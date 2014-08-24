Новости по итогам отчетности за июль 2014 г.

С 28 по 31 июля нормативы нарушал банк «Донинвест»: норматив достаточности собственных средств (Н1.0) был менее 10%, норматив достаточности базового капитала (Н1.1) — менее 5%, показатель достаточности основного капитала (Н1.2) — менее 5,5%. Также в эти даты не выполнялся норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), его значение 31 июля составило 2358,82% (при допустимом максимуме — 800%).
Столичный Иронбанк в течение четырех дней не соблюдал норматив Н3, значение которого было ниже 50%. Но месяц банк завершил без нарушений: на 1 августа Н3 составил 54,28%.
Один день, 7 июля, не выполнял норматив мгновенной ликвидности Н2 Платежный Сервисный Банк. В этот день показатель у него был равен 13,82% при минимально допустимых 15%. К концу месяца ситуация исправилась, и на 1 августа Н2 был на уровне 17,01%.
Королевским Банком Шотландии был дважды нарушен норматив максимального размера кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных своим акционерам (Н9.1). Его значение 22 июля достигло 57,35%, а 24 июля — 53,79% (при максимально допустимом уровне 50%). На 1 августа значение показателя нормализовалось.
РНКО «Вест» в течение 23 дней не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям к заемщикам, за исключением ссуд, предоставленных от своего имени и за свой счет, а также клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). Значение данного норматива достигало чуть более 34% при норме 0%.
Столичный банк «Межотраслевая Банковская Корпорация» 30 июля нарушил нормативы Н2 и Н3, значения которых в этот день достигли 8,08% и 40,55% соответственно (при пороговых 15% и 50%). На 1 августа Н2 и Н3 составили 255,34% и 70,81%.
Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала ниже 5,5% несколько дней в июле Росинтербанк (с 1 по 6 июля и с 10 по 30 июля), банк «Первомайский» (с 1 по 10 июля) и Национальный Банк «Траст» (23 дня).
============================================================
В июле Аскания Траст, Райффайзенбанк, Адмиралтейский и Экопромбанк допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
У Аскании Траст и Экопрпомбанка лицензии уже отозваны, а Адмиралтейский открыл офис в Крыму.
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В июле Экопромбанк и Российский Кредит допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
Роскред допускал задержку и в июне, а у Экопромбанка лицензия уже отозвана.
============================================================
Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк, банк Майма http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
============================================================
После предыдущей записи в блоге 21 июля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:
25.7.2014 ЦБ отозвал лицензии у Ауэрбанка, Юникора, и Нового Коммерческого Банка
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_085232ik2014-07-25T08_49_53.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_083728ik2014-07-25T08_33_34.htm
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=25072014_081931ik2014-07-25T08_14_20.htm
все они упоминались на предыдущей странице блога и в комментариях к ней.
08.8.2014 ЦБ отозвал лицензии у Северинвестбанка, КИП-Банка и банка «Аскания Траст»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6982437
18.8.2014 ЦБ отозвал лицензии у Экопромбанка, Арт-Банка и НКО «Расчетный Банковский Центр»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7009600
Коммент 1. Аскания Траст упоминался в 1-ой записи в этом блоге как банк, нарушавший нормативы ЦБ осенью прошлого года. http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php
Арт-банк упоминался в этом блоге в обзоре отчетности за феврале, как банк, который ЦБ изгнал из системы АСВ
http://www.banki.ru/blog/day2/4950.php
Экопромбанк упоминался в комментарии от 28.7.2014 к предыдущией записи в этом блоге с обзором отчетности за июнь http://www.banki.ru/blog/day2/5383.php
КИП-банк упоминался в этом блоге как нарушитель нормативов ЦБ в марте http://www.banki.ru/blog/day2/5050.php
Коммент 2. У банка Аскания Траст и у Генбанка, открывшего офис в Крыму, есть общие акционеры.
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ЦБ принял решение о санации Балтийского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016742
ЦБ выделит АСВ до 10 млрд рублей для санирования Балтийского банка
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7016977
Коммент. Банк упоминался в этом блоге еще в обзоре отчетности за апрель как банк, судившийся с ЦБ.
http://www.banki.ru/blog/day2/5141.php
Кроме того, банк неоднократно упоминался и на более поздних страницах этого блога.
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Интересная информация о банках в открытой печати:
ЦБ ограничил Рост Банку объем привлечения вкладов физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6989746
ЦБ сообщил о начале присоединения к Рост Банку иркутского БайкалИнвестБанка, смоленского СКА-Банка, ТверьУниверсалБанка и екатеринбургского Уралприватбанка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7013568
НРА приостановило действие рейтинга М Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6921974
RusRating снова (всего через неделю после предыдущего понижения) понизило кредитные рейтинги
М Банка (по международной шкале — с «ВВ-» до «В-», прогноз — «возможное понижение».)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928850
М-банк работает с ограничением ЦБ на привлечение вкладов физлиц... С ограничением ЦБ работает и «Тульский промышленник»... Получить предписание ЦБ об ограничении работы со средствами населения мог и «Российский кредит» http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6957899
ЦБ дал добро на присоединение М-банка к Российскому Кредиту.
