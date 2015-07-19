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Новости по итогам отчетности за июнь 2015 г.

19.07.2015 23:38 28 6 902 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в июне (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=7
Связной Банк (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - всё 30 дней, Н3 - 9 дней), НКО Континент Финанс (Н16.1 - 30 дней), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день), НКО Платёжный клиринговый дом (Н16 - 6 дней)
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8168825
Анталбанк не нарушал норматив Н1.1, но имел его 10 дней менее 5,5%, что отмечается в отчетности.

РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 4-ый месяц подряд. Анталбанк имел Н1.1 менее 5,5% несколько дней и в прошлом месяце.
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В июне Руссобанк и Юнистрим допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В июне банк МБА-Москва, Росбанк, Руссобанк, Юнистрим, АВБ и Агросоюз допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб
(тех, кто на санации, не обсуждаем): Эно и Алданзолотобанк, но у обоих
банков лицензии уже отозваны http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 17 июня, лицензии отозваны у следующих банков и
небанковских кредитных организаций.
С 17.6.2015 по 1.7.2015 ЦБ отозвал лицензии у таких банков: Инвестиционный Союз, Азимут, МАСТ-Банк, ТЭСТ (детали в комментах к предыдущей странице блога). Банки, у которых ЦБ отозвал лицензии с 1 по 19 июля 2015 г. можно найти в книге памяти http://www.banki.ru/banks/memory/ Это Геленджик-банк (отзыв был ожидаем, т.к. в числе акционеров банка было руководство банков Пушкино и ЕИБ, у которых лицензии уже отозваны), Алданзолотобанк (упоминался в блоге как нарушитель нормативов ЦБ в новостях по отчетности за сентябрь, октябрь, декабрь 2014 г.), Аделантбанк, Еврокапитал-Альянс (банк ликвидирован, т.к. присоединен к КБ Уздан http://www.bankuzdan.ru/ ), Клиентский (упоминался на предыдущей странице блога, нарушал нормативы ЦБ в мае 2015 г. и в июне 2014 г.), Старый Кремль (отзыв был ожидаем, т.к. его владельцем был бывший владелец банка Западный, этот факт упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 г.), Гагаринский (упоминался в блоге как нарушитель нормативов ЦБ в апреле 2015 г.), Эно (банк находился в зоне риска с марта 2015 г. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3558167#message3558167
============================================================­
Новости по крупным банкам (слияния & поглощения, докапа) и общие финансово-экономические новости.

