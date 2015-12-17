Новости по итогам отчетности за ноябрь 2015 г.

Балтинвестбанк (Н1.0, Н10.1 - 14 дней; Н1.2 - 12 дней; Н1.1 - 5 дней; Н2 - 9 дней; Н3 - 8 дней; Н12 - 6 дней; Н7 - 1 день), Милбанк (Н1.2 - 21 день, ещё 18 дней имел Н1.1 менее 5,5, это не нарушение, но отмечается в отчетности), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), РНКО Вест (Н16.1 - 20 дней), Русстройбанк (Н2, Н3 - 1 день), Ставропольпромстройбанк (Н10.1 - 1 день), Внешпромбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2 - 1 день).
Владпромбанк 4 дня хотя и не нарушал норматив Н1.1, но имел его менее 5,5, что отмечается в отчетности.
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс нарушает нормативы уже 9-ый месяц подряд. Милбанк и Русстройбанк нарушали нормативы и в прошлом месяце.
=====================================================
В ноябре Балтинвестбанк, Русстройбанк, Унифин, допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
(остальных нарушителей не упоминаем, т.к. они уже лишились лицензии). Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
=====================================================
В ноябре Балтинвестбанк, Русстройбанк, Торжокуниверсалбанк, Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Вероятно, задержка у Росбанка носит технический характер в силу малости задержанных средств.
==========================================================
Банки, капитал которых на 1 декабря был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Онего, 1Банк, Нарат http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
======================================================
После предыдущей записи в блоге 22 ноября, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Максимум, Нота-банк, Связной банк, Балтика, Ипозембанк, Еврокредит, ФДБ, КБР банк, Дил-банк, Ренессанс. Вклады физлиц в НОТА-Банке переданы в Роскап, где вклады будут дальше обслуживаться, превышенцы не пострадают http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/377300/
=======================================================
Финансово-экономические новости и новости по крупным банкам:
1. АСВ передало Московскому Индустриальному Банку ОФЗ на 6,3 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8498829 http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/
2. Банк "Русский стандарт" получил одобрение докапитализации через ОФЗ на сумму 5 млрд руб. http://www.kommersant.ru/doc/2877632 (позитив)
3. АСВ попросит у ЦБ дополнительно 140 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8514931
4. С 1.1.2016 ЦБ приравнял ставку рефинансирования к ключевой ставке (сейчас 11%). При ставке рублёвого вклада 16% (=11%+5%) и менее доход по вкладу не будет облагаться налогом. http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=11122015_140001dkp2015-12-11T13_47_51.htm
5. Обсуждается включение новых банков в программу докапы через ОФЗ: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8491220
6. Путин: период низких цен на нефть и санкций может сохраниться надолго http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8491790
7. Обсуждаются планы санации ВЭБа http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8475490
Коммент. Есть риск продажи дочерних банков ВЭБа - Связь-банка и Глобэкса в частные руки.
8. ФРС США повысила ставку впервые за девять лет http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8527791
Коммент. Ставка выросла на 0,25%. Ждём роста курса доллара.
=======================================================
Интересная информация о банках в открытой печати после 22.11.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
Внешпромбанк отключен от БЭСП вместе с филиалами http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8524783
во Внешпромбанке закончилась валюта http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8527672
В Краснодарском банке Крайинвестбанк проходит проверка ЦБ на предмет целесообразности его санации. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8488633 Коммент. Банк подконтролен местной администрации. Вспоминаются Евротраст, Юникор, Бузулук, РСКБ...
RAEX отозвало рейтинг «C++» Экономбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8492879
RAEX отозвало рейтинг «В+» с негативным прогнозом банка «Холмск» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8462467
RAEX отозвало рейтинг «B++» банка «Мастер-Капитал» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8477788
RAEX отозвало рейтинг «B++» с негативным прогнозом Соверен Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8488166
RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом банка «Кредит-Москва» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8490896
RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом банка «Региональный Кредит» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8501216
RAEX отозвало рейтинг «В++» Объединенного Резервного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8503154
RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Национального Залогового Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8514674
RAEX понизило рейтинг КБ «Кольцо Урала» до уровня «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8490908
RAEX понизило рейтинг Евразийского Банка до «В++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8474930
RAEX понизило рейтинг КС Банка до «В++» с А, прогноз стабильный. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8508361 Коммент. Банк относится к классическим пылесосам. http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894
НРА присвоило Анкор Банку рейтинг «BBB-» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8514805 Коммент. Для НРА рейтинг очень низкий.