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=05082014_134503ik2014-08-05T12_54_24.htm
Moody's отозвало рейтинг банка «Пересвет» «по собственным причинам». Ранее у банка действовали... рейтинги... на уровне «В3» со «стабильным» прогнозом. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6924200
Коммент. Боюсь, что Moody's могло понизить рейтинг банка до мусорного Саа1, после чего банк мог отказаться от рейтнга.
Moody's отзывает рейтинги Фондсервисбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016054
ЦБ указал Промсвязьбанку на необходимость докапитализации http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016448
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности Финам Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7026667
НРА приостановило действие рейтинга Кредитбанка (зарегистрирован в Калмыкии)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7027148
СКР проводит обыски в банке «Славия» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6974146
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Позитиффф:
1. «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Заубер Банку на уровне «А»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6986471
2. AK&M повысило рейтинг Русславбанка до уровня «А»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6995401
3. ВАС подтвердил необоснованность предписаний ЦБ Инвестрастбанку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6949910
Коммент. Банк выиграл суды у ЦБ о необоснованности предписаний ЦБ. Создан прецедент.
4. Банк «Югра» увеличивает уставный капитал на 6,8 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953294
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Международные новости:
1.Под новые санкции ЕС попали ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк, ВЭБ и Россельхозбанк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6957570
ЕС внес в санкционный список РНКБ и акционера банка «Россия» Шамалова
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6953707
2.США и Канада выступят против поддержки Всемирным банком (ВБ) проектов в России http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=6936088
Коммент. Международная финансовая корпорация (IFC) - организация в структуре Всемирного Банка - владеет долями во многих российских банках.
3. ЕБРР приостанавливает финансирование новых проектов в России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6928309
Коммент. У ЕБРР есть доли во многих российских банках. Банки, в которых участвуют ЕБРР и IFC перечислены здесь http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=2936899#message2936899
4. Банки ЕС начали сокращать свои кредитные лимиты на российский бизнес на фоне санкций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6959364
5. Список банков, работающих в Крыму http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6943186
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
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Музыкальная пауза. В связи с отменой рейсов дочками Аэрофлота (Добролёт и Оренбургские Авиалинии) вспомнинается шуточная бардовская песенка "Исповедь террориста", написанная еще во времена СССР
http://www.youtube.com/watch?v=sxCSfqrRJXI
Комментарии 12
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7017832
2. Похоже, в дополнение к давно существующему фонду страхования вкладов монетарным властям в России придется создавать параллельный фонд страхования крупных банков. Потому что проблем у них явно становится больше, а отзывать лицензии у банков из топ-100 в нынешних условиях слишком дорого и опасно. http://www.banki.ru/news/columnists/?id=7025867
Коммент. О том, что проблемы скоро начнутся у крупных банков писАл еще в апреле здесь http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=224711&MID=2729953#message2729953
3. Вклады в Интрастбанке принимаются только от физлиц-акционеров банка
http://www.intrustbank.ru/wp-content/uploads/2014/08/vklad_fiz.pdf
поэтому каждому желающему сделать вклад банк дарит 1 акцию. Так было в МОБе, когда ЦБ ввёл МОБу запрет на привлечение вкладов физлиц. Открывая вклады акционерам МОБ обходил запрет.
4. Поправка на этой странице блога. Текст "Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 180 млн руб: Махачкалинский городской банк, банк Майма" следует заменить на текст
"Банки, капитал которых на 1 августа был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк, Народный банк республики Тыва, Донинвест".
Коммент. У Донинвеста капитал вообще отрицательный, у Народного банка республики Тыва капитал почти в 4 раза меньше разрешенного минимума. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7025053
Помогите оченить риск держать валютный вклад в Росинтербанке.
http://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=191358&date1=2014-08-01&date2=2014-07-01
куда делись еще 600 лямов? Где деньги, Зин? А сегодня новость, что головной офис переезжает со Сретенки на Кожевническую. Видимо, оптимизация расходов...
ЗЫ Ещё я всем советую пользоваться пополняемо-отзывными вкладами или вкладами без большой потери % при дорочном расторжении. Получите чуть меньший %, но это плата за спокойствие и бОльшую уверенность в завтрашнем дне. При резком падении курса рубля с пополняемо-отзывного вклада можно снимать валюту, если сумма превысила 700 тыр из-за колебаний курса.
Интрастбанк не выдает и не принимает вклады физлиц «из-за нормативных ограничений» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7030699
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7041821
Коммент. Банк входит в группу Лайф.
2. Интересная связь акционеров и директоров банков Пушкино, Кедр, Верхневолжский и Балтика
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7040606
3. Санировать «Балтийский» будет Альфа-Банк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7043065
1. Онлайн Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_085422ik2014-08-28T08_49_37.htm
2. Банк МЕСЕД http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_082847ik2014-08-28T08_24_20.htm
3. Межотраслевая банковская корпорация
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28082014_084127ik2014-08-28T08_37_02.htm
Банк упоминался на этой страницы блога в числе нарушителей нормативов ЦБ.
криминальные истории вокруг менеджмента ПФС-банка http://www.moscow-post.com/economics/kak_bankir_oleg_lukjanychev_ot_ugolovnogo_dela
http://www.moscow-post.com/redactor/bankir_lavrikov_ushel_ot_sledovatelej_i_xochet_
2. Азия банк попал под санкции США против Ирана http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7050098
3. "в Банке24.ру сильно снизили лимиты по снятию наличных с корпоративных карт. Теперь снять с карты можно не более 50 тысяч рублей в день."
http://urbc.ru/1068031454-cb-otpravil-bank24ru-v-novuyu-realnost.html
4. Хроника отзывов лицензий у банков при Эльвире Набиуллиной http://www.kommersant.ru/doc/2554436
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7059600
2. Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь
http://kuap.ru/besp/ Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП. Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять).
3. Махачкалинский Городской Банк уменьшает уставный капитал
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7063665
Коммент. Банк упоминается в блоге примерно с апреля (и на этой странице), т.к. у него размер капитала меньше минимально допустимого уровня в 180 млн. Поэтому уменьшать капитал ему некуда.
4. Смарт банк получил ограничение ЦБ на прием вкладов и открытие счетов на полгода http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7068548
5. Совкомбанк нарушает условия договоров валютных вкладов https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7067424/
http://sovcombank.copiny.com/question/details/id/345305
Совкомбанк прекращает работу с наличной валютой http://top.rbc.ru/economics/05/09/2014/947217.shtml#
официальное заявление банка http://sovcombank.ru/about/news/uvazhaemye_klienty_kollegi_i_partnery/
Коммент. Предыдущие ссылки не стёр, чтобы можно было проследить развитие ситуации.
6. Платежный Сервисный Банк задерживает платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7065521
7. В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ (источники "Ъ" связывают его с обналичкой) 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. http://kommersant.ru/doc/2559839
8. Банк "Приоритет" остановил выдачу вкладов http://vninform.ru/313293/article/bank-prioritet-ostanovil-vydachu-vkladov.html
9. Критерий объема сомнительных операций - показатель «обороты по расчетным счетам к активам». Рэнкинг по этому показателю http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=245529&MID=3002697#message3002697
«Северной Клиринговой Палаты» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7118308
16.9.2014 ЦБ отозвал лицензии у Интрастбанка и Банка24.ру
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7100224
11.9.2014 ЦБ лишил лицензии НКО «Сибирский Расчетный Центр»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7087266
и Трастовый Республиканский Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7087328
Коммент. Отзыв лицензии у Банка24.ру - тяжелый удар по группе Лайф. Они же долго санировали
Банк24.ру и вот результат. Теперь они санируют Самарскую Солидарность... Но на форуме все
считали, что самое слабое звено в Лайфе - банк "Пойдём"... (см. последнюю таблицу здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=7
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7091423
США ввели новые санкции против России
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7094834
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7081642
обыски в НРБ по делу о неуплате налогов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7086848
Сделка по покупке якутского МАК-Банка, подконтрольного компании «АЛРОСА», Рост Банком
так и не состоялась: ее не согласовал Центробанк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7099170
после отзыва лицензии у Банка24.ру в Интернете начали распространяться сообщения о якобы
готовящемся отзыве лицензии у УБРиР и СКБ-Банка и у других региональных игроков в Екатеринбурге
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7112424
Коммент. Бывает ли дым без огня? За последний год мы много раз наблюдали принцип домино
в отдельных регионах (Самарская, Смоленская, Калининградская области и др.)
новые попытки продать Связной банк
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113239
"Банк... испытывает заметную нехватку средств... кредитный портфель не растет, его качество падает"
По факту хищения у Сбербанка свыше 1 млрд рублей возбуждено несколько уголовных дел
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113270
Коммент. Опять Сбер отличился.
С помощью 21 банка РФ 700 млрд рублей были выведены из России через Молдавию
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7117115
В статье упоминаются действующие банки: Интеркапитал-Банк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский Экспресс», Темпбанк, «Окский», а также банки, у которых лицензии отозваны: Западный,«Рублевский», РЗБ
Более полный список из 19 банков здесь:
https://reportingproject.net/the-russian-laundromat/documents/russian-laundromat/P-2.jpg
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=208751&MID=3037347#message3037347
Коммент. Судя по всему, когда выводили, никто не возражал. А когда всё вывели,
стали возмущаться.
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит»
с уровня «B++» до «B+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7094713
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7104908
ЦБ рассматривает возможность санации банка «Советский»
http://www.regnum.ru/news/1850563.html