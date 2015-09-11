Новости по итогам отчетности за июль 2015 г.

Нарушители нормативов ЦБ в июле (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=8
Связной Банк (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - весь месяц), Инкаробанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н3, Н10.1 - 1 день), Пульс Столицы (Н4 - 1 день; банк утверждает, что не было нарушения, а была ошибка в расчетах), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), РНКО Вест (Н16.1 - 21 день), http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8243651
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 5-ый месяц подряд.
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В июле Креди Агриколь допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
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В июле банк Росбанк допустил задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
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Банки, капитал которых на 1 июля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Инкаробанк и Бизнес для Бизнеса, но у последнего лицензия уже отозвана http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 19 июля, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций. С 19.7.2015 по 3.8.2015 ЦБ отозвал лицензии у таких банков: Объединенный Банк Промышленных Инвестиций, Тайм Банк, НКО Агентство Кредитных Гарантий (ликвидировано вследствие реорганизации), Российский Кредит, Мосстройэкономбанк (М Банк), АМБ Банк, Тульский Промышленник, Далетбанк, Банк Расчетов и Сбережений, НКО Зеленокумская (ликвидирована), НКО Финансово-Расчетный Центр (детали в комментах к предыдущей странице блога). Банки, у которых ЦБ отозвал лицензии с 8 августа по 19 сентября 2015 г. можно найти в книге памяти http://www.banki.ru/banks/memory/
Это Пробизнесбанк (головной банк группы Лайф, который по поручению ЦБ и АСВ на протяжении многих лет
сам был санатором нескольких других банков; лицензию ЦБ отозвал по тем же причинам, по которым Fitch отозвало рейтинг Пробизнесбанка в декабре 2014 г.: http://www.banki.ru/blog/day2/6006.php http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7244057 , но ЦБ отстал от Fitch с отзывом на 8 месяцев http://www.banki.ru/news/columnists/?id=8231910 ; о репрессиях ЦБ против ПрББ можно было докадаться и по тому, что облиги ПрББ никогда не были в ломбардном списке, даже когда у банка были рейтинги достаточного уровня, выходит одна рука ЦБ давала ПрББ деньги на санацию банков, а другая рука ЦБ уже готовилась к репрессиям, не пуская облиги банка в ломбардный список, т.е. ЦБ можно подозревать в сознательном выводе госсредств, выделявшихся на санации других банков через ПрББ) а также РНКО МГБ (в комментах к предыдущей странице блога отмечено, что эта НКО была отключена от БЭСП) , Далта-Банк, Бизнес для Бизнеса, Евромет (нарушал нормативы в январе http://www.banki.ru/blog/day2/6224.php и декабре http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php ), Смолевич (дышал на ладан с начала 2014 г. - см. первую запись в блоге http://www.banki.ru/blog/day2/4823.php ), Профит Банк (Эксперт РА предупредило в мае, отозвав рейтинг В банка http://www.banki.ru/blog/day2/6508.php ), Адмиралтейский (нарушал нормативы ЦБ в феврале http://www.banki.ru/blog/day2/6315.php и в апреле http://www.banki.ru/blog/day2/6508.php )
Бинбанк получил вклады и часть активов Пробизнесбанка, вкладчики ПрББ перешли на обслуживание в Бинбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8254903
На санацию отправлен Социнвестбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8234394 пострадавший в результате отзыва лицензии у Российского Кредита, а также банки группы Лайф, пострадавшие при отзыве лицензии у Пробизнесбанка: "Экспресс-Волга", "ВУЗ-банк", КБ "Пойдём!", Газэнергобанк и самарская "Солидарность" (была в процессе санации с участием ПрББ) http://tass.ru/ekonomika/2181454 http://www.1prime.ru/MACROECONOMICS/20150817/817461364.html
Санация будет идти с Участием банка Российский Капитал.
ЦБ объявил о санации Автовазбанка, санатор - Промсвязьбанк
http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=24072015_183411dkp2015-07-24T18_32_03.htm
ЦБ ввёл временную администрацию в Инвестторгбанк и Вокбанк http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8261574
Инвестторгбанк упоминался в блоге в новостях по итогам отчетности за февраль http://www.banki.ru/blog/day2/6315.php когда он выдал в кредит СУ-155 деньги АИЖК на 1,6 млрд руб за несколько дней до дефолта СУ-155 по облигациям, позднее АИЖК отозвало свои средства из банка http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8261591 что, видимо, ухудшило ликвидность банка. Думаю, будет санация, а отзыв лицензии невозможен, т.к. банк входил в список поручителей по кредитам ЦБ.
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Новости по крупным банкам (слияния & поглощения, докапа) и общие финансово-экономические новости.
1. Промсвязьбанк получил контроль над Возрождением через подконтрольный ему Первобанк;
а Цветков пополнил капитал Уралсиба в основном акциями компаний и землёй
http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/09/02/607144-vkrattse
(главный вопрос - не были ли переоценены активы для пополнения капитала?)
