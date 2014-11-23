Новости по итогам отчетности за октябрь 2014 г.

Алданзолотобанк (норматив Н1.2, 16 дней), РНКО Вест (норматив Н16.1, 23 дня), Престижкредитбанк (норматив Н10.1, 8 дней; норматив Н3, 21 день), Рост Банк (норматив Н1.0, 3 дня). Все эти кредитные организации, кроме Рост Банка, нарушали нормативы ЦБ и в сентябре тоже. Из банков, не находящихся на санации, нормативы ЦБ в октябре нарушали ещё Платежный Сервисный Банк и банк Симбирск, но у них лицензии уже отозваны.
Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в октябре Уссури (20 дней) и Национальный Банк «Траст» (22 дня).
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В октябре банк Симбирск и Платежный сервисный банк допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по
корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Однако лицензии этих банков уже отозваны 11 ноября.
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Банк Тандем отличился тем, что снова занял 1-ое место в рэнкинге "Доля вложений в ПИФы в активах"
с показателем более 50%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1&Date=2014-10-01
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Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 180 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Престижкредитбанк, Бузулукбанк, Тандем http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19 октября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: КБ Европейский экспресс, ГБ «Симбирск», Платежный сервисный банк, НКО Финансовые услуги, РНКО Центр Межбанковских Расчетов, НКО Международная Уральская расчетная палата
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Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь
http://kuap.ru/besp/ Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП.
Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять).
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
МВД задержаны бывшие топ-менеджеры «БВА-Банка» и КБ «Гарант-Инвест» http://lifenews.ru/news/143143
Инвестторгбанк в течение сентября просрочил погашение кредитов от ЦБ на 1,4 млрд руб.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7257568
«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу B++ кредитоспособности банку «Советский» со «стабильного» на «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7258636
ЦБ запретил Рост Банку присоединять другие банки группы http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7267960
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Рост Банку до уровня «B++»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7271430
S&P понизило долгосрочный кредитный рейтинг Рост Банка до «ССС+»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7287137
ЦБ рассматривает возможность санации Рост Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7330516
ЦБ ищет санатора для банка «Рост» http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7353408
Пробизнесбанк получил предписание ЦБ о доформировании резервов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7267865
Махачкалинский Городской Банк перерегистрировался в расчетную НКО
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7285291
Связной банк задерживает платежи. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7299581
«ОНЭКСИМ» и «Благосостояние» получили контроль над группой компаний «Связной»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7324978
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Связного Банка до «В++» и изменило прогноз на «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7334247
Связной Банк попросил ЦБ о санации http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7338086
ЦБ запретил АКБ «ЭЛЬБИН» привлекать средства физлиц http://www.elbin-bank.ru/services/fiz/deposit.php
2T Банк задерживает платежи. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7302162
2Т Банк задерживает выдачу вкладов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7320851
2Т Банк попросил ЦБ о санации http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7342178
Международное рейтинговое агентство Moody's снизило долгосрочный рейтинг банка
"Российский кредит" до "Caa3" с "Caa1" с "негативным" прогнозом
http://bonds.finam.ru/news/item/moody-s-ponizilo-reiyting-banka-rossiiyskiiy-kredit-s-caa1-do-caa3-prognoz-negativnyiy/ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7304244
Коммент. Это конец. Следующий рейтинг Са по шкале Мудис будет уже дефолтным.
S&P снизило долгосрочный международный рейтинг Судостроительного Банка с «B» до «B-»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7303988
«Эксперт РА» отозвало рейтинг банка «Бумеранг» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7330130
Коммент. Бумеранг нарушал нормативы ЦБ в декабре 2013 г.
Допэмиссия акций банка «Траст» может быть оплачена недвижимостью
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7354379
Коммент. Посмотрим, согласует ли такую допэмиссию ЦБ
НРА понизило рейтинг кредитоспособности банка «Балтика» до уровня «BBB» по национальной шкале, прогноз по рейтингу — «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7361698
Коммент. Ниже уровня ВВВ у НРА рейтингов нет http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
Основные акционеры Тюменьагропромбанка продали свои акции миноритариям
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7349112
«Эксперт РА» снизило рейтинг кредитоспособности Промсбербанка до «В++» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7360217
Коммент. Промсбербанк нарушал нормативы ЦБ в сентябре. Бывший акционер РЗБ и Западного Александр Григорьев входит в состав акционеров Промсбербанка http://www.allbanks.ru/banks/russia/c...ow/191773/
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=11
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
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музыкальная пауза. Из-за подорожания продуктов питания народ потянет на яблочки:
http://www.youtube.com/watch?v=mohztZtIcbw
а потом и козликов съедят http://www.youtube.com/watch?v=HEL2hdPAcKQ
но хозяйки козликов этого не простят http://www.youtube.com/watch?v=S8OWKwxkaWg
Комментарии 25
Видимо, все-таки на 1 ноября?
Пользователь с ником Вельмира Моисеевна обращает внимание на то, что А.Григорьев в настоящее время уже не является акционером Промсбербанка согласно информации с сайта этого банка
http://www.promsbank.ru/o-banke/aktsionery-struktura-sobstvennosti
так что инфа, размещенная на allbanks (и процитированная в блоге на этой странице выше) о том, что он является акционером этого банка, по-видимому, устарела. Спасибо за уточнение.
Со слов менеджеров Рост банка, РОСТ банк согласовал с ЦБ план по повышению финустойчивости http://www.finmarket.ru/news/3871671
1. Банк — Т http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26112014_085016ik2014-11-26T08_46_56.htm
2. БВА Банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26112014_084313ik2014-11-26T08_38_35.htm
3. ПрестижКредитБанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=26112014_081820ik2014-11-26T08_14_49.htm
Коммент. Все банки упоминались на этой странице блога выше. (Банк-Т=2Т Банк).
за его международными рейтингами можно следить на этой странице (внизу)
http://www.banki.ru/banks/bank/rencredit/
2. Moody's отозвало международный рейтинг Саа3 банка "Российский кредит"
http://www.1prime.ru/finance/20141127/796795127.html
Коммент. Правильно. Как можно рейтинговать банк, у которого обеспечение по кредитам меняется на 77% (на 24 млрд) за месяц? Напомню, что следующий рейтинг после Саа3 по шкале Мудиз - дефолтный.
3. Уполномоченные ЦБ назначены в 105 кредитных организаций.
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=27112014_173708ik2014-11-27T17_33_14.htm
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3197741#message3197741
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=28112014_095635ik2014-11-28T09_54_36.htm
"Не вошедшие в периметр санации Байкалинвестбанк и Уралприватбанк успели привлечь к 1 ноября 1,54 млрд и 537 млн руб. соответственно." http://www.kommersant.ru/doc/2620256
2. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Таурус Банка по нац. шкале на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7389711
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Тюменьагропромбанка по нац. шкале до «B++», прогноз - «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7389911
4. МВД провело обыски в НОВИКОМБАНКе, Алданзолотобанке и аресты счетов ряда компаний в Росэнергобанке, банке «СИАБ», ПСКБ и в сев.-зап. филиале Сбербанка http://www.fontanka.ru/2014/12/02/057/ http://www.fontanka.ru/2014/12/02/108/
Коммент. Банк уже упоминался на этой странице блога. ЦБ обычно не поддерживает мелкие банки.
2. Ноготков нашел инвесторов Связному Банку
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7404081 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7402717
3. Доходность облигаций Айманибанка превысила 50%, хотя до оферты ещё почти год http://rusbond.ru/tyield.asp?tool=94539
Коммент. Рейтинг преддефолтный, ждем дефолта в ближайшее время. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/card/?raID=232
2. Есть мнение, что Тюменьагропромбанк и банк Волга-Кредит неформально имеют одних и тех же бенефициаров http://mbkcentre.pro/main_post/45292 http://ivanetsoleg.livejournal.com/257448.html
У этих банков похожа странная динамика ОФЗ в отчетности.
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Торгово-Строительного Банка с «А» до «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7423546
Коммент. Тема в сентябре была http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=245993
и светился как транзитный банк http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=35&TID=245529&MID=3002697#message3002697
1. Бузулукбанк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10122014_065544ik2014-12-10T06_54_00.htm
2. Торгово-строительный банк http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10122014_084335ik2014-12-10T08_40_45.htm
3. НКО «Первый земельный РЦ» http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=10122014_085939ik2014-12-10T08_57_18.htm
Коммент. Банки упоминались на этой и предыдущих страницах блога.
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=10122014_091505ik2014-12-10T09_07_29.htm
Коммент. Бинбанк еще санирует Москомприватбанк (=Бинбанк Кредитные карты)
2. банк «Волга-Кредит» приостановил проведение целого ряда операций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7448830
3. Тюменьагропромбанк и банк Волга-Кредит отключены от БЭСП. Ждём-с. http://mbkcentre.pro/main_post/52055
4. ЦБ предписал провести докапитализацию банка Ваш Личный Банк (ВЛ банк)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7457053
5. банк АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ откючен от БЭСП
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3263738#message3263738