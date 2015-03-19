Новости по итогам отчетности за февраль 2015 г.

РНКО Вест (Н16.1 - 19 дней), НКО Петербургский Расчетный Центр (Н1.0 - 18 дней), Ишбанк (Н1.2 - 3 дня, Н1.1 - 1 день, ещё 2 дня он Н1.1 не нарушал, но его значение было менее 5.5), Адмиралтейский (Н1.0 - 3 дня, Н1.1 - 2 дня, Н1.2 - 2 дня, Н3 - 1 день), НКО Инновационный Расчетный Центр (Н1.0 - 4 дня), Ренессанс Кредит (Н1.2 - 2 дня), Таурус (Н1.0 - 1 день), Банк Китая (Элос) (Н2 - 1 день).
Фондсервисбанк (там введена временная админитрация) имел на 1.3.2015 отрицательный капитал в -0,5 млрд руб http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
РНКО Вест, НКО Петербургский Расчетный Центр и Ишбанк нарушали нормативы ЦБ и в предыдущем месяце. Таурус банк нарушал нормативы в декабре. Не нарушал нормативов, но имел уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в феврале Финпромбанк (2 дня). В предыдущем месяце у него была та же проблема.
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В феврале Дагэнергобанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Также задерживал платежи Таврический (он находится на санации).
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В феврале Таврический, Кредит Экспресс и Дагэнергобанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Также имеют обороты по этому счету Ак Барс и Росбанк, но, судя по незначительным суммам, просрочка у этих банков, скорее всего, имеет технический характер. Надо отметить, что Таврический уже отправлен на санациию.
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Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Идеалбанк, Конгресс банк, Промсвязьинвестбанк, Тандем, Наратбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 20 февраля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: НКО Дельта Кей. Эта НКО на момент отзыва лицензии входило в "Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг" http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr что говорит о "значимости" подобных списков (реестров). Кроме того, после предыдущей записи в блоге ЦБ объявил о санации банка Таврический и утвердил МФК санатором http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_161502ik2015-03-13T16_08_10.htm
«Таврический» планирует за четыре недели полностью восстановить работу
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7830500
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ЦБ ввёл временную администрацию в Фондсервисбанк и обязанности временной администрации возложил на АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25022015_105358ik2015-02-25T10_51_12.htm
ЦБ установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7766056
как уже отмечено выше, в феврале у Фондсервисбанка был отрицательный капитал.
Коммент 1. ФСБ упоминался в блоге в итогах отчетности за июль http://www.banki.ru/blog/day2/5505.php
где указано, что Мудиз 19 августа отозвало рейтинг ФСБ Саа1 (рейтинг пред-преддефолтный). Ещё статейка http://ttolk.ru/?p=9164
Коммент 2. Сам ЦБ признавал ФСБ значимым по нескольким спискам
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3527365#message3527365
что опять-таки говорит о "значимости" таких списков.
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Финансово-экономические новости:
1. 13.3.2015 ЦБ снизил ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых, т.е. снизил на 1%
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_133031dkp2015-03-13T13_20_49.htm
2. Годовая инфляция потребительских цен достигла 16,7%, годовая продовольственная инфляция
составила 23,3% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/42.htm
3. Снижение ВВП России в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014-го (с исключением сезонного и календарного факторов) составило 1,4% и стало максимальным с января 2009 года. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7785719
Кроме того, ВВП России в январе сократился на 1,5% в годовом выражении (к январю 2014 г.).
4. Путин: новая версия бюджета сверстана при курсе 61 рубль за доллар
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789976
5. Moody’s понизил рейтинг России до мусорного уровня
http://top.rbc.ru/economics/21/02/2015/54e7aae69a7947e9e8a0eeb7
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=63
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
«Эксперт РА» понизило рейтинг Связного Банка до преддефолтного уровня
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7767421
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «С+» Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7793685
ЦБ 2.3.2015 завершил внеплановую проверку Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781257
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Дагэнергобанку до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7797531
Дагэнергобанк по требованию ЦБ практически полностью приостановил деятельность http://www.kommersant.ru/doc/2680622 Коммент. Ждём-с.
«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Клиентский» до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772993
«Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу В+ «УралКапиталБанка» на негативный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195247&rowID=7816388#7816388
«AK&M» присвоило рейтинг В+ «РИТ-банку» прогноз стабильный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=190501&rowID=7805407#7805407
«Эксперт РА» понизило рейтинг Профит Банка до «B+» c «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781874
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Сибнефтебанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7776420
«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Церих» до «В++» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7762123
Кроме того, «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Леноблбанка с «развивающегося» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772600
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Межтрастбанка до «В++» с А, прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=77501&rowID=7763262#7763262
«Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу А банка «МИнБ» на негативный
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=8594&rowID=7803220#7803220
Коммент. Банк включен в программу докапы банков на 830 ярдов бюджетными деньгами через АСВ и подал заявку, но одобрение заявки тормозится http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7816689
http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/002.pdf
В головном офисе банка «Финансово-Промышленный Капитал» проходит обыск
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789192
Обыски в Международном банке развития
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55083cc29a79477de229f6c1
Обыски в офисе Транскапиталбанка в Петербурге
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/550964de9a7947294447ee6e
Инвестторгбанк (ИТБ) выдал «СУ-155» кредит в размере 1,6 млрд по программе АИЖК
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/11/preddefoltnii-kredit
непосредственно перед дефолтом СУ-155 по облигациям
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3547819#message3547819
Возможна покупка Инвестторгбанка АИЖК http://www.kommersant.ru/doc/2685288
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================
музыкальная пауза. Три танго.
Геофизическое танго http://www.youtube.com/watch?v=ZZ8Ltokg830 (Турьянский)
Мексиканское танго http://www.youtube.com/watch?v=5b6zAg5jK9Y (слова Бродского)
Интернетовское танго (Быстрицкий) http://qmp3music.ru/artist/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D
Комментарии 12
2. «Эксперт РА» отозвало рейтинг B++ РТС-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7838571
3. МКБ отказывается возвращать деньги вкладчикам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7845247 http://www.banki.ru/services/responses/bank/mkb/
1. Конгресс-банк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032015_090018ik2015-03-24T08_44_13.htm
2. Дагэнергобанк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032015_090453ik2015-03-24T08_58_42.htm
Коммент. Оба банка упоминались на этой и предыдущей странице блога (от 20 февраля)
http://www.banki.ru/blog/day2/6224.php
http://www.forbes.ru/rating/283591-reiting-nadezhnosti-bankov-2015 для сравнения:
2014 http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2013 http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/235999-reiting-100-bankov-kto-iz-nih-nadezhen/photo/1
2. За 2014 г. вклады населения в банках сократились на 1,5% или на 0,3 трлн руб (с учетом валютной переоценки), а с учетом изъятых вкладчиками % вклады сократились на 1,3 трлн руб. Объём наличной валюты на руках у населения за 2014 г. год вырос на $ 34 млрд http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7851606
Коммент. Отток вкладов произошёл впервые за последние годы. Для сравнения, в 2013 г. вклады выросли примерно на 20%.
3. Реальная зарплата (с поправкой на рост цен) в РФ в феврале 2015 г. упала на 10% в годовом выражении (по сравнению с февралём 2014 г.) и составила 30 620 руб http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7835272
4. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «В+» БайкалБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7861022
Коммент. Банк входит в список кредитных организаций, значимых на рынке платёжных услуг
http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr
Когда ЦБ отозвал лицензию у НКО Дельта Кей, она тоже входила в этот список.
5. «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитоспособности Интерактивного Банка до «B++» с «А» прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7860662
6. «Эксперт РА» понизило рейтинг Зернобанка до уровня «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7796821
Есть "Хоум Кредит" и Ренессанс Кредит". Пожалуйста, подскажите, в чью пользу сделать краткосрочный выбор?
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7873934
Коммент. Банк упоминался в блоге неоднократно (по итогам отчетности за декабрь, октябрь, а также за сентябрь, когда банк нарушал нормативы ЦБ).
2. RusRating присвоило банку «Пульс Столицы» рейтинг «В» по нацшкале, прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7876447
3. «Эксперт РА» снизило рейтинг банка «Советский» до «В+» с «В++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7880485
1. Тандем http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02042015_085119bank2.htm
Коммент. Упоминался на этой странице блога и ранее многократно (по итогам отчетности за сентябрь, октябрь, ноябрь).
2. Промсбербанк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02042015_085348bank1.htm
Коммент. Упоминался на предыдущих страницах блога, по итогам отчетности за декабрь, октябрь, сентябрь (в сентябре нарушал нормативы ЦБ http://www.banki.ru/blog/day2/5742.php ).
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7883952
2. Рейтинговое агентство AK&M отозвало рейтинг «В++» СтарБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7885829
3. По состоянию на 5.4.2015 следующие банки отключены от БЭСП: Тихоокеанский Внешторгбанк, Единственный, Ипотек Банк, Транснациональный банк http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3626651#message3626651
Коммент. Первые два упоминались в итогах отчетности за декабрь 2014, 3-ий упоминался в итогах отчетности за апрель 2014, последний на 1.3.2015 лидировал в антирэнкинге по Н1
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
4. Убыток РСХБ за 2014 г. составил 59 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7889349
5. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «А» Татфондбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7896355
Коммент. 1.3.2015 вышел на 2-ое место по вложениям в ПИФы в активах http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1
6. Открытие увеличило долю в системе переводов Контакт до 100% (раньше Контакт принадлежал Русславбанку) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7892074
7. Двоскин, бывший сокамерник Япончика, стал акционером Генбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7906561 http://flb.ru/infoprint/47162.html
8. судя по отзывам в Народном Рейтинге, Таурус перестал возвращать депозиты http://www.banki.ru/services/responses/bank/taurus/
9. Банк «Транспортный» ввел ограничения на сумму пополнения вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7915104
1. Тихоокеанский Внешторгбанк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_015255ik2015-04-13T01_48_39.htm
2. ИпоТек Банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_085348ik2015-04-13T08_49_44.htm
3. Транснациональный банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_084519ik2015-04-13T08_40_12.htm
Коммент. В предыдущем сообщении указано, где они упоминались в блоге ранее.
Не могли бы вы высказаться о положении Росгосстрах Банка? Насколько я вижу по отчётности, там убытки из месяца в месяц плюс в антирэнкинге он светится... Причина вопроса банальна - вклад до конца этого года и выше АСВ
https://www.svyaznoybank.ru/bank/news/detail/8049/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7927261
2. НРА отозвало рейтинг банка «Балтика»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7917484
Коммент. Возможно, это связано с присоединением Балтики к Енисею, но точно утверждать не берусь.
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Анталбанка до «В+» с «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7926357