2. МКБ увеличил активы за квартал на 175 млрд рублей. Резкий рост может быть следствием проведения сделок по привлечению валютного финансирования для «Роснефти»
http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/09/01/606962-mkb-uvelichil-aktivi-za-kvartal-na-175-mlrd-rublei
3. Альфа-банк приостановил переговоры о получении активов ФК «Уралсиб»... регулятор предлагал Альфа-банку на финансовое оздоровление «Уралсиба» около 280 млрд руб.... Альфа-банку это показалось недостаточным... Теперь переговоры о покупке Уралсиба ведёт СМП банк братьев Ротенбергов http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8261598
4. Банк «Русский Стандарт» получил за полугодие почти 22 млрд рублей чистого убытка по МСФО
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8266689
Тарико заложит 49% «Русского стандарта» http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8289137
5. «МДМ банк», в июне купленный Михаилом Гуцериевым и Микаилом Шишхановым, бьет новые рекорды потерь на кредитах. Доля корпоративных кредитов, имеющих признаки обесценения, достигла почти 61% всего корпоративного портфеля банка. В абсолютных значениях это 85,7 млрд руб. – только за январь – июнь объем таких кредитов увеличился на 25%, следует из консолидированной отчетности «МДМ банка» за первое полугодие.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8271264
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Интересная информация о банках в открытой печати после предыдущей записи в блоге:
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств
можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/ru/ratings/creditworthiness
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. Moody's понизило рейтинг банка «Русский Стандарт» до «Caa2»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8281010
2. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка (крупнейшего банка ФГ «Лайф») ЦБ начал массово проверять портфели
ценных бумаг у банков, которые держат бумаги в иностранных депозитариях, а также у банков,
не использующих значительную долю ценных бумаг в сделках РЕПО с ЦБ. У ПрББ ЦБ нашёл активы с признаками
фиктивности, среди которых были и ценные бумаги, которые банк держал в иностранных депозитариях.
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8241024
В статье есть список банков, не использующих ценные бумаги в сделках РЕПО с ЦБ:
ФК Открытие, ХМБО, Траст, Ренессанс Кредит, РСХБ, Ак Барс, Промсвязьбанк, Рост-банк, Россия, МКБ, Уралсиб, Зенит, Росгосстрахбанк. (Из этих банков Рост и Траст на санации).
Инфу по рейтинговым действиям постараюсь отследить и разместить в комментах или на следующей странице блога.
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Инкаробанк, Дил-банк, Связной Банк, Джаст Банк, МБА-Москва, МИнБ, Миллениум банк, Содружество, Евроаксис банк, Межрегиональный клиринговый банк, НКО РП СВМБ, Бенефит банк, Анкор банк, Ноавховкапиталбанк, Международный акционерный банк, Тульский расчетный центр, Газпромбанк (доигрался).
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=8
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
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музыкальная пауза. Старая советская песенка "В эпоху войн, в эпоху кризисов" (актуально!), о тяжелых буднях агентов ЦРУ в России http://www.youtube.com/watch?v=4xm46WzrHjU
Старая советская песенка "В Сенегале", как можно догадаться, об активности французских спецслужб в Африке.
http://www.youtube.com/watch?v=-0z5EfqdF88 (Мораль: граждане, будьте бдитедьны, не ездите в Сенегал!)
Комментарии 8
Пусть и Барсик поживет еще.
Уважаемый Дай, я у вас часто встречаю ссылку на ломбардный список.
Даже забил себе ее в постоянные закладки и регулярно проверяю интересующие меня банки.
Если не сложно подскажите, были ли прецеденты с отзывам лицензии у банка находящегося в нем?
И может есть где то(если не трудно то ссылочкой) ваше мнение или мнение другого компетентного человека, более подробно про эти списки и с чем как говориться их едят.
И еще вопрос, если можно ваше мнение, насколько сумма двух факторов для банка в РФ (Наличие международного рейтинга и нахождения в ломбардном списке) является серьезным индикатором устойчивости? Можно ли на это ориентироваться?
Для попадания облигов банка в ломбардный список, этот банк до недавнего времени должен был иметь приличный рейтинг от международного агентства (не ниже уровней В по международной шкале). Однако наличие приличного рейтинга не гарантирует попадания банка в список, т.е. это необходимое условие, но не достаточное. У Пробизнесбанка приличные рейтинги долгое время были, но ЦБ так и не захотел включить его облиги в ломбардный список, хотя и выдавал ему постоянно деньги на санацию разных банков.
Банк «Тусар» приостановил обслуживание физических и юридических лиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8254523 «Тусар» ждет представителей АСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8287204 Коммент. И мы ждём-с.
Анталбанк отключен от БЭСП с 25 августа http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8266220 Коммент. Ждём-с.
Зернобанк приостановил операции по счетам юридических лиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8285875 RAEX понизило рейтинг Зернобанка до «B» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8287330 Коммент. Ждём-с.
RAEX понизило рейтинг РосинтерБанка до «В» с «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8245304 RAEX отозвало рейтинг В с негативным прогнозом РосинтерБанка. RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Экспресс-Кредит» на «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8256902 Росинтербанк объявил о докапе в 0,5 ярда (надо будет проследить в отчетности, что докапа прошла) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8284303
RAEX отозвало рейтинг В с негативным прогнозом банка «Советский» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8249714
RAEX понизило рейтинг Леноблбанка до «В+» с «В++», прогноз «негативный». RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом Леноблбанка. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8192017
Fitch отозвало рейтинг ССС Москоммерцбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233660
Moody's отозвало международный рейтинг В2 с негативным прогнозом СКБ-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8191951
Рускобанк ответит в суде по делу о банкротстве СБ Банка по искам, размер которых сопоставим с его капиталом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8214822
RAEX снизило рейтинг Банка Торгового Финансирования до «B+» с «В++» прогноз «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8247429
AK&M понизило рейтинг Темпбанка до «В+» с «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8224360
RAEX понизило рейтинг Анкор Банка до «В+» с В++ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8227168
RAEX понизило рейтинг Риабанка до «В+» с В++ с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8279855
RAEX понизило рейтинг Промрегионбанка до «B+» c А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8182666
RAEX понизило рейтинг кредитоспособности КБ «Унифин» до «В+» c В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8187297
RAEX понизило рейтинг Чувашкредитпромбанка до «В+» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8186718
В офисах QIWI проходят обыски http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233281
Банк «Енисей» намерен отложить присоединение «Балтики» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8245394 Коммент. Можно предположить, что у Балтики дела не айс.
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка Енисей со стабильного на негативный. RAEX понизило рейтинг Проинвестбанка до «В++» с «А», прогноз «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8240221
RAEX понизило рейтинг банка «Развитие» до «B++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8207445
RAEX снизило до «В++» рейтинг Русскому Ипотечному Банку и подтвердило такой же рейтинг Тальменка-Банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8264859
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Региональный Кредит» со «стабильного» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8263008 Прогноз изменён из-за покупки «Юниаструма» собственником этого банка
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Заречье» с «развивающегося» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8277271
RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ Банка СБРР на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8290445
RAEX присвоило рейтинг К2 Банку на уровне «В++», прогноз «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8286740
RAEX понизило рейтинг кредитоспособности Банка ИТБ до «В++» с А, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8231670
RAEX присвоило рейтинг кредитоспособности БайкалИнвестБанку на уровне «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8180008
RAEX понизило рейтинг НоваховКапиталБанка до «B++» с «А», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8241850
RAEX понизило рейтинг банка ФДБ до «B++» с «A», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8207629
Банки Профит (лицензия отозвана), Нефтепромбанк, Век связаны через бенефициаров http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/194294/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/37491/
http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/188448/
Банк ОБПИ (лицензия отозвана) и Региональный Банк Развития (РБР) связаны через бенефициаров/руководство http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3882915#message3882915
В махинациях с фиктивными ценными бумагами на балансе Пробизнесбанка участвовала группа Открытие (которой, видимо, за это ничего не будет? Открытие контролируется не акционерами, а ВТБ, которому акционеры заложили акции Открытия, а ВТБ уже прославился в деле с фиктивной докапой Траста в 2009 г. и ему за это ничего не было, поэтому ВТБ и Открытие будут и дальше проворачивать махинации на глазах у ЦБ и им за это ничего не будет!) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8248161
ЦБ добавит на оздоровление Мособлбанка 43 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8269011
РСХБ получил за полугодие 45,4 млрд рублей чистого убытка по МСФО http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8264795
Межрегионбанк начал присоединение Регионального Банка Сбережений http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8271087
Власти Крыма и Севастополя получили 50% в уставном капитале Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8229274 Евгений Двоскин (сокамерник Япончика) и Геннадий Костров сохранили минаритарные доли в банке.
Банк «Ярославич» намерен переехать в Крым после слияния с «Верхневолжским» http://newsbanker.com/novosti/rossijskie/bank-yaroslavich-nameren-pereehat-v-krym-posle-sliyaniya-s-verhnevolzhskim-8173
RAEX отозвало рейтинг «А» с развивающимся прогнозом банка Югра http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=191105
Коммент. Теперь у Югры нет никаких рейтингов. Идём по пути Роскреда.
RAEX отозвало рейтинг «В++» Центрально-Европейского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8159755
RAEX отозвало рейтинг «А» Прио-Внешторгбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8240221
RAEX отозвало рейтинг «А» банка «Ермак» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8233881
RAEX отозвало рейтинг «А» Экономикс-Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8267344
RAEX отозвало рейтинг «А» с развивающимся прогнозом банка Югра http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=191105
Коммент. Теперь у Югры нет никаких рейтингов. Идём по пути Роскреда.
Забавно, что на banki.ru этого в новостях не было