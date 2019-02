Новости по итогам отчетности за сентябрь 2015 г.

Инвестторгбанк

Нарушители нормативов ЦБ в сентябре (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=9 (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - весь месяц; Н10.1 - 1 день),(Н1.2 - 7 дней; Н10.1 - 22 дня, еще 5 дней Н1.1 не нарушал, но имел его менее 5.5, что отмечпется в отчетности), НКО(Н16.1 - весь месяц), НКО(Н16.1 - 22 дня),(Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н4, Н7, Н10.1 - 4 дня, Н3 - 2 дня),(Н3 - 2 дня),(Н10.1 - 1 день).нормативы не нарушал, но 24 дня имел Н1.1 менее 5.5, что отмечается в отчетности. РНКОнарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКОнарушают нормативы уже 7-ой месяц подряд.нарушает нормативы 2-ой месяц подряд.на 1 октября имел отрицательный капитал -70,5 млн руб.=====================================================В сентябре(на санации) идопустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».=====================================================В сентябре(на санации),допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».==========================================================Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем):======================================================После предыдущей записи в блоге 16 сентября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:. Ввведена временная администрация на 6 мес и мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца, для физиков и ИП наступил страховой случай http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13102015_090008ik2015-10-13T08_52_54.htm Решение по Ноте (отзыв или санация) пока не принято. Возможно, что в Ноте будет санация за счет заморозки размещённых там средств юриков http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nota-bank-budut-spasat-silami-ego-kreditorov-1000857628 Выбраны санаторы для следующих банков, находящихся на санации:(санатор - СКБ),(санатор - Роскап),(санатор - Совкомбанк),(санатор - Транскапиталбанк),(санатор - УБРР),(санатор - Тройка-Д). http://www.asv.org.ru/sanation/banks/ Смешно то, чтоотносится к классическим пылесосам, http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 т.о. ЦБ выбрал в качестве санатора классический пылесос.=======================================================Финансово-экономические новости :1. Набиуллина: спад ВВП РФ в 2015 году составит 3,8-4,4%, в 2016 году — 0,5-1%, рост экономики возобновится лишь в 2017 году. http://m.rosbalt.ru/business/2015/09/24/1443955.html 2. ЦБ освободил санируемые банки от уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8154992 Новость старая, но из неё следует, что повышенные ставки по вкладам надо искать в санируемых банках.3. В ЦБ сменилось начальство надзорного блока (без комментов) http://www.moscow-post.com/economics/konets_nadzornogo_rubena18881/ 4. ЦБ может снизить минимальные значения нормативов достаточности капитала банков с 1.1.2016 г. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01102015_202647if2015-10-01T20_22_40.htm 5. ЦБ вводит повышенное резервирование по портфелям ценных бумаг банков, которые потенциально могут находиться под обременением. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8341195 В статье упомянуты оба Открытия и Ренессанс Кредит.6. В 2016 г. в номинальном выражении расходы бюджета на здравоохранение сократятся на 10,9%, а расходы на образование сократятся на 7,9% по сравнению с бюджетом 2015 г. (это без учёта официальной годовой инфляции,которая составляет около 16%) https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/09/612090-defitsit-byudzheta-2016#/galleries/140737492457988/normal/1 7. Официальная годовая инфляция в сентябре 2015 г. составила 15,7% http://www.vestifinance.ru/articles/63025 8. Артем Аветисян завершил покупку 100%Коммент. В августе его же банкнарушал нормативы ЦБ.=======================================================Интересная информация о банках в открытой печати после 16.9.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесьРейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3 Отключены от БЭСП: https://news.mail.ru/economics/23648445/?frommail=1 Последний из неформальной банковской группы, у которого недавно отозвали лицензию. Неохваченными из группы Антала остаются. С интересом за ними наблюдаем. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3963473#message3963473 приостановил прием вкладов и кредитование физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8346913 полностью сменился состав акционеров http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8339574 Moody's понизило международный рейтингдо «Caa3» с В2 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8366444 RAEX понизило рейтинг Нота-Банка до С, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8373922 S&P понизило рейтинги Нота-Банка до «R» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8370368 Облигации Нота-банка выпали из актуального ломбардного списка c 16 окт 2015 г. http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers S&P снизило рейтинг банка «» до «CCC-» с В- с негативным прогнозом http://www.1prime.ru/Financial_market/20150921/819522076.html Коммент. У БРС не осталось рейтингов уровней В от международных агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8170854 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8281010 поэтому с 22.9.2015облигации БРС удалены из ломбардного списка http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers договорился о новых условиях с держателями субординированных евробондов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8359166 (позитив)Moody's понизило международный рейтинг Банка(ранее — Русславбанк) до «Caa1» с «B3», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8337894 Облигации РСБ 24 (бывш. Русславбанк) выпали из актуального ломбардного списка c 16 окт 2015 г. http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers Moody's понизило международный рейтинг банкадо Саа1 с В3, прогноз негативный http://www.interfax.ru/business/467989 Fitch понизило международный рейтинг Восточного Экспресса до «B-», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8366402 ЦБ лишил лицензии Первый русский пенсионный фонд, связанный с банком « http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319464 Акционеры Балтики 15.9.2015 отменили ранее принятое решение о присоединении к КБ Енисей http://www.baltica.ru/information_disclosure/reorganization/ Коммент. Видимо, ЦБ не согласовал Балтике присоединение.ЦБ аннулировал лицензию УК Интеркоммерц (р/c в КБRAEX понизило рейтингдо уровня «В» с негативным прогнозом и отозвало его (ранее был рейтинг В++) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8354154 RAEX отозвало рейтинг «В+»с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8326088 RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозомRAEX отозвало рейтинг А с негативным прогнозом банка «RAEX понизило рейтингдо уровня «В» c В+, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8350473 НРА присвоилорейтинг «ВВВ-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319165 Коммент. У НРА ниже по рейтингу только Инвестторг, который на санации.RAEX понизило рейтинг банкадо уровня «B+» с В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8348076 RAEX понизило рейтингдо «В+» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8374550 RAEX понизил рейтингдо уровня В+ с В++, прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2015/Oct12a/ RusRating понизило кредитные рейтингипо национальной шкале с «BBB» до «B» и по международной шкале с «ВВ» до «ССС+», прогноз — «возможное понижение» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8372366 RusRating присвоило кредитные рейтинги банку «» по международной шкале — «В+», по национальной шкале — «ВВ+», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8372338 Коммент. Рейтинг RusRating по международной примерно соответствует рейтингам RAEX по национальной. ИМХОRAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8333735 RAEX понизило рейтинг банка «» до «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8336332 RAEX понизило рейтингдо уровня «В++» с А, прогноз стабильныйRAEX понизило рейтингдо уровня «В++», прогноз стабильныйRAEX понизило банку «» рейтинг до «В++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8316643 RAEX понизило рейтингдо «В++» с А, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8312152 Обыски в офисах банка «В московском филиале уральскогопрошли обыски http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8316842 В Омске СКР расследует дело о незаконной банкой деятельности в отношении лиц, аффилированных с КБ «» и ООО «Задержаны трое работниковпо подозрению в незаконной банковской деятельности http://www.banktest.ru/vse-sobytiya-dnya/v-moskve-zaderzhany-troe-rabotnikov-banka-po-podozreniyu-v-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti.html Банкперестал выполнять операции по своим картам в Новокузнецке (техсбой?) http://sibdepo.ru/news/zarplatnye-karty-zablokirovali-v-novokuznetske.html S&P снизило международный рейтингдо «B-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319251 S&P понизило международный рейтинг банка «» до уровня «В-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8330006 S&P изменило прогноз по международному рейтингу В-со стабильного на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8349766 «спрятал» свои плохие кредиты в санируемом«Ингосстрах» пополнит капитал дочернего банка «» почти на 2 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8370602 (позитив)акционеры банка7.9.2015 приняли решение о присоединениик КБ============================================================­­­=====Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=10 В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):Бросилось в глаза, чтолидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=10 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618 Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 ============================================================­­====музыкальная пауза. Песенка новобранца "C деревьев листья опадают..." 