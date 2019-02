Новости по итогам отчетности за октябрь 2015 г.

Инвестторгбанк

Нарушители нормативов ЦБ в октябре (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2015&mon=11 к (Н1.0, Н1.1 Н1.2, Н4, Н7, Н9.1, Н10.1, - весь месяц),(Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н2 - 1 день; Н3 - 4 дня, Н10.1 - 21 день), НКО(Н16.1 - весь месяц), РНКО(Н16.1 - 22 дня),к (Н2, Н3 - 10 дней),(Н1.0 - 13 дней),(Н1.2, Н1.1 - 3 дня).На 1 ноября у(введена в/а) инарушены нормативы Н2, Н3, а унарушен норматив Н3. На 1 ноября уи убыл отрицательный капитал: http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1 (тех, кто на санации, не обсуждаем).РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс и Связной Банк нарушают нормативы уже 8-ой месяц подряд. Инкаробанк нарушает нормативы 3-ий месяц подряд.=====================================================В октябре(на санации),(введена В/А) и(Евразия) допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1 (остальных нарушителей не упоминаем, т.к. они уже лишились лицензии). Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».Вероятно, задержка у ИНГ Банка (Евразия) носит технический характер в силу малости задержанных средств.=====================================================В октябредопустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро) http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1 Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Вероятно, задержка у Росбанка носит технический характер в силу малости задержанных средств.==========================================================Банки, капитал которых на 1 ноября был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем):======================================================После предыдущей записи в блоге 17 октября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций:(Русславбанк),. На санацию отправлены(санатор -),(санатор - В.Коган, его семья контролирует). Санаторомназначены Зарубежэнергопроект и=======================================================Финансово-экономические новости и новости по крупным банкам:1. Роснефть разместила вдепозит на $ 3 млрд http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8381910 2. О строительном бизнесе владельцаАвдеева http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8443643 Коммент. Вспоминается ИНТЕКО Шишханова, владельца, которая хотела санировать СУ-155. http://www.kommersant.ru/doc/2836164 3. Чистый убытокза девять месяцев по МСФО составил 10,9 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8451028 4. Чистый убытока за девять месяцев по РСБУ составил 46 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8449628 5. Убыток группы «» в сентябре составил 21,5 млрд руб. по РСБУ http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8418115 =======================================================Интересная информация о банках в открытой печати после 17.10.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесьРейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3 Банк «», отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8447893 Банк «» не исполнил обязательства по сделкам РЕПО более чем на 1,7 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8445006 в НР пишут, чтоне проводит наличные и безналичные платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/baltica/ пишут, что в семье(лицензия отозвана) пополнение - банкв НР сообщают, чтозадерживает платежи http://www.banki.ru/services/responses/bank/baltinvestbank/ обыски вMoody's понизило международный рейтингдо «Саа2» с «В3», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8437265 ЦБ изучает целесообразность санацииперестал обслуживать банковские карты http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8460218 RAEX понизило рейтингдо уровня «С» — «Дефолт. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8415546 АСВ изучает 3 банка на предмет целесообразности их санации:задерживает платежи http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8448811 RAEX отозвало рейтинг «С++» с негативным прогнозомRAEX отозвало рейтинг «С++» банка «RAEX понизило рейтингдо С++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8443711 ЦБ считает, что у банканеудовлетворительное финансовое состояние (эта инфа всплыла в суде) http://arb.ru/b2b/news/bankirskiy_dom_dokazal_chto_ogranicheniya_tsb_ve ­­dut_ego_k_bankrotstvu-9962264/ RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозомRAEX понизило рейтинг банка «» до уровня «В+» и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8376553 RAEX отозвало рейтинг В++ с негативным прогнозом банка «RAEX отозвало рейтинг «B++»RAEX отозвало рейтинг «В++» со стабильным прогнозом банка «RAEX отозвало рейтинг «В++» КБ «RAEX отозвало рейтинг «А»смена руководства РЖД может ударить поRAEX отозвало рейтинг АКБ(лицензия отозвана) и КБсвязаны через акционеров http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4108359#message4108359 НРА засекретило рейтингRAEX понизило рейтингдо уровня «В», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8445797 RAEX понизило рейтинг банка «» до уровня «В+» с В++, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8440762 RAEX изменило прогноз по рейтингу В++ банкана негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8443649 RAEX понизило рейтингдо уровня «В++», прогноз — «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8376350 RAEX понизило рейтингдо «В++», прогноз развивающийся http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8437182 RAEX понизило рейтинг банка «» до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8432463 RAEX понизило рейтингдо «В++» c А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8422241 Коммент. Ждём Мудис http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=finprombank-2157&BankMenu=nadezhnost RAEX понизило рейтинг банка «» до «В++» c А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8420588 RAEX понизило рейтинга до уровня «B++», прогноз — «развивающийся» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8407260 RAEX понизило рейтингдо уровня «В++», прогноз — «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8377902 RAEX понизило рейтингдо «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8398158 RAEX понизило рейтингдо «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8404975 В «» проходят обыски http://abnews.ru/2015/10/29/v-severo-zapadnom-alyans-1-banke-proxodyat-obyski/ Moody's понизило международный рейтингдо «Caa1» с В3, прогноз «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8415865 Moody's понизило международный рейтингдо «B3» с «B2», прогноз «негативный». http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8417342 S&P понизило международный рейтингдо «B-» с «B», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8381668 Коммент. У Бинбанка сейчас нет других международных рейтингов от международных агентств. Moody's отозвало рейтинг Саа1 Бинбанка ещё летом 2013 г. http://www.banki.ru/banks/ratings/agency/history/?bankID=960 Была надежда, что накачивание банка санационными деньгами от ЦБ его поддержит, да видно, не в коня корм.В связи с арестом Григорьева http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8425732 особое внимание нас дочкой http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=3745413#message3745413 ИК Энергокапитал, входившая в Эго-холдинг, прекратила работу, http://www.fontanka.ru/2015/10/27/173/ в Эго-холдинг входит также банкНКО(лицензия отозвана) и КБбыли связаны, т.к. банк был расчетным центром п/с Дельта Кей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=6691785 http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=7800727 Интересно, что вторым расчетным центром п/с Дельта Кей была НКО, лицензия которой также отозвана http://www.deltakey.ru/o_nas/informaciya_o_platezhnoj_sisteme/ КБпора включить в зону риска. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4111541#message4111541 присоединили перерегистрировался в Севастополе под названием============================================================­­­=====Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.)можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=11 В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем):(введена в/а),Бросилось в глаза, чтолидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=11 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618 Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 ФКобогнало============================================================­­====музыкальная пауза. Постоянный уход банков навевает реквием. Любителям классики: Mozart - Lacrimosa https://www.youtube.com/watch?v=uihrXo6C2a4 (красивое надгробие) https://www.youtube.com/watch?v=k1-TrAvp_xs (хороший звук)всем остальным: Styx - Boat on the river http://www.youtube.com/watch?v=BlDznlOQe7s (хороший звук) http://www.youtube.com/watch?v=K9Qs8-BkiLw (исполнение)