1.Правительство не поддержало идею Грефа о методах борьбы с «серийными вкладчиками»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8168478
2. ЦБ состряпал список системно значимых банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8163384
3. Акционер банка Региональный Кредит покупает 80% Юниаструм банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8169222 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8117712
Комментарии интересные.
4. ЦБ не разрешил НПФ покупать акции МКБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=80941853
5. МКБ в ходе IPO на ММВБ разместил только треть от изначально предполагавшегося объема акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105368 http://ru.reuters.com/article/businessNews/idRUKCN0PA1X420150630?pageNumber=2&virtualBrandChannel=0
6. Видимо, Авдеев не отказался от планов купить Уралсиб
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8154914 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8141006
Основной владелец «Уралсиба» докапитализирует банк на 20 млрд рублей
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8134471 ФАС одобрило покупку Авдеевым ФК Никойл и ФК Уралсиб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8113153
7. ЦБ заинтересовался вызвавшими недоумение у рынка сделками Промсвязьбанка
http://top.rbc.ru/finances/22/06/2015/5587c4ed9a794772fd128f8b (банк продал свои акции пенсионным фондам на нерыночных условиях по завышенной цене. В силу убыточности банка, инвестиция не выглядит прибыльной и выгодной для пенсионеров).
8. Промсвязьбанк скупает акции банка Возрождение, а он хочет объединяться с Абсолют Банком http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8151396 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8146338
9. Промсвязьбанк поглощает Первобанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8143988
10. МДМ Банк получил от акционеров субординированный кредит в размере 3 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8098409 Акционеры Бинбанка купят контрольный пакет акций (58,33%) МДМ Банка у Сергея Попова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8103173
Коммент. Рост Бинбанка за счёт поглощений продолжается http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3816877#message3816877
11. Акционеры Бинбанка приобретают «Европлан»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8148070 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8141048
12. СМП Банк начал процедуру присоединения Инвесткапиталбанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8117387
13. QIWI завершила покупку 100% Contact и «Рапиды» у «Открытия» за 9,3% своих акций
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105982
14. МТС банк получил докапу госденьгами от АСВ через программу ОФЗ
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8171320
Коммент. Интересно выявить банки, которым докапу не одобрили. Для этого надо сравнить список банков, которым одобрили докапу (такой список можно получить начав с этого сообщения
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3805324#message3805324
и пройдя по ссылкам, а также добавив Связь-Банк, «Возрождение», Бинбанк и Промсвязьбанк
из этой новости http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105585) со списком банков, которые могли на неё претендовать http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/002.pdf
15. Путин подписал закон о работе в РФ рейтинговых агентств
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8155935
16. ЦБ разработал порядок оценки финансового положения банка для расчета ставки страховых взносов в ССВ с 1.1.2016 http://www.banki.ru/news/lenta/?readmoretest=0&utm_expid=66641134-4.ge8R1ihrSSC2v0BghT53LA.2&id=8153978&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8154992
17. Годовая инфляция в РФ по прежнему превышает 15% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8116844
Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях снизилась до 11,49%
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8108533 Коммент. Ставки по вкладам в топ-10 на 3,5% меньше инфляции. Сбережения будут обесцениваться, нет стимула сберегать.
18. на стадии ликвидации почти 200 банков, 87% случаев — «фальсификация отчетности и воровство» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111521 Коммент. Надзор хромает, раз не могут (не хотят?) выявить фальсификацию & воровство на ранних стадиях.
19. ЦБ пригрозил банкам запретом на работу с вкладчиками при выявлении неучтенных депозитов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8094113 Коммент. Так они и испугались.
============================================================­
Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/ru/ratings/creditworthiness
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Присвоен негативный прогноз по рейтингу «ВВВ» Банка Оранжевый
http://www.ra-national.ru/press_release/52623/281590
Коммент. Более низких рейтингов чем ВВВ у НРА нет.
http://www.ra-national.ru/ru/ratings/creditworthiness
2. Fitch понизило международный рейтинг банка «Русский Стандарт» до В- с В,
прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8138708
Fitch отозвало рейтинг В- с негативным прогнозом банка «Русский Стандарт»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8170854
S&P понизило международный рейтинг «Русского Стандарта» до В- с В, прогноз
негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8142357
3. S&P понизило международный рейтинг банка «Ренессанс Кредит» до «В-» с В, прогноз
негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8139633
4. S&P понизило международный кредитный рейтинг банка «Уралсиб» до «В» с «В+»,
прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111109
5. RAEX понизило рейтинг Дил-Банка до «В+» с В++, прогноз негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8167672
6. AK&M ухудшило прогноз по рейтингу «В++» банка «Элита» на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8167761
7. RAEX отозвало рейтинг «B++» Интерактивного Банка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8156094
8. Moody's отозвало рейтинг Саа1 с негативным прогнозом АйМаниБанка
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8154282
9. RAEX понизило рейтинг Московского Индустриального Банка до «В++» с А,
прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8148759
Коммент. Заявка МИнБа на докапу госденьгами от АСВ пока что так и не одобрена.
10. RAEX снизило рейтинг Банка Торгового Финансирования до «B++» с «А»,
прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8071932
11. AK&M ухудшило прогноз по рейтингу В++ банку «Венец» на негативный и понизило
рейтинг Социнвестбанка до В++ с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8143959
12. RAEX понизило рейтинг Экономбанка до «B+» с В++, прогноз негативный,
и понизило рейтинг ЕвроситиБанка до «B++» с А, прогноз негативный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8139005
13. Обыски в Сити Инвест Банке в С-Пб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8114420
14. ЦБ рассматривает возможность санации банка «Российский Кредит» Анатолия Мотылева http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111815
15. ЦБ рассматривает возможность санации Автовазбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111327
RAEX понизило рейтинг Банку АВБ до уровня «В++» с «А», прогноз «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8083627 Коммент. Выходит, рейтинг В++ у Эксперт РА соответствует рейтингу банков, предназначенных для санации.
16. RAEX понизило рейтинг Эксперт Банку до «В++» c A, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8093321
17. RAEX понизило рейтинг банка «Советский» до уровня «B» с «B+» прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8095109
18. RAEX понизило рейтинг банка «Церих» до «В+» c «В++» , прогноз «развивающийся». RAEX понизило рейтинг банка «Холмск» до «В+» c «В++» , прогноз «негативный»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8101993
19. Похоронная команда в КБ Ренессанс http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=265197&MID=3826868#message3826868
20. смена собственников в банке Агроинкомбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8097159
21. Югра выдала необеспеченных кредитов на 71,7 млрд руб. http://top.rbc.ru/finances/24/06/2015/558ae70f9a79473a8016d27d
22. И.Д.Е.А. Банк продан Форус банку. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105349
Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3745413#message3745413
23. Анталбанк приостановил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100825
24. Военно-Промышленный Банк установил минимальную сумму пополнения по вкладам, открытым до 26 июня в 3 млн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100092
============================================================­­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Первый Чешско-Российский Банк, Объединённый Банк Промышленных Инвестиций, Связной Банк, Джаст Банк, Банк БЦК-Москва, НКО РП СВМБ, РЕСО Кредит, Профит Банк, Российский Кредит.
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=7
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
============================================================­====
музыкальная пауза. Грустная песенка о результатах повышения тарифов на ЖКХ. smile:(
Первый вариант: http://www.youtube.com/watch?v=vAA9MIyhYL4
Второй вариант: http://www.youtube.com/watch?v=jdcDP6xr50U
Оригинал: http://www.youtube.com/watch?v=LdpfJI6HcUM smile:)

Комментарии 28

Гектор  (Гектор)
#
Как всегда интересный и полезный обзор. Спасибо!
Но таблица с надежностью банков критики не выдерживает (www.analizbankov.ru).
Мне кажется, что критерии нужно дорабатывать и пока не публиковать: очень уж странная картина получается: Альфа банк -73%, Сбербанк - 100%, а Айманибанк -530%. И таких странностей там море!
Бе Ри  (дай)
#
таблица показывает, достаточно ли у банка ликвидности, чтобы выдержать набег вкладчиков. Если у банка показатель примерно менее 50-60%, то он находится в зоне риска (особенно если показатель сильно меньше 50%). Все такие банки видны в таблице. Если показатель более 50-60%, то у банка должно хватить ликвидности, чтобы расплатиться с вкладчиками при умеренном набеге. Так что все перечисленные Вами банки находятся вне зоны риска потери ликвидности. Само значение показателя в % не очень существенно, главное, чтобы оно было больше барьера. Но конечно, помимо потери ликвидности есть другие риски, которые этот показатель не учитывает (напр., потеря капитала из-за роста убытка и резервов или сомнительные операции). Поэтому в блоге есть оговорка: "экспертная надёжность в смысле ликвидности". С учётом такой оговорки таблица представляется полезной. 
Oksana  (oksanola)
#
Цитата

19. Похоронная команда в КБ Ренессанс http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=12&TID=265197&MID=3826868#message3826868 

Это сообщение на форуме было 25.06. На сайте банка информация про руководство и собственников не поменялась. На сайте ЦБ и налоговой тоже данные остались прежние. Похоже, просто "вброс" был...
Гектор  (Гектор)
#
Цитата
Бе Ри пишет:
таблица показывает, достаточно ли у банка ликвидности, чтобы выдержать набег вкладчиков. Если у банка показатель примерно менее 50-60%, то он находится в зоне риска (особенно если показатель сильно меньше 50%). Все такие банки видны в таблице. Если показатель более 50-60%, то у банка должно хватить ликвидности, чтобы расплатиться с вкладчиками при умеренном набеге. Так что все перечисленные Вами банки находятся вне зоны риска потери ликвидности. Само значение показателя в % не очень существенно, главное, чтобы оно было больше барьера. Но конечно, помимо потери ликвидности есть другие риски, которые этот показатель не учитывает (напр., потеря капитала из-за роста убытка и резервов или сомнительные операции). Поэтому в блоге есть оговорка: "экспертная надёжность в смысле ликвидности". С учётом такой оговорки таблица представляется полезной. 
<br />
Я всегда посматриваю на эту самую "надежность", но как вы правильно заметили этот показатель скорее относится к ликвидности и вообще важно превышение пороговых значений. Там он вполне работает. Я давно пытался достучаться до создателей критерия,  чтобы они внесли какие-то разумные изменения, но пока не достучался!
Бе Ри  (дай)
#
ГекторOksana, спасибо за комменты. Oksana, боюсь, что сообщение уважаемого Кантрабаса про КБ Ренессанс - не вброс, а правда. Указанные Кантрабасом имена есть на сайте КБ Ренессанс в руководстве банка: http://www.renessbank.ru/bank/management/ Возможно, Вы просто не туда смотрите и немного путаете КБ Ренессанс (лиц. 1939) и Ренессанс Кредит (лиц. 3354), это разные банки  smile:)
http://www.cbr.ru/credit/colist.asp?find=%F0%E5%ED%E5%F1%F1%E0%ED%F1&how=name  
Бе Ри  (дай)
#
1. Тайм Банк отключен от БЭСП с 16 июля и приостановил работу отделений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8175210
2. Банки, получившие подарки от акционеров в 2015 г. для прикрытия своей убыточности http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8173245
3. Банк Кипра продаёт купленную за 450 млн евро долю в 80% в Юниаструм Банке за 7 млн евро банку Региональный Кредит (мажоритарный акционер - Артём Аветисян) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8173321 "Банк Кипра продаёт долю в Юниаструме за сумму, составляющую менее 1% от его капитала... Президент Юниаструм  банка Гагик Закарян также продал свои 10% акций." Коммент. "Где прошёл один армянин, двум евреям грекам делать нечего" (с) (старая советская поговорка)  smile:)   
xyzxyz  (xyzxyz)
#
Гектор, имхо в данном случае сделали попытку очень грубой оценки  liquidity coverage ratio (basel III). сам по себе показатель не так плох, показывает устойчивость банка. если выше 100% , то можно говорить об адекватном уровне ликвидности. не пойму, что вам не нравится?
на мой взгляд это гораздо объективнее, чем складывание на пальцах негативных индикаторов. и выставление ярлыка "уд."/"неуд".
Oksana  (oksanola)
#
Цитата
Бе Ри пишет:
Возможно, Вы просто не туда смотрите и немного путаете КБ Ренессанс (лиц. 1939) и Ренессанс Кредит (лиц. 3354), это разные банки  smile:)
Упс, точно спутала, извините  smile:oops:
kantrabas  (kantrabas)
#
Цитата
Oksana пишет:
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Бе Ри пишет:
<br />Возможно, Вы просто не туда смотрите и немного путаете КБ Ренессанс (лиц. 1939) и Ренессанс Кредит (лиц. 3354), это разные банки 
</div>Упс, точно спутала, извините 
Извинения за "вброс" принимаются. К сожалению, Вы не в одиночестве. Много еще тех, кто до сих пор путают эти абсолютно разные банки, но упорно вылезают на форум со своим мнением. Для них нет никакой разницы: Сбербанк или Сберкредбанк, ВТБ или Тихоокеанский Внешторгбанк. Созвучные слова, понимаешь ли.... зачем дальше вникать. Результат этого созвучия известен: не там разместили средства.
Oksana  (oksanola)
#
Цитата
kantrabas
Много еще тех, кто до сих пор путают эти абсолютно разные банки
Принимая во внимание Ваше сообщение на форуме, путаница с Ренессансами скоро закончится  smile;)
Бе Ри  (дай)
#
сегодня, 21.7.2015, ЦБ отозвал лицензии у 2-х банков:
1. Объединённый банк промышленных инвестиций
http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21072015_084159ik2015-07-21T08_39_06.htm 
Коммент. Упоминался в блоге как проблемный банк на трёх последних страницах по итогам отчетности за апрель, май, июнь, причем в итогах отчетности за апрель упоминался как банк, задерживавший платежи.
2. Тайм Банк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=21072015_085612ik2015-07-21T08_53_21.htm
Коммент. Отобрали лицензию за отмывание и сомнительные операции, банк упоминался выше как отключенный от БЭСП. 
Бе Ри  (дай)
#
1. Профит Банк отключен от БЭСП  http://www.kuap.ru/besp/ и задерживает платежи 
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8177695 
2. RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности БайкалИнвестБанку на уровне «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8180008
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на август http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8175606 Коммент. Все базовые ставки по вкладам ниже 12,8%, что на 2,5% ниже официальной годовой инфляции в 15,3%. У населения нет стимула сберегать в крупнейших банках, т.к. сбережения будут обесцениваться.
kantrabas  (kantrabas)
#
Цитата
Oksana пишет:
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
kantrabas
<br />Много еще тех, кто до сих пор путают эти абсолютно разные банки
</div>Принимая во внимание Ваше сообщение на форуме, путаница с Ренессансами скоро закончится 

На все воля Эльвиры Сахипзадовы.
Бе Ри  (дай)
#
1. Банки Профит (отключенный от БЭСП), Нефтепромбанк, Век связаны через бенефициаров http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/194294/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/37491/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/188448/
2. Банк ОБПИ (лицензия недавно отозвана) и Региональный Банк Развития (РБР) связаны через бенефициаров/руководство http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3882915#message3882915 
3. АМБ Банк, Российский Кредит и его филиалы, М Банк отключены от БЭСП. Все банки входят в неформальную группу банков Мотылёва. http://mbkcentre.pro/main_post/76145
4. RAEX понизило рейтинг Промрегионбанка до «B+» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8182666
5. RAEX понизило рейтинг Риабанка до «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8182648
Бе Ри  (дай)
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сегодня, 24.7.2015, ЦБ отозвал лицензии у 3-х банков:
1. Российский Кредит http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_085005ik2015-07-24T08_48_17.htm 
2. М Банк (Мосстройэкономбанк) http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_083335ik2015-07-24T08_30_30.htm
3. АМБ Банк http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_082828ik2015-07-24T08_25_09.htm
Коммент. Все банки входят в неформальную группу банков Анатолия Мотылёва и упоминались выше в комментах, как отключенные от БЭСП. Российский Кредит упоминался в числе проблемных банков на этой странице блога, в частности, см. выше новость о том, что ЦБ рассматривает возможность санации этого банка. Видимо с санацией не получилось. На форуме отмечалось, что Роскред отличался рисованием отчетности, которая была заметна даже неспециалистам
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3684684#message3684684
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3186931#message3186931
Крупных банков, открыто рисующих отчетность было всего три - Транспортный, Роскред, Югра, теперь первые два ушли. На самом деле, Moody's предупредила нас о том, что Роскред плохо кончит, ещё 8 месяцев назад, когда оно отозвало его рейтинг Саа3 с негативным прогнозом (рейтинг преддефолтный), это отмечалось в блоге в итогах отчетности за ноябрь http://www.banki.ru/blog/day2/6006.php
Бе Ри  (дай)
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1. ЦБ объявил о санации Автовазбанка, санатор - Промсвязьбанк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_183411dkp2015-07-24T18_32_03.htm
Коммент. На этой странице блога была инфа, что ЦБ ищет для АВБ санатора.
2. ЦБ ввёл временную администрацию в Тульский Промышленник
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_085744ik2015-07-24T08_55_53.htm
Коммент. Банк был проблемный ещё в начале 2014 г., см. 1-ую страницу блога http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php Факт назначения временной администрации говорит о том, что ЦБ ещё не решил, отзывать лицензию или отправить на санацию. Но шанс на санацию есть.
Михаил Михайлов  (953sma19)
#
Цитата
Гектор пишет:
<div class='blog-post-quote'><span>Цитата</span>
Бе Ри пишет:
<br />таблица показывает, достаточно ли у банка ликвидности, чтобы выдержать набег вкладчиков. Если у банка показатель примерно менее 50-60%, то он находится в зоне риска (особенно если показатель сильно меньше 50%). Все такие банки видны в таблице. Если показатель более 50-60%, то у банка должно хватить ликвидности, чтобы расплатиться с вкладчиками при умеренном набеге. Так что все перечисленные Вами банки находятся вне зоны риска потери ликвидности. Само значение показателя в % не очень существенно, главное, чтобы оно было больше барьера. Но конечно, помимо потери ликвидности есть другие риски, которые этот показатель не учитывает (напр., потеря капитала из-за роста убытка и резервов или сомнительные операции). Поэтому в блоге есть оговорка: "экспертная надёжность в смысле ликвидности". С учётом такой оговорки таблица представляется полезной. 
<br /><br />
<br />Я всегда посматриваю на эту самую "надежность", но как вы правильно заметили этот показатель скорее относится к ликвидности и вообще важно превышение пороговых значений. Там он вполне работает. Я давно пытался достучаться до создателей критерия,  чтобы они внесли какие-то разумные изменения, но пока не достучался!
</div>

Зачем эта мутная таблица, когда есть нормативы Н2, Н3, Н4? Очевидно, что она и рассчитана на базе этих показателей.
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