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Новости по итогам отчетности за сентябрь 2014 г.

19.10.2014 19:53 25 5 114 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ за сентябрь (тех, кто находится на санации и тех у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://kuap.ru/articles/10589/
Алданзолотобанк (норматив Н1.2, 3 дня), РНКО Вест (норматив Н16.1, 22 дня), Платежный Сервисный Банк (норматив Н2, 15 дней), Престижкредитбанк (норматив Н10.1, 12 дней, норматив Н3, 10 дней), Промсбербанк (норматив Н1.2, 8 дней, норматив Н10.1, 8 дней).

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в сентябре Росинтербанк (с 1 по 10 сентября), Уссури (с 13 дней) и Национальный Банк «Траст» (22 дня).
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2014&mon=10
Коммент. Росинтребанк в сентябре увеличил капитал на 2 млрд и улучшил показатель Н1.1 на конец месяца.
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В сентябре Престижкредитбанк и Тандем допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В сентябре Престижкредитбанк и Тандем допустили допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банк Тандем отличился еще и тем, что занял 1-ое место в рэнкинге "Доля вложений в ПИФы в активах"
с показателем 50%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1&Date=2014-10-01
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Банки, капитал которых на 1 сентября был менее разрешенного минимума в 180 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Престижкредитбанк, Алданзолото, Махачкалинский городской банк
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 23 сентября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Эсидбанк, Союзпромбанк, Приоритет, Донинвест, Универсальный кредит, Народный Кредит, Пурпе, Кредитбанк, НКО Ютикпэй
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Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь http://kuap.ru/besp/ Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП. Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять). На 17 октября полное ограничение расчетов через БЭСП имели Автокредитбанк, БВА Банк, НКО Международная Уральская Расчетная Палата, ПФС-банк, Банк Симбирск, РНКО Центр Межбанковских Расчетов
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Рекордсмены по уровню проблемных долгов — «Связной банк» (41%) и ОТП (23,7%) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7144231

ЦБ ввел для 2Т Банка ограничения на работу с вкладами физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7172683
"2Т Банк приостановил прием новых вкладов... и прекратил открытие счетов"

Moody's понизило рейтинг АйМаниБанка до Caa1, прогноз - негативный http://ru.cbonds.info/news/item/735909/ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7184364
Коммент. Теперь банк сравнялся с Роскредом по рейтингу. До августа такой же рейтинг был и у ФСБ.

ЦБ не согласовал присоединение к банку «Рост» 4-х банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7196557
В июле Рост банк получил сразу 2 предписания регулятора — о доформировании резервов рублей и об ограничении на полгода привлечения вкладов.

19.8.2014 Moody's отозвало международный рейтинг Саа1 Фондсервисбанка и все его остальные рейтинги. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7016054
Отзыв рейтингов совпал с 3-ей за 9 месяцев внеплановой проверкой ЦБ, которая закончилась 29.8.2014 http://analizbankov.ru/bank.php?BankId=fondservisbank-2989&BankMenu=insider

Арестован основной владелец и президент Тихоокеанского Внешторгбанка
http://blog.astv.ru/blogs/lyubov-barabashova/za-chto-vladeltsa-sakhalinskogo-banka-posadili-v-moskovskii-sizo
поэтому «Эксперт РА» понизило банку национальный рейтинг с уровня «А» до «B++»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7218816

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В+ по национальной шкале банка «Европейский Экспресс» с «развивающегося» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7238645

«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности ВостСибтранскомбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7232443

Fitch понизило рейтинги банка «Кедр» по международной шкале до уровня «B-», прогноз – «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7238607
Коммент. Кедр входит в неформальную группу, включающую банк РОСТ и ещё несколько банков. У банка РОСТ международный рейтинг В- от S&P, прогноз негативный.

Fitch усомнилось в портфеле Пробизнесбанка http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7244057

Moody’s снизило рейтинг «Ренессанс Кредита» до В3 и изменило прогноз по рейтингу В2 «Русского Стандарта» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7249554
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
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музыкальная пауза. В связи с падением цен на нефтегаз, который наше фсё, становится актуальным слегка
перефразированный афоризм из известной оперы: "Что наша жизнь? - Труба!"
Поэтому песня о трубе: http://www.youtube.com/watch?v=SyAPiCSJ7XU smile:)

Комментарии 25

mbv  (mbv)
#
классный дайджест, спасибо!
GAP  (igor55555)
#
Отличная выборка! Спасибо!
Алла  (APK12345)
#
Уважаемый Бе Ри; (дай) !
Большое спасибо за системную подборку и анализ отчетности банков!
АИА  (АИА)
#
видел на форуме что главный пылесос- Аркс- тоже прекратил прием новых вкладов (видать превед от ЦБ получил)
Бе Ри  (дай)
#
smile:uncap: Аркс прекратил приём вкладов только в центральном офисе: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7252339 а в доп. офисах они вклады открывают, так что вроде пока всё тихо. Там сейчас проверка ЦБ, но, скорее всего, плановая, т.к. по срокам должна быть плановая. У них за последние 2 года внеплановых не было, а плановые ежегодно как раз примерно в конце года. Но в течение недели-двух должно быть официальное сообщение на сайте ЦБ о завершении проверки, там и узнаем точнее. По отчетности банк в антирэнкингах вроде не светится. Так что, думаю, ахтунга нет. smile:)

PS ну точно, плановая проверка ЦБ была, закончилась 14.11.2014
http://cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=142030091&giko=y
Вадим Белый  (openid.mail.ru/list/belyy_vadimka)
#
Мда... вот это новости
Maydo  (Maydo)
#
мы у вас вычисляем будущих претендентов на подачу заявки в АСВ smile:)) спасибо!
елена ракова  (astok)
#
спасибо за продолжение дела александра- он окончательно судя по всему куда то пропал - может еще где пишет ..
без анализа специалиста плоховато ..
она  (Maycu+)
#
вот кстати , да . хороший вопрос
А куда пропал Александр ? без него как без рук вообще совсем плохо ((
Бе Ри  (дай)
#
«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу B++ кредитоспособности банку «Советский» со «стабильного» на «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7258636
Бе Ри  (дай)
#
сегодня 27.10.2014 ЦБ отозвал лицензии у 3-х НКО
1. НКО Финансовые услуги
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102014_093827ik2014-10-27T09_34_37.htm
2. РНКО Центр Межбанковских Расчетов
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102014_085527ik2014-10-27T08_53_59.htm
3. НКО Международная Уральская расчетная палата
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=27102014_082928ik2014-10-27T08_28_01.htm
Коммент. Последние 2-е НКО упоминались в блоге выше как отключенные от БЭСП.
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