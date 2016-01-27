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Новости по итогам отчетности за декабрь 2015 г.

27.01.2016 10:19 19 5 277 просмотров
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации и тех, у кого в этом месяце уже отозвана лицензия, не обсуждаем): http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=NarushH&year=2016&mon=1

Миллениум Банк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7 - 7 дней), Межтрастбанк (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1 - 3 дня), Росавтобанк (Н1.0, Н7, - 2 дня; Н1.1, Н1.2 - 1 день), Екатеринский (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1 - 1 день), Таганрогбанк (Н10.1 - 2 дня), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), РНКО Вест (Н16.1 - 23 дня).

РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс нарушает нормативы уже 10-ый месяц подряд. Екатерининский нарушал нормативы в декабре 2014 г. Интересно, что госдоля (через РЖД) в Миллениум банке 26,1% - более блокпакета. http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/189327/ Ранее самая большая госдоля среди банков с отозванными лицензиями была в РСКБ (20,04% у Росимущества) http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8055583
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В декабре Балтинвестбанк, Эргобанк, Внешпромбанк допустили задержку исполнения клиентских платежных поручений http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств». Однако 1-ый банк на санации, а у 2-х других уже отозвана лицензия.
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В декабре НКО Бринкс, МВС Банк, Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
(остальных нарушителей не упоминаем, т.к. они уже лишились лицензии, либо находятся на санации). Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Вероятно, задержка у Росбанка носит технический характер в силу малости задержанных средств.
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Банки, капитал которых на 1 января был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Екатерининский, Межтрастбанк, Таганрогбанк, Регнум, Олма Банк
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 17 декабря, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Русстройбанк, Эргобанк, Внешпромбанк, Мираф Банк, Турбобанк. На санацию отправлены: Балтинвестбанк (санатор - банк Абсолют), Крайинвестбанк (санатор - РНКБ). В банке Рост, куда БИН слил свои плохие активы, сменился санатор, вместо Бинбанка его будет санировать лично Шишханов. Это сделано чтобы слитые плохие активы не консолидировать в отчетности группы БИН и не портить её, т.е. Рост теперь будет "как бы" отдельно от группы БИН http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8552054 http://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/381140/
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:

1. 28-30.12.2015 АСВ передало ОФЗ следующим банкам по госпрограмме докапы: Альфа, МБСП, Русский Стандарт, СМП, РНКБ http://www.asv.org.ru/for_banks/capitalization/ За 2 недели до введения ВА во Внешпромбанк Моисеев (Минфин) хотел включить его в программу докапы через ОФЗ http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8491220 Это к вопросу о надёжности банков, докапитализированных государством через ОФЗ.
2. С 1.1.2016 норматив Н1.0 понижается с 10% до 8%, норматив Н1.1 понижается с 5% до 4,5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8564333 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8485830
3. ЦБ определил базовый уровень доходности вкладов на январь http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8538313
ЦБ рассчитал базовый уровень доходности вкладов на февраль http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8614198
4. ЦБ и Минфин разрабатывают механизм санации банков за счет средств вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547106 Моисеев: участвовать в санации банков через механизм bail-in будут только клиенты-юрлица http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8593302
5. ЦБ объявит повторный конкурс на санацию банка «Траст», чтобы предоставить «ФК Открытие» дополнительный кредит (50 млрд руб) на санацию «Траста» http://www.rbc.ru/finances/18/12/2015/56740f2d9a79478485e92901
6. А.П. Орленко назначена начальницей надзора в ЦБ http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03122015_114500if2015-12-03t11_40_33.htm Предыдущий начальник надзора Амирьянц http://www.moscow-post.com/economics/konets_nadzornogo_rubena18881/ перешёл на работу в АСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8336720 В ЦБ наклёвывается дело врачей-убийц: http://saminvestor.ru/news/2015/12/16/40180/ Пишут о последствиях коррупции в ЦБ http://mbkcentre.pro/main_post/102384
7. О бизнесе группы БИН http://www.forbes.ru/milliardery/308709-biznes-pod-podushkoi-gde-gruppa-bin-beret-dengi-chtoby-skupat-aktivy-i-gasit-dolg?page=0,1 Интересный коммент: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4273027#message4273027
8. Royal Bank of Scotland предсказал падение цен на нефть до $16 за баррель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8546275 Bloomberg: рост курса доллара до 90 рублей приведет к масштабному кризису в РФ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8547510
9. Улюкаев предупредил о десятилетиях низких цен на нефть и о цене в $15 за баррель http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572638 Из огня да в полымя. Что говорили раньше?
В августе 2015 г.: Улюкаев: падение цен на нефть ниже 40 долларов за баррель будет кратковременным http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8250755
декабрь 2014 г.: Улюкаев: равновесная цена будет «ближе к $80 ; Сечин: по итогам 2015 года цена на нефть может колебаться от $70 до $75 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=7392323
сентябрь 2014 г.: Сечин: Стоимость нефти не опустится ниже 90 долларов за баррель http://www.rg.ru/2014/09/29/neft-anons.html
Замечательный эпизод из известного фильма о принципах выбора министра экономики (таки прав был Владимир, когда считал, что каждая кухарка может управлять государством!) https://www.youtube.com/watch?v=NsynVuiNa38
10. Правительство готовит стресс-сценарии для экономики при цене на нефть в 25 долларов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8572400
11. Правительство РФ готовится к новому секвестру бюджета на 10% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8569835
12. Путин: низкие цены на нефть оздоравливают экономику страны http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8566868 (комменты интересные) Путин: обвал рубля открывает «новые возможности» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8596936
13. Начались задержки выплат зарплат бюджетникам в регионах http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/01/13/623779-ekonomicheskaya-napryazhennost-protestam
14. Пополнить армию бедных в 2016 году могут от 30% до 50% населения РФ. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8548413
15. Снижение ВВП РФ по итогам 2015 года составило 3,7%, реальные зарплаты сократились на 9,5% http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8613482 Инфляция в РФ в 2015 году составила 12,9% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8571367
16. В 2015 г. произошли дефолты Субъектов Федерации по банковским кредитам, это Кемеровская область и Новгородская область http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8082533 растут риски банков, кредитующих регионы.
17. Глава ВЭБа: банк «Глобэкс» и Связь-Банк перейдут под контроль АСВ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8603015 Два дочерних банка ВЭБа — Связь-Банк и «Глобэкс» могут быть присоединены к «Российскому Капиталу» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8605629
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Интересная информация о банках в открытой печати после 17.12.2015 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):

Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3

1. Межтрастбанк не выдаёт вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8583421
Межтрастбанк не исполнил 2-ю часть РЕПО на 432 млн руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8603154
RAEX понизило рейтинг Межтрастбанку до «C» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8616307
2. В Миллениум Банке задержки платежей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8609097
3. Альта банк не выдаёт вклады с конца 2015 г. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8590437
4. В НР пишут, что 1Банк не выдаёт вклады http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8546974/
5. банк «Регнум» отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8593917 Хакеры похитили 95 млн рублей из банка Регнум http://lifenews.ru/mobile/news/178457
6. Росавтобанк не исполнил 2-ю часть РЕПО на 2,1 млрд руб 14.1.2016 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8585754 http://moex.com/a144 RAEX понизило рейтинг Росавтобанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8585945
7. Хакеры похитили 60 млн руб в Алтынбанке http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8549798
8. Росбизнесбанк получил рекомендацию ограничить привлечение вкладов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8605764
9. RAEX отозвало рейтинг «В+» Анкор Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8577425
10. Moody's отозвало рейтинг Саа1 с негативным прогнозом Первого Чешско-Российского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8541233
11. RAEX отозвало рейтинг «В++» Московского Индустриального Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8576589
12. RAEX отозвало рейтинг «B++» Тальменка Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8587946
13. RAEX отозвало рейтинг В++ СБРР http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8602499
14. RAEX понизило рейтинг КБ «Финансовый Стандарт» до уровня «В+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8600883
15. RAEX понизило рейтинг банка «Развитие» до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529542
16. RAEX понизило рейтинг Промсельхозбанка до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8529100 Коммент. Банк связан с Внешпромбанком (лицензия отозвана). http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/196696/
17. RAEX понизило рейтинг банка «Резерв» до «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8599203
18. RAEX понизило рейтинг Прокоммерцбанка до уровня «В++» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8528894
19. RAEX понизило рейтинг банка «Стратегия» до «B++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563060
20. RAEX понизило рейтинг банка «Век» до уровня «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563893
21. RAEX понизило рейтинг Синко-Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8562951
22. RAEX понизило рейтинг РФИ Банка до «В++» с А, прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8556063
23. RAEX присвоило рейтинг «В++» Первому Клиентскому Банку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8530579
24. Обыски в петербургском офисе банка МБА-Москва http://www.fontanka.ru/2015/12/17/061/
25. В Москве идут обыски в турецком «Гаранти банке» http://lifenews.ru/news/175721
26. СМИ Турции сообщили об обысках в офисах четырех российских банков с турецким капиталом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8531185
27. "Хакеры вывели из РМБ несколько млн руб" http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8603219
28. В Новикомбанке проходит проверка ЦБ. Рассматривается возможность санации Новикомбанка http://www.kommersant.ru/doc/2891386 «Ростех» докапитализирует дочерний Новикомбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8602964 RAEX понизило рейтинг Новикомбанка до «В++» с «развивающимся» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8602173 Госкорпорация «Ростех» намерена консолидировать 100% акций Новикомбанка http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8605042
29. Saminvestor.ru пророчит санацию Югре http://saminvestor.ru/news/2016/01/18/40732/ Алексей Хотин официально назван основным бенефициаром банка «Югра» с долей 52,5% http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2016/01/25/625433-vkrattse
30. Муса Бажаев приобрел 8,4% акций Финпромбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8563273 Коммент. Считается, что он реальный бенефициар банка.
31. В НР пишут, что Альфа Банк ограничил выдачу вкладов под предлогом борьбы с отмыванием (вкладчики, желающие получить вклад, должны доказать, что они не отмывают), а принимают вклады от всех http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8578905/ http://www.banki.ru/services/responses/bank/response/8586018/
32. В петербургском офисе Промсвязьбанка грабители похитили содержимое сейфовых ячеек на сумму более 1 млрд руб http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8584694
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=1
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!) Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Миллениум банк, Екатерининский, Росавтобанк, Межтрастбанк, Океан банк, Альта банк, Финарс банк, Вестинтербанк, Мико банк, Региональный Кредит, Металлург, Промсельхозбанк, Фидбэк, Русский Торговый банк, Международный акционерный банк. Бросилось в глаза, что Мир Бизнес Банк, Горбанк, Регионфинансбанк, Металлургический коммерческий банк, Мерседес-бенц банк рус, Интеркредит лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=1 В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидирует ФК Открытие (требуется досоздание резервов на 3,8 млрд руб)
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музыкальная пауза. La Cumparsita (Уругвайское танго) http://www.youtube.com/watch?v=-l5Zc_kEsM8 smile:)
http://www.youtube.com/watch?v=SYxBBzrzPIc (испанская оркестровка)
http://www.youtube.com/watch?v=BWoIwGjJFoM (немецкая оркестровка)
http://www.youtube.com/watch?v=P5yL482H0gQ (советский вариант)
http://www.youtube.com/watch?v=ORA4XVRbd2w (песня)

Комментарии 19

Алла  (APK12345)
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Уважаемый ДАЙ!
Огромное спасибо за Ваши труды по составлению подобных отчётов!
GAP555  (GAP555)
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Дай - Молодец!!!
В  (Cheerokee)
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Мерседес-бенц банку вряд ли грозит "набег вкладчиков" минимальность норматива мгновенной ликвидности ему, думается, можно простить smile:D
Алекс М  (rapapup)
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Дай, спасибо Вам!
Столько хакеров в подборке. Неужели теперь все дыры свалят на них?
Бе Ри  (дай)
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Спасибо всем. rapapup , видимо да, свалят на хакеров. Вечерние новости.
1. В НР пишут, что Интеркоммерц задерживает выдачу вкладов и проведение платежей http://www.banki.ru/services/responses/bank/intercommerzbank/ Коммент. Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и сентябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7064.php
Появилась статья в прессе: http://ria.ru/economy/20160127/1366198814.html
2. Банк Александровский продан http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8618170 Коммент. банк упоминался в итогах отчетности за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
3. Moody's отозвало рейтинги российского банка «Интеза» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8618091
В  (Cheerokee)
#
Цитата
Бе Ри пишет:
3. Moody's отозвало рейтинги российского банка «Интеза» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8618091

а вывод?... Как мне кажется дочки крупных европейских "иностранок" что с рейтингами что без --- нормальные банки, не?..
schlyapa  (schlyapa)
#
"ЦБ и Минфин разрабатывают механизм санации банков за счет средств вкладчиков"

Скажите, пожалуйста, могут ли вкладчики Глобекса и Связь-банка стать такими санаторами (заморозка вкладов, выдача облигаций/акций вместо денег, выдача валютных вкладов рублями)?
Бе Ри  (дай)
#
schlyapa там дальше есть ссылка: Моисеев: участвовать в санации банков через механизм bail-in будут только клиенты-юрлица http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8593302 Пока вроде вкладчиков к санациям привлекать не планируют.
Cheerokee да, теоретически иностранные дочки надёжнее, в любом случае банк ещё поживёт. Мне не нравится мотивация (по инициативе агентства). Но у банка ещё рейтинг от Фич остался. В конце года в Италии случился банкопад http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8547232 но вроде напрямую Интезу он не затронул. Надо следить за новостями.
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у Межтрастбанка http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=29012016_084802ik2016-01-29T08_44_30.htm Коммент. Банк упоминался на этой странице блога. Банк был связан с КБ Кредитбанк (лицензия отозвана в 2014 г.) через руководство/акционеров http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=7244371
Курсы ЦБ на 29.1.2016: 1$=77,3674 руб; 1Eu=84,1370 руб
2. ЦБ ввёл временную администрацию в Интеркоммерц http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=29012016_084056ik2016-01-29T08_37_40.htm http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=29012016_102508ik2016-01-29T10_22_53.htm Коммент. Банк упоминался в блоге по итогам отчетности за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и сентябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7064.php
Бе Ри  (дай)
#
1. RAEX отозвало рейтинг «А» банка «КОР» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8636897
2. Турецкие банки начали выводить активы из России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8637585
Кредит Европа Банк выставлен на продажу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8670067
3. В 1ом квартале ЦБ разрешил банкам использовать курс на 1.1.2016 для расчета нормативов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8639836
И.З. Бывших  (Molgl2)
#
Дай, добрый день!
Хочу обратить внимание Ваше и уважаемых читателей на два момента, указанных в отчете, и их возможные соответствия.

Когда в прессе появилась информация о рассмотрении Минфином возможности участия клиентов банка в его оздоровлении, первой моей мыслью было - возникли серьезные проблемы у кого-то из "особо крупных" банков. Такие, что господдержка уже не кажется лекарством. (Собственно, тот же Внешпромбанк хоть и не "особо крупный", но уже на грани, и механизм оздоровления было бы на ком опробовать, у него там клиенты-вкладчики нехилые;)
Но тем не менее, первая мысль - кто-то из ТОП20 тонет уже так, что не скроешь.
Соответственно, прочитав в Вашем отчете информацию про Альфу, задерживающую выдачу вкладов, сразу сопоставил этот звонок с вышеизложенной гипотезой.

Однако в отзывах альфовских вкладчиков не все однозначно. Одному деньги все-таки вернули и, по его словам, неадекватное поведение банка сменилось на адекватное. Это был "простой" вкладчик, который принес свои деньги, ранее откуда-то снятые. С ним все, слава Богу, хорошо.
Второй же вкладчик оказывается и не совсем вкладчик! А человек, которому средства перечислили по исполнительному листу. А мы с вами знаем, что недавно ряд банков обратились в ЦБ с описанием схемы отмывания денег через судебные решения (так сказать, внутренний вариант молдавской схемы). Может быть, второму альфовскому клиенту именно поэтому задержали выплату и потребовали документы - то, как он ругается в комментариях, говорит в пользу этого варианта:)

В общем, с Альфой видимо еще не "ужас-ужас", но минфиновские идеи намекают, что где-то в крупняке ужас таки назревает.
Бе Ри  (дай)
#
1. ЦБ отозвал лицензию у Международного акционерного банка http://www.cbr.ru/press/pr.aspx?file=03022016_085149ik2016-02-03T08_49_31.htm Банк упоминался в лидерах антирэнкингов на этой странице, а также по итогам отчетности за сентябрь и август.
2. пишут о суицидах в ЦБ в январе http://mbkcentre.pro/main_post/105839
3. пишут о банковском надзоре в ЦБ http://infoleaks.ru/?p=873
4. Яр банк был связан с Международным акционерным банком (лицензия отозвана) через акционеров http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8660085
5. Продаваемые пакеты крупнейших частных банков выкупают НПФ (других покупателей нет) http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8650750 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8245686
Бе Ри  (дай)
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1. Российские дочки китайских банков сокращают активы http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8660623
2. RAEX понизило рейтинг Лайтбанка до «В+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8662389
3. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом ТЭМБР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8662602
4. RAEX отозвало рейтинг «В++» Военно-Промышленного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8661152
Бе Ри  (дай)
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ЦБ отозвал лицензии у 2х банков, оба упоминались на этой странице блога:
1. Миллениум http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05022016_083348ik2016-02-05T08_31_12.htm Доля гос-ва через РЖД 26,1% - более блокпакета. Рекорд среди банков с отозванной лицензией.
2. Регнум http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=05022016_084642ik2016-02-05T08_44_11.htm
Бе Ри  (дай)
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1. Капиталбанк отключен от БЭСП, НРА понизило его рейтинг до «B», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8665590
2. RAEX отозвало рейтинг «В+» Росавтобанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8665662
3. RAEX понизило рейтинг СтарБанка до «В» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8665182
Бе Ри  (дай)
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1. RAEX отозвал рейтинг B++ с негативным прогнозом ББР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8672391
2. RAEX понизил рейтинг Банка «ЦЕРИХ» до С++ с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8673316
3. Интерактивный банк связан с КБ Ренессанс (лицензия отозвана) через руководство (см. Анжелика Булатчик) http://www.banki.ru/banks/bank/ibank/ http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8512897
4. Инресбанк присоединяется к Мособлбанку http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677337
5. RAEX понизило рейтинг Банка на Красных Воротах до «В+» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8674858
6. RAEX отозвало рейтинг «B» с негативным прогнозом Риабанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677507
7. Moody's отозвало рейтинг В3 с негативным прогнозом банка НФК http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677379
Коммент. Банк контролирует Цветков, бывший владелец банка Уралсиб (на санации). http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/17135/
8. Поздышев: Надзор в 2016 http://bankir.ru/publikacii/20160212/vasilii-pozdyshev-osnovnye-napravleniya-nadzora-v-2016-godu-10007201/
Бе Ри  (дай)
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ЦБ отозвал лицензии у 2х банков:
1. Капиталбанк http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=15022016_084205ik2016-02-15T08_38_37.htm
упоминался в комментах выше как отключенный от бэсп.
2. Унифин http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=15022016_085646ik2016-02-15T08_53_23.htm упоминался в блоге многократно: в отчетности за май (нарушал нормативы) http://www.banki.ru/blog/day2/6589.php , за август (отзыв рейтинга) http://www.banki.ru/blog/day2/6965.php , за октябрь и ноябрь - задержки платежей http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
Бе Ри  (дай)
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1. Сотрудники банков начали грабить вкладчиков http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8684623
2. Промпроизводство в январе сократилось на 2,7% в годовом выражении http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8685351
3. НРА отозвало рейтинг А- банка «Легион» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8685893
4. на форуме пишут, что Юникредит отказывает в досрочном закрытии вкладов http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4461088#message4461088
5. Русский Трастовый Банк связан с банком РБР (лицензия отозвана) через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/rtb/
6. О бизнесе Кроссинвестбанка http://www.apn.ru/opinions/article33381.htm
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