В Невском банке идут обыски по делу об обналичке 2 млрд. руб. http://www.rbc.ru/spb_sz/09/12/2015/5667fbea9a79476619b46a88
В кизлярском филиале «Энтузиастбанка» проходят обыски http://rusplt.ru/region-news/dagestan/v-kizlyarskom-filiale-entuziastbanka-prohodyat-obyiski-485382/
Fitch понизило международные рейтинги Азиатско-Тихоокеанского Банка и СКБ-Банка до В-, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8470076
Moody's изменило прогноз по международному рейтингу В3 Финпромбанка на «негативный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8477447
ЦБ уличил Финпромбанк в манипулировании на рынке ценных бумаг http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8494311 http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=04122015_125441sbrfr2015-12-04T12_53_55.htm
S&P понизило международный рейтинг банка «Развитие-Столица» до В-, прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8477816
Смартбанк пора включать в зону риска, т.к. текущие ср-ва юрлиц сократились в 4 раза за 4 мес, а всего ср-ва юрлиц сократились в 2 раза за 4 мес. Обеспечение по выданным кредитам выросло в 4 раза, что может говорить о рисовании, т.к. сами кредиты сократились в 2,5 раза, но прочие требования выросли в 5 раз. http://kuap.ru/banks/3408/balances
Финансовый стандарт попадает под критерии классического пылесоса: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=284833&MID=3798894#message3798894 http://kuap.ru/banks/1053/balances/
ФСС вывел 9 млрд руб из банка Югра http://www.kommersant.ru/doc/2868046
Банк «Енисей» присоединил Н-Банк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8509144 Коммент. Ранее оба банка хотели объединяться с банком Балтика (лицензия отозвана). Енисей связан с банком Балтика (лицензия отозвана) через бенефициаров/руководство. http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8464274
Банк ВВБ (бывший Ярославич) объединяется с банком Верхневолжский, оба банка связаны с Банком Балтика (лицензия отозвана) через бенефициаров/руководство http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8464274
НКО Лидер была связана с банком Балтика (лицензия отозвана) через акционеров. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8510115
============================================================
Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2015&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Балтинвестбанк, Милбанк, Русстройбанк, Внешпромбанк, Солидарность (Москва), НКО Фидбэк, БЦК-Москва, Унифин, Расчетный дом, Торговый городской банк, Международный акционерный банк, Сервис резерв, Азия-инвест банк, Приско капитал банк, Миллениум банк.
Бросилось в глаза, что Русстройбанк, Балтинвестбанк, Расчетный дом, Национальный стандарт, Унифин, Евроаксис банк, Интеркредит, лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2015&mon=12
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидирует Внешпромбанк (требуется досоздание резервов на 6 млрд руб)
============================================================
музыкальная пауза. "Мне подняли зарплату..." https://www.youtube.com/watch?v=nGZUelHM6cM
текст: http://texty-pesen.ru/mne-podnyali-zarplatu.html
Комментарии 21
Похоже, на эту таблицу надо с оглядкой ориентироваться.
Из свеже-отозванных (притом, что составители считают критичным показатель менее 50%):
Еврокредит - 88%
Ренессанс - 235 %
КБР - 364 %
А тот же Внешпромбанк, которому так резко поплохело, 198%.
КБР БАНК http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=14122015_085053ik2015-12-14T08_46_23.htm Еврокредит http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=04122015_084155ik2015-12-04T08_39_26.htm Ренессанс http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=14122015_082844ik2015-12-14T08_25_11.htm
а у таких банков с ликвидностью всё хорошо. Если такие банки перед отзывом лицензии перестают платить вкладчикам, то, это не значит, что ликвидности нет, это значит, что банкиры предпочитают не платить вкладчикам, а вывести остатки ликвидности в офшоры, чтобы обеспечить себе безбедную старость. Что касается Внешпромбанка, то у него отчетность, скорее всего, давно рисованная, и в части высоколиквидных активов давно рисованная, неясно, почему ЦБ только сейчас спохватился, а до этого годами "не замечал". Ликвидные активы банка, в частности, обеспечиваются счетами НОСТРО у банков-нерезидентов, а обороты по ним в 2 раза меньше остатков и уже давно http://kuap.ru/banks/3261/balances/turnover/ , что лишено экономического смысла. Скорее всего реально на этих счетах доступна сумма порядка 10 млрд, а остальные 40 млрд обременены (заложены) и не могут считаться ликвидными активами. У Пробки была похожая схема, только там были заложены облигации в иностранных депозитариях, эти облигации не участвовали в РЕПО и в обороте, ЦБ годами этого "не замечал", а потом ни с того ни с сего вдруг заметил и отозвал у Пробки лицензию. (Может, Пробка из-за кризиса перестала платить откаты людям в ЦБ? см. дело "врачей-убийц": http://saminvestor.ru/news/2015/12/16/40180/ ) Резюме. Хорошее место в рейтинге по ликвидности Внешпромбанка обеспечивается, скорее всего, рисованной отчетностью, которая не отражает реальное положение дел. А целом таблица - хороший инструмент, она заранее может предупредить о проблемах во многих случаях, постройте таблицу на 1 янв 2015 г. и посмотрите первые 25 позиций, приятно удивитесь. Но конечно с вероятностью 100% ни одна таблица проблемы предсказать не может.
2. Мираф-Банк отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529018 снова подключили http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8532540
3. Клиенты Внешпромбанка не могут получить наличные средства http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529404
4. RAEX понизило рейтинг Промсельхозбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529100 Коммент. Банк связан с Внешпромбанком. http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/196696/
5. RAEX понизило рейтинг Прокоммерцбанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8528894
6. В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке» http://lifenews.ru/news/175721
2. ЦБ ввёл временную администрацию во Внешпромбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=18122015_094737ik2015-12-18T09_38_16.htm Будут решать, что делать дальше.
2. ЦБ объявит повторный конкурс на санацию банка «Траст», чтобы предоставить «ФК Открытие» дополнительный кредит (50 млрд руб) на санацию «Траста» http://www.rbc.ru/finances/18/12/2015/56740f2d9a79478485e92901
3. СМИ Турции сообщили об обысках в офисах четырех российских банков с турецким капиталом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8531185
4. RAEX присвоило рейтинг «В++» Первому Клиентскому Банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8530579
5. RAEX понизило рейтинг банка «Развитие» до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529542
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8531342/
http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8529709/
2. Внешпромбанк не исполнил обязательства на 17,3 млрд рублей по репо 17 декабря, видимо с самим ЦБ, это было ещё до введения ВА. Вот почему ЦБ так быстро ввёл туда ВА - свои шкурные интересы защищает http://ria.ru/economy/20151221/1346092857.html АТБ не исполнил 1-ую часть репо на облиги Внешпромбанка на 0,4 млрд руб. Возможно, успел их продать до сделки репо. http://moex.com/a144
Внешпромбанк допустил дефолт по оферте своих облигаций на 1,5 млрд руб (после введения ВА) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8536517
Предправ Внешпромбанка задержана по обвинению в мошенничестве http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8536536
3. Обыски в офисе Турбобанка в Питере http://www.rosbalt.ru/piter/2015/12/21/1473812.html
4. 21.12.2015 Цена на нефть Brent опустилась ниже минимума 2008 года ($36,2) до $36,17 за барр - минимум с июля 2004 г. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8532350
АСВ начнет выплачивать страховку вкладчикам Внешпромбанка с 11 января http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8537841 http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/379806/
Курсы ЦБ на 22.12.2015: 1$=71,2553 руб; 1Eu=77,4830 руб
Суд арестовал главу Внешпромбанка по делу о мошенничестве http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8538977
2. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8538313
3. О бизнесе группы БИН http://www.forbes.ru/milliardery/308709-biznes-pod-podushkoi-gde-gruppa-bin-beret-dengi-chtoby-skupat-aktivy-i-gasit-dolg?page=0,1 Интересный коммент: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4273027#message4273027
4. Moody's отозвало рейтинг Саа1 с негативным прогнозом Первого Чешско-Российского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8541233
2. Хакеры похитили 60 млн руб в Алтынбанке http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8549798
3. ЦБ и Минфин разрабатывают механизм санации банков за счет средств вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547106
4. Royal Bank of Scotland предсказал падение цен на нефть до 16 долларов за баррель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8546275 Bloomberg: рост курса доллара до 90 рублей приведет к масштабному кризису в РФ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547510
2. Fitch назвало 12 банков с худшим потенциалом абсорбирования потерь по кредитам в ноябре http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8549649 Норматив Н1.0 опустился в ноябре ниже 10,5% в 16 банках http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529412
3. ВВП России в ноябре сократился на 4,2% в годовом выражении http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8548062
4. Пополнить армию бедных в 2016 году могут от 30% до 50% населения РФ. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8548413
5. Банк «Глобэкс» получит в капитал от ВЭБа дополнительные 10 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8550843 а на оздоровление ВЭБа могут выделить 1,5 трлн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8443864
6. МКБ привлек в рамках SPO 16,5 млрд рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547629
2. Эргобанк испытывает трудности с ликвидностью http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8553727 и перестал выдавать вклады http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8556066
2. С 1.1.2016 норматив Н1.0 понижается с 10% до 8%, норматив Н1.1 понижается с 5% до 4,5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8564333 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8485830
3. Муса Бажаев приобрел 8,4% акций Финпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563273
4. RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» до «B++» с А, прогноз стабильный
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563060
5. RAEX понизило рейтинг банка «Век» до уровня «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563893
6. RAEX понизило рейтинг Синко-Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8562951
7. RAEX понизило рейтинг РФИ Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8556063
8. А.П. Орленко назначена начальницей надзора в ЦБ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03122015_114500if2015-12-03t11_40_33.htm
9. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Итоги 2015 г.: http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4279101#message4279101
10. Исполняется 99 лет с момента создания танго La Cumparsita ( http://www.youtube.com/watch?v=P5yL482H0gQ ) из знаменитого м/ф "Ну погоди!" http://www.youtube.com/watch?v=LkfzK_nX-QM (оркестр) http://www.youtube.com/watch?v=ORA4XVRbd2w (песня) ну и заодно другое танго Quizás, Quizás, Quizás (не вошедшее в знаменитый м/ф) - новогодний подарок подписчикам http://www.youtube.com/watch?v=VjP1f1zdMs8 (Натали Коул скончалась 31.12.2015 http://lenta.ru/news/2016/01/01/cole/ - светлая память) http://www.youtube.com/watch?v=7gX8i4sDtZ4