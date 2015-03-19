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Новости по итогам отчетности за февраль 2015 г.

19.03.2015 11:33 12 5 582 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в феврале (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=3
РНКО Вест (Н16.1 - 19 дней), НКО Петербургский Расчетный Центр (Н1.0 - 18 дней), Ишбанк (Н1.2 - 3 дня, Н1.1 - 1 день, ещё 2 дня он Н1.1 не нарушал, но его значение было менее 5.5), Адмиралтейский (Н1.0 - 3 дня, Н1.1 - 2 дня, Н1.2 - 2 дня, Н3 - 1 день), НКО Инновационный Расчетный Центр (Н1.0 - 4 дня), Ренессанс Кредит (Н1.2 - 2 дня), Таурус (Н1.0 - 1 день), Банк Китая (Элос) (Н2 - 1 день).

Фондсервисбанк (там введена временная админитрация) имел на 1.3.2015 отрицательный капитал в -0,5 млрд руб http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1

РНКО Вест, НКО Петербургский Расчетный Центр и Ишбанк нарушали нормативы ЦБ и в предыдущем месяце. Таурус банк нарушал нормативы в декабре. Не нарушал нормативов, но имел уровень достаточности базового капитала Н1.1 ниже 5,5% несколько дней в феврале Финпромбанк (2 дня). В предыдущем месяце у него была та же проблема.
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В феврале Дагэнергобанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Также задерживал платежи Таврический (он находится на санации).
=====================================================
В феврале Таврический, Кредит Экспресс и Дагэнергобанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Также имеют обороты по этому счету Ак Барс и Росбанк, но, судя по незначительным суммам, просрочка у этих банков, скорее всего, имеет технический характер. Надо отметить, что Таврический уже отправлен на санациию.
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Банки, капитал которых на 1 марта был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Идеалбанк, Конгресс банк, Промсвязьинвестбанк, Тандем, Наратбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=4198&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 20 февраля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: НКО Дельта Кей. Эта НКО на момент отзыва лицензии входило в "Реестр кредитных организаций, признанных Банком России значимыми на рынке платежных услуг" http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr что говорит о "значимости" подобных списков (реестров). Кроме того, после предыдущей записи в блоге ЦБ объявил о санации банка Таврический и утвердил МФК санатором http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_161502ik2015-03-13T16_08_10.htm
«Таврический» планирует за четыре недели полностью восстановить работу
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7830500
=======================================================
ЦБ ввёл временную администрацию в Фондсервисбанк и обязанности временной администрации возложил на АСВ http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=25022015_105358ik2015-02-25T10_51_12.htm
ЦБ установил факты существенного завышения стоимости активов Фондсервисбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7766056
как уже отмечено выше, в феврале у Фондсервисбанка был отрицательный капитал.
Коммент 1. ФСБ упоминался в блоге в итогах отчетности за июль http://www.banki.ru/blog/day2/5505.php
где указано, что Мудиз 19 августа отозвало рейтинг ФСБ Саа1 (рейтинг пред-преддефолтный). Ещё статейка http://ttolk.ru/?p=9164
Коммент 2. Сам ЦБ признавал ФСБ значимым по нескольким спискам
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3527365#message3527365
что опять-таки говорит о "значимости" таких списков.
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Финансово-экономические новости:

1. 13.3.2015 ЦБ снизил ключевую ставку c 15,00% до 14,00% годовых, т.е. снизил на 1%
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=13032015_133031dkp2015-03-13T13_20_49.htm
2. Годовая инфляция потребительских цен достигла 16,7%, годовая продовольственная инфляция
составила 23,3% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/42.htm
3. Снижение ВВП России в январе 2015 г. по сравнению с декабрем 2014-го (с исключением сезонного и календарного факторов) составило 1,4% и стало максимальным с января 2009 года. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7785719
Кроме того, ВВП России в январе сократился на 1,5% в годовом выражении (к январю 2014 г.).
4. Путин: новая версия бюджета сверстана при курсе 61 рубль за доллар
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789976
5. Moody’s понизил рейтинг России до мусорного уровня
http://top.rbc.ru/economics/21/02/2015/54e7aae69a7947e9e8a0eeb7
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait&GroupId=63
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual

«Эксперт РА» понизило рейтинг Связного Банка до преддефолтного уровня
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7767421
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «С+» Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7793685
ЦБ 2.3.2015 завершил внеплановую проверку Связного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781257

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Дагэнергобанку до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7797531
Дагэнергобанк по требованию ЦБ практически полностью приостановил деятельность http://www.kommersant.ru/doc/2680622 Коммент. Ждём-с.

«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Клиентский» до «В+» c «В++», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772993

«Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу В+ «УралКапиталБанка» на негативный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=195247&rowID=7816388#7816388

«AK&M» присвоило рейтинг В+ «РИТ-банку» прогноз стабильный http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=190501&rowID=7805407#7805407

«Эксперт РА» понизило рейтинг Профит Банка до «B+» c «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7781874

«Эксперт РА» отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Сибнефтебанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7776420

«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Церих» до «В++» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7762123

Кроме того, «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «В++» Леноблбанка с «развивающегося» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7772600

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности Межтрастбанка до «В++» с А, прогноз развивающийся
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=77501&rowID=7763262#7763262

«Эксперт РА» понизило прогноз по рейтингу А банка «МИнБ» на негативный
http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=8594&rowID=7803220#7803220
Коммент. Банк включен в программу докапы банков на 830 ярдов бюджетными деньгами через АСВ и подал заявку, но одобрение заявки тормозится http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7816689
http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/002.pdf

В головном офисе банка «Финансово-Промышленный Капитал» проходит обыск
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7789192

Обыски в Международном банке развития
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/55083cc29a79477de229f6c1

Обыски в офисе Транскапиталбанка в Петербурге
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/550964de9a7947294447ee6e

Инвестторгбанк (ИТБ) выдал «СУ-155» кредит в размере 1,6 млрд по программе АИЖК
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/03/11/preddefoltnii-kredit
непосредственно перед дефолтом СУ-155 по облигациям
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3547819#message3547819
Возможна покупка Инвестторгбанка АИЖК http://www.kommersant.ru/doc/2685288
============================================================­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=3
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­====
музыкальная пауза. Три танго. smile:)
Геофизическое танго http://www.youtube.com/watch?v=ZZ8Ltokg830 (Турьянский)
Мексиканское танго http://www.youtube.com/watch?v=5b6zAg5jK9Y (слова Бродского)
Интернетовское танго (Быстрицкий) http://qmp3music.ru/artist/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D­0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%­D0%BE.aspx

Комментарии 12

Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» понизило рейтинг Дагэнергобанка до уровня «С», «неудовлетворительный уровень кредитоспособности (выборочный дефолт)», по рейтингу сохранен «негативный» прогноз http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7834751
2. «Эксперт РА» отозвало рейтинг B++ РТС-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7838571
3. МКБ отказывается возвращать деньги вкладчикам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7845247 http://www.banki.ru/services/responses/bank/mkb/
Бе Ри  (дай)
#
сегодня 24.3.2015 ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков:
1. Конгресс-банк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032015_090018ik2015-03-24T08_44_13.htm
2. Дагэнергобанк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24032015_090453ik2015-03-24T08_58_42.htm
Коммент. Оба банка упоминались на этой и предыдущей странице блога (от 20 февраля)
http://www.banki.ru/blog/day2/6224.php
Бе Ри  (дай)
#
1. Рейтинг надёжности банков РФ от Форбс на 2015
http://www.forbes.ru/rating/283591-reiting-nadezhnosti-bankov-2015 для сравнения:
2014 http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2013 http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/235999-reiting-100-bankov-kto-iz-nih-nadezhen/photo/1
2. За 2014 г. вклады населения в банках сократились на 1,5% или на 0,3 трлн руб (с учетом валютной переоценки), а с учетом изъятых вкладчиками % вклады сократились на 1,3 трлн руб. Объём наличной валюты на руках у населения за 2014 г. год вырос на $ 34 млрд http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7851606
Коммент. Отток вкладов произошёл впервые за последние годы. Для сравнения, в 2013 г. вклады выросли примерно на 20%.
3. Реальная зарплата (с поправкой на рост цен) в РФ в феврале 2015 г. упала на 10% в годовом выражении (по сравнению с февралём 2014 г.) и составила 30 620 руб http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7835272
4. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «В+» БайкалБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7861022
Коммент. Банк входит в список кредитных организаций, значимых на рынке платёжных услуг
http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr
Когда ЦБ отозвал лицензию у НКО Дельта Кей, она тоже входила в этот список.
5. «Эксперт РА» снизило рейтинг кредитоспособности Интерактивного Банка до «B++» с «А» прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7860662
6. «Эксперт РА» понизило рейтинг Зернобанка до уровня «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7796821
Adoniya  (Adoniya)
#
Доброго времени суток!
Есть "Хоум Кредит" и Ренессанс Кредит". Пожалуйста, подскажите, в чью пользу сделать краткосрочный выбор?
Бе Ри  (дай)
#
у ХКФ рейтинги получше, но краткосрочно с обоими ничего не случится
Бе Ри  (дай)
#
1. Промсбербанк приостановил обслуживание клиентов
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7873934
Коммент. Банк упоминался в блоге неоднократно (по итогам отчетности за декабрь, октябрь, а также за сентябрь, когда банк нарушал нормативы ЦБ).
2. RusRating присвоило банку «Пульс Столицы» рейтинг «В» по нацшкале, прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7876447
3. «Эксперт РА» снизило рейтинг банка «Советский» до «В+» с «В++», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7880485
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня 2.4.2015 г. ЦБ отозвал лицензию у 2-х банков:
1. Тандем http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02042015_085119bank2.htm
Коммент. Упоминался на этой странице блога и ранее многократно (по итогам отчетности за сентябрь, октябрь, ноябрь).
2. Промсбербанк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=02042015_085348bank1.htm
Коммент. Упоминался на предыдущих страницах блога, по итогам отчетности за декабрь, октябрь, сентябрь (в сентябре нарушал нормативы ЦБ http://www.banki.ru/blog/day2/5742.php ).
Бе Ри  (дай)
#
1. капитал НПФ «Телеком-союз» Бориса Минца вложен в низколиквидные акции
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7883952
2. Рейтинговое агентство AK&M отозвало рейтинг «В++» СтарБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7885829
3. По состоянию на 5.4.2015 следующие банки отключены от БЭСП: Тихоокеанский Внешторгбанк, Единственный, Ипотек Банк, Транснациональный банк http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3626651#message3626651
Коммент. Первые два упоминались в итогах отчетности за декабрь 2014, 3-ий упоминался в итогах отчетности за апрель 2014, последний на 1.3.2015 лидировал в антирэнкинге по Н1
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2&orderby=Sum
4. Убыток РСХБ за 2014 г. составил 59 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7889349
5. «Эксперт РА» отозвало рейтинг «А» Татфондбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7896355
Коммент. 1.3.2015 вышел на 2-ое место по вложениям в ПИФы в активах http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1
6. Открытие увеличило долю в системе переводов Контакт до 100% (раньше Контакт принадлежал Русславбанку) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7892074
7. Двоскин, бывший сокамерник Япончика, стал акционером Генбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7906561 http://flb.ru/infoprint/47162.html
8. судя по отзывам в Народном Рейтинге, Таурус перестал возвращать депозиты http://www.banki.ru/services/responses/bank/taurus/
9. Банк «Транспортный» ввел ограничения на сумму пополнения вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7915104
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня, 13.4.2015, ЦБ отозвал лицензии у 3-х банков:
1. Тихоокеанский Внешторгбанк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_015255ik2015-04-13T01_48_39.htm
2. ИпоТек Банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_085348ik2015-04-13T08_49_44.htm
3. Транснациональный банк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13042015_084519ik2015-04-13T08_40_12.htm
Коммент. В предыдущем сообщении указано, где они упоминались в блоге ранее.
RobbyNaish  (RobbyNaish)
#
Здравствуйте!
Не могли бы вы высказаться о положении Росгосстрах Банка? Насколько я вижу по отчётности, там убытки из месяца в месяц плюс в антирэнкинге он светится... Причина вопроса банальна - вклад до конца этого года и выше АСВ
Бе Ри  (дай)
#
светится он не очень сильно, небольшие убытки в кризис это нормально. Думаю, до конца года с ним с большой вероятностью ничего не случится, но АСВ не советовал бы превышать. Хотя бы для спокойствия своей нервной системы. А так будете волноваться, нервничать, даже если с банком ничего не случится, зачем это надо? Еще они должны летом погасить облигации на 0,6 ярдов, но для банка это небольшая сумма, но надо будет проследить, насколько чисто они пройдут выкуп облигов.
Бе Ри  (дай)
#
1. Связной банк перестал открывать и пополнять вклады по требованию ЦБ
https://www.svyaznoybank.ru/bank/news/detail/8049/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7927261
2. НРА отозвало рейтинг банка «Балтика»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7917484
Коммент. Возможно, это связано с присоединением Балтики к Енисею, но точно утверждать не берусь.
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Анталбанка до «В+» с «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7926357
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