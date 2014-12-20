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Новости по итогам отчетности за ноябрь 2014 г.

20.12.2014 02:45 17 7 579 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в ноябре (тех, кто находится на санации и тех у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2014&mon=12
Академический Русский Банк (норматив Н2, 2 дня), Русфинанс Банк (норматив Н2, 1 день), РНКО Вест (норматив Н16.1, 18 дней). РНКО Вест нарушала нормативы ЦБ и в октябре тоже.

Не нарушали нормативов, но имели уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в ноябре Уссури (11 дней) и Национальный Банк «Траст» (18 дней).
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В ноябре банк Бузулук допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по
корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Однако лицензия этого банка уже отозвана 10 декабря.
============================================================­­­­­===============================
Банк Тандем отличился тем, что снова занял 1-ое место в рэнкинге "Доля вложений в ПИФы в активах"
с показателем более 40%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1&Date=2014-12-01
============================================================­­======================
Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 180 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Алданзолотобанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
============================================================­­­­============================
После предыдущей записи в блоге 23 ноября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Банк—Т, БВА Банк, ПрестижКредитБанк, Бузулукбанк, Торгово-строительный банк, НКО «Первый земельный РЦ», Тюменьагропромбанк, Профессиональный Кредитный Банк (ПК-банк). На санацию отправлены следующие банки: «РОСТ», «КЕДР», «АККОБАНК», «СКА-Банк», «Тверьуниверсалбанк». Санатором назначен Бинбанк, который уже санирует Бинбанк кредитные карты (бывший Москомприватбанк). Не вошли в периметр санации
Байкалинвестбанк и Уралприватбанк http://www.kommersant.ru/doc/2620256
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Список банков, которым ограничены расчеты через БЭСП Банка России можно посмотреть здесь
http://www.files.co.uk/shared/5492ee28467a7/besp%2020141218_1022891.zip
Обычно перед отзывом лицензии ЦБ вводит банку ограничение расчетов через БЭСП. Но не у всех банков, имеющих ограничение, обязательно отзывают лицензию (ограничение ЦБ может впоследствии снять).
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Moody's отозвало международный рейтинг Саа3 банка Российский кредит
http://www.1prime.ru/finance/20141127/796795127.html
Коммент. Напомню, что следующий рейтинг после Саа3 по шкале Мудиз - дефолтный.

Уполномоченные ЦБ назначены в 105 кредитных организаций.
http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=27112014_173708ik2014-11-27T17_33_14.htm
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3197741#message3197741

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Таурус Банка по нац. шкале на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7389711

МВД провело обыски в НОВИКОМБАНКе, Алданзолотобанке и аресты счетов ряда компаний в Росэнергобанке, банке «СИАБ», ПСКБ и в сев.-зап. филиале Сбербанка http://www.fontanka.ru/2014/12/02/057/ http://www.fontanka.ru/2014/12/02/108/
Экономическая полиция Петербурга обыскивает филиал Тусарбанка в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7469799

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» банка «Северо-Восточный Альянс»
на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7446795

Банк «Волга-Кредит» приостановил проведение целого ряда операций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7448830

ЦБ предписал провести докапитализацию банка Ваш Личный Банк (ВЛ банк)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7457053

Банк АДАМ ИНТЕРНЭШНЛ откючен от БЭСП
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3263738#message3263738

Fitch отозвало рейтинг Пробизнесбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7474001

RusRating отозвало рейтинги банка «Акция» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7474679

Олег Малис установил контроль над Связным Банком http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7468446

Прокуратуру и ЦБ просят проверить пропажу 1 млрд рублей у вкладчиков банка «Открытие»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7468815
Коммент. Про Открытие http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3256666#message3256666

ЦБ принял меры для поддержки устойчивости банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7458148
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7459914 В частности:
— временно (до 1 июля 2015 года) не применять ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа) при заключении кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского кредита (займа);
— увеличить диапазон стандартного рыночного отклонения процентных ставок по вкладам населения в банках от расчетной средней рыночной максимальной процентной ставки до 3,5 процентного пункта (вместо 2 процентных пунктов в настоящее время).

Силуанов назвал критерии отбора банков для докапитализации через АСВ
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7469543
Принят законопроект о докапитализации банков на 1 трлн рублей через АСВ за счет ОФЗ
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7470520
Госдума приняла закон, позволяющий направлять до 10% средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в депозиты или облигации банков. В денежном выражении речь идет примерно о 400 млрд рублей.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7472569

иностранные контрагенты отказываются предоставлять российским банкам наличную инвалюту
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7458126 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7459798
Президент РФ посоветовал ЦБ немного «зажать» валютную ликвидность
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7462425
Коммент. Не к добру. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=228241&MID=3266989#message3266989

Госдума приняла закон об увеличении страховки по вкладам до 1,4 миллиона рублей.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7471492 (закон вступит в силу после опубликования - следите за новостями).

