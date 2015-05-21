Новости по итогам отчетности за апрель 2015 г.

Связной Банк (Н1.0 - 30 дней, Н1.2 - 30 дней, Н1.1 - 24 дня), НКО Континент Финанс (Н16.1 - 30 дней), РНКО Вест (Н16.1 - 22 дня), Метробанк (Н1.0 - 8 дней, Н2 - 3 дня), РТС Банк (Н12 - 4 дня), Адмиралтейский (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё в 1 день), Гагаринский (Н10.1 - 1 день)
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушали нормативы и в прошлом месяце, Адмиралтейский нарушал нормативы в феврале.
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В апреле Объединённый Банк Промышленных Инвестиций допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Также задержки платежей допускали Таврический (на санации) и Бумеранг (лицензия отозвана).
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В апреле Кредит Экспресс и Объединённый Банк Промышленных Инвестиций допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Также имеют обороты по этому счету Таврический (на санации), Бумеранг (лицензия отозвана), Росбанк и Агросоюз но, судя по незначительным суммам, просрочка у 2-х последних банков, скорее всего, имеет технический характер. Кредит Экспресс допускал задержку платежей и в феврале.
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Банки, капитал которых на 1 мая был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Промсвязьинвестбанк, РСКБ http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
Капитал Промсвязьинвестбанк был менее 300 млн руб и в предыдущие месяцы.
Интересно, что Росимущество владеет 20% РСКБ http://www.banki.ru/banks/bank/rscb/
Доля Росимущества в Евротрасте была менее 10%: http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=6208696
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После предыдущей записи в блоге 17 апреля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Ганзакомбанк, Идеалбанк, Единственный, Таурус, Плато Банк, Стройкомбанк, Траст Капитал Банк, Профессионал Банк, Бумеранг, Транспортный
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Финансово-экономические новости:
1. с 1.7.2015 банки банки будут отчислять взносы в АСВ в зависимости от ставки по вкладам
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7961306
2. ЦБ будет ограничивать укрепление рубля, покупая валюту для пополнения ЗВР
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7992925
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=14052015_094944dkp2015-05-14T09_48_00.htm
3. Промпроизводство в России рухнуло до минимума 2009 года
http://top.rbc.ru/economics/20/05/2015/555c6ed59a79478c50888868
4. В банках «Волга-кредит» и Тюменьагропромбанк украдено 3,7 млрд руб посредством отражения в отчетности несуществующих ОФЗ http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7993683
5. обзор самых убыточных банков по МСФО за 2014 г. http://top.rbc.ru/finances/12/05/2015/554cadb29a794750a5bdf145
6. Россельхозбанк попросил у государства еще 35 млрд руб.
http://top.rbc.ru/finances/21/05/2015/555d4fa89a794713e7f254d8
7. СМП Банк может получить на санацию Мособлбанка и его «дочек» еще 55 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7971999
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
«Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности МАСТ-Банка с уровня «B» до «C+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7976468
Судя по отзывам в Народном Рейтинге, МАСТ-Банк ограничил выдачу вкладов:
http://www.banki.ru/services/responses/bank/mast-bank/
В соответствии с предписанием ЦБ, МАСТ-Банк прекратил принимать новые вклады и пополнять старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938676
МАСТ-Банк просится на санацию http://mastbank.ru/about/news/1932/
Судя по отзывам в НР Метробанк снова перестал выдавать вклады (такое уже было в январе)
http://www.banki.ru/services/responses/bank/metrobank/
Метробанк не принимает новые вклады и не пополняет старые
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8007644
Метробанк прекратил обслуживание пластиковых карт http://www.gazeta.ru/business/news/2015/05/21/n_7214613.shtml
Сибнефтебанк отключен от БЭСП и не проводит платежи юрлиц
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8013115
РСКБ не принимает новые вклады и не пополняет старые http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8008852
«Эксперт РА» отзывает рейтинг «B» Профит Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7983836
«Эксперт РА» отозвало рейтинг «B+» Анталбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7945376
ОПМ-Банк прекратил открытие новых вкладов и пополнение старых: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7996490 «Эксперт РА» понизило рейтинг ОПМ-Банка до «В» с «В+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8003218
AK&M отозвало рейтинг «B++» Евразийского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7987814
Эксперт РА понизило рейтинг Кранбанка до «B++» с «А», прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8012206
Эксперт РА понизило рейтинг БНКВ до «В++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7938564
«Эксперт РА» понизило рейтинг Банка «Город» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7947170
Суд арестовал акции «Тольяттихимбанка» http://tltgorod.ru/news/?news=53140
боевики «Исламского государства» получают деньги через платежную систему QIWI
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8001397 Опровержение http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8002919 Коммент. В феврале 2015 г. в Киви прошли обыски (см. Новости по итогам отчетности за январь 2015 г.). Прошлогодняя статья про обнальный бизнес Киви: http://www.mk.ru/social/2014/10/08/soyuz-mecha-i-obnala.html Интересно, что Открытие давно стремилось поглотить Киви вместе с его обнальным бизнесом
http://www.kommersant.ru/doc/2489407 и сейчас дело сдвинулось, Открытие получает долю в Киви через объединение с ним части своих активов, см. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7993981
Получается, Открытие нацелилось собрать у себя теневой высокомаржинальный бизнес типа обнала,
отмыва, транзита, что обеспечит Открытию высокий доход (здесь покупка Контакта у Русслава, переход команды Банк24.ру целиком в Открытие после отзыва у него лицензии, намерение поглотить
Киви с его обнальным бизнесом).
У холдинга «Открытие» оказались заложены главные активы — банки http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8003632 "современное корпоративное законодательство позволяет залогодержателю влиять на корпоративные решения". Стало быть, решения принимают не акционеры, а залогодержатель. Выходит, именно залогодержатель, а не акционеры, контролируют Открытие. Не в этом ли разгадка скупки Открытием облигаций Роснефти на 1 трлн руб в декабре-феврале?
владелец МКБ Роман Авдеев может купить 75% ФК «Уралсиб» за 1 рубль http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7999638 Ранее прошли слухи о возможной санации Уралсиба http://www.gazeta.ru/business/2015/02/17/6416241.shtml
Акции Промсвязьбанка по завышенной цене оплатили пенсионеры из НПФ Бориса Минца
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7993620 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7972027
Ранее сообщалось, что Промсвязьбанк через биржу продал 10% акций неизвестному инвестору
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7972027
Альфа-Банк намерен требовать банкротства «Уралвагонзавода» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7983779 а Банк Югра только что выдал заводу кредит на 3 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=7928902 Пропали денежки?
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 5 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации не обсуждаем): Объединённый Банк Промышленных Инвестиций, Русский Трастовый Банк, Анталбанк, ОПМ-Банк, Метробанк, Связной Банк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=5
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
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музыкальная пауза. Грустная песенка про билет в один конец:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ8FlsQYqfo
Комментарии 19
2. Докапа Русславбанка на 1 млрд руб: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8015779
3. Промсвязьинвестбанк сменил статус на НКО http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8016208
4. Moody's понизило рейтинг банка Восточный Экспресс до В3 с В2, прогноз с негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8006766
http://top.rbc.ru/finances/09/06/2015/5576ede09a79475bb8a29352
2. Через Фондсервисбанк (на санации у Новикомбанка) украдены миллиарды рублей Роскосмоса http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8017304
Например Пробизнесбанк они понижали, вроде в начале мая как раз.
1. Метробанк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_084938ik2015-06-01T08_48_17.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше и в новостях по итогам отчетности за декабрь http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php
2. ОПМ-Банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_083553ik2015-06-01T08_34_16.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше.
3. СИБНЕФТЕБАНК http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01062015_064737ik2015-06-01T06_45_21.htm Коммент. Упоминался на этой странице блога выше и в новостях по итогам отчетности за февраль http://www.banki.ru/blog/day2/6315.php
<br />В этот раз все отзывы лицензий были ожидаемы, неожиданностей не было.
2. В МАСТ-Банке вслед за сменой акционеров сменилось и руководство http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8035624
3. АСВ попросит у Центробанка кредит до 110 млрд рублей на срок до пяти лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036092
4. с 1.7.2015 банки будут платить дифференцированные взносы в АСВ в зависимости от ставок по вкладам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036208 В сообщении есть ссылка на базовые ставки на июнь 2015 г.
2. Акции Московского Кредитного Банка может купить НПФ его владельца Романа Авдеева http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036667
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг МФБанка до «В++» с «А», прогноз «развивающийся». Эксперт РА отозвало рейтинг «В++» банка «Город» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8046649
www.kuap.ru/besp/ или http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3785372#message3785372
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050592
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг Экономбанка до «B++» с А, прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050531
3. «Эксперт РА» изменило прогноз рейтингу А банка «Рублев» со «стабильного» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050267
2. обыски в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге
http://www.fontanka.ru/2015/06/09/083/
1. Инвест-Экобанк
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_085130ik2015-06-10T08_48_38.htm
2. НКО Евроинвест
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_084252ik2015-06-10T08_40_11.htm
Коммент. Упоминалась выше в комментах.
3. Банк РСКБ
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10062015_083517ik2015-06-10T08_31_30.htm
Коммент. Упоминался на этой странице блога дважды. Самое интересное то, что РСКБ был банк с госучастием, доля Росимущества была там 20%, видимо, на сегодня это рекорд среди банков с отозванными лицензиями. Когда отозвали лицуху у Евротраста, доля Росимущества была там около 10%.
2. «Эксперт РА» понизило рейтинг КБ «Унифин» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8058217
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Айви Банка до «B+» c «В++», прогноз — «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8060011
4. «Эксперт РА» понизило рейтинг Земскому Банку до «В++» c «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8059941
А вот и новость по одному из упоминавшихся в этой ссылке пылесосов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8061839 Автовазбанк может быть отправлен на санацию, санатором предположительно будет Промсвязьбанк.
«В++» с «А», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065087
2. AK&M присвоило рейтинг «В++» Русскому Трастовому Банку, прогноз негативный. AK&M отозвало рейтинг А Башкомснаббанка и подтвердило рейтинг В++ банку Инвестиционный Союз, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065128
3. В 1-ом квартале 2015 г. смертность выросла на 5,2% в годовом исчислении (видимо, результаты реформы здравоохранения), а численность бедных выросла на 2,1% (результаты кризиса) http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/15/596296-grazhdan-ne-volnuet-rost-smertnosti-i-bednosti
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15062015_133028keyrate2015-06-15T13_25_44.htm
2. Moody's понизило рейтинг банка «Уралсиб» до Саа1 c В2, прогноз негативный http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/17/n_7296261.shtml