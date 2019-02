Новости по итогам отчетности за июнь 2015 г.

Инвестиционный Союз

Нарушители нормативов ЦБ в июне (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=7 (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - всё 30 дней, Н3 - 9 дней), НКО(Н16.1 - 30 дней), РНКО(Н16.1 - 21 день), НКО(Н16 - 6 дней)не нарушал норматив Н1.1, но имел его 10 дней менее 5,5%, что отмечается в отчетности.РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 4-ый месяц подряд. Анталбанк имел Н1.1 менее 5,5% несколько дней и в прошлом месяце.=====================================================В июнедопустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».=====================================================В июне банкдопустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».==========================================================Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб(тех, кто на санации, не обсуждаем):, но у обоихбанков лицензии уже отозваны http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 ======================================================После предыдущей записи в блоге 17 июня, лицензии отозваны у следующих банков инебанковских кредитных организаций.С 17.6.2015 по 1.7.2015 ЦБ отозвал лицензии у таких банков:(детали в комментах к предыдущей странице блога). Банки, у которых ЦБ отозвал лицензии с 1 по 19 июля 2015 г. можно найти в книге памяти http://www.banki.ru/banks/memory/ Это(отзыв был ожидаем, т.к. в числе акционеров банка было руководство банков Пушкино и ЕИБ, у которых лицензии уже отозваны),(упоминался в блоге как нарушитель нормативов ЦБ в новостях по отчетности за сентябрь, октябрь, декабрь 2014 г.),(банк ликвидирован, т.к. присоединен к КБ Уздан http://www.bankuzdan.ru/ ),(упоминался на предыдущей странице блога, нарушал нормативы ЦБ в мае 2015 г. и в июне 2014 г.),(отзыв был ожидаем, т.к. его владельцем был бывший владелец банка Западный, этот факт упоминался в блоге по итогам отчетности за август 2014 г.),(упоминался в блоге как нарушитель нормативов ЦБ в апреле 2015 г.),(банк находился в зоне риска с марта 2015 г. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3558167#message3558167 ============================================================Новости по крупным банкам (слияния & поглощения, докапа) и общие финансово-экономические новости.1.Правительство не поддержало идею Грефа о методах борьбы с «серийными вкладчиками»2. ЦБ состряпал список системно значимых банков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8163384 3. Акционер банкапокупает 80%Комментарии интересные.4. ЦБ не разрешил НПФ покупать акции МКБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=80941853 5.в ходе IPO на ММВБ разместил только треть от изначально предполагавшегося объема акций http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105368 6. Видимо, Авдеев не отказался от планов купить УралсибОсновной владелец «» докапитализирует банк на 20 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8134471 ФАС одобрило покупку Авдеевым ФК Никойл и ФК Уралсиб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8113153 7. ЦБ заинтересовался вызвавшими недоумение у рынка сделками http://top.rbc.ru/finances/22/06/2015/5587c4ed9a794772fd128f8b (банк продал свои акции пенсионным фондам на нерыночных условиях по завышенной цене. В силу убыточности банка, инвестиция не выглядит прибыльной и выгодной для пенсионеров).8.скупает акции банка, а он хочет объединяться с9.поглощает10.Банк получил от акционеров субординированный кредит в размере 3 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8098409 Акционерыкупят контрольный пакет акций (58,33%)у Сергея Попова http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8103173 Коммент. Рост Бинбанка за счёт поглощений продолжается http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3816877#message3816877 11. Акционерыприобретают «12.начал процедуру присоединения13.завершила покупку 100% Contact и «Рапиды» у «» за 9,3% своих акций14.получил докапу госденьгами от АСВ через программу ОФЗКоммент. Интересно выявить банки, которым докапу не одобрили. Для этого надо сравнить список банков, которым одобрили докапу (такой список можно получить начав с этого сообщенияи пройдя по ссылкам, а также добавив Связь-Банк, «Возрождение», Бинбанк и Промсвязьбанкиз этой новости http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105585) со списком банков, которые могли на неё претендовать http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/002.pdf 15. Путин подписал закон о работе в РФ рейтинговых агентств16. ЦБ разработал порядок оценки финансового положения банка для расчета ставки страховых взносов в ССВ с 1.1.2016 http://www.banki.ru/news/lenta/?readmoretest=0&utm_expid=66641134-4.ge8R1ihrSSC2v0BghT53LA.2&id=8153978&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2Fnews%2Flenta%2F 17. Годовая инфляция в РФ по прежнему превышает 15% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8116844 Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях снизилась до 11,49% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8108533 Коммент. Ставки по вкладам в топ-10 на 3,5% меньше инфляции. Сбережения будут обесцениваться, нет стимула сберегать.18. на стадии ликвидации почти 200 банков, 87% случаев — «фальсификация отчетности и воровство» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111521 Коммент. Надзор хромает, раз не могут (не хотят?) выявить фальсификацию & воровство на ранних стадиях.19. ЦБ пригрозил банкам запретом на работу с вкладчиками при выявлении неучтенных депозитов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8094113 Коммент. Так они и испугались.============================================================Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентствможно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесьРейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/ru/ratings/creditworthiness а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3 1. Присвоен негативный прогноз по рейтингу «ВВВ» БанкаКоммент. Более низких рейтингов чем ВВВ у НРА нет.2. Fitch понизило международный рейтинг банка «» до В- с В,прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8138708 Fitch отозвало рейтинг В- с негативным прогнозом банка «S&P понизило международный рейтинг «» до В- с В, прогнознегативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8142357 3. S&P понизило международный рейтинг банка «» до «В-» с В, прогнознегативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8139633 4. S&P понизило международный кредитный рейтинг банка «» до «В» с «В+»,прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111109 5. RAEX понизило рейтингдо «В+» с В++, прогноз негативный6. AK&M ухудшило прогноз по рейтингу «В++» банка «» на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8167761 7. RAEX отозвало рейтинг «B++»8. Moody's отозвало рейтинг Саа1 с негативным прогнозом9. RAEX понизило рейтингдо «В++» с А,прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8148759 Коммент. Заявка МИнБа на докапу госденьгами от АСВ пока что так и не одобрена.10. RAEX снизило рейтингдо «B++» с «А»,прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8071932 11. AK&M ухудшило прогноз по рейтингу В++ банку «» на негативный и понизилорейтингдо В++ с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8143959 12. RAEX понизило рейтингдо «B+» с В++, прогноз негативный,и понизило рейтингдо «B++» с А, прогноз негативный13. Обыски вв С-Пб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8114420 14. ЦБ рассматривает возможность санации банка «» Анатолия Мотылева http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8111815 15. ЦБ рассматривает возможность санацииRAEX понизило рейтинг Банкудо уровня «В++» с «А», прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8083627 Коммент. Выходит, рейтинг В++ у Эксперт РА соответствует рейтингу банков, предназначенных для санации.16. RAEX понизило рейтингдо «В++» c A, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8093321 17. RAEX понизило рейтинг банка «» до уровня «B» с «B+» прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8095109 18. RAEX понизило рейтинг банка «» до «В+» c «В++» , прогноз «развивающийся». RAEX понизило рейтинг банка «» до «В+» c «В++» , прогноз «негативный»19. Похоронная команда в КБ20. смена собственников в банке21.выдала необеспеченных кредитов на 71,7 млрд руб. http://top.rbc.ru/finances/24/06/2015/558ae70f9a79473a8016d27d 22.. Банк проданбанку. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8105349 Коммент. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3745413#message3745413 23.приостановил пополнение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100825 24.установил минимальную сумму пополнения по вкладам, открытым до 26 июня в 3 млн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8100092 ============================================================­­=====Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесьВ последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):, НКОБанки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесьВ последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности