.moscow-post.com/redactor/bankir_lavrikov_ushel_ot_sledovatelej_i_xochet_­v_goschinovniki15152/
2. Азия банк попал под санкции США против Ирана http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7050098
3. "в Банке24.ру сильно снизили лимиты по снятию наличных с корпоративных карт. Теперь снять с карты можно не более 50 тысяч рублей в день."
http://urbc.ru/1068031454-cb-otpravil-bank24ru-v-novuyu-realnost.html
4. Хроника отзывов лицензий у банков при Эльвире Набиуллиной http://www.kommersant.ru/doc/2554436
Бе Ри  (дай)
#
1. Банк «Народный кредит» работает с предписанием ЦБ ограничить привлечение вкладов физлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7059600
2. Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь
http://kuap.ru/besp/ Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП. Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять).
3. Махачкалинский Городской Банк уменьшает уставный капитал
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7063665
Коммент. Банк упоминается в блоге примерно с апреля (и на этой странице), т.к. у него размер капитала меньше минимально допустимого уровня в 180 млн. Поэтому уменьшать капитал ему некуда.
4. Смарт банк получил ограничение ЦБ на прием вкладов и открытие счетов на полгода http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7068548
5. Совкомбанк нарушает условия договоров валютных вкладов https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7067424/
http://sovcombank.copiny.com/question/details/id/345305
Совкомбанк прекращает работу с наличной валютой http://top.rbc.ru/economics/05/09/2014/947217.shtml#
официальное заявление банка http://sovcombank.ru/about/news/uvazhaemye_klienty_kollegi_i_partnery/
Коммент. Предыдущие ссылки не стёр, чтобы можно было проследить развитие ситуации.
6. Платежный Сервисный Банк задерживает платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7065521
7. В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой) 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. http://kommersant.ru/doc/2559839
8. Банк "Приоритет" остановил выдачу вкладов http://vninform.ru/313293/article/bank-prioritet-ostanovil-vydachu-vkladov.html
9. Критерий объема сомнительных операций - показатель «обороты по расчетным счетам к активам». Рэнкинг по этому показателю http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=245529&MID=3002697#message3002697
Бе Ри  (дай)
#
22.9.2014 ЦБ отозвал лицензии у Первого Депозитного Банка, Спецсетьстройбанка и
«Северной Клиринговой Палаты» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7118308
16.9.2014 ЦБ отозвал лицензии у Интрастбанка и Банка24.ру
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7100224
11.9.2014 ЦБ лишил лицензии НКО «Сибирский Расчетный Центр»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7087266
и Трастовый Республиканский Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7087328
Коммент. Отзыв лицензии у Банка24.ру - тяжелый удар по группе Лайф. Они же долго санировали
Банк24.ру и вот результат. Теперь они санируют Самарскую Солидарность... Но на форуме все
считали, что самое слабое звено в Лайфе - банк "Пойдём"... (см. последнюю таблицу здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=7
Бе Ри  (дай)
#
Бывший владелец рухнувшего банка «Западный» оказался совладельцем банка «Старый Кремль»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7081642

обыски в НРБ по делу о неуплате налогов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7086848

Сделка по покупке якутского МАК-Банка, подконтрольного компании «АЛРОСА», Рост Банком
так и не состоялась: ее не согласовал Центробанк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7099170

после отзыва лицензии у Банка24.ру в Интернете начали распространяться сообщения о якобы
готовящемся отзыве лицензии у УБРиР и СКБ-Банка и у других региональных игроков в Екатеринбурге
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7112424
Коммент. Бывает ли дым без огня? За последний год мы много раз наблюдали принцип домино
в отдельных регионах (Самарская, Смоленская, Калининградская области и др.)

новые попытки продать Связной банк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113239
"Банк... испытывает заметную нехватку средств... кредитный портфель не растет, его качество падает"

По факту хищения у Сбербанка свыше 1 млрд рублей возбуждено несколько уголовных дел
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113270
Коммент. Опять Сбер отличился.

С помощью 21 банка РФ 700 млрд рублей были выведены из России через Молдавию
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7117115
В статье упоминаются действующие банки: Интеркапитал-Банк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский Экспресс», Темпбанк, «Окский», а также банки, у которых лицензии отозваны: Западный,«Рублевский», РЗБ
Более полный список из 19 банков здесь:
https://reportingproject.net/the-russian-laundromat/documents/russian-laundromat/P-2.jpg
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=208751&MID=3037347#message3037347
Коммент. Судя по всему, когда выводили, никто не возражал. А когда всё вывели,
стали возмущаться.

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит»
с уровня «B++» до «B+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7094713
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7104908

ЦБ рассматривает возможность санации банка «Советский»
http://www.regnum.ru/news/1850563.html
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