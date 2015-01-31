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Новости по итогам отчетности за декабрь 2014 г.

31.01.2015 21:59 8 5 189 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации и тех у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=1
РНКО Вест (Н16.1 - 23 дня), Алданзолотобанк (Н3 - 9 дней), Таврический (Н2 - 15 дней; Н3 - 12 дней), Таурус (Н1.0 - 4 дня), Евромет (Н2 - 1 день; Н3 - 3 дня), Екатерининский (Н3 - 3 дня), Гарант-Инвест (Н1.0, Н1.2, Н7 - всё 1 день), Уралтрансбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё 1 день), Финпромбанк (Н1.1 - 1 день, еще 4 дня не нарушал, но имел Н1.1 менее 5.5), МАК-банк (Н3 - 1 день), Собинбанк (Н1.0 - 1 день), Церих (Н3 - 1 день)

РНКО Вест и Алданзолотобанк нарушали нормативы ЦБ и раньше, осенью 2014 г. Не нарушал нормативов, но имел уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в декабре Уссури (4 дня). В предыдущие месяцы у него была та же проблема. Большое количество нарушителей нормативов в декабре, видимо, можно объяснить сильными скачками курсов валют и резким, одномоментным (в 1,5 раза) увеличением ключевой ставки со стороны ЦБ в середине месяца. Но все равно, банки с ослабленным иммунитетом заболевают первыми.
============================================================­==========================
В декабре Таврический, Судостроительный банк [=СБ Банк], и Унифин допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Также задерживали платежи РОСТ банк (он находится на санации) и Ваш Личный Банк [=ВЛБАНК] (лицензия уже отозвана).
============================================================­===========================
Банк Тандем отличился тем, что снова занял 1-ое место в рэнкинге "Доля вложений в ПИФы в активах" с показателем более 40%: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1&Date=2014-12-01
============================================================­============================
После предыдущей записи в блоге 20 декабря, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Волга-Кредит, Адам Интернэшнл, Интеркапитал-Банк, Ваш Личный Банк (=ВЛБАНК), Академический Русский Банк
============================================================­============================== После предыдущей записи в блоге ЦБ объявил о санации банка Траст.
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=22122014_130340ik2014-12-22T13_01_52.htm
Коммент. Траст упоминался на предыдущих страницах блога как банк, у которого норматив Н1.1 менее 5,5% (это тянется уже почти год).
"ЦБ нашел многомиллиардную «дыру» в капитале банка «Траст»"
http://top.rbc.ru/business/22/12/2014/54984e3c9a79472388577e26
ЦБ выбрал банк «ФК Открытие» санатором «Траста» и выделил на его санацию 127 млрд руб
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7512719
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=26122014_104914ik2014-12-26T10_47_29.htm
ЦБ: дыра в капитале банка «Траст» составила 67,8 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7515656
Траст выдавал кредиты, которые использовались для его докапитализации
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7503927
Следователей позвали в Траст. "Колоссальная сумма, в которую ЦБ неожиданно оценил санацию банка «Траст» — 127 млрд руб., — шокировала участников банковского рынка..."
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7547128
Коммент 1. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3353374#message3353374
Коммент 2. Набиуллина закачала 127 млрд в карманный банк Чубайса http://newsland.com/news/detail/id/1484440/
В первые дни 2015 года посетители портала Банки.ру все чаще писали о том, что «Траст» не выдает гражданам вклады, в том числе валютные. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7575301
============================================================­===========================
Финансово-экономические новости:
1. Росстат подтвердил оценку инфляции-2014 на уровне 11,4%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7549894
2. Международные резервы РФ за год уменьшились на 24,4%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7573599
3. ЦБ: отток капитала из России вырос за 2014 год вдвое – до 151,5 млрд долларов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7574149
4. Курс рубля к доллару США снизился по итогам декабря 2014 года на 40,6% в годовом выражении (к декабрю-2013) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7562379
5. Пяти госкомпаниям придется равномерно продавать валюту, накопленную с 1 октября
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7488918
6. Путин подписал закон о повышении страховки по вкладам до 1,4 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7522673
7. Путин подписал закон об освобождении от НДФЛ процентов по рублевым вкладам размещенным по ставке до 18,25% годовых. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7524537
8. Экономист АФК «Система»: ставки по вкладам должны быть настолько высокими, чтобы вернуть в систему сбережения населения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7507449
9. ВТБ получит от ФНБ 100 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7529722
10. Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг
http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr
11. В декабре число банков, куда введены уполномоченные ЦБ увеличилось до 141, перечень таких банков на 1.1.2015: http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=23012015_193916ik2015-01-23T19_34_53.htm
новички: московские Deutsche Bank, банк «МБА-Москва», Старбанк, Интерпрогрессбанк, РНКБ, Русславбанк, «М2М прайвет банк», банк «Образование», Транснациональный банк, банк «Пересвет», банк «Город», Тусарбанк, банк «Агропромкредит», «ББР банк», Военно-промышленный банк, банк «БФГ-кредит», банк «Легион», «НС банк», Интерпромбанк, Первый чешско-российский банк, а также в курский Курскпромбанк и магнитогорский «Кредит Урал банк». http://www.vedomosti.ru/companies/news/38608681/cb-upolnomochennyh-esche-v-22-banka-uvelichiv-ih-chislo-do
12. C 1.1.2015 минимальный размер собственных средств банков увеличивается до 300 млн рублей со 180 млн рублей http://www.interfax.ru/business/416566 Коммент. Размер капитала на 1.12.2014 есть здесь http://www.banki.ru/banks/ratings/?sort_param=rating&sort_order=DESC&PROPERTY_ID=25
13. Госдума разрешила АСВ приобретать акции банков — участников системы страхования вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7490317
14. Путин подписал федеральный закон, позволяющий докапитализацию российских банков
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7519356
15. Распределены деньги по программе докапы банков госденьгами на 1 триллион руб
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7602157 http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3414056#message3414056
Коммент. чуть ниже и http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3416894#message3416894
16. «Роснефть» разместила облигации на 400 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7606000
В феврале компания должна выплатить 7,1 млрд долларов, что примерно соответствует стоимости выпуска облигаций. Ставка размешения 11,9% - не рыночная.
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=272561&MID=3432105#message3432105
17. Банк «ФК Открытие» мог участвовать в кредитовании «Роснефти» через РЕПО на 625 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7613790
Коммент. Про Открытие: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3423326#message3423326
18. В Совфеде предлагают не взимать с населения налог на доход от облигаций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7619809&MID=3428502
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3430661#message3430661
19. S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России до мусорного уровня «ВВ+» с инвестиционного «ВВВ-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7607460
20. 30 января 2015 г. ЦБ понизил ключевую ставку на 2% до 15% с 17% http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=30012015_133122dkp2015-01-30T13_15_49.htm
Коммент. Ждём снижения рубля и рост курса $.
============================================================­==============================
Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Банк «Таврический» приостановил выдачу вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7593587
Банк «Таврический» приостановил проведение платежей по пластиковым картам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7505603
Банк «Таврический» может стать новым кандидатом на санацию
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7570794
S&P 31 декабря понизило рейтинг«Таврического» до уровня ССС
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7570439
S&P понизило рейтинг банка «Таврический» с «ССС» до «СС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7621756

Переоценка ОФЗ ударила по банковской системе http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7566548
СБ Банк (=Судостроительный Банк) ввел лимиты на получение наличных и приостановил прием депозитов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7578139
СБ Банк ограничил выдачу частных вкладов и задерживает проведение платежей юрлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7571550 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7570452
СБ Банк прекратил выдачу наличных со счетов физических и юридических лиц.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7620847
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности СБ Банка до «В++», прогноз - развивающийся
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7572359
Moody's снизило СБ Банку рейтинг до «Caa1» с «B3» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7584674
отечественные агентства также понижают рейтинги банка (Эксперт РА с В++ до В, НРА до В-)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7578425
S&P снизило рейтинги СБ Банка до «ССС» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7593945

Связной Банк ограничил выдачу наличных http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7523376
Связной Банк закроет в феврале все отделения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7613144
«Эксперт РА» понизило рейтинг Связного Банка с уровня «В++» до «В»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7500665 Коммент. Развязка приближается.

В декабре ОЗПП написало письмо Павлу Медведеву о том, что Альфа-Банк, НБ «Траст» и банка «Ренессанс Кредит» не выдают валюту валютным вкладчикам. Проблемы с выдачей наличной валюты были в декабре и в других банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7485387

В декабре банк «Транспортный» ограничил 100 тыс. рублей выдачу средств гражданам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7486245
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Транспортный» до «В++» с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7500545

В НР появились жалобы, что Метробанк не возвращает вклады https://www.banki.ru/services/responses/bank/metrobank/

В Далта-Банке во Владивостоке идут обыски http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7595217

Рост Банк и МКБ стали лидерами по убыткам в ноябре http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7490161
Московский Кредитный Банк нарастил капитал на 10 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7556205
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3368097#message3368097

Россельхозбанк в 2014 году списал кредитов на 15,5 млрд рублей​
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7594898

Собинбанк прекратит обслуживать карты с 31 января http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7558637

Бинбанк приобретет Уралприватбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7556561
Коммент. Этот банк входил в группу банков банка РОСТ, но не попал в периметр санации.

Начался процесс присоединения Н-Банка и банка «Балтика» к банку «Енисей»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7553848

«Эксперт РА» отзывает рейтинг кредитоспособности банка «Российский Кредит»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7580714

«Эксперт РА» отзывает рейтинг В++ с негативным прогнозом Тихоокеанского Внешторгбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7492661

«Эксперт РА» подтвердило и отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом Промсбербанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7611585

«Эксперт РА» отзывает рейтинги кредитоспособности у «Единственного» и Торгового Городского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7583679
Ранее у ТГБ был рейтинг «В++» , прогноз — «развивающийся». У «Единственного» был рейтинг «В+», прогноз — «развивающийся».

«Эксперт РА» понизило рейтинг Таурус Банка до уровня «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7533689 Коммент. На грани, плохо дело.

НРА установило Эл Банку негативный прогноз по рейтингу «ВВВ»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7493313
Коммент. Рейтинги НРА http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Клиентский» до «B++» прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7523516

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу B++ Профит Банка на «негативный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7509414

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Советский» с «развивающегося» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7588904

«Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В++ Айви Банка на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7616989

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МАСТ-Банка до «B++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7528373

«Эксперт РА» понизило рейтинг СтарБанка до «В++», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7537661

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности банка «Заречье» с уровня «А» до «B++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7588218

«Эксперт РА» снизило рейтинг «БЦК-Москва» с «А» до «В++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7597217

«Эксперт РА» понизило рейтинг РосинтерБанка до уровня «B++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7594602
============================================================­­­­=====================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­­­­===================
музыкальная пауза. Массовое банкротство туркомпаний, навевает "Воспоминания в Соборе Парижской Богоматери" http://www.youtube.com/watch?v=o-trxxb-Z0Q (Щербаков)
Это как бы песня-эпитафия на памятнике отечественному турбизнесу. smile:cry:

Комментарии 8

Alex Alex  (Karagen007)
#
бред
Malysh i  (Karlsson)
#
Цитата
бред

Не верю! © smile:quotes:

Бе Ри, smile:uncap: Это - "пять"! smile:thumbsup:
Замечательная сводка - впрочем, как всегда. smile:gramercy:
Бе Ри  (дай)
#
1. Связной Банк снижает лимит на снятие наличных в банкоматах до 15 тыс. рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7663670
2. «Эксперт РА»: рейтинг МАСТ-Банка «B++», прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7671797
3. Симановский считает необходимым осуществлять более пристальный контроль за увеличением капитала банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7673058
"Как <капитал> увеличивался, кто увеличивал, кто выступал инвестором, какого рода статус материального инвестора, откуда пришли деньги этому инвестору, не пришли ли эти деньги опосредованно от самого банка или от банков, дружественных этому банку с тем, чтобы дружественным банкам все было возвращено», — сказал Симановский."
4. И в продолжение предыдущей темы. "Совкомбанк предоставит кредит первому зампреду правления Хотимскому" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7669286
Коммент. Совкомбанк будет докапитализирован госденьгами по программе докапы банков на 1 трлн руб. Программа предполагает, что хозяева банков примут участие в докапе своими деньгами. Теперь они должны найти на это деньги.
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» понизило рейтинг БайкалБанку до «B+» и изменило прогноз на «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7696151
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг ФИА-Банка до «В+» с негативным прогнозом
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7705943
Коммент. Уже год резина тянется: http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php
3. НРА подтвердило банку «Еврокоммерц» рейтинг «ВВВ» с присвоением «негативного» прогноза http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7706557
Коммент. http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
4. Банк «Траст» временно закрыл лимиты по кредитным картам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7704115
5. Конгресс-банк и Фреско банк отключены от БЭСП
http://www.files.co.uk/shared/54d48874d480e/besp06022015_1019354.zip
Коммент. Фреско банк присоединяется к АКБ Город
6. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Первоуральскбанка на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7708227
7. НРА отозвало рейтинг ВВВ с негативным прогнозом банка «Адмиралтейский»
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=14341&rowID=7710625#7710625
8. Фонтанка пишет, что Банки группы «Открытие» приостановили выдачу кредитов физлицам по всей России http://www.fontanka.ru/2015/02/02/177/
9. инфляция в январе нынешнего года ускорилась до 15% с 11,4% по итогам 2014-го
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7715649 продовольственная инфляция составила 20,7%:
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/22.htm
10. Связной Банк закрыл все отделения http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7716219
11. «Эксперт РА» понизило рейтинг Сибнефтебанка до «В++», прогноз «негативный»
«Эксперт РА» понизило до «В++» рейтинг банка «Новация», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7723012
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня, 11.2.2015 ЦБ отозвал лицензию у банка
Сургутский Центральный коммерческий банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=11022015_071001ik2015-02-11T07_04_28.htm
Кроме того, сегодня ЦБ ввёл временную администрацию в банке Таврический
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=11022015_095554ik2015-02-11T09_52_10.htm
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7725233
Бе Ри  (дай)
#
1. Суд признал отзыв лицензии у Атлас Банка незаконным
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7726378
Суд признал регулирование Центробанка неадекватным http://izvestia.ru/news/583215
2. Рейтинг банков от Эксперт РА
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
3. Годовая инфляция в России достигла 15,6% http://www.interfax.ru/business/423428
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг «РТС-банка» с А до В++, прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=196700&rowID=7733660#7733660
Бе Ри  (дай)
#
1. Нарушители нормативов ЦБ в январе: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748241
Коммент. Есть неточности, например, по нарушениям Ишбанка.
2. Обыски в QIWI http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7749392
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7753914
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Региональный Кредит» с А до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748806
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Экспресс-Кредит» с А до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7746156
5. О том, как Открытие кредитует Роснефть http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7749354
6. ЦБ: вопрос о санации банка «Уралсиб» не обсуждается
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7748083
7. по состоянию на 01.02.2015 уполномоченные представители Банка России назначены в 141 кредитную организацию
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=16022015_155746ik2015-02-16T15_52_15.htm
8. Банк «Югра» не исполнил обязательства по сделке РЕПО на 521 млн рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7752778
9. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу В++ Дагэнергобанка на «негативный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7754674
10. «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитоспособности ООО «КБ «УралКапиталБанк» до уровня «В+», прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195247
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