«Таврический» планирует привлечь два субординированных кредита объемом примерно 362 млн и 540 млн рублей от миноритарного акционера — норвежского банка Sparebank 1 Nord-Norge
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7465690

Статьи об ошибках ЦБ в валютной политике: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7459849
Мнение Алексашенко: "Российский ЦБ: не стреляйте в пианиста" http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7454761
Мнение Гуриева: http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/815371/bez-rulya-i-vetril
"Роснефть доллары не покупала" http://www.vedomosti.ru/opinion/news/37496481/rosneft
============================================================­­­===============================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2014&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2014&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
============================================================­­­==================================
музыкальная пауза. Крым (Щербаков, 1982, песня написана в советское время)
http://www.youtube.com/watch?v=D62BifZ0_f0
http://tekst-pesni-tut.ru/song/show/1433395/mihail-shherbakov/tekst-pesni-i-perevod-krym-1/
А у нас метель метет, не иначе как,
И ползет весь народ на карачках,
А ты хочешь убежать от метели,
Да как же это понимать, в самом деле?
Нет, все ползут - и ты ползи осторожно.
Что ж поделать, гололед, очень скользко.
Полуостров захотел! Ну это можно.
Правда, Крымский далеко - так близко Кольский.
Да что метель! Куда страшней кривотолки.
Погляди ты на людей, ведь это ж волки!
И попасть на их клыки очень просто,
И подниматься не моги ты выше роста
Своего, ползи ползком преклоненно.
Здесь ни смерти, ни судьбы не обманешь.
Если встанешь, упадешь непременно,
А уж если упадешь, то не встанешь!..

Комментарии 17

Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ объявил о санации банка Траст. http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=22122014_130340ik2014-12-22T13_01_52.htm На санацию Траста выделяется 30 млрд руб.
"ЦБ нашел многомиллиардную «дыру» в капитале банка «Траст»"
http://top.rbc.ru/business/22/12/2014/54984e3c9a79472388577e26
Коммент. Траст упоминался на этой и предыдущих страницах блога как банк, у которого норматив Н1.1 менее 5,5% (это тянется уже почти год).
2. Банк «Транспортный» ограничил 100 тыс. рублей выдачу средств гражданам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7486245
3. НРА установило Эл Банку негативный прогноз по рейтингу «ВВВ»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7493313 Коммент. Банков с более низким рейтингом у НРА нет
http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
4. «Эксперт РА» отзывает рейтинг В++ с негативным прогнозом Тихоокеанского Внешторгбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7492661
5. Банк «Волга-Кредит» приостановил обслуживание клиентов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7493057 Коммент. Банк уже упоминался на этой странице блога.
6. Акционеры банка «Енисей» одобрили объединение с банком «Балтика» и Н-Банком
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7489608
Коммент. Большая Балтика присоединяется к маленькому Енисею. Что-то здесь не чисто.
7. Госдума разрешила АСВ приобретать акции банков — участников системы страхования вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7490317 Коммент. Не зря дают АСВ триллион на докапу банков.
8. Рост Банк и МКБ стали лидерами по убыткам в ноябре http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7490161
9. ОЗПП написало письмо Павлу Медведеву о том, что Альфа-Банка, НБ «Траст» и банка «Ренессанс Кредит» не выдают валюту валютным вкладчикам. Проблемы с выдачей наличной валюты есть и в других банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7485387
10. Пяти госкомпаниям придется равномерно продавать валюту, накопленную с 1 октября
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7488918
11. Госдума освободила от НДФЛ доходы по депозитам по ставке до 18,25%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7489495
Теневая экономка  (Теневая экономка)
#
Как вы полагаете, стоит ли ожидать после нового года дальнейшего роста ставок по вкладам по сравнению с нынешними около 20%? Если вы уже где-то высказывались на эту тему, киньне ссылкой, пожалуйста.
Бе Ри  (дай)
#
думаю, существенного роста ставок не будет, может, будет небольшое снижение. Высокие ставки - реакция на шок, когда ЦБ увеличил ключевую ставку сразу в 1,5 раза и в 3 раза с начала года. Ставки в крупняке вроде Сбера подрастут, но останутся сильно ниже 20%.
Ольга Хильченко  (filinito)
#
Кто сказал? Надо полагать у тебя верный источник? smile:o smile:D
Бе Ри  (дай)
#
1. Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ выросла до 15,31% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7501064
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Связного Банка с уровня «В++» до «В»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7500665 Коммент. Развязка приближается.
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Транспортный» до «В++» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7500545
4. В Народном Рейтинге пишут, что Ваш личный Банк (ВЛ-Банк) ограничил выдачу наличных вкладчикам https://www.banki.ru/services/responses/bank/response/7491399/
Коммент. Банк уже упоминался на этой странице блога.
5. С Югрой странная ситуация. На сайте банка утверждается, что собственники сделали докапу http://jugra.ru/msk/press-center/news/8/599.html
А здесь пишут, что докапа приостановлена http://mbkcentre.pro/main_post/53095 Не к добру.
6. Банк «Таврический» приостановил проведение платежей по пластиковым картам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7505603
7. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу B++ Профит Банка на «негативный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7509414
8. Экономист АФК «Система»: ставки по вкладам должны быть настолько высокими, чтобы вернуть в систему сбережения населения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7507449
9. Траст выдавал кредиты, которые использовались для его докапитализации
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7503927
Бе Ри  (дай)
#
1. Путин подписал закон о повышении страховки по вкладам до 1,4 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7522673
2. Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ процентов по рублевым вкладам размещенным по ставке до 18,25% годовых. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7524537
3. Путин подписал федеральный закон, позволяющий докапитализацию российских банков
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7519356
4. ВТБ получит от ФНБ 100 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7529722
5. Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России по состоянию на 1.12.2014 http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=22122014_121404ik2014-12-22T11_03_36.htm
Коммент. Эти банки могут рассчитывать на санацию при плохом развитии событий. ИМХО
6. Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг
http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr
7. ЦБ выбрал банк «ФК Открытие» санатором «Траста» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7512719
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=26122014_104914ik2014-12-26T10_47_29.htm
"АСВ за счет кредита ЦБ предоставит НБ «Траст» заем в размере до 99 млрд рублей сроком на 10 лет «на покрытие дисбаланса между справедливой стоимостью активов и балансовой стоимостью обязательств». При этом санатор получит за счет кредита Банка России заем на поддержание ликвидности «Траста» в размере до 28 млрд рублей на шесть лет."
8. ЦБ: дыра в капитале банка «Траст» составила 67,8 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7515656
Бе Ри  (дай)
#
1. Максимальная ставка топ-10 банков России по вкладам поднялась до 15,64%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7534191
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МАСТ-Банка до «B++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7528373
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Клиентский» до «B++» прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7523516
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг Таурус Банка до уровня «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7533689 Коммент. На грани, плохо дело.
5. «Эксперт РА» понизило рейтинг СтарБанка до «В++», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7537661
6. Связной Банк ограничил выдачу наличных http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7523376
7. Судя по отзывам в Народном Рейтинге, Судостроительный банк (СБ банк) задерживает платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/sbbank/
Тему завели: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=83&TID=267786&PAGEN_1=1
8. «Ростовэнерго» обвинил ВЛБАНК в задержке 1,2 млн руб. платежей за электричество
http://rostov.rbc.ru/rostov_freenews/25/12/2014/960107.shtml
9. C 1.1.2015 минимальный размер собственных средств банков увеличивается до 300 млн рублей со 180 млн рублей http://www.interfax.ru/business/416566 Коммент. Размер капитала на 1.12.2014 есть здесь http://www.banki.ru/banks/ratings/?sort_param=rating&sort_order=DESC&PROPERTY_ID=25
Ольга Хильченко  (filinito)
#
Привет, про ветер зачёт. У нас в Крыму хоть с пудовыми гантелями ходи, и, причёску можешь не делать, всё одно ветер "поглумится". Потому все мужики - лысые, а девушки и женщины ходят как синие чулки с хвостиками, как примерные гимназистки. Удачи тебе в Новом Году и огромного здоровья.
Бе Ри  (дай)
#
1. Росстат подтвердил оценку инфляции-2014 на уровне 11,4%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7549894
2. ЦБ: решение о понижении ключевой ставки будет принято, когда инфляция пойдет на спад
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7573799
3. Международные резервы РФ за год уменьшились на 24,4%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7573599
4. ЦБ: отток капитала из России вырос за 2014 год вдвое – до 151,5 млрд долларов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7574149
5. Курс рубля к доллару СШАснизился по итогам декабря 2014 года на 40,6% в годовом выражении (к декабрю-2013) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562379
6. Бинбанк приобретет Уралприватбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7556561
Коммент. Этот банк входил в группу банков банка РОСТ, но не попал в периметр санации.
7. Начался процесс присоединения Н-Банка и банка «Балтика» к банку «Енисей»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7553848
8. Московский Кредитный Банк нарастил капитал на 10 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7556205
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3368097#message3368097
9. Следователей позвали в Траст. "Колоссальная сумма, в которую ЦБ неожиданно оценил санацию банка «Траст» — 127 млрд руб., — шокировала участников банковского рынка..."
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7547128
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3353374#message3353374
Коммент 2. Набиуллина закачала 127 млрд в карманный банк Чубайса http://newsland.com/news/detail/id/1484440/
10. В первые дни 2015 года посетители портала Банки.ру все чаще писали о том, что «Траст» не выдает гражданам вклады, в том числе валютные.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7575301
11. СБ Банк ограничил выдачу частных вкладов и задерживает проведение платежей юрлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7571550 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7570452
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СБ Банка до «В++», прогноз - развивающийся
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7572359
12. Переоценка ОФЗ ударила по банковской системе http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7566548
13. Вкладчики ВЛБанка с декабря не могут получить средства с депозитов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7571525
14. Банк «Таврический» может стать новым кандидатом на санацию
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7570794
S&P 31 декабря понизило рейтинг«Таврического» до уровня ССС
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7570439
15. Собинбанк прекратит обслуживать карты с 31 января http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7558637
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня 20.1.2015 ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков:
1. Адам Интернэшнл
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=20012015_085742ik2015-01-20T08_54_50.htm
2. Интеркапитал-Банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=20012015_084923ik2015-01-20T08_43_59.htm
Коммент. Адам Интернэшнл упоминался на этой странице блога, как банк, отключенный от БЭСП. Интеркапитал-Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за август http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
Бе Ри  (дай)
#
1. СБ Банк ввел лимиты на получение наличных и приостановил прием депозитов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7578139
Moody's снизило СБ Банку рейтинг до «Caa1» с «B3»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7584674
отечественные агентства также понижают рейтинги банка (Эксперт РА с В++ до В, НРА до В-)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7578425
2. «Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности банка «Российский Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7580714
3. «Эксперт РА» отзывает рейтинги кредитоспособности у «Единственного» и Торгового Городского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7583679
Ранее у ТГБ был рейтинг «В++» , прогноз — «развивающийся». У «Единственного» был рейтинг «В+», прогноз — «развивающийся».
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Советский» с «развивающегося» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7588904
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Заречье» с уровня «А» до «B++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7588218
3. «Эксперт РА» снизило рейтинг «БЦК-Москва» с «А» до «В++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7597217
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг РосинтерБанка до уровня «B++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7594602
5. S&P снизило рейтинги СБ Банка до «ССС»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7593945
6. Банк «Таврический» приостановил выдачу вкладов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7593587
7. В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7595217
8. Россельхозбанк в 2014 году списал кредитов на 15,5 млрд рублей​
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7594898
9. В декабре число банков, куда введены уполномоченные ЦБ увеличилось до 141, перечень таких банков на 1.1.2015: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23012015_193916ik2015-01-23T19_34_53.htm
новички: московские Deutsche Bank, банк «МБА-Москва», Старбанк, Интерпрогрессбанк, РНКБ, Русславбанк, «М2М прайвет банк», банк «Образование», Транснациональный банк, банк «Пересвет», банк «Город», Тусарбанк, банк «Агропромкредит», «ББР банк», Военно-промышленный банк, банк «БФГ-кредит», банк «Легион», «НС банк», Интерпромбанк, Первый чешско-российский банк, а также в курский Курскпромбанк и магнитогорский «Кредит Урал банк». http://www.vedomosti.ru/companies/news/38608681/cb-upolnomochennyh-esche-v-22-banka-uvelichiv-ih-chislo-do
10. В НР появились жалобы, что Метробанк не возвращает вклады
https://www.banki.ru/services/responses/bank/metrobank/
11. Банки РЕКОРБАНК, АКАДЕМРУСБАНК, ВЛБАНК имеют полное ограничение по расчетам в БЭСП http://mbkcentre.pro/main_post/55959
Бе Ри  (дай)
#
1. Распределены деньги по программе докапы банков госденьгами на 1 триллион руб
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7602157 http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3414056#message3414056
Коммент. чуть ниже и http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3416894#message3416894
2. «Роснефть» разместила облигации на 400 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7606000
В феврале компания должна выплатить 7,1 млрд долларов, что примерно соответствует стоимости выпуска облигаций. Ставка размешения 11,9% - не рыночная.
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=272561&MID=3432105#message3432105
3. Банк «ФК Открытие» мог участвовать в кредитовании «Роснефти» через РЕПО на 625 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7613790
Коммент. Про Открытие: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3423326#message3423326
4. В Совфеде предлагают не взимать с населения налог на доход от облигаций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7619809&MID=3428502
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3430661#message3430661
5. S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до мусорного уровня «ВВ+» с инвестиционного «ВВВ-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7607460
Коммент. Ждём падения курса рубля и снижения биржевых индексов.
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В++ Айви Банка на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7616989
2. «Эксперт РА» подтвердило и отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом Промсбербанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7611585
3. Связной Банк закроет в феврале все отделения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7613144
4. СБ Банк прекратил выдачу наличных со счетов физических и юридических лиц.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7620847
5. S&P понизило долгосрочный корпоративный рейтинг банка «Таврический» с «ССС» до «СС»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7621756
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