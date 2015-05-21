Вход
Профиль Блог Лента Активность

Новости по итогам отчетности за апрель 2015 г.

21.05.2015 22:06 19 4 810 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в апреле (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=5
Связной Банк (Н1.0 - 30 дней, Н1.2 - 30 дней, Н1.1 - 24 дня), НКО Континент Финанс (Н16.1 - 30 дней), РНКО Вест (Н16.1 - 22 дня), Метробанк (Н1.0 - 8 дней, Н2 - 3 дня), РТС Банк (Н12 - 4 дня), Адмиралтейский (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё в 1 день), Гагаринский (Н10.1 - 1 день)

РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушали нормативы и в прошлом месяце, Адмиралтейский нарушал нормативы в феврале.
=====================================================
В апреле Объединённый Банк Промышленных Инвестиций допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Также задержки платежей допускали Таврический (на санации) и Бумеранг (лицензия отозвана).
=====================================================
В апреле Кредит Экспресс и Объединённый Банк Промышленных Инвестиций допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Также имеют обороты по этому счету Таврический (на санации), Бумеранг (лицензия отозвана), Росбанк и Агросоюз но, судя по незначительным суммам, просрочка у 2-х последних банков, скорее всего, имеет технический характер. Кредит Экспресс допускал задержку платежей и в феврале.
==========================================================
Банки, капитал которых на 1 мая был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Промсвязьинвестбанк, РСКБ http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
Капитал Промсвязьинвестбанк был менее 300 млн руб и в предыдущие месяцы.
Интересно, что Росимущество владеет 20% РСКБ http://www.banki.ru/banks/bank/rscb/
Доля Росимущества в Евротрасте была менее 10%: http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=6208696
======================================================
После предыдущей записи в блоге 17 апреля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Ганзакомбанк, Идеалбанк, Единственный, Таурус, Плато Банк, Стройкомбанк, Траст Капитал Банк, Профессионал Банк, Бумеранг, Транспортный
=======================================================
Финансово-экономические новости:

1. с 1.7.2015 банки банки будут отчислять взносы в АСВ в зависимости от ставки по вкладам
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7961306
2. ЦБ будет ограничивать укрепление рубля, покупая валюту для пополнения ЗВР
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7992925
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=14052015_094944dkp2015-05-14T09_48_00.htm
3. Промпроизводство в России рухнуло до минимума 2009 года
http://top.rbc.ru/economics/20/05/2015/555c6ed59a79478c50888868
4. В банках «Волга-кредит» и Тюменьагропромбанк украдено 3,7 млрд руб посредством отражения в отчетности несуществующих ОФЗ http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7993683
5. обзор самых убыточных банков по МСФО за 2014 г. http://top.rbc.ru/finances/12/05/2015/554cadb29a794750a5bdf145
6. Россельхозбанк попросил у государства еще 35 млрд руб.
http://top.rbc.ru/finances/21/05/2015/555d4fa89a794713e7f254d8
7. СМП Банк может получить на санацию Мособлбанка и его «дочек» еще 55 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7971999
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МАСТ-Банка с уровня «B» до «C+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7976468
Судя по отзывам в Народном Рейтинге, МАСТ-Банк ограничил выдачу вкладов:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/mast-bank/
В соответствии с предписанием ЦБ, МАСТ-Банк прекратил принимать новые вклады и пополнять старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938676
МАСТ-Банк просится на санацию http://mastbank.ru/about/news/1932/

Судя по отзывам в НР Метробанк снова перестал выдавать вклады (такое уже было в январе)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/metrobank/
Метробанк не принимает новые вклады и не пополняет старые
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8007644
Метробанк прекратил обслуживание пластиковых карт http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/21/n_7214613.shtml

Сибнефтебанк отключен от БЭСП и не проводит платежи юрлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8013115

РСКБ не принимает новые вклады и не пополняет старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8008852

«Эксперт РА» отзывает рейтинг «B» Профит Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7983836

«Эксперт РА» отозвало рейтинг «B+» Анталбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7945376

ОПМ-Банк прекратил открытие новых вкладов и пополнение старых: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7996490 «Эксперт РА» понизило рейтинг ОПМ-Банка до «В» с «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8003218

AK&M отозвало рейтинг «B++» Евразийского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7987814

Эксперт РА понизило рейтинг Кранбанка до «B++» с «А», прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8012206

Эксперт РА понизило рейтинг БНКВ до «В++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938564

«Эксперт РА» понизило рейтинг Банка «Город» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7947170

Суд арестовал акции «Тольяттихимбанка» http://tltgorod.ru/news/?news=53140

боевики «Исламского государства» получают деньги через платежную систему QIWI
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8001397 Опровержение http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8002919 Коммент. В феврале 2015 г. в Киви прошли обыски (см. Новости по итогам отчетности за январь 2015 г.). Прошлогодняя статья про обнальный бизнес Киви: http://www.mk.ru/social/2014/10/08/soyuz-mecha-i-obnala.html Интересно, что Открытие давно стремилось поглотить Киви вместе с его обнальным бизнесом
http://www.kommersant.ru/doc/2489407 и сейчас дело сдвинулось, Открытие получает долю в Киви через объединение с ним части своих активов, см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7993981
Получается, Открытие нацелилось собрать у себя теневой высокомаржинальный бизнес типа обнала,
отмыва, транзита, что обеспечит Открытию высокий доход (здесь покупка Контакта у Русслава, переход команды Банк24.ру целиком в Открытие после отзыва у него лицензии, намерение поглотить
Киви с его обнальным бизнесом).

У холдинга «Открытие» оказались заложены главные активы — банки http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8003632 "современное корпоративное законодательство позволяет залогодержателю влиять на корпоративные решения". Стало быть, решения принимают не акционеры, а залогодержатель. Выходит, именно залогодержатель, а не акционеры, контролируют Открытие. Не в этом ли разгадка скупки Открытием облигаций Роснефти на 1 трлн руб в декабре-феврале?

владелец МКБ Роман Авдеев может купить 75% ФК «Уралсиб» за 1 рубль http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7999638 Ранее прошли слухи о возможной санации Уралсиба http://www.gazeta.ru/business/2015/02/17/6416241.shtml

Акции Промсвязьбанка по завышенной цене оплатили пенсионеры из НПФ Бориса Минца
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7993620 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7972027
Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк через биржу продал 10% акций неизвестному инвестору
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7972027

Альфа-Банк намерен требовать банкротства «Уралвагонзавода» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7983779 а Банк Югра только что выдал заводу кредит на 3 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7928902 Пропали денежки?
============================================================­­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 5 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации не обсуждаем): Объединённый Банк Промышленных Инвестиций, Русский Трастовый Банк, Анталбанк, ОПМ-Банк, Метробанк, Связной Банк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­====
музыкальная пауза. Грустная песенка про билет в один конец:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ8FlsQYqfo smile:)

Комментарии 19

Бе Ри  (дай)
#
1. МАСТ-Банк задерживает платежи и сокращает выдачу депозитов (не более 25 тыр в день) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8013677
2. Докапа Русславбанка на 1 млрд руб: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8015779
3. Промсвязьинвестбанк сменил статус на НКО http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8016208
4. Moody's понизило рейтинг банка Восточный Экспресс до В3 с В2, прогноз с негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8006766
Бе Ри  (дай)
#
1. Позитифф. Допэмиссия Восточного на 2,5 ярда в пользу Baring Vostok Майкла Джона Калви http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8018755
http://top.rbc.ru/finances/09/06/2015/5576ede09a79475bb8a29352
2. Через Фондсервисбанк (на санации у Новикомбанка) украдены миллиарды рублей Роскосмоса http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8017304
Николай Николай  (Nikolay333)
#
Скажите пожалуйста, а почему нет новостей о рейтингах Рус-Рейтинга?
Например Пробизнесбанк они понижали, вроде в начале мая как раз.
Бе Ри  (дай)
#
пока у банка есть рейтинги от международных агентств, я не слежу за рейтингами национальных агентств. На мой взгляд, качество рейтингов от международных агентств выше. Если у банка международных рейтингов нет, то приходится следить за рейтингами нац. агентств по нац шкале ("на безрыбье и рак рыба" (с) ). Мудис недавно понизило прогноз по рейтингу В3 Пробизнесбанка со стабильного на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8027112
Бе Ри  (дай)
#
Ещё 10% акций Промсвязьбанка по завышенной цене оплатили пенсионеры из НПФ Шишханова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8026955 "одним из условий такой сделки является кредитование владельцев НПФ на собственные проекты на сопоставимую сумму"
Бе Ри  (дай)
#
сегодня, 1.6.2015, ЦБ отозвал лицензии у 3х банков:
1. Метробанк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_084938ik2015-06-01T08_48_17.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше и в новостях по итогам отчетности за декабрь http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php
2. ОПМ-Банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_083553ik2015-06-01T08_34_16.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше.
3. СИБНЕФТЕБАНК http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_064737ik2015-06-01T06_45_21.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше и в новостях по итогам отчетности за февраль http://www.banki.ru/blog/day2/6315.php
<br />В этот раз все отзывы лицензий были ожидаемы, неожиданностей не было.
Бе Ри  (дай)
#
1. Moody's отозвало рейтинг В3 с негативным прогнозом МДМ Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036223 "МДМ рейтингуется только у Standard & Poor's и Национального рейтингового агентства." Коммент. Неспроста. Есть подозрение, что S&P завышает рейтинги http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3688572#message3688572
2. В МАСТ-Банке вслед за сменой акционеров сменилось и руководство http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8035624
3. АСВ попросит у Центробанка кредит до 110 млрд рублей на срок до пяти лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036092
4. с 1.7.2015 банки будут платить дифференцированные взносы в АСВ в зависимости от ставок по вкладам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036208 В сообщении есть ссылка на базовые ставки на июнь 2015 г.
Бе Ри  (дай)
#
1. пенсионные фонды банкира Анатолия Мотылева не смогли вовремя перевести накопления граждан в выбранные ими фонды http://top.rbc.ru/finances/02/06/2015/556d96b79a7947fc27b5bd3c
2. Акции Московского Кредитного Банка может купить НПФ его владельца Романа Авдеева http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036667
Бе Ри  (дай)
#
1. Moody's снизило рейтинг «Русского Стандарта» до «В3» с «В2», прогноз негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050592
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Экономбанка до «B++» с А, прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050531
3. «Эксперт РА» изменило прогноз рейтингу А банка «Рублев» со «стабильного» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050267
Бе Ри  (дай)
#
сегодня, 10.6.2015, ЦБ отозвал лицензии у 3-х кредитных организаций
1. Инвест-Экобанк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_085130ik2015-06-10T08_48_38.htm
2. НКО Евроинвест
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_084252ik2015-06-10T08_40_11.htm
Коммент. Упоминалась выше в комментах.
3. Банк РСКБ
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_083517ik2015-06-10T08_31_30.htm
Коммент. Упоминался на этой странице блога дважды. Самое интересное то, что РСКБ был банк с госучастием, доля Росимущества была там 20%, видимо, на сегодня это рекорд среди банков с отозванными лицензиями. Когда отозвали лицуху у Евротраста, доля Росимущества была там около 10%.
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ аннулировал лицензию КБ «ВЕТБ» (Восточно-Европейский Трастовый Банк) по просьбе банка http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_115031ik2015-06-10T11_48_02.htm Банк расплатится со всеми кредиторами и будет ликвидирован.
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг КБ «Унифин» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8058217
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Айви Банка до «B+» c «В++», прогноз — «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8060011
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг Земскому Банку до «В++» c «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8059941
Бе Ри  (дай)
#
перечень банков, попадающих под признаки классического банка-пылесоса есть здесь http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 (пылесос - банк, собирающий вклады физлиц для кредитования бизнеса своих бенефициаров. Пылесос может быть и криминальным, когда средства просто выводятся из банка в пользу бенефициаров.)

А вот и новость по одному из упоминавшихся в этой ссылке пылесосов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8061839 Автовазбанк может быть отправлен на санацию, санатором предположительно будет Промсвязьбанк.
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» присвоило Межрегиональному Клиринговому Банку рейтинг «B+», прогноз стабильный. «Эксперт РА» понизило рейтинг Сибирского Банка Реконструкции и Развития до
«В++» с «А», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065087
2. AK&M присвоило рейтинг «В++» Русскому Трастовому Банку, прогноз негативный. AK&M отозвало рейтинг А Башкомснаббанка и подтвердило рейтинг В++ банку Инвестиционный Союз, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065128
3. В 1-ом квартале 2015 г. смертность выросла на 5,2% в годовом исчислении (видимо, результаты реформы здравоохранения), а численность бедных выросла на 2,1% (результаты кризиса) http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/15/596296-grazhdan-ne-volnuet-rost-smertnosti-i-bednosti
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения