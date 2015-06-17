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Новости по итогам отчетности за май 2015 г.

17.06.2015 23:53 12 4 480 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в мае (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=6
Связной Банк (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - всё 31 день, Н3 - 1 день), НКО Континент Финанс (Н16.1 - 31 день), РНКО Вест (Н16.1 - 18 дней), Клиентский (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - всё 3 дня), Унифин (Н3 - 1 день)

Анталбанк не нарушал норматив Н1.1, но имел его 2 дня менее 5,5%, что отмечается в отчетности.

РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 3-ий месяц подряд. Унифин в декабре 2014 г. задерживал платежи.
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В мае Сибнефтебанк допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
Однако ЦБ уже отозвал у банка лицензию.
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В мае Сибнефтебанк, банк МБА-Москва и Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
У Сибнефтебанка лицензия уже отозвана. Судя по незначительным суммам, задержка платежей Росбанка, скорее всего, имеет технический характер.
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Банки, капитал которых на 1 июня был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем) отсутствуют http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
Промсвязьинвестбанк, капитал которого был менее 300 млн руб. в предыдущие месяцы, перерегистрировался в НКО.
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После предыдущей записи в блоге 21 мая, лицензии отозваны у следующих банков и
небанковских кредитных организаций: Метробанк, ОПМ-Банк, Сибнефтебанк, Инвест-Экобанк, НКО Евроинвест, РСКБ, лицензия КБ «ВЕТБ» аннулирована по просьбе банка.
Интересно, что РСКБ был банк с госучастием, доля Росимущества была там 20%, видимо, на сегодня это рекорд среди банков с отозванными лицензиями. Когда отозвали лицензию у Евротраста, доля Росимущества была там около 10%.
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Финансово-экономические новости:

1. 15 июня 2015 г. ЦБ понизил ключевую ставку до 11,5% с 12,5%
http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=15062015_133028keyrate2015-06-15T13_25_44.htm
2. В 1-ом квартале 2015 г. смертность выросла на 5,2% в годовом исчислении (видимо, результаты реформы здравоохранения), а численность бедных выросла на 2,1% (результаты кризиса) http://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2015/06/15/596296-grazhdan-ne-volnuet-rost-smertnosti-i-bednosti
3. АСВ попросит у Центробанка кредит до 110 млрд рублей на срок до пяти лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036092
4. с 1.7.2015 банки будут платить дифференцированные взносы в АСВ в
зависимости от ставок по вкладам http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036208
В сообщении есть ссылка на базовые ставки на июнь 2015 г.
5. Через Фондсервисбанк (на санации у Новикомбанка) украдены миллиарды рублей Роскосмоса http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8017304
6. Пенсионные фонды банкира Анатолия Мотылева не смогли вовремя перевести накопления граждан в выбранные ими фонды http://top.rbc.ru/finances/02/06/2015/556d96b79a7947fc27b5bd3c
Российского Кредита показатель норматива Н2 мгновенной ликвидности приблизился к минимуму, разрешеному ЦБ).
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

Банки Клиентский, Азимут, МАСТ-Банк и ТЭСТ отключены от БЭСП
http://www.kuap.ru/besp/

МАСТ-Банк задерживает платежи и сокращает выдачу депозитов (не более 25 тыр в день) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8013677

«Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Клиентский» до уровня «C++» c «B+», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8051698

«Эксперт РА» понизило рейтинг Айви Банка до «B+» c «В++», прогноз — «развивающийся»

«Эксперт РА» присвоило Межрегиональному Клиринговому Банку рейтинг «B+»,
прогноз стабильный. «Эксперт РА» понизило рейтинг Сибирского Банка Реконструкции и Развития до «В++» с «А», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065087

Эксперт РА отозвало рейтинг «В++» Мосводоканалбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8043799

«Эксперт РА» понизило рейтинг МФБанка до «В++» с «А», прогноз «развивающийся».
Эксперт РА отозвало рейтинг «В++» банка «Город» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8046649

«Эксперт РА» понизило рейтинг Экономбанка до «B++» с А, прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050531

«Эксперт РА» понизило рейтинг Земскому Банку до «В++» c «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8059941

«Эксперт РА» понизило рейтинг КБ «Унифин» до «В++» с «А», прогноз «стабильный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8058217

«Эксперт РА» изменило прогноз рейтингу А банка «Рублев» со «стабильного» на
«негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050267

AK&M присвоило рейтинг «В++» Русскому Трастовому Банку, прогноз негативный.
AK&M отозвало рейтинг А Башкомснаббанка и подтвердило рейтинг В++ банку
Инвестиционный Союз, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8065128

Moody's понизило рейтинг банка «Уралсиб» до Саа1 c В2, прогноз негативный http://www.gazeta.ru/business/news/2015/06/17/n_7296261.shtml

Moody's понизило рейтинг МДМ Банка до «B3» с «B2», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8029982 Moody's отозвало рейтинг В3 с негативным прогнозом МДМ Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8036223 "МДМ рейтингуется только у Standard & Poor's и Национального рейтингового агентства." Коммент. Неспроста. Есть подозрение, что S&P завышает рейтинги http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3688572#message3688572

Moody's понизило рейтинг банка Восточный Экспресс до В3 с В2, прогноз с негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8006766 Но есть и позитив: Допэмиссия Восточного на 2,5 ярда в пользу Baring Vostok Майкла Джона Калви http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8018755
http://top.rbc.ru/finances/09/06/2015/5576ede09a79475bb8a29352

Moody's снизило рейтинг «Русского Стандарта» до «В3» с «В2», прогноз негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8050592

Мудис недавно понизило прогноз по рейтингу В3 Пробизнесбанка со стабильного на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8027112

Ещё 10% акций Промсвязьбанка по завышенной цене оплатили пенсионеры из НПФ Шишханова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8026955 "одним из условий такой сделки является кредитование владельцев НПФ на собственные проекты на сопоставимую сумму"

обыски в офисах «Альфа-банка» и «Промсвязьбанка» в Петербурге
http://www.fontanka.ru/2015/06/09/083/

перечень банков, попадающих под признаки классического банка-пылесоса есть здесь http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 (пылесос - банк, собирающий вклады физлиц для кредитования бизнеса своих бенефициаров. Пылесос может быть и криминальным, когда средства просто выводятся из банка в пользу бенефициаров.)
А вот и новость по одному из упоминавшихся в этой ссылке пылесосов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8061839 Автовазбанк может быть отправлен на санацию, санатором предположительно будет Промсвязьбанк.

Московский Кредитный Банк выходит на IPO на ММВБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8066986

Позитив: Докапа Русславбанка на 1 млрд руб: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8015779
============================================================­­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно
посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=6
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким
антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов
(банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Анталбанк, Связной Банк, Объединённый Банк Промышленных Инвестиций, Миллениум Банк, Профит Банк, МАСТ-Банк, Вестинтербанк, Рускобанк.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=6
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­====
музыкальная пауза. Специально для студентов, сдающих сессию, грустная студенческая песенка
"Бей профессоров". smile:) Первый вариант: http://www.youtube.com/watch?v=w44HE2lq9pg
Второй вариант: http://my.mail.ru/mail/lydia.michael/video/2719/2721.html

Комментарии 12

Бе Ри  (дай)
#
19.6.2015 ЦБ отозвал лицензию у следующих банков
КБ Инвестиционный Союз http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19062015_083511ik2015-06-19T08_33_41.htm Коммент. Отозвали за отмывание. Несколько неожиданно, хотя в начале года сигналы были http://www.kommersant.ru/doc/2669307 http://www.dagestanpost.ru/novosti/russia/11324-zaversheno-delo-o-podpolnom-obnalichivanii-57-mlrd-rublej-gruppoj-tenevyx-bankirov
2. КБ Азимут http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=19062015_085205ik2015-06-19T08_50_36.htm Коммент. Банк упоминался на этой странице блога как отключенный от БЭСП. Курсы ЦБ на 19.6.2015 для валютных вкладчиков: 1$=53,3301 руб, 1Еu=60,6417 руб
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» снизило рейтинг Банка Торгового Финансирования до «B++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8071932
2. 10% акций МКБ по завышенной цене могут купить друзья и пенсионные фонды http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8075571 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8075721 МКБ планирует провести IPO по цене 3,62 рубля за акцию http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8075792
Adoniya  (Adoniya)
#
Доброго дня!
Прошу ответить на два вопроса:
- "Хоум Кредит финанс" - проживет ли ещё три-четыре месяца?
- валютный вклад в "Авангарде" или "Зените" на короткий срок - насколько велик риск?
Бе Ри  (дай)
#
до конца года все доживут. Пока облигации банков есть в актуальном ломбардном списке (ежедневно обновляется) http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers с банками ничего не будет.
Adoniya  (Adoniya)
#
Цитата
до конца года все доживут. Пока облигации банков есть в актуальном ломбардном списке (ежедневно обновляется) http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers с банками ничего не будет.

Бе Ри

Благодарю за скорый ответ! Удачи!
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ заинтересовался вызвавшими недоумение у рынка сделками Промсвязьбанка
<br />http://top.rbc.ru/finances/22/06/2015/5587c4ed9a794772fd128f8b (выше упоминалось, что банк продал свои акции пенсионным фондам на нерыночных условиях по завышенной цене. В силу убыточности банка, инвестиция не выглядит прибыльной и выгодной для пенсионеров).
2. МКБ начал сбор заявок на свои акции на ММВБ по завышенной цене. Как и в случае Промсвязи покупателями предположительно будут те же пенсионные фонды. Прибыль МКБ вблизи нуля, поэтому инвестиция не выглядит прибыльной и выгодной для пенсионеров (видимо, выгоду получат владельцы НПФ, как и в случае Промсвязи) http://top.rbc.ru/finances/22/06/2015/5587c4ed9a794772fd128f8b
3. «Эксперт РА» понизило рейтинг Банку АВБ до уровня «В++» с «А», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8083627 Коммент. Рейтинг понизили до В++ уже после того, как прошла новость, что АВБ собираются санировать http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3801185#message3801185 Выходит, рейтинг
В++ у Эксперт РА соответствует рейтингу банков, предназначенных для санации.
Олег  (Гамаюн)
#
А по будущему банка "Югра" есть какие-либо соображения?
Бе Ри  (дай)
#
ИМХО Классический пылесос http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 рисующий отчетность http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3684684#message3684684 и очень похожий на Транспортный. Из-за рисования отчетности реальное положение дел в банке по отчетности оценить невозможно, сколько проживёт тоже неясно. Но "сколько верёвочке не виться, а конец будет" (с)
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня, 24.6.2015, ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков:
1. МАСТ-Банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24062015_083536ik2015-06-24T08_34_10.htm
2. КБ ТЭСТ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24062015_084832ik2015-06-24T08_46_47.htm
ТЭСТ упоминался на этой странице блога, а МАСТ-Банк упоминался на этой странице и на предыдущей (отчетность за апрель), а также в итогах отчетности за январь.
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Советский» до уровня «B» с «B+» прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8095109
2. ЦБ не разрешил НПФ покупать акции МКБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8094185
3. ЦБ пригрозил банкам запретом на работу с вкладчиками при выявлении неучтенных депозитов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8094113
4. Похоронная команда в КБ Ренессанс http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=265197&MID=3826868#message3826868
5. смена собственников в банке Агроинкомбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8097159
6. НПФ, задерживающие передачу пенсионных накоплений, связаны с банком Российский Кредит http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8094163
Бе Ри  (дай)
#
1. «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Церих» до «В+» c «В++» , прогноз «развивающийся». «Эксперт РА» понизило рейтинг банка «Холмск» до «В+» c «В++» , прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8101993
2. МДМ Банк получил от акционеров субординированный кредит в размере 3 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8098409 Акционеры Бинбанка купят контрольный пакет акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8103173
Коммент. Рост Бинбанка за счёт поглощений продолжается http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3816877#message3816877
3. МКБ в ходе IPO на ММВБ разместил только треть от изначально предполагавшегося объема акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105368 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0PA1X420150630?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
4. Анталбанк приостановил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100825
Военно-Промышленный Банк установил минимальную сумму пополнения по вкладам, открытым до 26 июня в 3 млн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100092
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