Новости по итогам отчетности за май 2015 г.

Нарушители нормативов ЦБ в мае (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=6 (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - всё 31 день, Н3 - 1 день), НКО(Н16.1 - 31 день), РНКО(Н16.1 - 18 дней),(Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё 3 дня),(Н3 - 1 день)не нарушал норматив Н1.1, но имел его 2 дня менее 5,5%, что отмечается в отчетности.РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 3-ий месяц подряд. Унифин в декабре 2014 г. задерживал платежи.=====================================================В мае Сибнефтебанк допустил задержку исполнения клиентских платежных порученийОб этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».Однако ЦБ уже отозвал у банка лицензию.=====================================================В мае Сибнефтебанк, банки Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».У Сибнефтебанка лицензия уже отозвана. Судя по незначительным суммам, задержка платежей Росбанка, скорее всего, имеет технический характер.==========================================================Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем) отсутствуют http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 Промсвязьинвестбанк, капитал которого был менее 300 млн руб. в предыдущие месяцы, перерегистрировался в НКО.======================================================После предыдущей записи в блоге 21 мая, лицензии отозваны у следующих банков инебанковских кредитных организаций:, НКО, лицензия КБ «» аннулирована по просьбе банка.Интересно, что РСКБ был банк с госучастием, доля Росимущества была там 20%, видимо, на сегодня это рекорд среди банков с отозванными лицензиями. Когда отозвали лицензию у Евротраста, доля Росимущества была там около 10%.=======================================================Финансово-экономические новости:1. 15 июня 2015 г. ЦБ понизил ключевую ставку до 11,5% с 12,5%2. В 1-ом квартале 2015 г. смертность выросла на 5,2% в годовом исчислении (видимо, результаты реформы здравоохранения), а численность бедных выросла на 2,1% (результаты кризиса) http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/15/596296-grazhdan-ne-volnuet-rost-smertnosti-i-bednosti 3. АСВ попросит у Центробанка кредит до 110 млрд рублей на срок до пяти лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036092 4. с 1.7.2015 банки будут платить дифференцированные взносы в АСВ взависимости от ставок по вкладам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036208 В сообщении есть ссылка на базовые ставки на июнь 2015 г.5. Через Фондсервисбанк (на санации у Новикомбанка) украдены миллиарды рублей Роскосмоса http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8017304 6. Пенсионные фонды банкира Анатолия Мотылева не смогли вовремя перевести накопления граждан в выбранные ими фонды http://top.rbc.ru/finances/02/06/2015/556d96b79a7947fc27b5bd3c (Упоказатель норматива Н2 мгновенной ликвидности приблизился к минимуму, разрешеному ЦБ).=======================================================Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентствможно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесьРейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3 Банкиотключены от БЭСПзадерживает платежи и сокращает выдачу депозитов (не более 25 тыр в день) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8013677 «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «» до уровня «C++» c «B+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8051698 «Эксперт РА» понизило рейтингдо «B+» c «В++», прогноз — «развивающийся»«Эксперт РА» присвоилорейтинг «B+»,прогноз стабильный. «Эксперт РА» понизило рейтингдо «В++» с «А», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065087 Эксперт РА отозвало рейтинг «В++»«Эксперт РА» понизило рейтингдо «В++» с «А», прогноз «развивающийся».Эксперт РА отозвало рейтинг «В++» банка ««Эксперт РА» понизило рейтингдо «B++» с А, прогноз «развивающийся»«Эксперт РА» понизило рейтингдо «В++» c «А», прогноз «стабильный»«Эксперт РА» понизило рейтинг КБ «» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»«Эксперт РА» изменило прогноз рейтингу А банка «» со «стабильного» на«негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050267 AK&M присвоило рейтинг «В++», прогноз негативный.AK&M отозвало рейтинг Аи подтвердило рейтинг В++ банку, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065128 Moody's понизило рейтинг банка «» до Саа1 c В2, прогноз негативный http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/17/n_7296261.shtml Moody's понизило рейтингдо «B3» с «B2», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8029982 Moody's отозвало рейтинг В3 с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036223 "МДМ рейтингуется только у Standard & Poor's и Национального рейтингового агентства." Коммент. Неспроста. Есть подозрение, что S&P завышает рейтинги http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3688572#message3688572 Moody's понизило рейтинг банкадо В3 с В2, прогноз с негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8006766 Но есть и позитив: Допэмиссия Восточного на 2,5 ярда в пользу Baring Vostok Майкла Джона Калви http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8018755 Moody's снизило рейтинг «» до «В3» с «В2», прогноз негативныйМудис недавно понизило прогноз по рейтингу В3со стабильного на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8027112 Ещё 10% акцийпо завышенной цене оплатили пенсионеры из НПФ Шишханова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8026955 "одним из условий такой сделки является кредитование владельцев НПФ на собственные проекты на сопоставимую сумму"обыски в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербургеперечень банков, попадающих под признаки классического банка-пылесоса есть здесь http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 (пылесос - банк, собирающий вклады физлиц для кредитования бизнеса своих бенефициаров. Пылесос может быть и криминальным, когда средства просто выводятся из банка в пользу бенефициаров.)А вот и новость по одному из упоминавшихся в этой ссылке пылесосов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8061839 может быть отправлен на санацию, санатором предположительно будет Промсвязьбанк.Московский Кредитный Банк выходит на IPO на ММВБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8066986 Позитив: Докапа Русславбанка на 1 млрд руб: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8015779 ============================================================­­=====Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можнопосмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=6 В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по несколькимантирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов(банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесьВ последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности