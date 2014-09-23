Новости по итогам отчетности за август 2014 г.

Рекордсменом по нарушенным нормативам, как и в июле, стал ростовский «Донинвест». Банк допустил
неисполнение нормативов достаточности капитала (в том числе базового и основного): Н1 — в течение 25 дней, Н1.1 и Н1.2 — в течение 18 дней. В течение 18 и семи дней соответственно банк нарушал также нормативы максимального размера крупных кредитных рисков (Н7) и максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим акционерам (Н9.1). На конец месяца ситуация несколько улучшилась и нарушался только норматив достаточности капитала (Н1). Его значение составило 9,77%, что немного ниже порога в 10%.
РНКО «Вест» в течение 21 дня не соблюдала норматив максимального размера риска по кредитным требованиям, возникшим по предоставленным средствам заемщикам, кроме кредитов, предоставленных от своего имени и за свой счет, клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов по совершенным сделкам (Н16.1). На 1 сентября его значение составило 34,28% (при норме в 0%). РНКО Вест нарушала нормативы ЦБ и в июле.
Недостаточный уровень ликвидности показали дагестанский Эсидбанк и московский Союзпромбанк. Первый — нарушал норматив текущей ликвидности (Н3) в течение двух дней в конце августа. Значение соответствующего норматива (Н3) на конец месяца составило 40,07% (минимум — 50%). Второй банк в течение одного дня не соответствовал требованиям минимального уровня норматива Н2 (мгновенная ликвидность).
Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,5%, банки Росинтербанк (в течение всего месяца) и НБ «Траст» (22 дня).
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В августе Интрастбанк и Российский Кредит допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за
отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Роскред допускал задержку и в июне, и в июле, а у Интрастбанка лицензия уже отозвана.
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Банк, капитал которого на 1 августа был менее разрешенного минимума в 180 млн руб:
Махачкалинский городской банк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 24 августа, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Онлайн Банк, Банк МЕСЕД, Межотраслевая банковская корпорация, Первый Депозитный Банк, Спецсетьстройбанк, «Северная Клиринговая Палата», Интрастбанк, Банк24.ру, НКО «Сибирский Расчетный Центр», Трастовый Республиканский Банк
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Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь
http://kuap.ru/besp/ Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП. Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять).
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Критерий объема сомнительных операций - показатель «обороты по расчетным счетам к активам».
Рэнкинг по этому показателю http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=245529&MID=3002697#message3002697
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Интересный список банков из топ-150, не усредняющих ФОР http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7077843
Рост ФОРа у банков может свидетельствовать о том, что они были переведены ЦБ в третью группу надежности.
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
Полицейские из Петербурга ведут обыск в Интеркапитал-Банке в Москве
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7017832
Следователи нашли обнальщиков в «Пульсе столицы» http://izvestia.ru/news/575711
Интересная связь акционеров и директоров банков Пушкино, Кедр, Верхневолжский и Балтика
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7040606
Обыски у председателя правления ПФС-банка http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20140829073505.shtml#
криминальные истории вокруг менеджмента ПФС-банка http://www.moscow-post.com/economics/kak_bankir_oleg_lukjanychev_ot_ugolovnogo_dela
http://www.moscow-post.com/redactor/bankir_lavrikov_ushel_ot_sledovatelej_i_xochet_
Азия банк попал под санкции США против Ирана http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7050098
Хроника отзывов лицензий у банков при Эльвире Набиуллиной http://www.kommersant.ru/doc/2554436
Банк «Народный кредит» работает с предписанием ЦБ ограничить привлечение вкладов физлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7059600
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит» с уровня «B++» до «B+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7094713
«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности банка «Народный Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7104908
Махачкалинский Городской Банк уменьшает уставный капитал
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7063665
Коммент. Банк упоминается в блоге примерно с апреля (и на этой странице), т.к. у него размер капитала меньше минимально допустимого уровня в 180 млн. Поэтому уменьшать капитал ему некуда.
Смарт банк получил ограничение ЦБ на прием вкладов и открытие счетов на полгода http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7068548
С 1 декабря Совкомбанк прекратит работу с наличной иностранной валютой в шести регионах
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7074366
Платежный Сервисный Банк задерживает платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7065521
В рамках расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности по ст. 172 УК РФ
(источники "Ъ" связывают его с обналичкой) 19 августа сотрудники ФСБ провели обыск в офисе ЗАО "Генбанк" на Озерковской набережной, 12. http://kommersant.ru/doc/2559839
Банк «Приоритет» приостановил выдачу депозитов как физическим, так и юридическим лицам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7073412
Бывший владелец рухнувшего банка «Западный» оказался совладельцем банка «Старый Кремль»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7081642
обыски в НРБ по делу о неуплате налогов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7086848
Сделка по покупке якутского МАК-Банка, подконтрольного компании «АЛРОСА», Рост Банком так и не состоялась: ее не согласовал Центробанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7099170
после отзыва лицензии у Банка24.ру в Интернете начали распространяться сообщения о якобы
готовящемся отзыве лицензии у УБРиР и СКБ-Банка и у других региональных игроков в Екатеринбурге
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7112424
Коммент. Бывает ли дым без огня? За последний год мы много раз наблюдали эффект домино
в отдельных регионах (Самарская, Смоленская, Калининградская области и др.)
новые попытки продать Связной банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113239
"Банк... испытывает заметную нехватку средств... кредитный портфель не растет, его качество падает"
По факту хищения у Сбербанка свыше 1 млрд рублей возбуждено несколько уголовных дел
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7113270 Коммент. Опять Сбер отличился.
С помощью 21 банка РФ 700 млрд рублей были выведены из России через Молдавию
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7117115
В статье упоминаются действующие банки: Интеркапитал-Банк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский Экспресс», Темпбанк, «Окский», а также банки, у которых лицензии отозваны: Западный,«Рублевский», РЗБ. Более полный список из 19 банков здесь:
https://reportingproject.net/the-russian-laundromat/documents/russian-laundromat/P-2.jpg
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=208751&MID=3037347#message3037347
Коммент. Судя по всему, когда выводили, никто не возражал. А когда всё вывели, стали возмущаться.
ЦБ рассматривает возможность санации банка «Советский»
http://www.regnum.ru/news/1850563.html
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Позитиффф:
ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 214 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7090861
Русславбанк получил субординированный кредит на сумму 1 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7092814
Росинтербанк увеличил уставный капитал на 2 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7115407
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Международные новости:
новые санкции ЕС против России
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7091423
США ввели новые санкции против России
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7094834
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=9
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
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музыкальная пауза. Для пессимистов: "Пролив" http://www.youtube.com/watch?v=GiyMaq5jp6w
http://www.nomorelyrics.net/ru/song/23009.html
А потому, что нет гарантии нигде и ни на что...
Ну где у вас гарантия, что хлеб, который ели вы,
Не будет завтра вам как неоплатный долг зачтен?
И где у вас гарантия, что гимн, который пели вы,
Не будет завтра проклят, заклеймён и запрещён?
Для оптимистов: Песня про самолет и вертолет http://www.youtube.com/watch?v=Uk-kEHUhS8k
- А куда ты летишь, самолет?
- Я лечу, куда хочет народ!
Комментарии 11
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1. Донинвест не выдаёт депозиты http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7154905
2. Основной акционер банка «Пурпе» Евдокимов арестован http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7145662
3. Рекордсмены по уровню проблемных долгов — «Связной банк» (41%) и ОТП (23,7%) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7144231
4. ЦБ ввел для 2Т Банка ограничения на работу с вкладами физлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7172683
"2Т Банк приостановил прием новых вкладов... и прекратил открытие счетов"
5. Курс $ впервые в истории превысил 39 рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7171958
Судя по ссылке на статью, это произошло еще в марте ((((
Поясните. пожалуйста, значит ли это, что вклады сделанные до марта, в случае чего, НЕ окажутся в списках АСВ?
И если не трудно, каковы перспективы 2Т Банка в свете данной темы?
2. перспективы очень слабые, обсуждали их здесь: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3046724#message3046724
Банк «Народный Кредит» ограничил выдачу вкладов до 25 тыс. рублей в день http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7176006
1. Эсидбанк http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=30092014_082834ik2014-09-30T08_20_29.htm
2. Союзпромбанк http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=30092014_085211ik2014-09-30T08_49_22.htm
3. Приоритет http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=30092014_084000ik2014-09-30T08_34_15.htm
Все эти банки упоминались на этой странице блога (см. выше).
Коммент. Теперь банк сравнялся с Роскредом по рейтингу. До августа такой же рейтинг был и у ФСБ.
2. Банк «Транспортный» увеличил уставный капитал почти вдвое.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7166564
Коммент. В следующей отчетности надо обязательно проверить, что капитал действительно увеличился.
3. БЭСП на Куапе обновился на 30 сент http://kuap.ru/besp/ Полное ограничение имеют банки: Автокредитбанк, БВА банк, ПФС-банк, Универсальный кредит, НКО Ютикпэй
4. ЦБ передал банк «Народный Кредит» под управление АСВ
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=01102014_114016ik2014-10-01T11_37_27.htm
5. ФПБ Банк увеличил капитал на 1,65 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7188970
Коммент. Обязательно проверить в следующей отчетности, что капитал действительно увеличился. ФПБ - один из владельцев АйМаниБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6527613
6. ЦБ не согласовал присоединение к банку «Рост» 4-х банков
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7196557
В июле Рост банк получил сразу 2 предписания регулятора — о доформировании резервов рублей и об ограничении на полгода привлечения вкладов.
7. 19.8.2014 Moody's отозвало международный рейтинг Саа1 Фондсервисбанка и все его остальные рейтинги. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016054
Отзыв рейтингов совпал с 3-ей за 9 месяцев внеплановой проверкой ЦБ, которая закончилась 29.8.2014 http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=fondservisbank-2989&BankMenu=insider
8. Банку «Народный Кредит» грозит отзыв лицензии http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7213525
9. арестован основной владелец и президент Тихоокеанского Внешторгбанка
http://blog.astv.ru/blogs/lyubov-barabashova/za-chto-vladeltsa-sakhalinskogo-banka-posadili-v-moskovskii-sizo
поэтому «Эксперт РА» понизило банку национальный рейтинг с уровня «А» до «B++»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7218816
1. Донинвест http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=0910..._31_47.htm
2. Универсальный кредит http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=0910..._20_13.htm
3. Народный Кредит http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=0910..._56_22.htm
все эти банки упоминались на этой странице блога выше.
Курсы ЦБ на 9.10.2014 для валютных вкладчиков: 1$=39,9819 1Eu=50,5091
2. «Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности ВостСибтранскомбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7232443
3. Fitch понизило рейтинги банка «Кедр» по международной шкале до уровня «B-», прогноз – «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7238607
Коммент. Кедр входит в неформальную группу, включающую банк РОСТ и ещё несколько банков. У банка РОСТ международный рейтинг В- от S&P, прогноз негативный.
1. Банк «Пурпе» http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=16102014_072035ik2014-10-16T07_18_15.htm
2. Кредитбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=16102014_083611ik2014-10-16T08_33_23.htm
3. НКО «Ютикпэй» http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=16102014_085436ik2014-10-16T08_50_04.htm
Ютикпэй и Пурпе упоминались в комментах к этой странице блога, Кредитбанк упоминался на предыдущей странице блога http://www.banki.ru/blog/day2/5505.php
2. Fitch усомнилось в портфеле Пробизнесбанка http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7244057
3. Moody’s снизило рейтинг «Ренессанс Кредита» до В3 и изменило прогноз по рейтингу В2 «Русского Стандарта» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7249554