Новости по итогам отчетности за март 2015 г.

НКО Континент Финанс (Н16.1 - 31 день), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день), Связной банк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё 31 марта, т.е. 1 день),
Фондсервисбанк (там введена временная админитрация) имел на 1.4.2015 отрицательный капитал в -0,8 млрд руб http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
та же проблема была у него и в отчетности на 1.3.2015, но за месяц дыра в капитале выросла на 0,3 млрд руб. РНКО Вест нарушала нормативы ЦБ и в предыдущем месяце.
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Банки, капитал которых на 1 апреля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Идеалбанк, Промсвязьинвестбанк, Наратбанк http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 В отчетности за предыдущий месяц у этих банков была та же проблема.
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После предыдущей записи в блоге 19 марта, лицензии отозваны у следующих банков: Конгресс-банк, Дагэнергобанк, Тандем, Промсбербанк, Тихоокеанский Внешторгбанк, ИпоТек Банк, Транснациональный банк.
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Финансово-экономические новости:
1. Реальная зарплата (с поправкой на рост цен) в РФ в феврале 2015 г. упала на 10% в годовом выражении (по сравнению с февралём 2014 г.) и составила 30 620 руб http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7835272
2. За 2014 г. вклады населения в банках сократились на 1,5% или на 0,3 трлн руб (с учетом валютной переоценки), а с учетом изъятых вкладчиками % вклады сократились на 1,3 трлн руб. Объём наличной валюты на руках у населения за 2014 г. год вырос на $ 34 млрд
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7851606
Коммент. Отток вкладов произошёл впервые за последние годы. Для сравнения, в 2013 г. вклады выросли примерно на 20%.
3. Годовая инфляция потребительских цен (март к марту) достигла 16,9%, годовая продовольственная инфляция составила 23% http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/42.htm
4. банки и компании РФ в 2015—2016 годах заплатят 227 млрд долларов по внешним долгам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7931793
5. Рейтинг надёжности 100 крупнейших банков РФ от Форбс на 2015
http://www.forbes.ru/rating/283591-reiting-nadezhnosti-bankov-2015 для сравнения:
2014 http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2013 http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/235999-reiting-100-bankov-kto-iz-nih-nadezhen/photo/1
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
По состоянию на 5.4.2015 следующие банки отключены от БЭСП:
Единственный http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3626651#message3626651
ЦБ запретил Связному банку привлекать и пополнять вклады
https://www.svyaznoybank.ru/bank/news/detail/8049/
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7927261
ЦБ запретил банку «Транспортный» привлекать и пополнять вклады
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7930650
судя по отзывам в Народном Рейтинге, Таурус перестал возвращать депозиты
http://www.banki.ru/services/responses/bank/taurus/
бывший сокамерник Япончика, стал акционером Генбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7906561 http://flb.ru/infoprint/47162.html
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «А» Татфондбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7896355
Коммент. в отчетности на 1 марта и 1 апреля банк вышел на 2-ое место по
вложениям в ПИФы в активах http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5504&DESC=1
Рейтинговое агентство AK&M отозвало рейтинг «В++» СтарБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7885829
Коммент. почетное 4-ое место по вложениям в ПИФы в активах на 1.3.2015 и 5-ое место на 1.4.2015 (хотя на 1 позицию в рэнкинге сдвинулся, но абсолютное значение ПИФов в активах выросло).
RusRating присвоило банку «Пульс Столицы» рейтинг «В» по нацшкале,
прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7876447
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «В+» БайкалБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7861022
Коммент. Банк входит в список кредитных организаций, значимых на рынке платёжных услуг
http://www.cbr.ru/PSystem/?PrtId=reestr
Когда ЦБ отозвал лицензию у НКО Дельта Кей, она тоже входила в этот список.
«Эксперт РА» отозвало рейтинг B++ РТС-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7838571
«Эксперт РА» понизило рейтинг Анталбанка до «В+» с «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7926357
«Эксперт РА» снизило рейтинг банка «Советский» до «В+» с «В++», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7880485
«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Финансовый Стандарт» до «В++» с А, прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7931639
«Эксперт РА» понизило рейтинг Зернобанка до уровня «B++» с А, прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7796821
«Эксперт РА» снизило рейтинг Интерактивного Банка до «B++» с «А», прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7860662
«Эксперт РА» понизило рейтинг Эргобанка до уровня «B++» с А, прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7930127
НРА отозвало рейтинг банка «Балтика» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7917484
Коммент. Возможно, это связано с присоединением Балтики к Енисею.
у МКБ был технический сбой, когда он отказывался возвращать деньги вкладчикам
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7845247 http://www.banki.ru/services/responses/bank/mkb/
Убыток РСХБ за 2014 г. составил 59 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7889349
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам (!)
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=4
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
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музыкальная пауза. Скандалы вокруг театров напомнили песенку "Когда на балет я иду"
(Энтин-Никитин) 1-ая версия: http://www.youtube.com/watch?v=2wj1ih0Uqeg
2-ая версия: http://www.youtube.com/watch?v=XswosdcZfuY
В качестве справки. Фуэте из Д.К. http://www.youtube.com/watch?v=o6JbUMmLHJ0
из Л.О. http://www.youtube.com/watch?v=bOdE0P7K0HM
Комментарии 32
1. Ганзакомбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=17042015_084422ik2015-04-17T08_38_16.htm
2. Идеалбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=17042015_085448ik2015-04-17T08_51_11.htm
Коммент. Идеалбанк упоминался на этой и предыдущей странице блога (в новостях по отчетности за февраль) как банк, капитал которого меньше разрешенного минимума в 300 млн руб
«Транспортный» сокращает время работы офисов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7933337
2. Таурус перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938890
3. Эксперт РА понизило рейтинг БНКВ до «В++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938564
2. «Эксперт РА» изменило прогноз по рейтингу «B++» МАСТ-Банка со «стабильного» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7947257
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Банка «Город» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7947170
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Профит Банка до «В» c «В+», прогноз «негативный»
«Эксперт РА» понизило рейтинг ОПМ-Банка до «В+» c «В++», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7948359
1. Единственный http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24042015_085537ik2015-04-24T08_48_50.htm
2. Таурус http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=24042015_083946ik2015-04-24T08_34_03.htm
Коммент. Оба банка упоминались на этой странице блога. Таурус упоминался также как банк, нарушавший нормативы ЦБ в декабре и феврале.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7949876