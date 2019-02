Новости по итогам отчетности за февраль 2015 г.

Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=3 РНКО(Н16.1 - 19 дней), НКО(Н1.0 - 18 дней),(Н1.2 - 3 дня, Н1.1 - 1 день, ещё 2 дня он Н1.1 не нарушал, но его значение было менее 5.5),(Н1.0 - 3 дня, Н1.1 - 2 дня, Н1.2 - 2 дня, Н3 - 1 день), НКО(Н1.0 - 4 дня),(Н1.2 - 2 дня),(Н1.0 - 1 день),(Н2 - 1 день).(там введена временная админитрация) имел на 1.3.2015 отрицательный капитал в -0,5 млрд руб http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 РНКО Вест, НКО Петербургский Расчетный Центр и Ишбанк нарушали нормативы ЦБ и в предыдущем месяце. Таурус банк нарушал нормативы в декабре. Не нарушал нормативов, но имел уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в феврале(2 дня). В предыдущем месяце у него была та же проблема.=====================================================В февраледопустил задержку исполнения клиентских платежных порученийОб этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».Также задерживал платежи Таврический (он находится на санации).=====================================================В феврале Таврический,допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Также имеют обороты по этому счету Ак Барс и Росбанк, но, судя по незначительным суммам, просрочка у этих банков, скорее всего, имеет технический характер. Надо отметить, что Таврический уже отправлен на санациию.==========================================================Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем):======================================================После предыдущей записи в блоге 20 февраля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: НКО. Эта НКО на момент отзыва лицензии входило в "Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг" http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr что говорит о "значимости" подобных списков (реестров). Кроме того, после предыдущей записи в блоге ЦБ объявил о санации банкаи утвердил МФК санатором http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_161502ik2015-03-13T16_08_10.htm «Таврический» планирует за четыре недели полностью восстановить работу=======================================================ЦБ ввёл временную администрацию ви обязанности временной администрации возложил на АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25022015_105358ik2015-02-25T10_51_12.htm ЦБ установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанкакак уже отмечено выше, в феврале у Фондсервисбанка был отрицательный капитал.Коммент 1. ФСБ упоминался в блоге в итогах отчетности за июль http://www.banki.ru/blog/day2/5505.php где указано, что Мудиз 19 августа отозвало рейтинг ФСБ Саа1 (рейтинг пред-преддефолтный). Ещё статейка http://ttolk.ru/?p=9164 Коммент 2. Сам ЦБ признавал ФСБ значимым по нескольким спискамчто опять-таки говорит о "значимости" таких списков.======================================================Финансово-экономические новости:1. 13.3.2015 ЦБ снизил ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых, т.е. снизил на 1%2. Годовая инфляция потребительских цен достигла 16,7%, годовая продовольственная инфляциясоставила 23,3% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/42.htm 3. Снижение ВВП России в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014-го (с исключением сезонного и календарного факторов) составило 1,4% и стало максимальным с января 2009 года. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7785719 Кроме того, ВВП России в январе сократился на 1,5% в годовом выражении (к январю 2014 г.).4. Путин: новая версия бюджета сверстана при курсе 61 рубль за доллар5. Moody’s понизил рейтинг России до мусорного уровня=======================================================Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентствможно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=63 Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесьРейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual «Эксперт РА» понизило рейтингдо преддефолтного уровня«Эксперт РА» отозвало рейтинг «С+»ЦБ 2.3.2015 завершил внеплановую проверку«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособностидо «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7797531 по требованию ЦБ практически полностью приостановил деятельность http://www.kommersant.ru/doc/2680622 Коммент. Ждём-с.«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «» до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772993 «Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу В+ «» на негативный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195247&rowID=7816388#7816388 «AK&M» присвоило рейтинг В+ «» прогноз стабильный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=190501&rowID=7805407#7805407 «Эксперт РА» понизило рейтингдо «B+» c «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781874 «Эксперт РА» отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «» до «В++» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7762123 Кроме того, «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++»с «развивающегося» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772600 «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособностидо «В++» с А, прогноз развивающийся«Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу А банка «» на негативныйКоммент. Банк включен в программу докапы банков на 830 ярдов бюджетными деньгами через АСВ и подал заявку, но одобрение заявки тормозится http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7816689 В головном офисе банка «» проходит обыскОбыски вОбыски в офисев Петербурге(ИТБ) выдал «СУ-155» кредит в размере 1,6 млрд по программе АИЖКнепосредственно перед дефолтом СУ-155 по облигациямВозможна покупка Инвестторгбанка АИЖК http://www.kommersant.ru/doc/2685288 ============================================================­=====Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесьВ последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесьВ последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности============================================================­====музыкальная пауза. 