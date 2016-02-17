Новости по итогам отчетности за январь 2016 г.

Екатерининский (Н1.0, Н1.1, Н1.2, Н7, Н10.1 - 17 дней), Росавтобанк (Н1.0 - 10 дней, Н1.2 - 16 дней, Н7 - 7 дней, Н3 - 1 день), Банк Инноваций и Развития (Н1.2 - 14 дней), Таганрогбанк (Н10.1 - 14 дней), Экси банк (Н1.2 - 2 дня),
НКО Ир-Кредит (Н3 - 10 дней), НКО Континент Финанс (Н16.1 - весь месяц), РНКО Вест (Н16.1 - 15 дней).
На 1 февраля нормативы Н1.0 и Н7 были нарушены у Русского Трастового Банка
http://www.analizbankov.ru/bank.php?BankId=russkiy-trastovyy-bank-1139&BankMenu=nadezhnost
Генбанк не нарушал норматив Н1.1, но 11 дней имел его менее 5,5%, что отмечается в отчетности. БЦК-Москва не нарушал норматив Н1.1, но 1 день имел его менее 5,5%, что отмечается в отчетности.
РНКО Вест нарушала нормативы на протяжении последних нескольких месяцев. НКО Континент Финанс нарушает нормативы уже 11-ый месяц подряд. Екатерининский, Таганрогбанк и Росавтобанк нарушали нормативы в декабре 2015 г. Отметим, что Российский Капитал 3 дня нарушал норматив Н3 (ранее он нарушал нормативы в августе 2015) банк находится на санации поэтому ему нарушать можно, но до назначения его руководителем Кузовлева летом прошлого года, банк несколько лет не нарушал нормативов.
Моисеев (минфин) сказал, что программа докапы через ОФЗ будет расширена и туда войдут Уралсиб (на санации) и Генбанк (имевший 11 дней Н1.1 менее 5,5%). http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8506585 Это к вопросу о надёжности банков, получающих господдержку через ОФЗ. Ранее Моисеев хотел дать ОФЗ Внешпромбанку, это было за 2 недели до введения туда ВА
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8491220
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В январе Балтинвестбанк (на санации) допустил задержку исполнения клиентских платежных поручений
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=2582&orderby=Sum&DESC=1
(остальных нарушителей не упоминаем, т.к. они уже лишились лицензии). Об этом свидетельствуют обороты по счету 47418 «Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств».
=====================================================
В январе Балтинвестбанк (на санации), Росбанк допустили задержку исполнения платежных поручений по открытым у них счетам других банков (счета лоро)
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3039&orderby=Sum&DESC=1
(остальных нарушителей не упоминаем, т.к. они уже лишились лицензии). Об этом свидетельствуют обороты по счету 90904 «Не оплаченные в срок расчетные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации». Вероятно, задержка у Росбанка носит технический характер в силу малости задержанных средств.
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Банки, капитал которых на 1 февраля был менее разрешенного минимума в 300 млн руб (тех, кто на санации, не обсуждаем): Екатерининский, Русский Трастовый Банк, 1Банк, Олма Банк
http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5369&DESC=1
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После предыдущей записи в блоге 27 января, лицензии отозваны у следующих банков и небанковских кредитных организаций: Интеркоммерц, Межтрастбанк, Международный акционерный банк, Миллениум, Регнум, Альта Банк, Капиталбанк, Унифин. Госдоля (через РЖД) в Миллениум банке была 26,1% - более блокпакета, это рекорд среди банков с отозванными лицензиями.
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Финансово-экономические новости, новости по крупным банкам, новости ЦБ:
1. С 1.1.2016 норматив Н1.0 понижается с 10% до 8%, норматив Н1.1 понижается с 5% до 4,5% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8564333 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8485830
2. В 1ом квартале ЦБ разрешил банкам использовать курс на 1.1.2016 для расчета нормативов http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8639836
3. Промпроизводство в январе сократилось на 2,7% в годовом выражении http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8685351
4. задолженность по зарплате в январе выросла на 21,3% http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8688886
5. Инресбанк присоединяется к Мособлбанку (оба на санации) http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677337
6. Российские дочки китайских банков сокращают активы http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8660623
7. Турецкие банки начали выводить активы из России http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8637585
Кредит Европа Банк выставлен на продажу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8670067
8. пишут о суицидах в ЦБ в январе http://mbkcentre.pro/main_post/105839
9. пишут о банковском надзоре в ЦБ http://infoleaks.ru/?p=873
10. Поздышев: Надзор в 2016 http://bankir.ru/publikacii/20160212/vasilii-pozdyshev-osnovnye-napravleniya-nadzora-v-2016-godu-10007201/
11. Группа БИН купила НПФ Райффайзена за 7 млрд или 20% активов фонда http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8691625 Коммент. Раньше задорого НПФы покупал Мотылёв для финансирования деньгами пенсионеров своих проектов и решения проблем своих банков. "Владельцы НПФ... покупали фонды по ценам до 25% от активов... Если фонд собирается зарабатывать на классическом пенсионном бизнесе, то эта цена выглядит завышенной. «Доходы НПФ – это комиссия, доля от инвестдохода, полученного для клиентов. И при такой бизнес-модели оправданная цена за НПФ – 2–4% от активов»" http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8650750
12. Продаваемые пакеты крупнейших частных банков выкупают НПФ (других покупателей нет)
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8650750 http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8245686
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Интересная информация о банках в открытой печати после 27.1.2016 (перенёс из комментов к предыдущей странице блога):
Кредитные рейтинги Российских банков от аккредитованных рейтинговых агентств можно посмотреть здесь http://www.analizbankov.ru/bank.php?group_type=rait
Живые банки с отозванными рейтингами от Эксперт РА можно найти здесь
http://www.raexpert.ru/ratings/bankcredit/?scale_type_id=1&sort=rating&type=asc
Рейтинги от НРА есть также здесь http://www.ra-national.ru/?page=raiting-bank-individual
а от АК&M здесь http://www.akmrating.ru/ru/ratings/index/3
1. RAEX понизил рейтинг Банка «ЦЕРИХ» до С++ с негативным прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8673316
2. RAEX отозвало рейтинг «B» с негативным прогнозом Риабанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677507
3. RAEX отозвало рейтинг «В+» Росавтобанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8665662
4. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом ТЭМБР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8662602
5. RAEX отозвало рейтинг «В++» Военно-Промышленного Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8661152
6. RAEX отозвал рейтинг B++ с негативным прогнозом ББР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8672391
7. RAEX отозвало рейтинг «А» банка «КОР» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8636897
8. НРА отозвало рейтинг А- банка «Легион» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8685893
9. RAEX понизило рейтинг СтарБанка до «В» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8665182
10.RAEX понизило рейтинг Банка на Красных Воротах до «В+» с «негативным» прогнозом http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8674858
11. RAEX понизило рейтинг Лайтбанка до «В+» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8662389
12. Moody's отозвало рейтинг В3 с негативным прогнозом банка НФК http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8677379
Коммент. Банк контролирует Цветков, бывший владелец банка Уралсиб (на санации). http://www.allbanks.ru/banks/russia/centre/moscow/17135/
13. Moody's отозвало рейтинги российского банка «Интеза» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8618091
14. Яр банк был связан с Международным акционерным банком (лицензия отозвана) через акционеров http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8660085
15. Интерактивный банк связан с КБ Ренессанс (лицензия отозвана) через руководство (см. Анжелика Булатчик) http://www.banki.ru/banks/bank/ibank/ http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=8512897
16. Русский Трастовый Банк связан с банком РБР (лицензия отозвана) через акционеров/руководство http://www.banki.ru/banks/bank/rtb/
17. О бизнесе Кроссинвестбанка http://www.apn.ru/opinions/article33381.htm
18. Банк Александровский продан http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8618170 Коммент. банк упоминался в итогах отчетности за октябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
19. на форуме пишут, что Юникредит отказывает в досрочном закрытии вкладов http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=83&TID=202894&MID=4461088#message4461088
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Лидеров антирэнкингов по обязательным нормативам ЦБ (Н1, Н2, Н3 и др.) можно посмотреть здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=problemnye_banki&year=2016&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в лидеры по нескольким антирэнкингам. (!)
Перечислю лидеров, попавших в топ 4 и более антирэнкингов (банки, находящиеся на санации, не обсуждаем): Екатерининский, Росавтобанк, Татфондбанк, Бинбанк, Русский Трастовый Банк, Финарс банк, Смартбанк, Русский Торговый банк. Бросилось в глаза, что Первый Чешско-Российский банк, Банк БФА, Татфондбанк, МБР банк, Банк на Красных Воротах, Ак Барс лидируют в антирэнкинге по нормативу мгновенной ликвидности Н2. http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=3&orderby=Sum
Банки, попадающие под надзорное реагирование Банком России, указаны здесь
http://www.analizbankov.ru/bank.php?Cat=indikatory_69_T&year=2016&mon=2
В последней таблице сведены банки, попавшие в списки более 1-го раза (!)
Полезная таблица: экспертная надёжность в смысле ликвидности http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=6618
Полезная таблица: рэнкинг банков по недосозданным резервам http://www.analizbankov.ru/rating.php?PokId=5917&orderby=Sum&DESC=1 лидирует Русский Трастовый Банк (требуется досоздание резервов на 0,8 млрд руб)
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музыкальная пауза. "Говорила мне мама: не лазай по колодцам!" (с)
Мне мама тихо говорила. http://www.youtube.com/watch?v=--q1_i8AEk4 (русский)
http://www.youtube.com/watch?v=d_H-T0id_zs (иврит)
http://www.youtube.com/watch?v=7l1ybvKzNLw (греческий оригинал)
история: http://www.liveinternet.ru/users/3858360/post156789808/
Комментарии 19
Вот эти банки Татфондбанк, Бинбанк постоянно рвутся чтобы санировать кого-то. У самих скелетов полно, на халявные госденьги заглядываются, чтобы заткнуть свои дыры
"Это дедукция, Холмс?"(С)
2. RAEX отозвало рейтинг «В++» с негативным прогнозом Генбанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704210
3. RAEX понизило рейтинг Объединенного Кредитного Банка до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704311
4. RAEX понизило рейтинг Банка БКФ до «B++», прогноз на «стабильный» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704073
Лично мне известно как минимум 7 банков - пустышек, которые живут и даже получают рейтинги...
2. Fitch отозвало рейтинг «В-» с негативным прогнозом Спурт Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8707343
3. Банк «Югра» запланировал размещение акций на Московской бирже http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/02/20/630882-yugra-moskovskoi-birzhe http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8704690 Коммент. Помнится, у МОБа (до санации) акции на бирже обращались, и его структуры манипулировали этими акциями, чтобы поддержать котировки (один из способов раздувания капитала). Траст последний год перед санацией проводил докапу через размещение акций на бирже, где их выкупали родственные банку юрики, прокредитованные на деньги вкладчиков банка.
4. ЦБ РФ даст 600 млрд рублей системно значимым банкам для соблюдения норматива ликвидности http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8706883 Промсвязьбанк обратился в Центробанк за кредитными линиями http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8707623 Коммент. Плохо дело, если системно значимые не могут без ЦБ нормативы ликвидности соблюсти. Помнится, последнее время из ячеек Промсвязи наличка более чем на 1 млрд. утекла. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8584694 Может, они таким образом пытались норматив ликвидности соблюсти, но бдительный ЦБ не одобрил такой способ пополнения ликвидности и решил предоставить официальный канал?
2. RAEX отозвало рейтинг «А» НС Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8714321
3. Московский филиал банка «Банкирский Дом» приостановил работу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8713981 а в головном офисе ввели запись (за 5 дней) на получение вкладов. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8711651 Коммент. Последний раз банк упоминался в отчетности за октябрь: http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
4. RAEX понизило рейтинг Нацинвестпромбанка до «B++», прогноз стабильный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8711279
2. RAEX отозвало рейтинг «B++» банка «БЦК-Москва» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8718182
3. Moody's отозвало международный рейтинг В1 РосЕвроБанка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8718191 Коммент. Рейтинг отозван по инициативе Moody's. Осенью 2015 акционером банка стал Совкомбанк.
1. Расчетный дом http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26022016_085149ik2016-02-26T08_50_26.htm банк у поминался среди лидеров антирэнкингов в отчетности за ноябрь http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. Церих http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26022016_083859ik2016-02-26T08_36_13.htm банк упоминался на этой странице выше, а также в отчетности за июнь http://www.banki.ru/blog/day2/6723.php (N 18), а год назад банк нарушал нормативы http://www.banki.ru/blog/day2/6143.php
3. Милбанк http://cbr.ru/press/PR.aspx?file=26022016_082640ik2016-02-26T08_23_32.htm банк нарушал нормативы в октябре http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php и ноябре http://www.banki.ru/blog/day2/7240.php
2. Открытие сокращает 20% персонала http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8729614
2. Банкирский Дом http://cbr.ru/press/pr.aspx?file=03032016_084325ik2016-03-03T08_39_33.htm Коммент. Оба банка упоминались в блоге по итогам отчетности за октябрь 2015 г. http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
2. Национальный Корпоративный банк ( Нацкорпбанк ) отключен от БЭСП http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8749122 RAEX понизило рейтинг Нацкорпбанка до «В» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8749150
3. «Региональный Кредит» перерегистрировался как Модульбанк http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8748481 Коммент. Помнится, за несколько недель до отзыва лицензии Сберкред перерегистрировался в С-Банк.
4. Правительство обсуждает эмиссионное финансирование дефицита бюджета http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/medvedev-poruchil-prorabotat-vklyuchenie-pechatnogo-stanka-1001084071 Коммент. Там пишут об эмиссионном финансировании экономики, но в РФ основа экономики - госкапитализм, т.к. подконтрольные гос-ву компании занимают сильно более 50% в экономике. Кроме того, в бюджете так же есть ср-ва на "развитие экономики" (из-за кризиса эта статья сокращена), которые "допущенные к столу" могут аккуратно распилить. Т.о. речь идёт о финансировании бюджетного дефицита. Это позволит выплачивать пенсии и зарплаты необеспеченными бумажками, что приведёт к галлопирующей инфляции. Будущее при такой политике описано здесь: http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=215282&MID=3266400#message3266400
5. Хакеры украли со счетов Металлинвестбанка свыше 677 млн рублей http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8752589
2. Санатором Экономбанка назначен Меткомбанк http://www.asv.org.ru/sanation/news/391449/ В блоге, в итогах отчетности за октябрь, упоминалось, что ЦБ рассматривает возможность санации Экономбанка http://www.banki.ru/blog/day2/7165.php
3. Банки БФА и «Уралсиб» (на санации) создают банковскую группу http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8760624
4. ЦБ ввел в банке «Интеза» ограничение на переводы http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8766385 http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8766347
5. AK&M понизило рейтинг Банка Развития Технологий ( БРТ ) до «В+», прогноз негативный http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8769375
6. Проверка ЦБ привела к нарушениям в работе Консервативного Коммерческого Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8772217
7. СМИ: ЦБ ограничил работу Первого Чешско-Российского Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8773683
2. 1Банк отключен от БЭСП и не выдаёт вклады http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8783369
3. RAEX понизило до «B+» и отозвало рейтинг банка «Еврокапитал-Альянс» http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8785157
4. Минфин РФ определил 5 банков — получателей остатков средств из программы докапы через ОФЗ http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8783245 Коммент. Югры и Генбанка в списках уже нет.
1. 1Банк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=17032016_084642ik2016-03-17T08_44_45.htm Упоминался на этой странице блога среди банков, капитал которых менее разрешенного минимума, а также в итогах отчетности за декабрь (N 4) http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php
2. Нацкорпбанк http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=17032016_081604ik2016-03-17T08_14_24.htm Упоминался в комментах на этой странице, как отключенный от БЭСП.
3. Екатерининский http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=17032016_083016ik2016-03-17T08_28_16.htm Упоминался на этой странице как нарушитель нормативов. Нарушал нормативы и в декабре. http://www.banki.ru/blog/day2/7354.php
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Forbes опубликовал свой рейтинг надёжности банков на 2016 г.: http://www.forbes.ru/rating/315145-kredit-doveriya-reiting-nadezhnosti-bankov Для сравнения их рейтинги в предыдущие годы:
2015: http://www.forbes.ru/rating/283591-reiting-nadezhnosti-bankov-2015
2014: http://www.forbes.ru/reitingi/252621-reiting-100-bankov-2014-chto-izmenila-novaya-politika-tsb?page=0,1
2013: http://www.forbes.ru/finansy-photogallery/igroki/235999-reiting-100-bankov-kto-iz-nih-nadezhen/photo/1
2. AK&M отозвало рейтинг «В++» ПИР Банка http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8789330
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2. Moody's отозвало все рейтинги по нацшкале в РФ из-за законодательных изменений. Международные рейтинги остаются. http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8789941
3. Хакеры могли украсть из банка "Гарант-Инвест" 400 млн рублей http://ria.ru/incidents/20160318/1392264185.html
4. RAEX понизило рейтинг банка «Век» до уровня «В» и отозвало его http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8792410
5. Пропал председатель правления банка «Наш дом» http://lifenews.ru/news/191061