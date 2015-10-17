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Новости по итогам отчетности за сентябрь 2015 г.

17.10.2015 22:27 20 7 064 просмотра
Нарушители нормативов ЦБ в сентябре (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=9

Связной Банк (Н1.0, Н1.1 Н1.2, - весь месяц; Н10.1 - 1 день), Инкаробанк (Н1.2 - 7 дней; Н10.1 - 22 дня, еще 5 дней Н1.1 не нарушал, но имел его менее 5.5, что отмечпется в отчетности), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), НКО Вест (Н16.1 - 22 дня), Агроинкомбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н4, Н7, Н10.1 - 4 дня, Н3 - 2 дня), Евроаксис (Н3 - 2 дня), Иронбанк (Н10.1 - 1 день).

Дорис нормативы не нарушал, но 24 дня имел Н1.1 менее 5.5, что отмечается в отчетности. РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 7-ой месяц подряд. Инкаробанк нарушает нормативы 2-ой месяц подряд.
Агроинкомбанк на 1 октября имел отрицательный капитал -70,5 млн руб.
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
=====================================================
В сентябре Инвестторгбанк (на санации) и Креди Агриколь допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
=====================================================
В сентябре Социнвестбанк (на санации), Росбанк и МВС Банк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации».
==========================================================
Банки, капитал которых на 1 октября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Агроинкомбанк, Инкаробанк, Национальный банк сбережений, Иронбанк, Онего http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 16 сентября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Анталбанк, Зернобанк, Инвестрастбанк, Объединённый Национальный Банк, Лесбанк, Леноблбанк, Лада-Кредит, Содружество. В Нота-Банк введена временная администрация на 6 мес и мораторий на удовлетворение требований кредиторов на 3 месяца, для физиков и ИП наступил страховой случай http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=13102015_090008ik2015-10-13T08_52_54.htm
Решение по Ноте (отзыв или санация) пока не принято. Возможно, что в Ноте будет санация за счет заморозки размещённых там средств юриков http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nota-bank-budut-spasat-silami-ego-kreditorov-1000857628 Выбраны санаторы для следующих банков, находящихся на санации: Газэнергобанк (санатор - СКБ), Социнвестбанк (санатор - Роскап), Экспресс-Волга (санатор - Совкомбанк), Инвестторгбанк (санатор - Транскапиталбанк), ВУЗ-Банк (санатор - УБРР), Вокбанк (санатор - Тройка-Д). http://www.asv.org.ru/sanation/banks/ Смешно то, что Тройка-Д относится к классическим пылесосам, http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 т.о. ЦБ выбрал в качестве санатора классический пылесос.
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Финансово-экономические новости :

1. Набиуллина: спад ВВП РФ в 2015 году составит 3,8-4,4%, в 2016 году — 0,5-1%, рост экономики возобновится лишь в 2017 году. http://m.rosbalt.ru/business/2015/09/24/1443955.html
2. ЦБ освободил санируемые банки от уплаты повышенных взносов в фонд страхования вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8154992 Новость старая, но из неё следует, что повышенные ставки по вкладам надо искать в санируемых банках.
3. В ЦБ сменилось начальство надзорного блока (без комментов) http://www.moscow-post.com/economics/konets_nadzornogo_rubena18881/ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8336720
4. ЦБ может снизить минимальные значения нормативов достаточности капитала банков с 1.1.2016 г. http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=01102015_202647if2015-10-01T20_22_40.htm
5. ЦБ вводит повышенное резервирование по портфелям ценных бумаг банков, которые потенциально могут находиться под обременением. http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8341195 В статье упомянуты оба Открытия и Ренессанс Кредит.
6. В 2016 г. в номинальном выражении расходы бюджета на здравоохранение сократятся на 10,9%, а расходы на образование сократятся на 7,9% по сравнению с бюджетом 2015 г. (это без учёта официальной годовой инфляции,
которая составляет около 16%) https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2015/10/09/612090-defitsit-byudzheta-2016#/galleries/140737492457988/normal/1
7. Официальная годовая инфляция в сентябре 2015 г. составила 15,7% http://www.vestifinance.ru/articles/63025
8. Артем Аветисян завершил покупку 100% Юниаструм Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8322034
Коммент. В августе его же банк Региональный кредит нарушал нормативы ЦБ.
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Интересная информация о банках в открытой печати после 16.9.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

Отключены от БЭСП: Нота, Витязь, Еврокоммерц, Гринфилдбанк. https://news.mail.ru/economics/23648445/?frommail=1 Последний из неформальной банковской группы Анталбанка, у которого недавно отозвали лицензию. Неохваченными из группы Антала остаются Дорис, НСТ-Банк, Межрегионбанк, Региональный банк сбережений. С интересом за ними наблюдаем. http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=174008&MID=3963473#message3963473

Гринфилдбанк приостановил прием вкладов и кредитование физлиц http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8346913 В Гринфилдбанке полностью сменился состав акционеров http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8339574

Moody's понизило международный рейтинг Нота-Банка до «Caa3» с В2 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8366444 RAEX понизило рейтинг Нота-Банка до С, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8373922 S&P понизило рейтинги Нота-Банка до «R» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8370368 Облигации Нота-банка выпали из актуального ломбардного списка c 16 окт 2015 г. http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers

S&P снизило рейтинг банка «Русский Стандарт» до «CCC-» с В- с негативным прогнозом http://www.1prime.ru/Financial_market/20150921/819522076.html
http://bonds.finam.ru/news/item/s-p-ponizilo-reiyting-banka-russkiiy-standart-s-v-do-sss/
Коммент. У БРС не осталось рейтингов уровней В от международных агентств http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8170854 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8281010 поэтому с 22.9.2015
облигации БРС удалены из ломбардного списка http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers
Русский Стандарт договорился о новых условиях с держателями субординированных евробондов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8359166 (позитив)

Moody's понизило международный рейтинг Банка РСБ 24 (ранее — Русславбанк) до «Caa1» с «B3», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8337894 Облигации РСБ 24 (бывш. Русславбанк) выпали из актуального ломбардного списка c 16 окт 2015 г. http://www.cbr.ru/hd_base/?PrtId=bankpapers

Moody's понизило международный рейтинг банка Восточный экспресс до Саа1 с В3, прогноз негативный
http://www.interfax.ru/business/467989 Fitch понизило международный рейтинг Восточного Экспресса до «B-», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8366402

ЦБ лишил лицензии Первый русский пенсионный фонд, связанный с банком «Балтика» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319464 Акционеры Балтики 15.9.2015 отменили ранее принятое решение о присоединении к КБ Енисей http://www.baltica.ru/information_disclosure/reorganization/ Коммент. Видимо, ЦБ не согласовал Балтике присоединение.

ЦБ аннулировал лицензию УК Интеркоммерц (р/c в КБ Интеркоммерц) http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=07102015_172449sbrfr2015-10-07T17_21_15.htm

RAEX понизило рейтинг Регионального Банка Развития до уровня «В» с негативным прогнозом и отозвало его (ранее был рейтинг В++) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8354154

RAEX отозвало рейтинг «В+» Чувашкредитпромбанка с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8326088

RAEX отозвало рейтинг «B+» с негативным прогнозом Айви Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319103

RAEX отозвало рейтинг А с негативным прогнозом банка «Мегаполис» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8370980

RAEX понизило рейтинг ФИА-Банка до уровня «В» c В+, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8350473

НРА присвоило Московскому Вексельному Банку рейтинг «ВВВ-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319165 Коммент. У НРА ниже по рейтингу только Инвестторг, который на санации.

RAEX понизило рейтинг банка ФДБ до уровня «B+» с В++, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8348076

RAEX понизило рейтинг Эргобанка до «В+» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8374550

RAEX понизил рейтинг ЕвроситиБанка до уровня В+ с В++, прогноз стабильный http://raexpert.ru/releases/2015/Oct12a/

RusRating понизило кредитные рейтинги АйМаниБанка по национальной шкале с «BBB» до «B» и по международной шкале с «ВВ» до «ССС+», прогноз — «возможное понижение» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8372366

RusRating присвоило кредитные рейтинги банку «Воронеж» по международной шкале — «В+», по национальной шкале — «ВВ+», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8372338
Коммент. Рейтинг RusRating по международной примерно соответствует рейтингам RAEX по национальной. ИМХО

RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банка «Аспект» на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8333735

RAEX понизило рейтинг банка «Сибэс» до «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8336332

RAEX понизило рейтинг Военно-Промышленного Банка до уровня «В++» с А, прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8327469

RAEX понизило рейтинг Международному Строительному Банку до уровня «В++», прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8340351

RAEX понизило банку «Интеркредит» рейтинг до «В++» с А, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8316643

RAEX понизило рейтинг ББР Банка до «В++» с А, прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8312152

Обыски в офисах банка «Венец» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8304435

В московском филиале уральского Меткомбанка прошли обыски http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8316842

В Омске СКР расследует дело о незаконной банкой деятельности в отношении лиц, аффилированных с КБ «Центрально-Европейский Банк» и ООО «Единый строительный банк» http://newsomsk.ru/news/31650-finansirovavshego_izbiratelnuyu_kompaniyu_nazarova/

Задержаны трое работников Русстройбанка по подозрению в незаконной банковской деятельности http://www.banktest.ru/vse-sobytiya-dnya/v-moskve-zaderzhany-troe-rabotnikov-banka-po-podozreniyu-v-nezakonnoj-bankovskoj-deyatelnosti.html

Банк БСТ перестал выполнять операции по своим картам в Новокузнецке (техсбой?) http://sibdepo.ru/news/zarplatnye-karty-zablokirovali-v-novokuznetske.html

S&P снизило международный рейтинг МБСП до «B-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8319251

S&P понизило международный рейтинг банка «Уралсиб» до уровня «В-» с В, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8330006

S&P изменило прогноз по международному рейтингу В- УБРР со стабильного на негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8349766

Бинбанк «спрятал» свои плохие кредиты в санируемом РОСТ Банке
http://top.rbc.ru/finances/25/09/2015/56055d3a9a7947384c11e695

«Ингосстрах» пополнит капитал дочернего банка «Союз» почти на 2 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8370602 (позитив)

акционеры банка Верхневолжский 7.9.2015 приняли решение о присоединении
к КБ Ярославич http://www.vvbank.ru/images/ckeditor/itogi%20golosovania.pdf

============================================================­­­=====
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=10
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Связной, Северо-восточный Альянс, Металлург, Нижневолжский Коммерческий Банк, Гринфилдбанк, Столичный Кредит, Айви Банк, Московсий Индустриальный Банк, Дил-банк, Русскобанк, Финарс Банк, Международный Акционерный Банк.
Бросилось в глаза, что Джаст-банк, Ритц Банк, Витязь, Интеркредит, Столичный Кредит, Национальный стандарт, Океан банк, Балтика лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=10 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1
============================================================­­====
музыкальная пауза. Песенка новобранца "C деревьев листья опадают..." (народная, осеннему призыву посвящается)
1 вариант (классика) http://www.youtube.com/watch?v=CivIz-bJEJ0
2 вариант http://www.youtube.com/watch?v=kRsYWnd9k4w
3 вариант http://www.youtube.com/watch?v=jwkM_K8bwDY
версии текста: http://lesa-lesja.livejournal.com/57556.html smile:cry:
Песенка актуальна, т.к. "Совет Федерации разрешил отправку российских войск в Сирию" smile:achtung: https://rufabula.com/news/2015/09/30/new-war

Комментарии 20

Оцеола  (oceola2)
#
А про такое Вы пишете?
04 сентября 2015 года завершена реорганизация АО «Нерюнгрибанк» путем присоединения к АО «Углеметбанк».
http://www.nerungribank.ru/news/858/http://www.nerungribank.ru/news/858/
Бе Ри  (дай)
#
1. S&P понизило международный рейтинг Бинбанка до «B-» с «B», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8381668 Коммент. У Бинбанка сейчас нет других международных рейтингов от международных агентств. Moody's отозвало рейтинг Саа1 Бинбанка ещё летом 2013 г. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=960 Была надежда, что накачивание банка санационными деньгами от ЦБ его поддержит, да видно, не в коня корм.
2. RAEX понизило рейтинг Вега-Банка до уровня «В++», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8377902
3. RAEX понизило рейтинг банка «Акция» до уровня «В+» и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8376553
4. RAEX понизило рейтинг Генбанка до уровня «В++», прогноз — «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8376350 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8381897
5. Fitch снизило международный рейтинг банка Уралсиб до "В-" с "В", прогноз негативный http://ria.ru/economy/20151019/1304868045.html
6. Роснефть разместила в МКБ депозит на $ 3 млрд http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8381910
7. Дорис отключен от БЭСП. http://www.pirbank.ru/common/upload/docs/besp.txt
8. RAEX отозвало рейтинг «B++» со стабильным прогнозом банка «Сибэс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8385309
9. В НР пишут, что Русстройбанк задерживает платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/russtroybank/
Бе Ри  (дай)
#
1. Ярославич присоединил Верхневолжский и перерегистрировался в Севастополе под названием ВВБ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8389524
2. RAEX отозвало рейтинг «В++» КБ «Экспресс-Кредит» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8390836
3. RAEX понизило рейтинг банка «ФДБ» до «C++», прогноз на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8387987
4. Русстройбанк задерживает платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8391596 RAEX понизило рейтинг Русстройбанка до уровня «В++» и изменило прогноз на «развивающийся»
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8391596
5. Статья о дутом капитале Уралсиба http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8388500
Бе Ри  (дай)
#
Сегодня ЦБ отозвал лицензии у 3-х банков:
1. Еврокоммерц http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23102015_082157ik2015-10-23T08_18_53.htm упоминался ещё в итогах отчетности за январь, http://www.banki.ru/blog/day2/6224.php когда НРА присвоило ему негативный прогноз по рейтингу ВВВ (более низких рейтингов у НРА почти нет). Ещё упоминался на этой странице блога, как банк, отлюченный от БЭСП.
2. Дорис http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23102015_084647ik2015-10-23T08_45_18.htm упоминался выше на странице рядом с нарушителями нормативов, и среди банков из семьи Антала, у которого недавно отозвали лицензию, а также в комменте от 20 окт, как отключенный от БЭСП.
3. Гринфилд http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23102015_083455ik2015-10-23T08_31_38.htm упоминался выше на странице как банк из семьи Антала, отключенный от БЭСП.
Бе Ри  (дай)
#
сегодня ЦБ ввёл временную администрацию в лице АСВ в банк Советский http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=23102015_095341ik2015-10-23T09_48_55.htm
Коммент. Ещё год назад ЦБ рассматривал возможность санации банка http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php кроме того, банк упоминался на предыдущих страницах блогах среди проблемных банков, в отчетности за март 2015 г.: http://www.banki.ru/blog/day2/6416.php в отчетности за июнь 2015 г.: http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php в отчетности за август 2015 г.: http://www.banki.ru/blog/day2/5641.php
Бе Ри  (дай)
#
1. RAEX понизило рейтинг Русстройбанка до «В» c В++ (на 2 ступени), прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8395535
2. НКО Дельта Кей (лицензия отозвана) и КБ Метрополь были связаны, т.к. банк был расчетным центром п/с Дельта Кей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6691785 http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=7800727 Интересно, что вторым расчетным центром п/с Дельта Кей была НКО ФРЦ, лицензия которой также отозвана http://www.deltakey.ru/o_nas/informaciya_o_platezhnoj_sisteme/ http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8206083
3. КБ Еврокоммерц (лицензия отозвана) и КБ Интеркоммерц связаны через акционеров http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4108359#message4108359
4. КБ Бенифит и КБ Воронеж пора включить в зону риска. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4111541#message4111541
Бе Ри  (дай)
#
1. Русстройбанк перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8400474 http://www.rbc.ru/finances/26/10/2015/562e11c59a79474337dbff68
2. Банк «Город» не проводит платежи с 21 октября http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8398795 Коммент. 5 июня RAEX отозвало рейтинг В++ банка Город http://www.banki.ru/blog/day2/6589.php а за день до этого в банке завершилась проверка ЦБ http://cbr.ru/analytics/plugins/DL_Msg.aspx?id=154531038&giko=y
3. RAEX понизило рейтинг Заубер Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8398158
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"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
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